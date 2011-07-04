Насэр Буанни извинился перед Джейком Стюартом

Насэр Буанни признал свою ошибку в спринте и извинился перед Джейком Стюартом

Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) публично извинился перед британским спринтером команды Groupama-FDJ Джейком Стюартом нарушение траектории во время спринта на классике «Cholet-Pays de la Loire»-2021, но подчеркнул, что его действия были ненамеренными.

30-летний французский гонщик велокоманды Arkea-Samsic толкнул Джейка Стюарта плечом во время спринта, а затем и вовсе оттеснил его на ограждения. Извинения Буанни были опубликованы на сайте команды Arkea-Samsic через несколько часов после объявления UCI о передаче дела спринтера в Дисциплинарный комитет.

Насэр Буанни: «Прошу прощения у Джейка Стюарта. Спринт получился таким, потому что я увидел, как ускорился Элиа Вивиани, и хотел сесть ему на колесо. Признаю, это моя ошибка, что я менял линию спринта и сел на его колесо.

В тот момент я не видел Джейка Стюарта. Когда мы столкнулись, я потерял равновесие. Сделал всё, что мог, чтобы не упасть. Я просто хотел использовать слипстрим, потому что там было встречно-боковой ветер справа. Мои действия ни в коем случае не были преднамеренными».