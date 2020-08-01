- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 16:00
Ставки на Тур де Франс-2020: что предлагают букмекеры?
Уже в конце августа стартует одна из самых известных велогонок в мире — Тур де Франс-2020. В этом материале мы расскажем, какие ставки предлагают букмекеры на предстоящее соревнование, а также что стоит учитывать при размещении пари на эту гонку.
Изначально Тур де Франс-2020 должен был пройти с 27 июня по 19 июля, однако из-за пандемии коронавируса гонку пришлось перенести: теперь соревнование будет проходить с 29 августа по 20 сентября.
Тур де Франс состоит из 21 этапа, в каждом из которых гонщиков ждет новое испытание — начиная от заездов по горным трассам и заканчивая индивидуальными этапами.
Победитель гонки становится обладателем так называемой «желтой майки». Помимо генеральной классификации, участники также соревнуются за трофеи в других номинациях:
- зеленая майка — победитель очковых классификаций;
- гороховая майка — победитель горных финишей;
- белая майка — лучший молодой гонщик;
- красный номер — самый агрессивный гонщик;
- желтый номер — победитель командной классификации;
- комбинированная майка — победитель комбинированной классификации;
- красная майка — победитель промежуточных финишей.
Какие ставки можно сделать на Тур де Франс-2020?
Учитывая, что Тур де Франс является одной из самых популярных велогонок, букмекерские конторы предлагают широкую роспись на это мероприятие. Как правило, игрокам доступны следующие типы ставок:
- победа в гонке;
- победа в этапе;
- тотал выигранных этапов;
- ставки на призовые места.
Наиболее популярный рынок — ставки на победителя. Несмотря на то что в соревновании участвуют более 200 гонщиков, список реальных претендентов на «желтую майку» не превышает 5-6 человек.
Что говорят букмекеры?
Аналитики букмекерской компании William Hill считают фаворитом Тур де Франс-2020 колумбийского гонщика Эгана Берналя, шансы которого оцениваются коэффициентом 3,5. Вероятность его победы составляет около 28%.
Главными конкурентами колумбийца считаются Примож Роглич и Крис Фрум. Заключить пари на победу этих спортсменов можно с коэффициентом 5,5, что соответствует вероятности 18%.
Кроме того, в десятку наиболее перспективных участников входят такие гонщики как Герайнт Томас (коэффициент 9,0), Тибо Пино (10,0), Том Дюмулен (10,0), Наиро Кинтана (14,0), Тадей Погачар (15,0), Жюлиан Алафилипп (19,0) и Эммануэль Бухман (23,0).
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