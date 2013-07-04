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Ринальдо Ночентини: «Я попросил перепроверить все мои тесты за 21 год в профессиональном велоспорте»

Ринальдо Ночентини о своей дисквалификации

 

 

Ринальдо Ночентини: «Я попросил перепроверить все мои тесты за 21 год в профессиональном велоспорте»  Ринальдо Ночентини, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, был дисквалифицирован на 4 года из-за отклонений в биологическом паспорте.

 

   Ночентини пришёл в профессиональный велоспорт в 1999 году, став гонщиком велокоманды Mapei-Quick Step. Он утверждает, что за 21 год карьеры у него ни разу не было вызывающий подозрение результатов тестов. В интервью Tuttobici Ринальдо Ночентини сказал, что не согласен с решением трибунала CONI.

 

  Ринальдо Ночентини: «Я обнаружил, что сражаюсь с призраком, потому что нет доказательств моего нарушения. Я в невыгодном положении. Не знаю, как доказать свою честность. Даже мой адвокат Джузеппе Наполеоне, который два десятка лет помогал многим спортсменам, никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Странное и непонятное дело.

 

  Я попросил перепроверить все тесты, которые проходил за 21 год в профессионалах, в соревнованиях, которые брались у меня неожиданно. Когда смешиваешь с грязью человека, нужны конкретные доказательства, а не подозрения.

 

  Они делают упор на Тур Португалии 2018 года, который должен был стать одной из последних гонок моей карьеры. Потом команда попросила меня остаться с ними ещё на один год. Но у меня не было никаких амбиций за исключением помощи молодым ребятам.

 

  Мне сказали, что один из моих физических параметров во время гонки должен был снизиться, а он не снизился. Но зачем мне применять запрещённые методы в 41 год? За всю карьеру я никогда этого не делал. Я проходил все виды проверок, никогда ничего не вызывало подозрений. За многие годы в профессионалах меня никогда не вызывали по таким делам как «Операция Пуэрто» или дело доктора Феррари.

 

  Я надеюсь, что всё разрешится к лучшему, но в данный момент моё имя запятнано. Я сожалею не только из-за себя, но также из-за тех молодых ребят и коллег, которые сейчас остаются в велоспорте. Использование биологических паспортов  - отличный вариант, чтобы найти обманщика, больше его проверять и поймать его, но паспорта недостаточно, чтобы делать предположения и обвинять спортсмена без конкретных доказательств нарушения им правил. В противном случае спорт умрёт».

 

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Теги к статье: Ринальдо Ночентини Rinaldo Nocentini

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 4.07.2013

    Дорогая редакция, почему такая убогая фота Ринальдо? )
    Почему нельзя поставить нормальную человеческую фото?

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Дорогая редакция, почему такая убогая фота Ринальдо? )
    Почему нельзя поставить нормальную человеческую фото?

  • Astanaforever
    Ринальдо Ночентини дисквалифиц ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ужосс!
  • Sheridan
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (4)
    Sheridan-Фото
    Лол, отдавать победу МСР из-за "уважания", сами-то поняли что написали? Это наоборот неуважение по отношению к гонцу.
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cyrill
    Всех с началом конца нормальной жизни...Мир, пожалуй, уже никогда не будет прежним...Лет через десять рожать будут дома, учиться читать и писать дома, учить таблицу умножения дома, поступать в вузы дома, знакомиться, встречаться, жениться, разводиться исключительно онлайн, путешествовать только онлайн, ну и отходить .... тоже дома. Смотрите, чтобы вас потом удар не хватил, когда всё же придётся на пять минут приоткрыть внешнюю дверь. Да, о чём это я собственно ? biggrindash

    Года два назад был случай. Жена Стивена Де Йонга, спортдиректора Трека, попросила о помощи в Твиттере. Муж уехал на тренировку, должен был 2 часа назад вернуться, но его до сих пор нет. Сотовый телефон не отвечает. Само собой, обратилась в полицию Жироны, где они живут. Но найти пока не могут.

    Все, кто видел это сообщение, делали перепост. За очень короткое время его получили очень много человек. И какие-то люди, которые находились у себя дома за тысячи километров от Жироны и вообще в других странах, проверили аккаунт Де Йонга в Страве. Оказалось, что его велокомпьютер был настроен на прямую передачу данных на Страву. Люди вычислили координаты места, где передача данных прекратилась и сообщили эту информацию жене. Та в свою очередь передала это в полицию. На все про все ушло не более получаса.

    Полицейские поехали в указанное место и нашли Де Йонга лежащим в кустах в бессознательном состоянии. Ни с дороги, ни с воздуха его не было видно. 

    В сознание он пришел через несколько дней. Что с ним произошло, он так и не вспомнил. Но благодарен неравнодушным людям, которые спасли ему жизнь. И современным технологиям тоже благодарен.

  • Khan
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Khan-Фото

    Победителю подарят аватарку с радужной майкой на следующий сезон?

  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото
    А как они координации добиваются? Чтобы одновременно финишировать. И быстрее команды соперников. Для гонщиков как раз всё реально.
  • BlAr
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    BlAr-Фото

    Ехать - не проблема. Вопрос в том, насколько это соответствует реальности.

  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Интересно, допустим, виртуальная разделка - это понятно. А вот виртуальная групповая? Как они слип-стрим считать собираются??? biggrin

    На Цвифте сейчас даже командные гонки ездят, не то что групповые. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (119)
    Earl57-Фото

    Мне понравилось фото "банды". Улисси и Нибали публиковали его в инстаграме. Разный возраст, разные характеры, разные команды. В гонках они соперники, а вне гонок друзья. Улыбнуло видео в инсте, где Улисси и Нибали кричат: "Беттиоль! Где Альберто Беттиоль?! Отпуск закончился, пора тренироваться". А Поццовиво как всегда тихо улыбается.

  • Гонщик
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Ice
    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)
    Лучшая медицина и фарма в США .

    )))) То, что медицина в Израиле лучшая в мире, признают даже американцы, у вас сильно устаревшие сведения)))
    Ню ню , то то они часто отправляют те-же  стёкла  на анализ в США , потому что сами этого делать не умеют , да и уровень финансирования даже сравнивать смешно , Изралиль  держиться на туристах в основном , свято верящих в чудо . 

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10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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