Крис Фрум: “Не планирую прекращать карьеру в ближайшем будущем”

Крис Фрум о мотивации и планах на сезон 2023 года

Крис Фрум (Chris Froome) на Туре Даун Андер-2023 начнёт 16-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте. В конце прошлого года перед Рождеством ковид нарушил ход тренировок Криса Фрума. Но, по словам британского гонщика, в отличие от первого случая, кода из-за ковида пришлось сойти с Тур де Франс-2022, на этот раз ковид не вызвал последствий и не помешал началу сезона.

В Австралии Крис Фрум планирует провести пять недель - принять участие в гонке Кэдела Эванса - Cadel Evans Great Ocean Road Race, а затем будет тренироваться с Саймоном Кларком в мини-тренировочном лагере. В феврале Крис Фрум впервые проедет Туре Руанды (19-26 февраля).

Хотя британскому гонщику команды Israel-Premier Tech сейчас 37 лет, он пока не думает о завершении карьеры, о чём рассказал на пресс-конференции перед стартом австралийской велогонки.

Крис Фрум: «Второй ковид и близко не был похож на первый. В конце прошлого сезона чувствовал себя плохо, мне был очень нужен перерыв. У меня просто не было сил вернуться после первого ковида. На Вуэльте хотел вернуть форму во время гонки, но все три недели чувствовал, что у меня нет сил, что я выдохся.

Я рад, что сейчас не ощутил подобных последствий. С нетерпением жду начала гонки, работаю над своей формой. Тур Даун Андер всегда резко начинает сезон. Местные ребята уже в великолепной форме, они только что проехали национальные чемпионаты, так что, уровень довольно хороший. Саймон Кларк был в отличной форме, но приболел. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к старту во вторник. У нас сильная команда, потому что здесь Дэрил Импи, Корбин Стронг тоже в хорошей форме, будем работать на этих ребят.

Всегда считал, что если в январе поеду в более тёплый климат, похожий на лето в Европе, смогу накрутить больше километров. Мне это помогало, поэтому приехал сюда поработать. Предпочитаю жару холоду. Хочу взять всё возможное от тёплой погоды. Здесь могу тренироваться стабильно. Планирую работать в Австралии пять недель, чтобы накрутить побольше километров.

Насчёт будущего, планов останавливаться нет. Хочу взять максимум из этого окна возможностей, пока в нём нахожусь. Чувствую, что мне дан второй шанс вернуться в велогонки, в спорт, который люблю. Если бы из-за падения пришлось закончить карьеру, осталось бы ощущение, что я ещё многое мог дать. Пусть сейчас я не в первых рядах пелотона, всё равно получаю огромное удовольствие и от работы, и от того, что являюсь гонщиком команды Israel-Premier Tech. Как будто открутил назад 15 лет и сейчас хочу подняться на топовый уровень. Это свежий подход, надеюсь продолжать в этом же духе ещё несколько лет.

Очень приятно видеть, как возрастные ребята в теннисе остаются невероятно сильными, а в велоспорте у нас есть Вальверде, который только сейчас закончил выступать, гонялся, когда ему было под 40, и был сильным соперником. Думаю, это связано с тем, как сейчас спортсмены могут о себе заботиться и в плане профессионализма, благодаря диетам, знаниям о теле.

Впервые я поеду Тур Руанды, вернусь на какое-то время в Африку. Очень хочу узнать эту гонку, а также использовать шанс проверить, как развивается велосипедный проект команды “Fields of Dreams”.

Мой сезон не будет слишком отличаться от прошлых лет. Буду участвовать в многодневных гонках на пути к Тур де Франс. Главная цель – попасть в состав, выдать свой максимум к июлю. Хочу попробовать вернуться в первые ряды пелотона, будь это Тур или другая гонка. Буду нацеливаться на недельные гонки, возможно, постараюсь быть с сильнейшими на Париж-Ницца, Дофине или в Швейцарии, это будет естественный первый шаг. Хотел бы начать с той базы, которую заложил в прошлом сезоне, стать ближе к себе прежнему.

Учитывая, что нам дали приглашение на Тур де Франс, двигаться вперёд гораздо легче. Даже если сейчас наша команда не в Мировом туре, мы чувствуем себя командой Мирового тура».