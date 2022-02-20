Спортивный агент: «Все боятся упустить нового Ремко или Погачара и подписывают спортсменов всё моложе»

Спортивный агент о вызывающей опасение тенденции подписывать в команды Мирового тура очень молодых гонщиков

Спортивный агент Джейми Барлоу (Jamie Barlow), представитель спортивного агентства “258 Protégé”, работающего с велогонщиками, выразил озабоченность новой практикой крупных велокоманд, стремящихся заключить контракты с подающими надежды спортсменами, которым едва исполнилось 17 – 18 лет. В интервью Cycling Weekly Джейми Барлоу назвал эту тенденцию «вызывающей большие опасения».

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Джейми Барлоу, спортивный агент: «Все боятся упустить следующего Ремко или Погачара, поэтому разыскивают всё моложе и моложе. Дошло до того, что юниорам-первогодкам предлагают контракты Мирового тура и предварительные контракты. Вообще-то, это очень тревожная тенденция.

Стремятся как можно скорее раскопать новый талант, но развитие должно идти правильно – через уровень юниоров, затем андеров, после чего, если спортсмен готов, он становится профессионалом. В идеале в профессионалы переходят в 20 или даже в 22 года, но сейчас каждая команда Мирового тура старается расхватывать 17, 18, 19-летних.

У некоторых команд есть свои развивающие велокоманды, и у них нет проблем с предварительным поиском гонщиков, которые развиваются в андеровской команде. В команду вкладываются ресурсы, а затем со временем спортсмены переходят на уровень Мирового тура.

У гонщиков до 23 лет хороший календарь – «Тур де л’Авенир», «Бэби Джиро», «Ronde d’Isard». Лично я хочу, чтобы гонщики проходили через эти гонки, поднимали руки в победном жесте и отложили переход в команды Мирового тура до тех пор, пока не станут старше.

Есть интересная идея сделать правило, чтобы гонщик должен был минимум год выступать на уровне андеров до того, как станет профессионалом. Но в настоящий момент этого нет, и особых изменений я не вижу. Я был бы не против такого правила.

Некоторые 18 и 19-летние, возможно, физически готовы к Мировому туру, но будет ли их карьера долгой, смогут ли они выступать после 30 лет и всё так же наслаждаться выступлением и ездой на велосипеде?»