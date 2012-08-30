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Марк Кэвендиш рассказал о нападении грабителей и попросил помощи

Марк Кэвендиш и его семья пережили нападение грабителей

 

 

Марк Кэвендиш сообщил в соцсетях, что 27 ноября в его дом в Эссексе (Великобритания), где он находится с женой и детьми, ворвались четверо в масках, и, угрожая ножом, ограбили. Британский спринтер в то время был только что выписан из реанимации после падения на велодроме на «Шести днях Гента». Через соцсети Марк Кэвендиш попросил помощи в поиске грабителей, сообщив, что среди прочего были украдены двое ценных часов.

 

 

  Марк Кэвендиш: «Рано утром 27 ноября, когда я восстанавливался после реанимации в нашем семейном доме в Эссексе, 4 человека в масках и с оружием ворвались в наш дом, когда мы спали. Они угрожали моей жене и детям, напали на меня. Угрожая ножом, они продолжали грабить наше имущество.

  Среди украденных ими вещей были двое часов, очень важных в личном плане и дорогих по цене. Но что намного, намного хуже всего, они лишили нас чувства защищённости, безопасности, достоинства и ограждённой личной жизни, на  которые наша молодая семья и все люди имеют право в своём собственном доме.

  То, как повлиял на мою семью этот кошмар, уже разбивает сердце, поэтому я прошу каждого ,кто может нам помочь информацией, позвонить по телефону 101».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick Step-Alpha Vinyl

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  1. RVL

    Вчера, 19:57 | Регистрация: 30.08.2012

    Ну е мое)) чтож так не везёт...))

    Полиция все вернёт, как пинарелу Томаса.!

    Ждём фото с довольными полисмэнами).

    ЗЫ. Не верю

  2. Имя: Александр

    Coffe

    Вчера, 21:36 | Регистрация: 8.06.2021

    О елки! Видать опять румыны.))

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Вчера, 21:49 | Регистрация: 14.02.2016

    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками. Марк тоже: что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.

  4. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 22:06 | Регистрация: 10.06.2017

    Цитата: Виктор Сироткин
    что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.
    Спокойная благополучная страна, входная дверь со стеклом и замком как на почтовом ящике…

  5. RVL

    Вчера, 22:42 | Регистрация: 30.08.2012

    Мне иногда смс такие приходят... слушай, я в беде кинь денег на 101

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Это не возвание, а прям какой то плачь старой девы..

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну если он уже побеждал всех возможных конкурентов в этих дисциплинах, то почему бы и не поставить это целью. Просто никто не пытался ехать на результат все три вида. Хотя Pauline Ferrand-Prevot в том же возрасте с сентября 2014 по сентябрь 2015 завоевала эти три титула, но в разные сезоны. На ЧМ по велокроссу Ван Арт пока не собирается - из конкурентов на чемпионство остаётся один Пул, а на трассе из сложностей только лестница в 40 ступеней, которая длинноногим даётся легче (но Пидкок бегает кроссы). На ЧМ по шоссе в Австралии на побережье ветра: не известно, кто из англичан сможет ему спину подставить, чтобы спрятать в пелотоне. А в МТБ Олимпийскому чемпиону помощь не нужна.
  • nightbuster33
    Винченцо Нибали: "Не хочу про ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Это же великолепно,что он берется за шевство над Техадой и с нетерпением будем ждать его выступлений в предстоящем сезоне под покровительством Нибали.Есть надежда,что Техада и Вадим Пронский в будущем будут успешными лидерами Астаны Q. Они оба, достойно прошли школу трехнедельных гонок в прошедшем сезоне,проиграв на Джире Нибали в генерале 57сек.и 1мин.соответственно.Хоть это не тот ориентир,но на первое выступление не плохо-места в генерале 36 и40.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Это не возвание, а прям какой то плачь старой девы..
  • Astanaforever
    Том Пидкок нацелен стать чемпи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Очееееенбббббббббббю?ь скромныЭтоой парень...ничего не скажешь
  • RVL
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    RVL-Фото

    Мне иногда смс такие приходят... слушай, я в беде кинь денег на 101

  • Колёсник
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.
    Спокойная благополучная страна, входная дверь со стеклом и замком как на почтовом ящике…
  • Виктор Сироткин
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками. Марк тоже: что за избушка на курьих ножках, раз туда могут ворваться? Почему без охраны? Имеешь цацки - охраняй своих близких и себя.

  • Coffe
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    Coffe-Фото
    О елки! Видать опять румыны.))
  • RVL
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (6)
    RVL-Фото

    Ну е мое)) чтож так не везёт...))

    Полиция все вернёт, как пинарелу Томаса.!

    Ждём фото с довольными полисмэнами).

    ЗЫ. Не верю

  • RVL
    Марк Кэвендиш продлил контракт ... (8)
    RVL-Фото

    )) ход за мерксом, думает Лефевр)))

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