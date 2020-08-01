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Ставки на Тур де Франс-2020: что предлагают букмекеры?

Ставки на Тур де Франс-2020: что предлагают букмекеры?

 

 

Уже в конце августа стартует одна из самых известных велогонок в мире — Тур де Франс-2020. В этом материале мы расскажем, какие ставки предлагают букмекеры на предстоящее соревнование, а также что стоит учитывать при размещении пари на эту гонку.

 

 

 

 

 

 

  Изначально Тур де Франс-2020 должен был пройти с 27 июня по 19 июля, однако из-за пандемии коронавируса гонку пришлось перенести: теперь соревнование будет проходить с 29 августа по 20 сентября. 

 

Тур де Франс состоит из 21 этапа, в каждом из которых гонщиков ждет новое испытание — начиная от заездов по горным трассам и заканчивая индивидуальными этапами.

 

  Победитель гонки становится обладателем так называемой «желтой майки». Помимо генеральной классификации, участники также соревнуются за трофеи в других номинациях:

 

- зеленая майка — победитель очковых классификаций;

 

- гороховая майка — победитель горных финишей;

 

- белая майка — лучший молодой гонщик;

 

- красный номер — самый агрессивный гонщик;

 

- желтый номер — победитель командной классификации;

 

- комбинированная майка — победитель комбинированной классификации;

 

- красная майка — победитель промежуточных финишей.

 

 

Какие ставки можно сделать на Тур де Франс-2020?

 

 

Учитывая, что Тур де Франс является одной из самых популярных велогонок, букмекерские конторы предлагают широкую роспись на это мероприятие. Как правило, игрокам доступны следующие типы ставок:

 

- победа в гонке;

 

- победа в этапе;

 

- тотал выигранных этапов;

 

- ставки на призовые места.

 

  Наиболее популярный рынок — ставки на победителя. Несмотря на то что в соревновании участвуют более 200 гонщиков, список реальных претендентов на «желтую майку» не превышает 5-6 человек.

 

 

Что говорят букмекеры?

 

 

 

 

 

 

  Аналитики букмекерской компании William Hill считают фаворитом Тур де Франс-2020 колумбийского гонщика Эгана Берналя, шансы которого оцениваются коэффициентом 3,5. Вероятность его победы составляет около 28%.

 

  Главными конкурентами колумбийца считаются Примож Роглич и Крис Фрум. Заключить пари на победу этих спортсменов можно с коэффициентом 5,5, что соответствует вероятности 18%.

 

Кроме того, в десятку наиболее перспективных участников входят такие гонщики как Герайнт Томас (коэффициент 9,0), Тибо Пино (10,0), Том Дюмулен (10,0), Наиро Кинтана (14,0), Тадей Погачар (15,0), Жюлиан Алафилипп (19,0) и Эммануэль Бухман (23,0).

 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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