Изменились правила для машин сопровождения в гонках с индивидуальным стартом

Стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) поменял правила и нормы для техничек в индивидуальных гонках с раздельным стартом (ITT). Они вступят в силу с начала следующего сезона. Но уже сейчас изменения вызвали неоднозначную реакцию. Давайте разберёмся, что поменялось и по каким причинам.

Индивидуальная гонка — одна из самых сложных дисциплин в велоспорте, поэтому фаворитов в ITT намного меньше, чем в групповых гонках, и проще предсказать победителя. Если вы решите добавить азарта при просмотре велогонки, можно сделать ставку на того, кого вы считаете претендентом на успех. Главное — выбрать в рейтинге букмекеров компанию, принимающую ставки на велоспорт.

Что поменялось?

Главное изменение — чёткое указание дистанции между гонщиком и автомобилем сопровождения. Теперь оно должно составлять не менее 15 метров. При этом машине категорически запрещается обгонять велосипедиста или ехать рядом с ним. Как это будут контролировать — пока непонятно. О возможных штрафных санкциях сообщат позднее.

При любых неисправностях автомобиль обязан остановиться на обочине и оставаться там до устранения проблемы. Важно, чтобы он не мешал другим участникам гонки и их машинам сопровождения.

Изменения были внесены на основе исследований от специалистов по аэродинамике. Согласно их данным, если велосипедист едет позади машины, на него действует так называемый всасывающий эффект, о котором знают практически все. Но даже если машина едет сзади, это снижает сопротивление воздуха за счёт толкающего эффекта.

Некоторые команды злоупотребляли этим, придвигаясь вплотную к гонщику и устанавливая на крышу машины максимально возможное число велосипедов, чтобы усилить эффект.

Конечно, тут не идёт речь о большом преимуществе. Но те, кто знаком с профессиональным велоспортом и гонками с раздельным стартом, хорошо знают, что значение имеют даже десятые доли процента, особенно на уровне элитных гонщиков.

Изначально было предложение установить дистанцию в 30 метров, но в UCI решили сократить её вдвое. По мнению функционеров, этого будет достаточно, чтобы обеспечить равные условия и исключить недобросовестную конкуренцию.

Это не единственные дополнения. В следующем сезоне стоит ожидать изменений в системе начисления бонусных секунд на промежуточном спринте, но подробная информация появится чуть позже.