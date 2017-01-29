«Газпром-РусВело» будет выступать на велосипедах LOOK

Российская команда «Газпром-РусВело» объявляет о новом партнерском соглашении с французскими производителями велосипедов LOOK Cycle и карбоновых колес CORIMA.

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Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» о новом партнере команды: «Прежде всего я хочу поблагодарить Colnago, на чьих велосипедах мы выступали девять сезонов. Это был не просто спонсорский контракт, но теплые дружеские отношения и работа непосредственно с маэстро Эрнесто Кольнаго. Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK. Каждому из нас эти изменения добавляют мотивацию, мы уже начали совместную работу, которая, я уверен, принесет большую пользу и команде, и ее новому партнеру».

Менеджер спонсорских проектов LOOK Cycle Рафаэль Жён сказал: «LOOK Cycle Group и CORIMA с гордостью объявляют о партнерстве с профессиональной командой «Газпром-РусВело». Будучи техническим партнером по предоставлению карбоновых педалей с момента создания команды и, разделяя одни и те же цели и амбиции, мне кажется естественным, что наши две организации объединились, чтобы создать историю, основанную на спортивных достижениях. Мы настроены сделать так, чтобы наши цвета сияли во всем мире».

Пресс-служба велокоманды «Газпром-РусВело»