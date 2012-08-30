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Маттео Трентин: «Проблема не в тренировках на разделочном велосипеде, а в трафике на дорогах»

Маттео Трентин об опасности разделочных велосипедов и тренировках на дорогах

 

 

  32-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Маттео Трентин пере стартом классики Omloop Het Nieuwsblad-2022 прокомментировал недавнее высказывание четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума об опасности разделочных велосипедов в шоссейном велоспорте.

 

Маттео Трентин: «Проблема не в тренировках на разделочном велосипеде, а в трафике на дорогах»

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  В интервью Cyclingnews Маттео Трентин отметил, что он считает главной опасностью не разделочный велосипед как таковой, а поведение водителей на дорогах, где тренируются велогонщики.

 

  Маттео Трентин: «Я никогда не был хорош на разделочном велосипеде, поэтому меня это не слишком волнует. Конечно, замечание Криса  о тренировках по дорогам на разделочном велосипеде верное, но я бы добавил, что проблема не в самом велосипеде для разделки. Проблема в трафике, в количестве людей, которые сейчас ездят в автомобилях.

 

  Вообще-то, даже на маленьких дорогах в пригородах может быть опасно, но не потому, что ты едешь на разделочном велосипеде. Люди всё чаще и чаще без объективных причин стали нервничать, объезжая велосипедистов. Проблема в том, как мыслят люди, сидя а автомобиле, и, может быть, иногда как мыслят велосипедисты.

  Нужно быть добрее и уважать друг друга на дорогах. Дело в привычках. Необходимо менять мышление людей, а на это требуется много времени.

 

  Это вопрос не профессионального велоспорта, потому что эта группа людей на велосипедах, выезжающих каждый день,  очень и очень небольшая. Большинство тех, кто едет на велосипеде по дорогам – туристы или даже дети, направляющиеся в школу, или люди, которые едут на работу. Больше надо заботиться о них, а не о нас.

  Велосипед – наша работа, и мы знаем, как действовать на дороге. Конечно, инцидент может случиться на любом повороте, но если посмотреть статистику, то 99% пострадавших на велосипеде в результате автомобильного движения – обычные люди».

 

 

 

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Теги к статье: Маттео Трентин UAE Team Emirates

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  1. RVL

    Сегодня, 21:09 | Регистрация: 30.08.2012

    Именно так. Много прав отдали автомобилям в свое время, но не ждали , что пешеходы, велосипеды, самокаты вернутся назад...

    Забыли про уважение в броне сидя. 

    Но на бога надейся, а сам не плошай...всем надо понимать в какой среде находимся...

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Комментарии

  • RVL
    Маттео Трентин: «Проблема не в ... (1)
    RVL-Фото

    Именно так. Много прав отдали автомобилям в свое время, но не ждали , что пешеходы, велосипеды, самокаты вернутся назад...

    Забыли про уважение в броне сидя. 

    Но на бога надейся, а сам не плошай...всем надо понимать в какой среде находимся...

  • RVL
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    RVL-Фото

    Вот примерное вэлью чемпионства пидкока в кроссе.

    ВВА слегка не родился погачаром....было бы что то более сходное в генах, вот заруба бы была. Но характеры схожи. Интересно бы  смотреть их схлесты очные!!!

  • close2you
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    close2you-Фото

    не хватает Матье конечно, ждем его, как и ВанАрт ждетboredom

  • Astanaforever
    Faun-Ardeche Classic-2022. Рез ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Арабы походу МакНалти чудесными финиками накормили. Классную команду шейхи собрали.
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Ван Арт предсказуемо выиграл. Даже никто не сомневался в нем. А вот Грег сегодня дал по стариковски. Нежданчик. Разрекламируемый анонс Москона с треском провалился.
  • motte
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    motte-Фото

    Валидольный просмотр, как же красив Аэрт, а вигго в интервью за своего земляка пидкока и он будет первым, но нет "бравого" пидкока, когда есть в гонке Аерт и точка. Подарил ему Аэрт маечку ЧМ по кроссу и хватит на этом. 

  • RVL
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    RVL-Фото

    все же ейтс молодец...заставил напрягаться погги...и как мне показалось был момент, когда у тадея темнело в глазах от протяжек адама.

    но, пока погги лом..а прием не придуман))

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    BlAr-Фото
    Неужели Яц?
  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Да, уж. Вообще намека нет, что Погачар где то может капнуть . Арабы что ему в ноги вставили? ))) ЗЫ. Смотрел трансляцию по арабскому ТV. Комментатор просто УРАГАН!! Ни одной паузы Как камертон. Да еще с какими эмоциями!!! Вот уже кому надо поучиться так нашему мистеру ПАУЗЕ. Да еще всем вопрос так на засыпку? Какая самая распространенная фамилия у гонщиков в пелотоне всех команд? Их оказывается десятки. Даже в одной команде бывают и по три однофамильца.. Хаха...
  • motte
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    motte-Фото

    Дар божий, тадей, просто наповал, команда хороша!

    Алмейда красавчик, а как его крыл лефевр в защиту ремко.

    Тадей фдандрию решил идти?

    Джамбо, вообще, в гарнире? 

    1460 Вт у тадея на финиш, это как??? -) 

     

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