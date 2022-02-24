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Джейсон Кенни завершил карьеру и стал тренером в сборной Великобритании

Джейсон Кенни завершил карьеру и стал тренером в сборной Великобритании

 

 

  Семикратный олимпийский чемпион по велотреку британец Джейсон Кенни принял решение завершить профессиональную карьеру и стать тренером по спринту в сборной Великобритании.

 

  Кенни подготовит британских велогонщиков к Олимпийским играм в Париже-2024 и постарается научить их подниматься на пьедестал с той же регулярностью, с какой это делал он сам. Если вы следите за соревнованиями по велоспорту и хотите сделать ставку на Олимпиаду или другие крупные турниры, здесь вы сможете найти подходящую БК с лучшими бонусами для новичков.

 

Джейсон Кенни завершил карьеру и стал тренером в сборной Великобритании

By Jim Thurston - Flickr: Jason Kenny &amp; Ed Clancy, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25637239

 

  Джейсон Кенни завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине в командном спринте. Самыми успешными в его карьере стали Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где он выиграл «золото» с командном и одиночном спринтах, а также в кейрине. За свою карьеру британец семь раз поднимался на вершину пьедестала, дважды ему покорялось «серебро» Олимпийских игр. Кроме того, спортсмен трижды побеждал на Чемпионатах мира в 2011, 2013 и 2016 годах.

 

  Велогонщик признался, что хотел бы выступить и в Париже, и ему «немного грустно, что этого не случится». Тем не менее, когда ему представилась возможность стать тренером в British Cycling, он понял, что лучше воспользоваться этой возможностью сейчас, чем ждать еще три года.

Впервые слухи о завершении карьеры Кенни появились две недели назад, однако официальное заявление было сделано в четверг, 24 февраля.

 

  «Если мы пойдем правильным путем, мы сможем добиться успеха и стать хорошей организацией, которая движется вперед», – сказал BBC новоиспеченный тренер сборной Великобритании.

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Комментарии

  • RVL
    Маттео Трентин: «Проблема не в ... (1)
    RVL-Фото

    Именно так. Много прав отдали автомобилям в свое время, но не ждали , что пешеходы, велосипеды, самокаты вернутся назад...

    Забыли про уважение в броне сидя. 

    Но на бога надейся, а сам не плошай...всем надо понимать в какой среде находимся...

  • RVL
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    RVL-Фото

    Вот примерное вэлью чемпионства пидкока в кроссе.

    ВВА слегка не родился погачаром....было бы что то более сходное в генах, вот заруба бы была. Но характеры схожи. Интересно бы  смотреть их схлесты очные!!!

  • close2you
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    close2you-Фото

    не хватает Матье конечно, ждем его, как и ВанАрт ждетboredom

  • Astanaforever
    Faun-Ardeche Classic-2022. Рез ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Арабы походу МакНалти чудесными финиками накормили. Классную команду шейхи собрали.
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Ван Арт предсказуемо выиграл. Даже никто не сомневался в нем. А вот Грег сегодня дал по стариковски. Нежданчик. Разрекламируемый анонс Москона с треском провалился.
  • motte
    Omloop Het Nieuwsblad-2022. Ре ... (4)
    motte-Фото

    Валидольный просмотр, как же красив Аэрт, а вигго в интервью за своего земляка пидкока и он будет первым, но нет "бравого" пидкока, когда есть в гонке Аерт и точка. Подарил ему Аэрт маечку ЧМ по кроссу и хватит на этом. 

  • RVL
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    RVL-Фото

    все же ейтс молодец...заставил напрягаться погги...и как мне показалось был момент, когда у тадея темнело в глазах от протяжек адама.

    но, пока погги лом..а прием не придуман))

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    BlAr-Фото
    Неужели Яц?
  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Да, уж. Вообще намека нет, что Погачар где то может капнуть . Арабы что ему в ноги вставили? ))) ЗЫ. Смотрел трансляцию по арабскому ТV. Комментатор просто УРАГАН!! Ни одной паузы Как камертон. Да еще с какими эмоциями!!! Вот уже кому надо поучиться так нашему мистеру ПАУЗЕ. Да еще всем вопрос так на засыпку? Какая самая распространенная фамилия у гонщиков в пелотоне всех команд? Их оказывается десятки. Даже в одной команде бывают и по три однофамильца.. Хаха...
  • motte
    Тур ОАЭ-2022. Этап 7. Результа ... (4)
    motte-Фото

    Дар божий, тадей, просто наповал, команда хороша!

    Алмейда красавчик, а как его крыл лефевр в защиту ремко.

    Тадей фдандрию решил идти?

    Джамбо, вообще, в гарнире? 

    1460 Вт у тадея на финиш, это как??? -) 

     

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