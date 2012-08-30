Марк Кэвендиш рассказал о нападении грабителей и попросил помощи

Марк Кэвендиш и его семья пережили нападение грабителей

Марк Кэвендиш сообщил в соцсетях, что 27 ноября в его дом в Эссексе (Великобритания), где он находится с женой и детьми, ворвались четверо в масках, и, угрожая ножом, ограбили. Британский спринтер в то время был только что выписан из реанимации после падения на велодроме на «Шести днях Гента». Через соцсети Марк Кэвендиш попросил помощи в поиске грабителей, сообщив, что среди прочего были украдены двое ценных часов.

Марк Кэвендиш: «Рано утром 27 ноября, когда я восстанавливался после реанимации в нашем семейном доме в Эссексе, 4 человека в масках и с оружием ворвались в наш дом, когда мы спали. Они угрожали моей жене и детям, напали на меня. Угрожая ножом, они продолжали грабить наше имущество.

Среди украденных ими вещей были двое часов, очень важных в личном плане и дорогих по цене. Но что намного, намного хуже всего, они лишили нас чувства защищённости, безопасности, достоинства и ограждённой личной жизни, на которые наша молодая семья и все люди имеют право в своём собственном доме.

То, как повлиял на мою семью этот кошмар, уже разбивает сердце, поэтому я прошу каждого ,кто может нам помочь информацией, позвонить по телефону 101».