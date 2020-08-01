Ставки на Тур де Франс-2020: что предлагают букмекеры?

Уже в конце августа стартует одна из самых известных велогонок в мире — Тур де Франс-2020. В этом материале мы расскажем, какие ставки предлагают букмекеры на предстоящее соревнование, а также что стоит учитывать при размещении пари на эту гонку.

Изначально Тур де Франс-2020 должен был пройти с 27 июня по 19 июля, однако из-за пандемии коронавируса гонку пришлось перенести: теперь соревнование будет проходить с 29 августа по 20 сентября.

Тур де Франс состоит из 21 этапа, в каждом из которых гонщиков ждет новое испытание — начиная от заездов по горным трассам и заканчивая индивидуальными этапами.

Победитель гонки становится обладателем так называемой «желтой майки». Помимо генеральной классификации, участники также соревнуются за трофеи в других номинациях:

- зеленая майка — победитель очковых классификаций;

- гороховая майка — победитель горных финишей;

- белая майка — лучший молодой гонщик;

- красный номер — самый агрессивный гонщик;

- желтый номер — победитель командной классификации;

- комбинированная майка — победитель комбинированной классификации;

- красная майка — победитель промежуточных финишей.

Какие ставки можно сделать на Тур де Франс-2020?

Учитывая, что Тур де Франс является одной из самых популярных велогонок, букмекерские конторы предлагают широкую роспись на это мероприятие. Как правило, игрокам доступны следующие типы ставок:

- победа в гонке;

- победа в этапе;

- тотал выигранных этапов;

- ставки на призовые места.

Наиболее популярный рынок — ставки на победителя. Несмотря на то что в соревновании участвуют более 200 гонщиков, список реальных претендентов на «желтую майку» не превышает 5-6 человек.

Что говорят букмекеры?

Аналитики букмекерской компании William Hill считают фаворитом Тур де Франс-2020 колумбийского гонщика Эгана Берналя, шансы которого оцениваются коэффициентом 3,5. Вероятность его победы составляет около 28%.

Главными конкурентами колумбийца считаются Примож Роглич и Крис Фрум. Заключить пари на победу этих спортсменов можно с коэффициентом 5,5, что соответствует вероятности 18%.

Кроме того, в десятку наиболее перспективных участников входят такие гонщики как Герайнт Томас (коэффициент 9,0), Тибо Пино (10,0), Том Дюмулен (10,0), Наиро Кинтана (14,0), Тадей Погачар (15,0), Жюлиан Алафилипп (19,0) и Эммануэль Бухман (23,0).