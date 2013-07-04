Ринальдо Ночентини: «Я попросил перепроверить все мои тесты за 21 год в профессиональном велоспорте»

Ринальдо Ночентини о своей дисквалификации

Ринальдо Ночентини, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2019 году, был дисквалифицирован на 4 года из-за отклонений в биологическом паспорте.

Ночентини пришёл в профессиональный велоспорт в 1999 году, став гонщиком велокоманды Mapei-Quick Step. Он утверждает, что за 21 год карьеры у него ни разу не было вызывающий подозрение результатов тестов. В интервью Tuttobici Ринальдо Ночентини сказал, что не согласен с решением трибунала CONI.

Ринальдо Ночентини: «Я обнаружил, что сражаюсь с призраком, потому что нет доказательств моего нарушения. Я в невыгодном положении. Не знаю, как доказать свою честность. Даже мой адвокат Джузеппе Наполеоне, который два десятка лет помогал многим спортсменам, никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Странное и непонятное дело.

Я попросил перепроверить все тесты, которые проходил за 21 год в профессионалах, в соревнованиях, которые брались у меня неожиданно. Когда смешиваешь с грязью человека, нужны конкретные доказательства, а не подозрения.

Они делают упор на Тур Португалии 2018 года, который должен был стать одной из последних гонок моей карьеры. Потом команда попросила меня остаться с ними ещё на один год. Но у меня не было никаких амбиций за исключением помощи молодым ребятам.

Мне сказали, что один из моих физических параметров во время гонки должен был снизиться, а он не снизился. Но зачем мне применять запрещённые методы в 41 год? За всю карьеру я никогда этого не делал. Я проходил все виды проверок, никогда ничего не вызывало подозрений. За многие годы в профессионалах меня никогда не вызывали по таким делам как «Операция Пуэрто» или дело доктора Феррари.

Я надеюсь, что всё разрешится к лучшему, но в данный момент моё имя запятнано. Я сожалею не только из-за себя, но также из-за тех молодых ребят и коллег, которые сейчас остаются в велоспорте. Использование биологических паспортов - отличный вариант, чтобы найти обманщика, больше его проверять и поймать его, но паспорта недостаточно, чтобы делать предположения и обвинять спортсмена без конкретных доказательств нарушения им правил. В противном случае спорт умрёт».