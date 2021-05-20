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Дэн Мартин: “Тадей Погачар вернул романтику в велоспорт”

Дэн Мартин о современном велоспорте и его перспективах

 

 

  Победитель двух классик Монументов – Ломбардии и Льеж-Бастонь-Льеж,  участник 19 Гранд-туров, на каждом из которых выигрывал этапы, Дэн Мартин закончил карьеру в конце 2021 года. В 2019 году ирландский велогонщик был товарищем по команде Тадея Погачара, для  которого это был первый профессиональный сезон в UAE Team Emirates.

 

  Рассуждая о современном велоспорте в интервью The Guardian, Дэн Мартин сказал, что Тадей Погачар вернул современному расчётливому велоспорту романтику внезапных атак. В своё времяв 2018 году Мартин отверг предложение команды Sky, не желая вписываться в жёсткую схему подготовки к гонкам, но признал в интервью The Guardian, что без такой подготовки сейчас в велоспорте невозможно добиться высот.

 

Дэн Мартин: “Тадей Погачар вернул романтику в велоспорт”

Photo Credit: LaPresse

 

  Дэн Мартин: «Хотя я всё ещё был конкурентоспособен, прекратил выступать. Осознал, что велоспорт потерял элемент развлечения, стал управляемым. Я потерял своё преимущество, потому что каждый велогонщик получает точные инструкции, что ему делать, и у всех команд похожая методология. Я же хотел сам решать – зачем, когда и как тренироваться, какую тактику применять. Если бы я пошёл в команду Sky, то не смог бы получать удовольствие.

 

  Ведь велоспорт – это в том числе свобода выражения, свобода атаковать. Сейчас стало довольно скучно смотреть гонки, потому что никто больше не ошибается. Всё настолько тонко рассчитано, что не видишь у гонщиков плохих дней. Все идеально питаются, идеально тренируются, но потерялся человеческий фактор. В гонках всё происходит по инструкциям».

 

 Дэн Мартин предположил, что современные звёзды велоспорта, такие, как Матье ван дер Пул и Тадей Погачар, не смогут больше десяти лет поддерживать тот уровень самоограничений, которые требует современный велоспорт. В доказательство Дэн Мартин привёл пример Тома Дюмулина и Фабио Ару, закончивших карьеру в сравнительно молодом возрасте – в 31 год.

 

  «Я симпатизирую ребятам, которые приносили больше жертв, чем я,  просто для того, чтобы быть в пелотоне. Даже чтобы только выйти на старт Тур де Франс, необходимо работать в тренировочных лагерях на высоте, тщательно следить за питанием и быть очень, просто очень худым. То есть необходимо делать так, как команда Sky. Я попадал в топ-10 на Тур де Франс, когда тренировался от порога своего дома. Сейчас так больше невозможно».

 

Дэн Мартин отметил, что только Тадей Погачар сейчас сделал гонки интересными.

 

Дэн Мартин: “Тадей Погачар вернул романтику в велоспорт”

 Photo Credits: LaPresse

 

  «Даже когда люди говорят, что видели лучшую гонку за все годы, это заслуга Погачара. Он непредсказуемый, атакует, опираясь на свои ощущения, в то время как остальные гонки идут по сценарию и контролируются. Погачар вернул велоспорту романтический образ. Я продолжаю с ним довольно часто общаться, кажется, он наслаждается, выступая на велосипеде, поэтому едет почти все гонки в календаре.

 

  Хотя Погачару всего 24, его команда уже готовится к будущему. Так что перед ним уже стоит вопрос долголетия. Когда я выступал в команде, UAE Team Emirates подписали Погачара и сказали: «Он – наш парень на ближайшие 10 лет».

 

  Теперь появились суперкоманды с ресурсами на пять молодых гонщиков, готовых заменить его, как только он станет затухать. Я  слышал истории о 16-летних, которые тренируются по 30 часов в неделю. Они уже работают как закалённые профи».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:49 | Регистрация: 20.05.2021

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

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Комментарии

  • nightbuster33
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

  • Геродот
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Геродот-Фото

    Интересно его на доп проверяли? Любители особенно это любят)

  • MVDP
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    MVDP-Фото
    Итальянцы Михалкова почитывают и почитают, видимо.
  • Earl57
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    Earl57-Фото

    Про Кэйп Эпик очень интересно. Надеюсь что в следующем году поедет, эта многодневка ему идеально подходит. А поскольку 40 лет ему еще нет, то будет в основной категории зарубаться.

  • motte
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    motte-Фото

    О, а почему не 36.6?-:) оптимал 36.5 что-то новенькое.

    Удачи, но я думал , что он в треке останется, видимо, много советчиков там, вот и решил быть один, а вообще, молодцы, развитие и поиски новых путей это есть движение вперёд.

  • Esperus2006
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    Esperus2006-Фото
    Хотят своего Вайна найти
  • RVL
    Крис Фрум о системе начисления ... (6)
    RVL-Фото

    что молодой и резвый-спору нет. но побеждать на разных гонках не одно и тоже. у него и соперники классом ниже. поляки могли назвать моречко-своим макюэном, но он "макюэн" только на туре польши , где нет всегда топ спринтеров, и в проконти гонках. и тд.
    в протуре его могут укатать и разобрать еще до спринта,неглядя даже на его уникальные данные. так что надо посмотреть его с реальными соперниками топ уровня на топ гонках.

  • RVL
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    RVL-Фото

    хороший мотор...на ветродуях  и не только , такие ломы самое то

    190\73

  • RVL
    Винченцо Нибали начал работать ... (6)
    RVL-Фото
    тем более не в астану))
  • Earl57
    Крис Фрум о системе начисления ... (6)
    Earl57-Фото

    К слову, для Бориса. Спорза сделала подборку нескольких финишей Арно Де Ли. Они называют его "новый Боонен". И если у него нет побед  на гонках Мирового тура и ГТ, то это потому что команда его туда не заявляла. А не потому что он не может там побеждать. Парню всего 20 лет и его карьера только начинается. Еще успеет.

    https://www.youtube.com/watch?v=94ZRmHLfMek

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Maxime Bouet (Team Arkea - Samsic)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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