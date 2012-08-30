Маттео Трентин: «Проблема не в тренировках на разделочном велосипеде, а в трафике на дорогах»

Маттео Трентин об опасности разделочных велосипедов и тренировках на дорогах

32-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Маттео Трентин пере стартом классики Omloop Het Nieuwsblad-2022 прокомментировал недавнее высказывание четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума об опасности разделочных велосипедов в шоссейном велоспорте.

Photo (c) UAE Team Emirates

В интервью Cyclingnews Маттео Трентин отметил, что он считает главной опасностью не разделочный велосипед как таковой, а поведение водителей на дорогах, где тренируются велогонщики.

Маттео Трентин: «Я никогда не был хорош на разделочном велосипеде, поэтому меня это не слишком волнует. Конечно, замечание Криса о тренировках по дорогам на разделочном велосипеде верное, но я бы добавил, что проблема не в самом велосипеде для разделки. Проблема в трафике, в количестве людей, которые сейчас ездят в автомобилях.

Вообще-то, даже на маленьких дорогах в пригородах может быть опасно, но не потому, что ты едешь на разделочном велосипеде. Люди всё чаще и чаще без объективных причин стали нервничать, объезжая велосипедистов. Проблема в том, как мыслят люди, сидя а автомобиле, и, может быть, иногда как мыслят велосипедисты.

Нужно быть добрее и уважать друг друга на дорогах. Дело в привычках. Необходимо менять мышление людей, а на это требуется много времени.

Это вопрос не профессионального велоспорта, потому что эта группа людей на велосипедах, выезжающих каждый день, очень и очень небольшая. Большинство тех, кто едет на велосипеде по дорогам – туристы или даже дети, направляющиеся в школу, или люди, которые едут на работу. Больше надо заботиться о них, а не о нас.

Велосипед – наша работа, и мы знаем, как действовать на дороге. Конечно, инцидент может случиться на любом повороте, но если посмотреть статистику, то 99% пострадавших на велосипеде в результате автомобильного движения – обычные люди».