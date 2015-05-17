VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган объяснил ситуацию со штрафом в Монако и извинился

Петер Саган объяснил ситуацию со штрафом в Монако и извинился за инцидент с полицейским

 

Photo Credits: RCS Sport / BettiniPhoto

 

 

  После того, как в средствах массовой информации появились сообщения, что  Петер Саган был оштрафован судом Монако на 5100 евро за нарушение комендантского часа и выплатил 1500 евро компенсации полицейскому, которому повредил руку при сопротивлении в апреле 2021 года, словацкий велогонщик рассказал свою версию событий и извинился за этот инцидент.

 

  Происшествие произошло 25 апреля, а известно о нём стало лишь в ноябре, так как в суде Монако состоялось слушание, и был вынесен вердикт с  фиксированным штрафом, а не суммой, пропорциональной зарплате, так как судья посчитал поведение Петера Сагана как «не типичное».

 

  В интервью Cyclingnews и в соцсетях Петер Саган рассказал:

 

  «Относительно новости, появившейся недавно по поводу происшествия вечером 25 апреля, хочу воспользоваться возможностью, чтобы принести мои искренние извинения. Это был неприятный инцидент, который заставил меня глубоко задуматься и вынести ценные уроки. Я очень сожалею, такого больше не повторится.

 

  Я находился в квартире моей бывшей жены, укладывал спать сына, выпил пару бокалов вина, а потом решил вернуться к себе в квартиру, хотя уже начался комендантский час. Мне надо было попасть домой, так как именно тот адрес был указан для допинг-контроля.

 

  Я проехал 500 метров между апартаментами на электрическом скутере, которым управлял мой брат Юрай. Я не был за рулём, не находился в машине. Поэтому я не должен был проходить тест на алкоголь. Но полицейский захотел отвезти меня в госпиталь, чтобы провести тест на наркотики. Я не понял его намерений, поэтому разозлился и толкнул офицера полиции. Мне очень жаль, что произошёл такой инцидент».

 

  Средства массовой информации распространили сообщение, что Петер Саган испугался, что в больнице его будут вакцинировать, и поэтому возник конфликт с полицией. Такой версии придерживались адвокаты Петера Сагана. Однако, Петер Саган чётко дал понять, что он не против вакцинации, так как у него был положительный результат на ковид во время тренировочного сбора на Гран-Канарии в феврале 2021 года, и что он вакцинировался летом.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:45 | Регистрация: 17.05.2015

    Блин, как ребенок. Когда шкодит - не думает о последствиях, а когда "на сцену" выходит ремень - слезы и "Я больше не буду...". Впрочем, так себя ведут  почти все "звезды".

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (1)
    Адриен-Фото

    Блин, как ребенок. Когда шкодит - не думает о последствиях, а когда "на сцену" выходит ремень - слезы и "Я больше не буду...". Впрочем, так себя ведут  почти все "звезды".

  • close2you
    Спортивный агент: «Все боятся ... (2)
    close2you-Фото
    Да во всём собственно)
  • EL-Fenomeno
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Во, когда аж всплыло, через полгода  и + месяц. big_boss

    Возможно Петер подумал, что на правах 3-кратного чемпиона мира и много_узнаваемого кумира большинства его "поймут и простят", но нет...пришлось применить силу, вплоть до сломанной травмированной руки полицейского!
    К тому же я предполагаю что автомобиль был у братьев красивый а значит по прекрасных улицах Монако можно было смело поддать газку)

  • Ернат
    Молодежная команда Astana Qaza ... (2)
    Ернат-Фото

    ну удачи им, у них все еще впереди

  • BlAr
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    BlAr-Фото
    Трёхкратный чемпион мира, словацкий велогонщик Петер Саган получил штраф в размере € 5 тыс. за нападение на полицейского, сообщает Var-Matin.

    По информации издания, инцидент, за который был наказан гонщик, произошёл 25 апреля. Ночью того дня Саган, находясь в нетрезвом состоянии, разъезжал по улицам Монако с братом, который вёл автомобиль. Полицейские остановили братьев и попросили их выйти из машины, на что Петер отреагировал агрессивно. Между ним и патрульными завязалась потасовка, в ходу которой один из сотрудников получил травму руки.

    Впоследствии выяснилось, что неадекватная реакция Сагана была вызвана тем, что спортсмен, который на тот момент не был вакцинирован, подумал, будто полицейские хотят заставить его сделать прививку от коронавируса.

    Подробнее на «Чемпионате»:
    https://www.championat.com/other/news-4521479-v-monako-vynesli-prigovor-velogon
    schiku-on-napal-na-policiyu-opasayas-nasilnoj-vakcinacii.html?utm_source=copypa
    ste
  • Ернат
    Джо Домбровски о переходе в ве ... (5)
    Ернат-Фото

    в преспективе будет хорошо в однодневных гонках )

  • tukau
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    tukau-Фото
    Интересно узнать, какую
  • BlAr
    Ники Терпстра продлил контракт ... (4)
    BlAr-Фото

    Кстати о Сагане. Петр на днях в очередную историю влип, а почему-то на сайте об этом тишина!

  • Astanaforever
    Молодежная команда Astana Qaza ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Давно надо было открывать такой проект под Астану.
  • el kun
    Спортивный агент: «Все боятся ... (2)
    el kun-Фото
    В чем то он прав безусловно

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 ноября

Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

Luis Leon Sanchez (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2021 (75)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)