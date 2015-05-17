Петер Саган объяснил ситуацию со штрафом в Монако и извинился за инцидент с полицейским

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После того, как в средствах массовой информации появились сообщения, что Петер Саган был оштрафован судом Монако на 5100 евро за нарушение комендантского часа и выплатил 1500 евро компенсации полицейскому, которому повредил руку при сопротивлении в апреле 2021 года, словацкий велогонщик рассказал свою версию событий и извинился за этот инцидент.

Происшествие произошло 25 апреля, а известно о нём стало лишь в ноябре, так как в суде Монако состоялось слушание, и был вынесен вердикт с фиксированным штрафом, а не суммой, пропорциональной зарплате, так как судья посчитал поведение Петера Сагана как «не типичное».

В интервью Cyclingnews и в соцсетях Петер Саган рассказал:

«Относительно новости, появившейся недавно по поводу происшествия вечером 25 апреля, хочу воспользоваться возможностью, чтобы принести мои искренние извинения. Это был неприятный инцидент, который заставил меня глубоко задуматься и вынести ценные уроки. Я очень сожалею, такого больше не повторится.

Я находился в квартире моей бывшей жены, укладывал спать сына, выпил пару бокалов вина, а потом решил вернуться к себе в квартиру, хотя уже начался комендантский час. Мне надо было попасть домой, так как именно тот адрес был указан для допинг-контроля.

Я проехал 500 метров между апартаментами на электрическом скутере, которым управлял мой брат Юрай. Я не был за рулём, не находился в машине. Поэтому я не должен был проходить тест на алкоголь. Но полицейский захотел отвезти меня в госпиталь, чтобы провести тест на наркотики. Я не понял его намерений, поэтому разозлился и толкнул офицера полиции. Мне очень жаль, что произошёл такой инцидент».

Средства массовой информации распространили сообщение, что Петер Саган испугался, что в больнице его будут вакцинировать, и поэтому возник конфликт с полицией. Такой версии придерживались адвокаты Петера Сагана. Однако, Петер Саган чётко дал понять, что он не против вакцинации, так как у него был положительный результат на ковид во время тренировочного сбора на Гран-Канарии в феврале 2021 года, и что он вакцинировался летом.