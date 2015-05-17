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Ассоциация профессиональных велосипедистов готова принять сокращение зарплат в велокомандах

Джанни Буньо и Николас Роч о сокращении зарплат велогонщикам команд во время пандемии коронавируса

 

 

  Ассоциация профессиональных велосипедистов (Association of Professional Cyclists/CPA) объявила, что готова принять сокращение заработной платы во время пандемии коронавируса, но только в том случае, если команда сможет доказать, что её бюджет пострадал от перерыва в соревнованиях.

 

  На данный момент о сокращении заработных плат и временном увольнении части персонала объявили команды Мирового тура Astana, Bahrain-Merida, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott и CCC.  

 

Все велогонки отменены, по меньшей мере, до 1 июня.

 

 

  Президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Джанни Буньо подчеркнул, что каждый вопрос о снижении зарплаты будет рассматриваться индивидуально.

 

  Джанни Буньо: «Мы знаем о трудностях, с которыми столкнулись спонсоры и команды во время этой чрезвычайной ситуации. Мы готовы выслушать и пойти на компромисс ради велоспорта в целом, но в то же время мы проявляем бдительность во избежание каких бы то ни было спекуляций, а также, чтобы облегчить тяжесть ситуации для гонщиков и их семей.

 

  Мы согласны на гибкость в принятии решений, но и правила надо уважать. Неприемлемо значительно урезать заработную плату без доказательств невозможности выполнить обязательства контракта. Мы надеемся, что все постараются найти лучшее решение для гонщиков, персонала команд, всей велосипедной семьи, которые не должны остаться брошенными».

 

  Генеральный секретарь Ассоциации профессиональных велосипедистов Лаура Мора (Laura Mora) добавила, что Ассоциация не будет соглашаться с массовым сокращением зарплаты во время пандемии коронавируса: «Мы впервые работаем с агентами велогонщиков и создаём рабочую группу, чтобы двигаться в унисон. В такое время нам нужно работать вместе, чтобы никто не смог заключать соглашения, которые приводят к выгодам одних и потерям других. Мы никогда не примем обобщённое сокращение зарплат, а будем оценивать индивидуально каждый случай, изучать, какая помощь и стратегия сократят проблемы. Мы все в одной лодке в разгар шторма, чтобы спасти всех, мы должны уважать общие принципы и работать как одна команда».

 

  Ирландский велогонщик команды Sunweb Николас Роч, занявший 3-е место в недавнем виртуальном Туре Фландрии, в интервью Cyclingnews выразил недоумение по поводу сокращений заработных плат велогонщиков команд:

 

  «Конечно, я не знаю всех экономических причин, по которым команды прекращают выплату зарплаты, но мы продолжаем работать как гонщики, и работаем сейчас ещё больше. Представьте велосипедиста, который заперт в квартире или доме и не имеет права тренироваться на улице. Он должен по 20 часов в неделю проводить на домашнем тренажёре, быть особенно внимательным к своей диете, а ему ко всему этому ещё и говорят, что его зарплата урезана на 30%. Не слишком хорошо для психологического состояния, так ведь?

 

  В команде Sunweb об этом пока не велось разговоров, за что я очень благодарен. Положение может измениться в зависимости от того, как будет развиваться следующие пару месяцев экономическая ситуация.

 

  Но пока мы живём так всего месяц, поэтому считаю, что, наверное, немного поспешно урезать командам зарплату. Я бы понял, если бы кризис длился полгода. Больше всего меня удивило, что команды сделали это так быстро. Не думаю, что месяц или два без гонок могут иметь такое влияние на бюджет команды.

 

  В какой-то степени понимаю уменьшение зарплат в футболе, но велоспорт не зависит от наполненности стадионов или миллионов евро от продажи прав на телетрансляции или продвижения товаров.

 

  Мой собственный менеджер из  Trinity Sports написал письмо всем заинтересованным в велоспорте лицам, где сказал то же, что и я: кажется, что некоторые команды слишком поспешно урезали зарплаты всего через три или четыре недели после Париж-Ниццы. Могу понять, если бы это случилось через шесть или даже через четыре месяца. Мы прекратили выступать в гонках, но это не значит, что мы перестали тренироваться».

 

  Тем временем, Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что все 130 сотрудников отправлены в полностью или частично неоплачиваемый отпуск,  и о том, что  заработной плата руководства сокращена. Штаб-квартира UCI закрыта с 16 марта.  

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Теги к статье: Ассоциация профессиональных велосипедистов

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Роч рассуждает так, как будто кризис затронул только велоспорт или только спорт вообще. Если бы так.  Но ведь на дворе МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. И именно на его фоне происходят сокращения и увольнения, а пандемия - только детонатор. И вот тут всё зависит от экономического положения главных спонсоров. Если более-менее - тогда и их команды в более благоприятном положении. А вот когда , мягко говоря, дела не очень хороши - и командам приходится ВЫЖИВАТЬ, урезания с сокращениями - не блажь, не поспешность, тут - не до жиру, быть бы живу... Кстати, в списке упомянутых команд - и Bahrain. И это только подтверждает то, что шейхи - не безмозглые супербогатые кутилы с немеренным баблом, разбрасывающие его направо и налево.

  2. Имя: Матвей

    paindoc

    Сегодня, 09:04 | Регистрация: 21.12.2019

    Роч не прав, все сейчас проходят через финансовые трудности, включая владельцев команд. Урезание зарплаты это, все-таки, не роспуск команды. Ему вообще надо радоваться, что работа есть. Экономических причин он не знает.... Святая простота. И эта дамочка из ассоциации, которая не согласна с массовым сокращением зарплат, тоже хороша. Как будто весь мир отдельно, а велоспорт отдельно. 

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paindoc
    Ассоциация профессиональных ве ... (2)
    paindoc-Фото

    Роч не прав, все сейчас проходят через финансовые трудности, включая владельцев команд. Урезание зарплаты это, все-таки, не роспуск команды. Ему вообще надо радоваться, что работа есть. Экономических причин он не знает.... Святая простота. И эта дамочка из ассоциации, которая не согласна с массовым сокращением зарплат, тоже хороша. Как будто весь мир отдельно, а велоспорт отдельно. 

  • Адриен
    Ассоциация профессиональных ве ... (2)
    Адриен-Фото

    Роч рассуждает так, как будто кризис затронул только велоспорт или только спорт вообще. Если бы так.  Но ведь на дворе МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. И именно на его фоне происходят сокращения и увольнения, а пандемия - только детонатор. И вот тут всё зависит от экономического положения главных спонсоров. Если более-менее - тогда и их команды в более благоприятном положении. А вот когда , мягко говоря, дела не очень хороши - и командам приходится ВЫЖИВАТЬ, урезания с сокращениями - не блажь, не поспешность, тут - не до жиру, быть бы живу... Кстати, в списке упомянутых команд - и Bahrain. И это только подтверждает то, что шейхи - не безмозглые супербогатые кутилы с немеренным баблом, разбрасывающие его направо и налево.

  • RVL
    Компания Deceuninck требует ко ... (11)
    RVL-Фото

    Странный спонсор. Хотел много написать,но ограничусь этим

  • uran
    Компания Deceuninck требует ко ... (11)
    uran-Фото

    Есть данные по беременности у женщин? Интересно посмотреть какая когорта территориально бралась. Я таких данных не видел.

    Рак щитовидной железы да,  увеличение показателей значительное.

  • diveman
    Альберто Контадор выставил на ... (5)
    diveman-Фото

    Уже ставка 19500 евро. Интерестно покупатель реально заплатит? В объяве не сказано как произойдет передача. просто - отправка из Испании.

  • Freejazz
    Компания Deceuninck требует ко ... (11)
    Freejazz-Фото
    Ну то грипп, а вот в 60-х по холере (которая и лечится вообще) вводили в СССР по районам такой какрантин, что людей на недели к месту привязывали. Все было - просто информация не доходила до масс (тут как раз спасибо интернету). Просто сложнее скрывать стало о возможных последствиях вот и ситуация изменилась.
  • AvA
    Компания Deceuninck требует ко ... (11)
    AvA-Фото

    Да, вы правы, в 1968 году не было интернета. И ничего страшного в гонконгском гриппе не было. Всего-то около 40 тысяч ушедших только в США, но это не считается.
    И в 1986 году, 26 апреля, тоже интернета не было. И через 4 дня всех вывели на первомайскую демонстрацию, когда надо было, как минимум сидеть дома, а как максимум свалить на несколько сотен километров оттуда.... а потом, спустя несколько лет, медики зафиксировали просто обвал статистики по беременностям у девушек/женщин, период раннего полового созревания у которых пришёлся как раз на тот период. Но это же тоже не важно и не страшно, правда? Мы же, как тимуровцы, делаем и молчим, да?...

  • Адриен
    Компания Deceuninck требует ко ... (11)
    Адриен-Фото

    Вот сейчас прочитал эту статью, комментарии про стримы , общения в сети, виртуальные "гонки"... И стало понятно - а почему раньше при разных пандемиях не возникало подобных ситуаций ? Не отменяли Олимпиады, различные соревнования, не было жестких карантинов, самоизоляций... ИНТЕРНЕТ ! ЕГО НЕ БЫЛО ! Ну какие в 1968 году - в разгар гонконгского гриппа - виртуальные общения, виртуальные гонки и матчи, удаленная работа, заказы товаров по сети и т.п.? И людей в четыре стены было не загнать ! И все это понимали - и даже не пытались, жизнь есть жизнь. Сейчас появилась возможность ВИРТУАЛЬНОЙ жизни. И мы имеем то, что имеем. А на деле то - ЭРЗАЦ.

  • Yuriy 17
    Компания Deceuninck требует ко ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Я тоже недополучаю выгоду (в виде удовольствия от просмотра велогонок) в текущей ситуации.

     

    Поэтому пусть Патрик Лефевр и другие команды предоставят и мне компенсацию! acute

     

     

     

  • Александра
    Альберто Контадор выставил на ... (5)
    Александра-Фото

    Интересно, спасибо!

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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