Джейсон Кенни завершил карьеру и стал тренером в сборной Великобритании

Семикратный олимпийский чемпион по велотреку британец Джейсон Кенни принял решение завершить профессиональную карьеру и стать тренером по спринту в сборной Великобритании.

Кенни подготовит британских велогонщиков к Олимпийским играм в Париже-2024 и постарается научить их подниматься на пьедестал с той же регулярностью, с какой это делал он сам. Если вы следите за соревнованиями по велоспорту и хотите сделать ставку на Олимпиаду или другие крупные турниры, здесь вы сможете найти подходящую БК с лучшими бонусами для новичков.

By Jim Thurston - Flickr: Jason Kenny & Ed Clancy, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25637239

Джейсон Кенни завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине в командном спринте. Самыми успешными в его карьере стали Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где он выиграл «золото» с командном и одиночном спринтах, а также в кейрине. За свою карьеру британец семь раз поднимался на вершину пьедестала, дважды ему покорялось «серебро» Олимпийских игр. Кроме того, спортсмен трижды побеждал на Чемпионатах мира в 2011, 2013 и 2016 годах.

Велогонщик признался, что хотел бы выступить и в Париже, и ему «немного грустно, что этого не случится». Тем не менее, когда ему представилась возможность стать тренером в British Cycling, он понял, что лучше воспользоваться этой возможностью сейчас, чем ждать еще три года.

Впервые слухи о завершении карьеры Кенни появились две недели назад, однако официальное заявление было сделано в четверг, 24 февраля.

«Если мы пойдем правильным путем, мы сможем добиться успеха и стать хорошей организацией, которая движется вперед», – сказал BBC новоиспеченный тренер сборной Великобритании.