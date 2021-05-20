Дэн Мартин: “Тадей Погачар вернул романтику в велоспорт”

Дэн Мартин о современном велоспорте и его перспективах

Победитель двух классик Монументов – Ломбардии и Льеж-Бастонь-Льеж, участник 19 Гранд-туров, на каждом из которых выигрывал этапы, Дэн Мартин закончил карьеру в конце 2021 года. В 2019 году ирландский велогонщик был товарищем по команде Тадея Погачара, для которого это был первый профессиональный сезон в UAE Team Emirates.

Рассуждая о современном велоспорте в интервью The Guardian, Дэн Мартин сказал, что Тадей Погачар вернул современному расчётливому велоспорту романтику внезапных атак. В своё времяв 2018 году Мартин отверг предложение команды Sky, не желая вписываться в жёсткую схему подготовки к гонкам, но признал в интервью The Guardian, что без такой подготовки сейчас в велоспорте невозможно добиться высот.

Photo Credit: LaPresse

Дэн Мартин: «Хотя я всё ещё был конкурентоспособен, прекратил выступать. Осознал, что велоспорт потерял элемент развлечения, стал управляемым. Я потерял своё преимущество, потому что каждый велогонщик получает точные инструкции, что ему делать, и у всех команд похожая методология. Я же хотел сам решать – зачем, когда и как тренироваться, какую тактику применять. Если бы я пошёл в команду Sky, то не смог бы получать удовольствие.

Ведь велоспорт – это в том числе свобода выражения, свобода атаковать. Сейчас стало довольно скучно смотреть гонки, потому что никто больше не ошибается. Всё настолько тонко рассчитано, что не видишь у гонщиков плохих дней. Все идеально питаются, идеально тренируются, но потерялся человеческий фактор. В гонках всё происходит по инструкциям».

Дэн Мартин предположил, что современные звёзды велоспорта, такие, как Матье ван дер Пул и Тадей Погачар, не смогут больше десяти лет поддерживать тот уровень самоограничений, которые требует современный велоспорт. В доказательство Дэн Мартин привёл пример Тома Дюмулина и Фабио Ару, закончивших карьеру в сравнительно молодом возрасте – в 31 год.

«Я симпатизирую ребятам, которые приносили больше жертв, чем я, просто для того, чтобы быть в пелотоне. Даже чтобы только выйти на старт Тур де Франс, необходимо работать в тренировочных лагерях на высоте, тщательно следить за питанием и быть очень, просто очень худым. То есть необходимо делать так, как команда Sky. Я попадал в топ-10 на Тур де Франс, когда тренировался от порога своего дома. Сейчас так больше невозможно».

Дэн Мартин отметил, что только Тадей Погачар сейчас сделал гонки интересными.

Photo Credits: LaPresse

«Даже когда люди говорят, что видели лучшую гонку за все годы, это заслуга Погачара. Он непредсказуемый, атакует, опираясь на свои ощущения, в то время как остальные гонки идут по сценарию и контролируются. Погачар вернул велоспорту романтический образ. Я продолжаю с ним довольно часто общаться, кажется, он наслаждается, выступая на велосипеде, поэтому едет почти все гонки в календаре.

Хотя Погачару всего 24, его команда уже готовится к будущему. Так что перед ним уже стоит вопрос долголетия. Когда я выступал в команде, UAE Team Emirates подписали Погачара и сказали: «Он – наш парень на ближайшие 10 лет».

Теперь появились суперкоманды с ресурсами на пять молодых гонщиков, готовых заменить его, как только он станет затухать. Я слышал истории о 16-летних, которые тренируются по 30 часов в неделю. Они уже работают как закалённые профи».