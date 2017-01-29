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«Газпром-РусВело» будет выступать на велосипедах LOOK

«Газпром-РусВело» будет выступать на велосипедах LOOK

 

 

 

Российская команда «Газпром-РусВело» объявляет о новом партнерском соглашении с французскими производителями велосипедов LOOK Cycle и карбоновых колес CORIMA.

 

«Газпром-РусВело» будет выступать на велосипедах LOOK

 

«Газпром-РусВело» будет выступать на велосипедах LOOK

 

«Газпром-РусВело» будет выступать на велосипедах LOOK

 

Photo credit: © LOOK Cycle/Focal77

 

 

  Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» о новом партнере команды: «Прежде всего я хочу поблагодарить Colnago, на чьих велосипедах мы выступали девять сезонов. Это был не просто спонсорский контракт, но теплые дружеские отношения и работа непосредственно с маэстро Эрнесто Кольнаго. Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK. Каждому из нас эти изменения добавляют мотивацию, мы уже начали совместную работу, которая, я уверен, принесет большую пользу и команде, и ее новому партнеру».

 

  Менеджер спонсорских проектов LOOK Cycle Рафаэль Жён сказал: «LOOK Cycle Group и CORIMA с гордостью объявляют о партнерстве с профессиональной командой «Газпром-РусВело». Будучи техническим партнером по предоставлению карбоновых педалей с момента создания команды и, разделяя одни и те же цели и амбиции, мне кажется естественным, что наши две организации объединились, чтобы создать историю, основанную на спортивных достижениях. Мы настроены сделать так, чтобы наши цвета сияли во всем мире».

 

 

Пресс-служба велокоманды «Газпром-РусВело»

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Теги к статье: Газпром-РусВело LOOK

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  1. Camel

    Сегодня, 12:35 | Регистрация: 29.01.2017

    ...Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK...

    Т.е., велосипеды Colnago не способствовали повышению результатов в гонках, они недостаточно быстры, а вот LOOK - это то, что позволит открыть новую главу в истории команды. Здорово! Кто ж теперь удержит гонщиков команды Газпром-РусВело!

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Freejazz-Фото
    Ну хоть падать не очень жестко. Хотя все эти случаи выбивают и топовых гонщиков - вчера Том после "удачной" смены велосипеда резко провалился и почти круг добирал.
  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Говорят что Ван Арт пропустит не только ЧМ по велокроссу, но и Страде Бьянке.

    Ван дер Пул окончательно подтвердил, что его сезон велокросса закрыт. ЧМ он пропустит. Боль в спине не проходит и Матье не будет в гонках несколько месяцев.

    Так что в велокроссе по-любому будет новый чемпион мира...

  • Camel
    «Газпром-РусВело» будет выступ ... (1)
    Camel-Фото

    ...Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK...

    Т.е., велосипеды Colnago не способствовали повышению результатов в гонках, они недостаточно быстры, а вот LOOK - это то, что позволит открыть новую главу в истории команды. Здорово! Кто ж теперь удержит гонщиков команды Газпром-РусВело!

  • greyshark
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    greyshark-Фото

    Цитата: Earl57
    А Карапасу что? Он вообще-то тоже на Джиро заявлен.

    А карапасу - всего хорошего, здоровья ему, удачи, ну и пусть держится!

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Quinten Hermans - я читаю его имя как Квинтен. Но по-фламандски не разумею, поэтому не знаю как оно звучит в оригинале. Однако одни бельгийские/голландские комментаторы называют его "Эрманс", другие "Херманс". Даже в одной и той же трансляции...

     

    П.С. И так бывает. Гонцику Альпецина было не до смеха, конечно, но со стороны прикольно...

    https://twitter.com/cyclocross24/status/1478370522606059522

  • rude_rider
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    rude_rider-Фото

    хоть что то

    а то совсем пропал

     

     

  • AlpenFlow
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (10)
    AlpenFlow-Фото
    Что-то долго нет комментария от нейросети)
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Читаю по диагонали: "К счастью, сумел добрать Кентана" beach 

     

    И понимаю, что то ли лыжи не едут,

    то ли хитрый Найро через лес

    да с винтовкой на перевес)) 

  • motte
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    motte-Фото

    С богом, Том_а, только не кисни, если что, покажи красивый комбэк.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Имела в виду распределение потенциальных капитанов JV на ГТ. Но аналогичные расклады от IG тоже любопытны)

    Если к теме Джиро, то помимо перечисленных в посте, наверняка там будет и Алмейда с поддержкой новой команды. Теневые капитаны Бахрейна за спиной Ланды) С.Ейтс тоже не подарок. Итальянская мафия Астаны, лично мне было бы интересно посмотреть в качестве со-капитана на Москона. Пусть это не супер-лидеры, но Дюмолану для дебюта вполне хватит, чтобы "побороться за генерал".

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