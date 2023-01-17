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Крис Фрум: “Не планирую прекращать карьеру в ближайшем будущем”

Крис Фрум о мотивации и планах на сезон 2023 года

 

 

  Крис Фрум (Chris Froome) на Туре Даун Андер-2023 начнёт 16-й сезон в профессиональном шоссейном велоспорте. В конце прошлого года перед Рождеством ковид нарушил ход тренировок Криса Фрума. Но, по словам британского гонщика, в отличие от первого случая, кода из-за ковида пришлось сойти с Тур де Франс-2022, на этот раз ковид не вызвал последствий и не помешал началу сезона.

 

Крис Фрум: “Не планирую прекращать карьеру в ближайшем будущем”

 

 

  В Австралии Крис Фрум планирует провести пять недель - принять участие в гонке Кэдела Эванса - Cadel Evans Great Ocean Road Race, а затем будет тренироваться с Саймоном Кларком в мини-тренировочном лагере. В феврале Крис Фрум впервые проедет Туре Руанды (19-26 февраля).

 

  Хотя британскому гонщику команды Israel-Premier Tech сейчас 37 лет, он пока не думает о завершении карьеры, о чём рассказал на пресс-конференции перед стартом австралийской велогонки.

 

  Крис Фрум: «Второй ковид и близко не был похож на первый. В конце прошлого сезона чувствовал себя плохо, мне был очень нужен перерыв. У меня просто не было сил вернуться после первого ковида. На Вуэльте хотел вернуть форму во время гонки, но все три недели чувствовал, что у меня нет сил, что я выдохся.

 

 Я рад, что сейчас не ощутил подобных последствий. С нетерпением жду начала гонки, работаю над своей формой. Тур Даун Андер всегда резко начинает сезон. Местные ребята уже в великолепной форме, они только что проехали национальные чемпионаты, так что, уровень довольно хороший. Саймон Кларк был в отличной форме, но приболел. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к старту во вторник. У нас сильная команда, потому что здесь Дэрил Импи, Корбин Стронг тоже в хорошей форме, будем работать на этих ребят.

 

  Всегда считал, что если в январе поеду в более тёплый климат, похожий на лето в Европе, смогу накрутить больше километров. Мне это помогало, поэтому приехал сюда поработать. Предпочитаю жару холоду. Хочу взять всё возможное от тёплой погоды. Здесь могу тренироваться стабильно. Планирую работать в Австралии пять недель, чтобы накрутить побольше километров.

 

  Насчёт будущего, планов останавливаться нет. Хочу взять максимум из этого окна возможностей, пока в нём нахожусь. Чувствую, что мне дан второй шанс вернуться в велогонки, в спорт, который люблю. Если бы из-за падения пришлось закончить карьеру, осталось бы ощущение, что я ещё многое мог дать. Пусть сейчас я не в первых рядах пелотона, всё равно получаю огромное удовольствие и от работы, и от того, что являюсь гонщиком команды Israel-Premier Tech. Как будто открутил назад 15 лет и сейчас хочу подняться на топовый уровень. Это свежий подход, надеюсь продолжать в этом же духе ещё несколько лет.

 

  Очень приятно видеть, как возрастные ребята в теннисе остаются невероятно сильными, а в велоспорте у нас есть Вальверде, который только сейчас закончил выступать, гонялся, когда ему было под 40, и был сильным соперником. Думаю, это связано с тем, как сейчас спортсмены могут о себе заботиться и в плане профессионализма, благодаря диетам, знаниям о теле.

 

  Впервые я поеду Тур Руанды, вернусь на какое-то время в Африку. Очень хочу узнать эту гонку, а также использовать шанс проверить, как развивается велосипедный проект команды “Fields of Dreams”.

 

  Мой сезон не будет слишком отличаться от прошлых лет. Буду участвовать в многодневных гонках на пути к Тур де Франс. Главная цель – попасть в состав, выдать свой максимум к июлю. Хочу попробовать вернуться в первые ряды пелотона, будь это Тур или другая гонка. Буду нацеливаться на недельные гонки, возможно, постараюсь быть с сильнейшими на Париж-Ницца, Дофине или в Швейцарии, это будет естественный первый шаг. Хотел бы начать с той базы, которую заложил в прошлом сезоне, стать ближе к себе прежнему.

 

  Учитывая, что нам дали приглашение на Тур де Франс, двигаться вперёд гораздо легче. Даже если сейчас наша команда не в Мировом туре, мы чувствуем себя командой Мирового тура».

 

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Изменения в правилах UCI относ ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    как экипажи сопровождения гонок будут определять это самое "сбоку" при боковом ветре? Ведь находясь в слип-стриме велогощика, транспортное средство улучшает аэродинамику системы гонщик-транспорт. А расположение аэродинамического мешка за велогонщиком очень сильно зависит от направления ветра.

  • Ернат
    Тур Даун Андер-2023. Маршрут (4)
    Ернат-Фото

    иманды болсын 

  • sashaney
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    sashaney-Фото
    Добавлю, что в tubeless ( не путать с tubular) - обязатально. Из личного опыта продливает жизнь сильно покрышкам. Второй год на ТТ (редко выезжаю на нём) стоит та же задняя. До герметика за неделю спускалось колесо. После, как уже сказал в обычном пежиме подкачиваю немного перед выездом.
  • RVL
    Тим Велленс о переходе в коман ... (1)
    RVL-Фото

    неплохой составчик подбирается

  • Earl57
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Earl57-Фото
    Спасибо!
  • Freejazz
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Freejazz-Фото
    Это герметик для бескамерной покрышки. Очень популярно в МТБ и гравелах и иногда применяется для шоссе (В шоссе неоднозначно. В свое время Кристофф пытался использовать их на Рубэ, но было много проблем).
  • Earl57
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Earl57-Фото

    Дилетанский вопрос к знатокам.

    Я время от времени смотрю один ютуб-канал, где некий механик собирает разные велосипеды. После того как он надевает шины на колеса, он закачивает в шину какую-то жидкость перед тем, как накачивать колесо. Что это жидкость, скажите пожалуйста. 

  • Earl57
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    Earl57-Фото
    В Англии и Австралии критериумы всегда были популярны и входят в программу национальных шоссейных чемпионатов.
    Конкретно этот критериум Юэн выигрывает 3-й раз подряд с учетом того, что ТДА два года не проводился из-за ковида.
  • velodoctor
    Schwalbe Classic-2023 (9)
    velodoctor-Фото

    Это критериум похоже городской, они сейчас популярны. 

  • garmincervelo
    Спортивный директор Арт Вирхау ... (5)
    garmincervelo-Фото
    Т.е. Поги не способен обыграть в горах и должен был победить за счет партизанщины на непрофильном этапе? Лучше б не вскрывали это.

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