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Изменились правила для машин сопровождения в гонках с индивидуальным стартом

Изменились правила для машин сопровождения в гонках с индивидуальным стартом

 

 

  Стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) поменял правила и нормы для техничек в индивидуальных гонках с раздельным стартом (ITT). Они вступят в силу с начала следующего сезона. Но уже сейчас изменения вызвали неоднозначную реакцию. Давайте разберёмся, что поменялось и по каким причинам.

 

  Индивидуальная гонка — одна из самых сложных дисциплин в велоспорте, поэтому фаворитов в ITT намного меньше, чем в групповых гонках, и проще предсказать победителя. Если вы решите добавить азарта при просмотре велогонки, можно сделать ставку на того, кого вы считаете претендентом на успех. Главное — выбрать в рейтинге букмекеров компанию, принимающую ставки на велоспорт.

 

 

Что поменялось?

 

Изменились правила для машин сопровождения в гонках с индивидуальным стартом

 

 

  Главное изменение — чёткое указание дистанции между гонщиком и автомобилем сопровождения. Теперь оно должно составлять не менее 15 метров. При этом машине категорически запрещается обгонять велосипедиста или ехать рядом с ним. Как это будут контролировать — пока непонятно. О возможных штрафных санкциях сообщат позднее.

 

  При любых неисправностях автомобиль обязан остановиться на обочине и оставаться там до устранения проблемы. Важно, чтобы он не мешал другим участникам гонки и их машинам сопровождения.

 

  Изменения были внесены на основе исследований от специалистов по аэродинамике. Согласно их данным, если велосипедист едет позади машины, на него действует так называемый всасывающий эффект, о котором знают практически все. Но даже если машина едет сзади, это снижает сопротивление воздуха за счёт толкающего эффекта.

 

  Некоторые команды злоупотребляли этим, придвигаясь вплотную к гонщику и устанавливая на крышу машины максимально возможное число велосипедов, чтобы усилить эффект.

 

  Конечно, тут не идёт речь о большом преимуществе. Но те, кто знаком с профессиональным велоспортом и гонками с раздельным стартом, хорошо знают, что значение имеют даже десятые доли процента, особенно на уровне элитных гонщиков.

 

  Изначально было предложение установить дистанцию в 30 метров, но в UCI решили сократить её вдвое. По мнению функционеров, этого будет достаточно, чтобы обеспечить равные условия и исключить недобросовестную конкуренцию.

 

Это не единственные дополнения. В следующем сезоне стоит ожидать изменений в системе начисления бонусных секунд на промежуточном спринте, но подробная информация появится чуть позже.

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Теги к статье: UCI

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Комментарии

  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    velodoctor-Фото
    Стандарт UCI по геометрии рамы, а не по ростовке, естественно рамы разные для разного роста гонщиков. Колеса на треке и шоссе одинакового диаметра 28 дюймов.
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    nightbuster33-Фото

    На размер рамы стандарта нет,есть только на мининимальный вес.Пример:Лопез-рост 164см.,Федоров-193см.Для первого-размер рамы 1-2 роста,для второго-3-4роста,но иногда высокоростные гонщики находят выход, используя раму меньшего размера за счет удлинения подседельной трубы, тем более,что подседельная труба в современных веосипедах("кл.люкс") приобрела "овальный" профиль,больший диаметр которого противодействует  наибольшей изгибающей нагрузке(безопасность)-кому охота возить лишний вес,особенно в гору.А размер колеса уже отметил-27".

  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    velodoctor-Фото

    Там uci стандарт на колеса и раму, большего диаметра нельзя использовать.

  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    Pugachev-Фото
    Да, про заднее колесо забываем... Но имеем ввиду, что это 700 - шоссе. Возможно, что у Ганны было другое колесо.... Но с точки зрения шестерен - не самое выдающееся соотношение... У Нибали на Тиррено(??) стояли 50 и 10 на разделке....
  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    nightbuster33-Фото
    При расчете передачи используются:количество зубьев впереди и сзади,диаметр заднего колеса и известная константа,а не механическое деление большего на меньшее.Так что,передаточное число для колеса 27"(спорт.)и 28"(дорожн.)будет разным.Длина шатуна подбирается, в основном, чисто индивидуально.Не даром объявляется данные:шестеренки(кол-во зубьев),диаметр колеса(заднего)и длина шатуна(рычаг).Переднее колесо не играет ни какой роли.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется, раньше средний каденс был поменьше от того и ворочали передачки ломовые. Связано наверное с тем что скоростей было меньше, на счет ровняка не знаю, но в гору когда смотришь как ехали, просто всем весом ломают передачи, меньше видимо не было. Сейчас на автомате профики держат 90 каденс. У МДВП на разделке в Венгрии был каденс средний 101 аж. 

  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    Pugachev-Фото
    Я очень люблю Мартина. Но не уверен, что он час ворочал 57х11...

    Кстати, в 70-е годы были (могу наврать..) братья Юханссон у шведов, которые на шоссе в гонке 100 км ТТТ крутили 56х12, что тогда считалось невероятным...
  • VeloVelo
    Филиппо Ганна: “С часовым реко ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Наконец-то побит рекорд Бордмана )

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    uran-Фото
    Мартин, правда на шоссе, выкручивал и 57 и 58 на 11
  • Pugachev
    Филиппо Ганна установил новый ... (20)
    Pugachev-Фото

    Скорость впечатляет...

    64:14 = 4,5714

    55:12 = 4,5833

    50:11 = 4,5455(у меня, чайника...)

     

    Не такой уж и кардан...

     

    Но какая скорость!

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