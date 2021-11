Итоговый Мировой рейтинг UCI 2021 года Категория:

Сегодня, 00:24 Тадей Погачар, велокоманда Deceuninck-Quick Step и Бельгия - победители классификаций Мирового рейтинга UCI по итогам 2021 года Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал итоговой Мировой рейтинг (World Ranking UCI). В индивидуальном Мировом рейтинге UCI победу с 5363 очками одержал 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, который обошёл велогонщиков команды Jumbo-Visma - 27-летнего Ваута Ван Арта (4382 очка) и 32-летнего Приможа Роглича (3924 очка). В командном Мировом рейтинге UCI первое место заняла бельгийская команда Deceuninck-Quick Step (15652,9), которая обошла британскую велокоманду Ineos Grenadiers (14963.7) и нидерландскую велокоманду Jumbo-Visma (12914.67). В рейтинге UCI по странам первое место заняла Бельгия (14349.33), 2-е – Словения (11993), третье – Франция (11541.67). Индивидуальный итоговый Мировой рейтинг 2021 года, первые 100 велогонщиков 1 Tadej Pogačar (Slovenia) UAD 5363 2 Wout Van Aert (Belgium) TJV 4382 3 Primož Roglič (Slovenia) TJV 3924 4 Julian Alaphilippe (France) DQT 3104.67 5 Egan Bernal (Colombia) IGD 2576 6 Sonny Colbrelli (Italy) TBV 2553 7 Mathieu Van Der Poel (Netherlands) AFC 2461 8 Adam Yates (Great Britain) IGD 2251 9 João Almeida (Portugal) DQT 2219 10 Richard Carapaz (Ecuador) IGD 2018 11 Alejandro Valverde (Spain) MOV 1981 12 Matej Mohoric (Slovenia) TBV 1897 13 Michael Woods (Canada) ISN 1893 14 Remco Evenepoel (Belgium) DQT 1799 15 Jasper Philipsen (Belgium) AFC 1777 16 David Gaudu (France) GFC 1773 17 Jasper Stuyven (Belgium) TFS 1771 18 Jonas Vingegaard (Denmark) TJV 1730 19 Tim Merlier (Belgium) AFC 1703 20 Bauke Mollema (Netherlands) TFS 1620.66 21 Giacomo Nizzolo (Italy) TQA 1607 22 Maximilian Schachmann (Germany) BOH 1579 23 Kasper Asgreen (Denmark) DQT 1553 24 Matteo Trentin (Italy) UAD 1535 25 Enric Mas Nicolau (Spain) MOV 1533 26 Stefan Küng (Switzerland) GFC 1463 27 Mikkel Honoré (Denmark) DQT 1419.27 28 Ethan Hayter (Great Britain) IGD 1335.33 29 Richie Porte (Australia) IGD 1303.33 30 Danny Van Poppel (Netherlands) IWG 1291 31 Florian Senechal (France) DQT 1288 32 Mark Cavendish (Great Britain) DQT 1280.27 33 Thomas Pidcock (Great Britain) IGD 1275 34 Geraint Thomas (Great Britain) IGD 1268 35 Aleksandr Vlasov (Russian Federation) APT 1241 36 Simon Philip Yates (Great Britain) BEX 1239 37 Damiano Caruso (Italy) TBV 1238 38 Dylan Van Baarle (Netherlands) IGD 1235 39 Alexey Lutsenko (Kazakhstan) APT 1230 40 Ben O'Connor (Australia) ACT 1227 41 Christophe Laporte (France) COF 1219 42 Benoit Cosnefroy (France) ACT 1131 42 Jack Haig (Australia) TBV 1131 44 Michael Matthews (Australia) BEX 1087 45 Yves Lampaert (Belgium) DQT 1080 46 Diego Ulissi (Italy) UAD 1074 47 Wilco Kelderman (Netherlands) BOH 1070 48 Fausto Masnada (Italy) DQT 1053 49 Guillaume Martin (France) COF 1038 50 Pascal Ackermann (Germany) BOH 1027 51 Arnaud Demare (France) GFC 1014 52 Neilson Powless (United States Of America) EFN 986 53 Filippo Ganna (Italy) IGD 981 54 Romain Bardet (France) DSM 974 55 Ion Izaguirre Insausti (Spain) APT 953 56 Ben Hermans (Belgium) ISN 931.33 57 Peter Sagan (Slovakia) BOH 923 58 Greg Van Avermaet (Belgium) ACT 906 59 Dorian Godon (France) ACT 900 60 Michael Valgren Hundahl (Denmark) EFN 877 61 Fabio Jakobsen (Netherlands) DQT 845 62 Rigoberto Uran (Colombia) EFN 835 63 Mikel Landa Meana (Spain) TBV 833 64 Nairo Quintana (Colombia) ARK 827 65 Tim Wellens (Belgium) LTS 826 66 Peio Bilbao (Spain) TBV 819 67 Marc Hirschi (Switzerland) UAD 814 68 Elia Viviani (Italy) COF 810 69 Alexander Kristoff (Norway) UAD 805 70 Warren Barguil (France) ARK 804 71 Valentin Madouas (France) GFC 768 72 Caleb Ewan (Australia) LTS 766 73 Tosh Van Der Sande (Belgium) LTS 756 74 Tiesj Benoot (Belgium) DSM 754 75 Mads Pedersen (Denmark) TFS 746 75 Biniam Girmay (Eritrea) IWG 746 77 Gianni Moscon (Italy) IGD 741 78 Gianni Vermeersch (Belgium) AFC 739 79 Gino Mäder (Switzerland) TBV 736 80 Sam Bennett (Ireland) DQT 735 81 Aurélien Paret Peintre (France) ACT 732 82 Ryan Gibbons (South Africa) UAD 730.66 83 Nils Politt (Germany) BOH 727 83 Hugo Hofstetter (France) ISN 727 83 Alessandro Covi (Italy) UAD 727 86 Anthony Turgis (France) TEN 725 87 Jordi Meeus (Belgium) BOH 723 88 Connor Swift (Great Britain) ARK 710 89 Lorenzo Rota (Italy) IWG 706 90 Patrick Konrad (Austria) BOH 705 91 Miguel Angel Lopez (Colombia) MOV 704 92 Esteban Chaves (Colombia) BEX 703 93 Michal Kwiatkowski (Poland) IGD 702.33 94 Alex Aranburu Deba (Spain) APT 702 95 Rasmus Tiller (Norway) UXT 687 96 Ide Schelling (Netherlands) BOH 663 97 Jakob Fuglsang (Denmark) APT 660 98 Jesus Herrada (Spain) COF 650 99 Sep Vanmarcke (Belgium) ISN 645 100 Odd Christian Eiking (Norway) IWG 643 Итоговый Мировой рейтинг 2021 года среди команд 1 DECEUNINCK - QUICK-STEP (Belgium) DQT 15641.21 2 INEOS GRENADIERS (Great Britain) IGD 14998.66 3 JUMBO-VISMA (Netherlands) TJV 12914.67 4 UAE TEAM EMIRATES (United Arab Emirates) UAD 12355.66 5 BAHRAIN VICTORIOUS (Bahrain) TBV 10429 6 ALPECIN-FENIX (Belgium) AFC 8251 7 BORA - HANSGROHE (Germany) BOH 8222 8 AG2R CITROEN TEAM (France) ACT 7151 9 GROUPAMA - FDJ (France) GFC 6715 10 ISRAEL START-UP NATION (Israel) ISN 6704.66 11 MOVISTAR TEAM (Spain) MOV 6656 12 TREK - SEGAFREDO (United States Of America) TFS 6593.66 13 ASTANA - PREMIER TECH (Kazakhstan) APT 6469 14 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (Belgium) IWG 5571 15 COFIDIS (France) COF 5481 16 EF EDUCATION - NIPPO (United States Of America) EFN 5362.33 17 TEAM ARKEA - SAMSIC (France) ARK 5000 18 LOTTO SOUDAL (Belgium) LTS 4704 19 TEAM BIKEEXCHANGE (Australia) BEX 4686.33 20 TEAM QHUBEKA NEXTHASH (South Africa) TQA 4368.66 21 TEAM DSM (Germany) DSM 3887 22 TOTALENERGIES (France) TEN 3192 23 UNO - X PRO CYCLING TEAM (Norway) UXT 2848.17 24 B&B HOTELS P/B KTM (France) BBK 2726 25 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB (Belgium) BWB 2037 26 SPORT VLAANDEREN - BALOISE (Belgium) SVB 1898 27 ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (Italy) ANS 1688 28 DELKO (France) DKO 1668 29 BARDIANI CSF FAIZANE' (Italy) BCF 1608 30 GAZPROM-RUSVELO (Russian Federation) GAZ 1461 31 CAJA RURAL-SEGUROS RGA (Spain) CJR 1408 32 HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI (Poland) MSP 1265 33 ELKOV - KASPER (Czech Republic) EKA 1128 34 GROUPAMA - FDJ (France) CGF 1054.84 35 TEAM COLPACK BALLAN (Italy) CPK 1054 36 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (Italy) EOK 1042.67 37 EUSKALTEL - EUSKADI (Spain) EUS 1028 38 EQUIPO KERN PHARMA (Spain) EKP 988.33 39 JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM (Netherlands) JVD 963.34 40 RALLY CYCLING (United States Of America) RLY 929 41 VOSTER ATS TEAM (Poland) VOS 866 42 TERENGGANU CYCLING TEAM (Malaysia) TSG 856.67 43 W52 / FC PORTO (Portugal) W52 832 44 BURGOS-BH (Spain) BBH 798 45 RIWAL CYCLING TEAM (Denmark) RIW 794.5 46 MINSK CYCLING CLUB (Belarus) MCC 768 47 ST MICHEL - AUBER 93 (France) AUB 757 48 BIKE AID (Germany) BAI 756.58 49 TEAM COOP (Norway) TCO 729 50 LEOPARD PRO CYCLING (Luxembourg) LPC 650 51 PANAMÁ ES CULTURA Y VALORES (Panama) PCV 648 52 TARTELETTO - ISOREX (Belgium) TIS 638 53 EFAPEL (Portugal) EFP 634 54 UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM (Norway) UDT 620.66 55 BEST PC ECUAD0R (Ecuador) BES 607 56 SEG RACING ACADEMY (Netherlands) SEG 603.66 57 AMPLER DEVELOPMENT TEAM (Estonia) ADT 584 58 WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (United States Of America) WGC 570 59 DEVELOPMENT TEAM DSM (Germany) DDS 524.5 60 SALCANO SAKARYA BB (Turkey) SBB 517 61 TEAM VORARLBERG (Austria) VBG 514 62 BLACK SPOKE PRO CYCLING (New Zealand) BSC 461.5 63 PROTOUCH (South Africa) PRO 459.32 64 DUKLA BANSKA BYSTRICA (Slovakia) DKB 450 65 TEAM QHUBEKA (Italy) T4Q 408 66 SPOR TOTO CYCLING TEAM (Turkey) STC 394 67 TEAM MEDELLIN - EPM (Colombia) MED 390 68 XELLISS - ROUBAIX LILLE METROPOLE (France) XRL 381 69 GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE (Romania) GTS 374 70 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM (Netherlands) VWE 372.85 71 TEAM LOTTO - KERN HAUS (Germany) LKH 360 72 ZALF EUROMOBIL FIOR (Italy) ZEF 358 73 BEAT CYCLING (Netherlands) BCY 341 74 CANYON DHB SUNGOD (Great Britain) DHB 338 75 TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS (Austria) RSW 337 76 BHS - PL BETON BORNHOLM (Denmark) BPC 329 77 TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM (Czech Republic) TFA 315 78 RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING (Great Britain) RWC 313.67 79 METEC - SOLARWATT P/B MANTEL (Netherlands) MET 310 80 TEAM COLOQUICK (Denmark) TCQ 308 81 VINI ZABU' (Italy) THR 295 82 EVOPRO RACING (Ireland) EVO 294 83 CANEL'S - ZEROUNO (Mexico) CAZ 289 84 WSA KTM GRAZ (Austria) WSA 288.66 85 TIROL KTM CYCLING TEAM (Austria) TIR 270 86 P & S METALLTECHNIK (Germany) PUS 260 87 XSPEED UNITED CONTINENTAL (Canada) XSU 254 88 HAGENS BERMAN AXEON (United States Of America) HBA 249 89 START CYCLING TEAM (Bolivarian Republic Of Venezuela) STF 233 90 VINO-ASTANA MOTORS (Kazakhstan) VAM 232 91 KUWAIT PRO CYCLING TEAM (Kuwait) KPT 230.33 92 LJUBLJANA GUSTO SANTIC (Slovenia) LGS 227 93 ISRAEL CYCLING ACADEMY (Israel) ICA 226 94 SWISS RACING ACADEMY (Switzerland) SRA 224 95 ADRIA MOBIL (Slovenia) ADR 205 96 L39ION OF LOS ANGELES (United States Of America) LLA 202 97 NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI (Switzerland) NIP 187 98 UTSUNOMIYA BLITZEN (Japan) BLZ 185 99 KINAN CYCLING TEAM (Japan) KIN 177 100 THAILAND CONTINENTAL CYCLING TEAM (Thailand) TCC 165 101 LVIV CYCLING TEAM (Ukraine) LCT 161 102 TRINITY RACING (Great Britain) TRI 157 103 SKOL ADRIEN CYCLING ACADEMY (Rwanda) SAC 156.65 104 HRINKOW ADVARICS CYCLEANG (Austria) HAC 151 105 TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (Portugal) TAV 151 106 WORK SERVICE - MARCHIOL - DYNATEK (Italy) IWM 149 107 ABLOC CT (Netherlands) ABC 148 108 BELAZ (Belarus) BAZ 147 109 AEVOLO (United States Of America) AEV 146 110 MERIDIANA KAMEN TEAM (Croatia) MKT 137 111 AISAN RACING TEAM (Japan) AIS 133 112 GLOBAL 6 CYCLING (New Zealand) GLC 131 113 GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI (Italy) GEF 129 114 CYCLING TEAM FRIULI ASD (Italy) CTF 127 115 COLNAGO CM TEAM (Colombia) CCM 125 116 TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) TYD 121 117 TEAM SKS SAUERLAND NRW (Germany) SVL 113 118 MG.K VIS VPM (Italy) MGK 113 119 ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (Portugal) ATM 110 120 CYCLING ACADEMY TRENČÍN (Slovakia) CAT 110 121 TEAM SAPURA CYCLING (Malaysia) TSC 110 122 SIDI ALI - KINETIK SPORTS PRO CYCLING TEAM (Morocco) SKT 108 123 D'AMICO UM TOOLS (Italy) AZT 107 124 ISEO - RIME - CARNOVALI (Italy) IRC 104 125 GIOS (Bolivarian Republic Of Venezuela) GIS 103 126 ALPECIN-FENIX DEVELOPMENT TEAM (Belgium) AFD 98 127 MATRIX POWERTAG (Japan) MTR 87 128 BENEDICTION IGNITE (Rwanda) BIG 86 129 TUFO - PARDUS PROSTEJOV (Czech Republic) SKC 82 130 TEAM BRIDGESTONE CYCLING (Japan) BGT 81 131 MULA (Indonesia) MLA 81 132 ALMATY CYCLING TEAM (Kazakhstan) ALT 80 133 TEAM BRIDGELANE (Australia) BLN 80 134 KELLY / SIMOLDES / UDO (Portugal) KSU 77 135 TEAM UKYO SAGAMIHARA (Japan) UKO 76 136 SWEET NICE CONTINENTAL (Malaysia) SNC 75 137 ELECTRO HIPER EUROPA (Argentina) EHE 74 138 ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM (Australia) STG 73 139 HENGXIANG CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) HEN 70 140 TEAM NOVO NORDISK (United States Of America) TNN 67 141 RADIO POPULAR - BOAVISTA (Portugal) RPB 64 142 AMORE E VITA (Ukraine) AMO 63 143 ANTARTE - FEIRENSE (Portugal) CDF 61 144 EUROCAR GRAWE UKRAINE (Ukraine) EGU 61 145 KFC CYCLING TEAM (Indonesia) KFC 59 146 RESTAURANT SURI CARL RAS (Denmark) SCC 56 147 ELEVATE - WEBIPLEX PRO CYCLING (United States Of America) ELV 56 148 SAINT PIRAN (Great Britain) SPC 48 149 RAD-NET ROSE TEAM (Germany) RNR 45 150 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOPMENT TEAM (Belgium) WBD 42 151 KSPO PROFESSIONAL (Korea) KSP 33 152 SEOUL CYCLING TEAM (Korea) SCT 31 153 FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN (Islamic Republic Of Iran) FSC 30 154 LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (Portugal) LLC 30 155 KORAIL CYCLING TEAM (Korea) KCT 26 156 GEUMSAN INSAM CELLO (Korea) GIC 25 157 CHINA CONTINENTAL TEAM OF GANSU BANK (People'S Republic Of China) GCB 24 158 MALOJA PUSHBIKERS (Germany) PBS 22 159 MASSI VIVO - CONECTA (Paraguay) MVC 19 159 L.A. ALUMÍNIOS / L.A. SPORT (Portugal) LAA 19 161 TEAM DAUNER | AKKON (Germany) TDA 15 162 TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT (United States Of America) TND 15 163 FEREI-CCN (Belarus) FCT 15 164 SWIFTCARBON PRO CYCLING (Great Britain) SCB 14 165 UNION RAIFFEISEN RADTEAM TIROL (Austria) URT 14 166 LX CYCLING TEAM (Korea) LXC 13 166 YOELEO TEST TEAM P/B 4MIND (Canada) Y4M 13 168 BELTRAMI TSA TRE COLLI (Italy) BTC 13 169 TEAM NOVAK (Romania) TNV 10 170 GAPYEONG CYCLING TEAM (Korea) GPC 8 171 NASU BLASEN (Japan) NAS 7 171 CHINA HUAJIAN CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) CHJ 7 173 BAHRAIN CYCLING ACADEMY (Bahrain) BCA 6 173 ROOJAI.COM CYCLING TEAM (Indonesia) RJC 6 175 HKSI PRO CYCLING TEAM (Hong Kong, China) HKS 5 176 PARDUS CYCLING TEAM (People'S Republic Of China) PDS 4 177 SHIMANO RACING TEAM (Japan) SMN 3 177 TEAM ILLUMINATE (United States Of America) ILU 3 177 MEIYO CCN PRO CYCLING (Chinese Taipei) MPC 3 180 ARA PRO RACING SUNSHINE COAST (Australia) ACA 1 Итоговый Мировой рейтинг 2021 года среди стран 1 BELGIUM (Bel) 14349.33 2 SLOVENIA (Slo) 11993 3 FRANCE (Fra) 11541.67 4 ITALY (Ita) 10851 5 GREAT BRITAIN (Gbr) 9960.6 6 NETHERLANDS (Ned) 9808.66 7 SPAIN (Esp) 7979 8 DENMARK (Den) 7911.6 9 AUSTRALIA (Aus) 7001.66 10 COLOMBIA (Col) 6796 11 GERMANY (Ger) 5230.33 12 SWITZERLAND (Sui) 4290 13 NORWAY (Nor) 4017.66 14 PORTUGAL (Por) 3893 15 ECUADOR (Ecu) 3067 16 UNITED STATES OF AMERICA (Usa) 2956 17 CANADA (Can) 2858 18 POLAND (Pol) 2532 19 RUSSIAN FEDERATION (Rus) 2350 20 AUSTRIA (Aut) 2174 21 SOUTH AFRICA (Rsa) 1983.32 22 IRELAND (Irl) 1855 23 KAZAKHSTAN (Kaz) 1818.71 24 ERITREA (Eri) 1774 25 CZECH REPUBLIC (Cze) 1659 26 ESTONIA (Est) 1652 27 SLOVAKIA (Svk) 1524 28 NEW ZEALAND (Nzl) 1391.34 29 UKRAINE (Ukr) 1174 30 LATVIA (Lat) 1058 31 LUXEMBOURG (Lux) 924 32 PANAMA (Pan) 911 33 HUNGARY (Hun) 831 34 ALGERIA (Alg) 826 35 BELARUS (Blr) 764 36 ROMANIA (Rou) 728 37 SWEDEN (Swe) 725 38 GREECE (Gre) 721 39 LITHUANIA (Ltu) 708 40 JAPAN (Jpn) 698 41 MEXICO (Mex) 620 42 GUATEMALA (Gua) 529 43 AZERBAIJAN (Aze) 519 44 COSTA RICA (Crc) 391 45 ISRAEL (Isr) 391 46 BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (Ven) 382 47 PUERTO RICO (Pur) 371 48 URUGUAY (Uru) 371 49 MONGOLIA (Mgl) 368 50 CHILE (Chi) 368 51 FINLAND (Fin) 366 52 ALBANIA (Alb) 353 53 CROATIA (Cro) 351 54 BRAZIL (Bra) 333 55 KOSOVO (Kos) 325 56 RWANDA (Rwa) 322.31 57 PARAGUAY (Par) 320 58 NAMIBIA (Nam) 315 59 ARGENTINA (Arg) 299 60 TURKEY (Tur) 297 61 SERBIA (Srb) 287 62 BELIZE (Biz) 266 63 BULGARIA (Bul) 266 64 BURKINA FASO (Bur) 258.34 65 BARBADOS (Bar) 245 66 BOSNIA AND HERZEGOVINA (Bih) 245 67 EL SALVADOR (Esa) 240 68 OMAN (Oma) 239 69 BERMUDA (Ber) 234 70 DOMINICAN REPUBLIC (Dom) 234 71 THAILAND (Tha) 233 72 UZBEKISTAN (Uzb) 226 73 MAURITIUS (Mri) 221 74 ICELAND (Isl) 220 75 INDONESIA (Ina) 213 76 SAUDI ARABIA (Ksa) 210 77 ETHIOPIA (Eth) 195.99 78 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (Iri) 193 79 GEORGIA (Geo) 192 80 CYPRUS (Cyp) 191 81 QATAR (Qat) 191 82 REPUBLIC OF MOLDOVA (Mda) 191 83 GRENADA (Grn) 190 84 UNITED ARAB EMIRATES (Uae) 188 85 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Chn) 188 86 LEBANON (Lbn) 186 87 MONTENEGRO (Mne) 186 88 FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (Mkd) 176 89 ANTIGUA AND BARBUDA (Ant) 175 89 KOREA (Kor) 175 91 CURACAO (Cur) 165 92 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES (Vin) 159 93 Eswatini (Swz) 136 94 MOROCCO (Mar) 133 95 CUBA (Cub) 124 96 LESOTHO (Les) 115 97 SINGAPORE (Sin) 110 98 CAMEROON (Cmr) 103 99 ANGOLA (Ang) 90 100 ANGUILLA (Aia) 83 101 PERU (Per) 70 102 SINT MAARTEN (Sxm) 68 103 MALAYSIA (Mas) 68 104 NICARAGUA (Nca) 61 105 UGANDA (Uga) 60 106 BOLIVIA (Bol) 43 107 KENYA (Ken) 33 108 HONDURAS (Hon) 21 109 MONACO (Mon) 21 110 JAMAICA (Jam) 18 111 EGYPT (Egy) 15 112 SYRIAN ARAB REPUBLIC (Syr) 11.33 113 BAHAMAS (Bah) 10 114 HONG KONG, CHINA (Hkg) 5 115 COTE D'IVOIRE (Civ) 5 116 BENIN (Ben) 5 117 CAYMAN ISLANDS (Cay) 4 118 KUWAIT (Kuw) 3 119 SUDAN (Sud) 3 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 