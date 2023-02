Тур Омана-2023. Этап 4 Категория:

Дата:

Сегодня, 14:05 Izki - Yitti Hills, 204.9 км 1 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 4:36:48 2 Axel Zingle (Fra) Cofidis +00 3 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 4 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 5 Louis Bendixen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 6 Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea - Samsic 7 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 8 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny 9 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 10 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 11 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 12 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 13 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 14 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 15 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb 16 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step 17 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 18 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe 19 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 20 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team 21 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 22 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 23 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 24 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team 25 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Circus - Wanty 26 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Circus - Wanty 27 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Team Arkea - Samsic 28 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 29 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 30 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 31 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 32 Jan Hirt (Cze) Soudal Quick-Step 33 Francesco Busatto (Ita) Circus-Re Uz-Technord 34 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 35 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh 36 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo 37 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 38 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team 39 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Circus - Wanty 40 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 41 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Human Powered Health +11 42 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +21 43 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 44 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo +53 45 August Jensen (Nor) Human Powered Health +55 46 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 47 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 48 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 49 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic +1:08 50 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny 51 Arjen Livyns (Bel) Lotto Dstny 52 Benjami Prades Reverte (Esp) Jcl Team Ukyo 53 Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step +1:13 54 Arne Marit (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +1:33 55 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team +1:35 56 Alejandro Franco Gonzalez (Esp) Burgos-Bh 57 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 58 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 59 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny 60 Andrii Ponomar (Ukr) Team Arkea - Samsic 61 Kosuke Takeyama (Jpn) Jcl Team Ukyo 62 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb 63 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step 64 Raymond Kreder (Ned) Jcl Team Ukyo 65 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates 66 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 67 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb 68 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 69 Atsushi Oka (Jpn) Jcl Team Ukyo 70 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step 71 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh 72 Tom Paquot (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +2:01 73 Alexis Renard (Fra) Cofidis +2:13 74 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team +2:37 75 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh +3:26 76 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health +4:13 77 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb 78 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team 79 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 80 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 81 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 82 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 83 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 84 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Dstny 85 Florian Lipowitz (Ger) Bora - Hansgrohe 86 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 87 Jesse Ewart (Irl) Terengganu Polygon Cycling Team 88 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 89 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 90 Wesley Kreder (Ned) Cofidis 91 Max Kanter (Ger) Movistar Team 92 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team +5:21 93 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Bingoal Wb +5:32 94 Mazin Al Riyami (Oma) Oman +7:22 95 Mundher Al Hsani (Oma) Oman +7:32 96 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma +7:38 97 Said Alrahbi (Oma) Oman 98 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health 99 Josef Černý (Cze) Soudal Quick-Step 100 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Dstny 101 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 102 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 103 Alan Banaszek (Pol) Human Powered Health 104 Rodrigo Alvarez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh 105 Jeroen Meijers (Ned) Terengganu Polygon Cycling Team 106 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 107 Lasse Leth (Den) Uno-X Pro Cycling Team 108 Faisal Almammari (Oma) Oman 109 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Burgos-Bh 110 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic 111 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 112 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 113 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 114 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health 115 Harrison Wood (Gbr) Cofidis +7:43 116 Manabu Ishibashi (Jpn) Jcl Team Ukyo 117 Martin Laas (Est) Astana Qazaqstan Team +10:47 118 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Polygon Cycling Team +11:25 119 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team 120 Mohammed Al-Wahibi (Oma) Oman DNF François Bidard (Fra) Cofidis Генеральная классификация после 4 этапа 1 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 16:02:36 2 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates +05 3 Mauri Vansevenant (Bel) Soudal Quick-Step 4 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +14 5 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Dstny +15 6 Jesus Herrada (Esp) Cofidis +16 7 Rein Taaramäe (Est) Intermarché - Circus - Wanty +18 8 Victor Langellotti (Mon) Burgos-Bh 9 Cian Uijtdebroeks (Bel) Bora - Hansgrohe 10 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Team Arkea - Samsic 11 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team +22 12 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team +31 13 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team +32 14 Niklas Eg (Den) Uno-X Pro Cycling Team +34 15 Jan Hirt (Cze) Soudal Quick-Step 16 Lennert Teugels (Bel) Bingoal Wb +40 17 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 18 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Circus - Wanty 19 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 20 Floris De Tier (Bel) Bingoal Wb 21 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Dstny 22 Jaakko Hänninen (Fin) Ag2R Citroen Team +48 23 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma +53 24 Ben Zwiehoff (Ger) Bora - Hansgrohe +1:04 25 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates +1:17 26 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic +1:20 27 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Circus - Wanty +1:36 28 Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh +1:44 29 Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo +2:04 30 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +2:18 31 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe +2:20 32 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic +2:55 33 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma +2:59 34 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic +3:05 35 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +3:06 36 Pelayo Sanchez Mayo (Esp) Burgos-Bh +3:19 37 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma +3:36 38 Fausto Masnada (Ita) Soudal Quick-Step +3:45 39 Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Human Powered Health +3:50 40 Jambaljamts Sainbayar (Mgl) Terengganu Polygon Cycling Team +3:56 41 Stan Dewulf (Bel) Ag2R Citroen Team +4:00 42 Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo +4:08 43 Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto Dstny +4:41 44 Andrii Ponomar (Ukr) Team Arkea - Samsic +4:42 45 Francesco Busatto (Ita) Circus-Re Uz-Technord +4:59 46 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates +5:25 47 Arjen Livyns (Bel) Lotto Dstny +6:38 48 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team +6:44 49 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team +6:51 50 Benjami Prades Reverte (Esp) Jcl Team Ukyo +6:59 51 Atsushi Oka (Jpn) Jcl Team Ukyo +7:45 52 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team +8:03 53 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team +8:13 54 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team +8:20 55 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates +8:39 56 Jesse Ewart (Irl) Terengganu Polygon Cycling Team +8:44 57 Arne Marit (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +8:55 58 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Wb +9:04 59 Florian Lipowitz (Ger) Bora - Hansgrohe +9:09 60 Tom Paquot (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +9:14 61 Axel Zingle (Fra) Cofidis +9:54 62 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma +9:58 63 August Jensen (Nor) Human Powered Health +10:37 64 Johan Meens (Bel) Bingoal Wb +10:59 65 Abner González Rivera (Pur) Movistar Team +11:10 66 Max Kanter (Ger) Movistar Team +11:34 67 Alejandro Franco Gonzalez (Esp) Burgos-Bh 68 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Dstny +11:35 69 Louis Bendixen (Den) Uno-X Pro Cycling Team +12:02 70 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team +12:33 71 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +12:40 72 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step +12:43 73 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team +12:46 74 Raymond Kreder (Ned) Jcl Team Ukyo +12:55 75 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step 76 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team +14:16 77 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates +14:17 78 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma +14:43 79 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh +14:46 80 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Bingoal Wb +14:51 81 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma +14:54 82 Luca Van Boven (Bel) Bingoal Wb 83 Alexis Renard (Fra) Cofidis +15:16 84 Kosuke Takeyama (Jpn) Jcl Team Ukyo +15:17 85 Alexander Salby (Den) Bingoal Wb +16:03 86 Jenthe Biermans (Bel) Team Arkea - Samsic +16:50 87 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +16:56 88 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team +17:07 89 Mundher Al Hsani (Oma) Oman +17:09 90 Wesley Kreder (Ned) Cofidis +17:46 91 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +17:58 92 Harrison Wood (Gbr) Cofidis +18:01 93 Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates +18:06 94 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma +18:09 95 Barnabás Peák (Hun) Human Powered Health +18:17 96 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Circus - Wanty +18:21 97 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +18:22 98 Stephen Bassett (Usa) Human Powered Health +18:54 99 Benjamin Perry (Can) Human Powered Health 100 Michael Schwarzmann (Ger) Lotto Dstny +19:13 101 David Dekker (Ned) Team Arkea - Samsic +19:29 102 Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Polygon Cycling Team +19:45 103 Josef Černý (Cze) Soudal Quick-Step +20:51 104 Manabu Ishibashi (Jpn) Jcl Team Ukyo +21:09 105 Mark Cavendish (Gbr) Astana Qazaqstan Team +21:45 106 Jeroen Meijers (Ned) Terengganu Polygon Cycling Team +22:12 107 Alan Banaszek (Pol) Human Powered Health +22:23 108 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe +22:26 109 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Burgos-Bh +22:46 110 Lasse Leth (Den) Uno-X Pro Cycling Team +23:25 111 Rüdiger Selig (Ger) Lotto Dstny +24:46 112 Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team +26:54 113 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team +27:11 114 Said Alrahbi (Oma) Oman +27:57 115 Martin Laas (Est) Astana Qazaqstan Team +28:38 116 Rodrigo Alvarez Rodriguez (Esp) Burgos-Bh +29:03 117 Mazin Al Riyami (Oma) Oman +36:59 118 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Polygon Cycling Team +37:17 119 Faisal Almammari (Oma) Oman +42:54 120 Mohammed Al-Wahibi (Oma) Oman +49:05 