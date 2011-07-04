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Насэр Буанни извинился перед Джейком Стюартом

Насэр Буанни признал свою ошибку в спринте и извинился перед Джейком Стюартом

 

 

  Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) публично извинился перед британским спринтером команды Groupama-FDJ Джейком Стюартом нарушение траектории во время спринта на классике «Cholet-Pays de la Loire»-2021, но подчеркнул, что его действия были ненамеренными.

 

  30-летний французский гонщик велокоманды Arkea-Samsic толкнул Джейка Стюарта плечом во время спринта, а затем и вовсе оттеснил его на ограждения. Извинения Буанни были опубликованы на сайте команды Arkea-Samsic через несколько часов после объявления UCI о передаче дела спринтера в Дисциплинарный комитет.

 

 

  Насэр Буанни: «Прошу прощения у Джейка Стюарта. Спринт получился таким, потому что я увидел, как ускорился Элиа Вивиани, и хотел сесть ему на колесо. Признаю, это моя ошибка, что я менял линию спринта и сел на его колесо.

 

  В тот момент я не видел Джейка Стюарта. Когда мы столкнулись, я потерял равновесие. Сделал всё, что мог, чтобы не упасть. Я просто хотел использовать слипстрим, потому что там было встречно-боковой ветер справа. Мои действия ни в коем случае не были преднамеренными».

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Arkea Samsic

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 27.05.2017

    Преднамеренными, согласен, небыли, но напрочь отключеным мозгом финишировал. Даже не знаю чем его образумить можно, ведь реально мог серьезную аварию создать.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 4.07.2011

    Выводить из пелотона и закрывать дорогу обратно. 

    Таких ничего не учит, раз и на всегда.

  3. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 20:56 | Регистрация: 15.10.2020

    Врёт не стесняясь. Запахло жареным начал извинятся.

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