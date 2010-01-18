«Тур Колумбии-2020» глазами его участников

«ТУР КОЛУМБИИ» ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

26 февраля в Германии стартует трековый чемпионат мира. Мужскую командную гонку на берлинском «Велодроме» поедут гонщики питерского «Локосфинкса», которые свой заключительный сбор провели на родном треке. Интересно, что в Россию подавляющее большинство парней прилетело прямиком из Колумбии. Там наши молодые гонщики в цветах национальной сборной страны приняли участие в легендарной многодневке.

Наш специальный корреспондент Саша ДЕДИНА попросила ребят поделиться своими впечатлениями от этой поездки.

Лев ГОНОВ:

- Врать не буду: «Тур Колумбии» дался мне очень тяжело. Это не какие-нибудь детские покатушки и даже не гонки в Китае, Италии или Испании. Тут ехали настоящие мастерюги из Мирового тура – Эган Берналь, Жулиан Алафилипп, Ригоберто Уран. Всех звёзд и не перечислишь! Эти ребята сильны и на равнине, и, как рыба в воде, чувствуют себя на пригорках и холмах. Хороши в подъём, хороши на спусках.

В Колумбию мы приехали заранее. Это был запланированный сбор перед трековым чемпионатом мира. Так что гонка не была самоцелью.

За 11 дней мы обкатались, но уже на первой тренировке все обгорели: во-первых, высота 2600, во-вторых, сумасшедшее солнце. Высота вроде бы не сверхъестественная, но поначалу так тяжело дышалось – хочешь полные лёгкие воздуха набрать, а не выходит. Но через пять дней лично я к этой высоте адаптировался.

- Лев, а какая была температура воздуха?

- С утра, когда мы часов в семь просыпались, было градуса 3-4. Но уже после 10 часов температура резко скакала за двадцатник. Солнце туман проглотило – и сразу жара. Даже если термометр показывает «всего» + 25, ощущается, как все 35. Ко всем радостям добавился тот факт, что у нас начала облазить обгоревшая кожа.

Поначалу мы жили в отеле под Боготой, километрах в 10. Городок, по-моему, назывался как-то по-японски – Кахико. Надо сказать, что колумбийцы – очень гостеприимный народ, дружелюбный, отзывчивый. Но живут как бы в «лайт-режиме», никуда не торопятся. Прямо как в песне, донт ворри, би хэппи! В этой стране я был впервые, мне там очень понравилось.

Потом в сопровождении полиции мы переехали в Пайпу, в гоночный отель. В нём жили все континентальные команды и сборные ряда стран. Профики жили в другой гостинице. Но и в нашем отеле всё было на уровне, включая питание.

Дней за пять до гонки народ принялся активно украшать улицы, появились плакаты. Для людей это был настоящий праздник! Они даже одеваться стали по-другому.

- Два слова о тамошней атмосфере…

- Особая! Даже когда мы просто ехали на тренировку, нас сотни людей кричали, махали руками, старались всячески поддержать. Это не Россия и даже не Италия, где можно увидеть кислые лица – вот, мол, из-за этих чёртовых велосипедистов не пройти, не проехать! А колумбийцы относились к нам, как к родным – с душой и открытым сердцем. Это всегда подкупает. А уж если кому-нибудь бачок, к примеру, презентуешь, то радостный визг просто оглушительный и счастье на всю жизнь.

- И вот настало «время Ч»…

- На самом деле стартовать на «Туре Колумбии» было страшновато. Всё-таки не тот уровень, тем более, что на шоссе мы не так часто катаемся. Но ничего, собрались. Первая гонка была командная. Далась тяжело, проехали, как смогли. Высота, жара, холмистая трасса.

- Но на первой отсечке вы шли лидерами, так ведь?

- Просто у нас резвый разгоняющий – Никита Берсенев. Мы и полетели. А потом немножко задохнулись. Да и не стояла задача выиграть, нужно было вложиться и раскрутиться. Второй этап нормально прошёл, я был десятый.

- А могли бы, насколько я знаю, быть и ещё выше…

- Пожалуй, но был допущен ряд ошибок. Например, не та передача, не те колёса.

- К тому же, говорят, вы долго выбирались из пачки.

- Это правда. На это было потрачено очень много сил. Наверное, это моя самая большая ошибка. Если бы я раньше сел в «пятнашку», по идее можно было бы финишировать повыше. Да, там были сильные финишёры, но их раз-два и обчёлся, а с остальными вполне можно было бороться. Я это чувствовал. За километр я вошёл в десятку, держался. Но метров за 100 соперники встали на ноги – жах! – и полетели, как ядро из пушки. А передача такая, что я уже сижу в седле и не встану, потому что педаляж был 140-150.

- Впечатляющие скорости.

- Да, на равнинных финишах уже за 10 км скорость была под 70! Вообще сумасшествие. Самое главное, почему мне понравился «Тур Колумбии», – все гонщики относились друг к другу с большим уважением. Да, на финишном отрезке ты враг, но не было такого, как в некоторых итальянских гонках, когда тебя могут сильно подрезать или, образно говоря, настучать по башке. Причина такой агрессии мне понятна – итальянцы нас боятся.

Потом пошли горные этапы, и всё стало понятно. Народ горы чешет дай Боже! Задача стояла одна – усидеть. Я справился, Ваня Смирнов справился. У кого-то были проблемы – ребята просто не переварили высоту.

И всё-таки самое интересное – это колумбийские болельщики. Даже на командной гонке, а это всего каких-то 20 минут – команды пронеслись и всё! – на 16-километровом круге люди стояли плотной стеной, ни одного пропуска! Плакаты, флаги. И, что особенно приятно, среди них – наш российский триколор. Огромный! Отовсюду был виден.

Я заметил, что профикам не так кричали, как нам. Мы для них были своего рода экзотикой – белые люди из далёкой северной страны. Смотрели на нас широко раскрытыми глазами: «Руссо! Руссо!» Фотографироваться с фанатами – это было нечто!

Особенно запомнился последний этап с финишной горой где-то километров 10. Мы поднимались на 3200. Как показывают телекартинку с «Тур де Франс», когда большая дорога, на ней множество народу, и узкий проход прямо перед тобой раздвигается. Болельщики кричат, свистят, хлопают, толкают. Аж дух захватывает!

Финишируешь, а у тебя уши болят. Ноги не так сильно болят, как уши, потому что фанаты орут прямо тебе в ухо. После финиша видишь нашего массажиста Сергея Киренкина, он тебе протягивает воду, а ты не можешь её взять из-за плотного кольца фанатов, жаждущих с тобой сфоткаться. Реально не мог дотянуться до Серёги! С одной стороны это раздражало, ведь такой изнурительный этап был позади, а с другой и этих людей можно понять, они же не со зла. Зато потом, когда все снимки были сделаны, они сами дотолкали меня до Сергея.

- Если посмотреть первую десятку «генерала», то там один эквадорец, один норвежец, а остальные хозяева трассы. Получается, что на их территории европейцам с колумбийцами никак не совладать?

- Ну, почему? Здесь далеко не все сильные европейцы были. Тут ведь больше нужны горняки.

- Сколько кило вы оставили в тех горах?

- По ощущениям, я скинул, наверное, килограмма два. То есть пришёл в свой боевой вес. Шоссейный, а что будет на треке, скоро увидим. Чемпионат мира – очень престижная гонка, самый серьёзный старт.

Глеб СЫРИЦА:

- Хотя я в Колумбии впервые, страна на меня особого впечатления не произвела. Единственное, что за океаном находится, лететь туда долго.

- Обгорели в первый день?

- О да! Причём гораздо жёстче остальных парней. Потом почти как змея из кожи выползал чуть ли не целиком.

- И как вам сама гонка с её звёздным составом?

- Не при дамах будь сказано – охренительная! И это ещё мягко говоря (смеётся). Но, думаю, ехать можно.

- И как вам широко раскрученные Ары Алафилипповичи Бернали?

- Обычные люди, из мяса и костей. На равнинке можно тягаться и с этими звёздами. Но горы жёстко валят (смеётся).

- Вы в Колумбию сколько килограммов мышечной массы привезли?

- Прилетело 92, а вылетело 87.

- Если верить нашим СМИ, вы поначалу выглядели неплохо, даже в отрывчике засветились…

- Не-е, просто иногда людям, выкладывающим новости, лучше сначала включать «гугл-переводчик».

- То есть никакого отрыва на самом деле не было?

- Он был! Только с конца.

- И как вам дались высоты за 2,5 км?

- Парням, видимо, было в самый раз. Но не мне. Первые дней пять было ещё более-менее, а потом с каждым днём всё тяжелее и тяжелее дышалось. Быстро утомляешься, спишь часов по 13, а всё равно не хватает.

- Получается, ваш организм до конца не восстанавливался?

- Я не большой знаток физиологии в условиях высокогорья, рассказываю только о своих ощущениях.

- И насколько вас в гонке хватило?

- На два этапа и ещё 5 км. Но зато на первом этапе в командной гонке мы на отсечке «3 км» первыми были! Прокачали Про-тур. Но потом началась гора, и что-то пошло не так.

- Если ещё раз выпадет шанс поехать в Колумбию, согласитесь?

- Фиг знает! Если просто на сбор, то ради Бога. А на гонку нет. Я лучше буду тренироваться в Питере с его дождями и холодом!

Иван СМИРНОВ:

- До этой поездки я в Южной Америке вообще не был, только в Северной. Так что эмоций много было.

- Свой рассказ ваши товарищи обычно начинали так: «А в первый день я жутко сгорел на колумбийском солнце…»

- Я не в первый, во второй!

- Что больше всего запомнилось?

- Люди! Такие дружелюбные и открытые. Классический пример: мы стояли в аэропорту, а маленькая девочка лет 4-5 подошла к нам и что-то попыталась спросить на испанском. В России я что-то подобного не припомню. Конечно, можно сказать, что там красивая природа, но после испанских и итальянских пейзажей она, по-моему, самая обыкновенная. И, естественно, запомнилась высота. Какие-то новые чувства, ощущения, когда кислорода не хватает и пульс учащается.

Что касается гонки, то для нас это был очень крутой уровень, с такими звёздными соперниками мы ещё не стартовали. Организация гонки ничего особенного из себя не представляла, всё как обычно, по стандарту. Один минус – плохой Интернет был!

Понравился масштаб «Тура Колумбии», великое множество людей. Все кричат, фотографируются, просят автографы. Это для меня что-то новое, поэтому, конечно, было очень приятно.

Поначалу это душу сильно радовало, но, когда каждый второй что-то у тебя просит, со временем и такое внимание к твоей персоне приедается. Замечу, что количество бачков в качестве подарков у нас было приличное, поэтому осчастливили мы очень многих фанатов.

В горах поддержка была особенно оглушительной, ничуть не хуже, я думаю, чем на «Джиро» или на «Туре».

- С колумбийцами бодаться на равных было бессмысленно?

- Конечно! Особенно трековикам. Но ведь у нас такой цели и не было, гонку мы расценивали как этап подготовки к мировому чемпионату в Германии.

- Вы впервые с такой большой высоты попадёте на столь ответственный старт?

- Да. Я в своей жизни вообще ни разу на такую высоту не поднимался.

- Специалисты утверждают, что высота – очень коварная штука…

- Да, в нашей команде был такой пример, когда высота гонщика конкретно обрубила. Думаю, вы знаете, кого.

Никита БЕРСЕНЕВ:

- В Колумбии я, как и большинство ребят, раньше не был. Как только приземлились в Боготе, ощутил, что трудновато дышать, высота почувствовалась сразу. К тому же было довольно тепло по сравнению с сопливой питерской зимой. Как и все, я в первые дни на солнце сгорел. Вроде бы всего 24 градуса, но высота, солнце ближе… У Глеба Сырицы из-за этого вообще температура поднялась.

Потом, естественно, мы перед каждой тренировкой защитного крема не жалели. Почувствовалась и разница во времени – всё-таки 8 часов. Мы долго не могли привыкнуть. Мне целую неделю было тяжеловато, плохо засыпал, ночью просыпался. Я знаю одного вашего известного коллегу, который, думаю, обязательно пошутил бы примерно так: «Прилетели в Боготу, спать совсем невмоготу».

- И вот вы переехали непосредственно на «Тур Колумбии», где всё по-взрослому…

- Да уж, не по-детски.

- Мандражировали сильно?

- Как бы нет, мы же туда не за победой ехали, а к чемпионату мира на треке подготовиться. Конечно, волнение было, ведь ехали с гонцами из Про-тура.

- Командную гонку вы начали лихо…

- Да, начали жёстко и первые три километра даже лидировали, как нам потом сказали.

- Но затем какие-то злые дяди насыпали перед вами высокую горку.

- (смеётся) Да, а ещё напустили встречный ветер! И нам хватило под завязку. Если бы начали чуть помягче, думаю, зашло бы полегче и концовку дали бы пожёстче.

- Выходит, разгоняющий виноват?

- Да, это я. Привык, как на треке, топить сразу.

- Педаль газа в пол и…

- …пошёл во всю. Но тут был другой случай.

- А как вам антураж гонки?

- Незабываемо! Такое шоу было. Когда мы на презентации ехали по стадиону, а толпа кричала: «Россия! Россия!» Да, это было здорово, для меня уж точно в первый раз. Потом все просили сфотографироваться с ними. Сразу чувствуешь себя настоящим профессионалом, как другие именитые гонщики.

Первую гонку мы проехали. Перед вторым этапом снова презентация, фотосессии. Этот этап дался не тяжело, всё-таки равнина. И всё равно чувствовалось, что дышать трудно. На финиш можно было получше заехать, но у нас, грубо говоря, были неподходящие передачи. Там у некоторых гонщиков такие болванки были! А мы на таком педаляже финишировали…

Надо сказать, что зарубы на финише там были жёсткие! Третий этап был уже довольно-таки горный. Мы проехали километров 80, я был в пачке, но после разворота то ли устал, то ли другие притопили, но я из основной группы выпал. Мы собрались другой пачкой, в ней Муха (Дмитрий Мухомедьяров – прим. С.Д.) оказался. Ехали все вместе, под конец уже Лёву (Льва Гонова – прим. С.Д.) добрали и такой толпой заехали на финиш.

Четвёртый этап мне совсем не понравился! По сути трасса была та же самая, только финиш в другом месте – в гору. Поначалу я даже сидел спереди, чтобы горы полегче заезжать было. Потом километре, наверное, на двадцатом я прокололся…

- А соперники повели себя не по-джентьменски и не стали ждать молодую звезду российского трека!

- (смеётся). Вот-вот. Но тут быстро подоспела нейтральная техничка. Мне поменяли колесо, я еле-еле догнал пачку, потому что ехал против ветра. Первые тягуны проехал нормально, а потом пошла категорийная гора. И хотя скорость была заметно ниже, чем накануне, мне было крайне тяжело. Причём я даже не понимал, почему так происходит.

Короче говоря, в эту гору я отстал. Спустился с неё, поднимаюсь в следующую и слышу свист. Оказывается, мне криво поставили колесо, и оно притирало к раме. В пачке этого было не слышно…

Проехал ещё сколько-то, оглянулся назад, а там уже здоровая пробка собралась, а я один тут ковыряюсь. И я сел в «метлу»…

- Пожалели, выходит, местных автомобилистов. Вам за это колумбийцы памятник при жизни поставить не собираются?

- (смеётся). Не знаю, а вдруг?! А если серьёзно, в этой ситуации я бы всё равно «кучу» не догнал, а ковылять на таком колесе и народ задерживать тоже как-то не по-людски. Вот так на минорной ноте и закончился мой «Тур Колумбии». К положительным моментам можно отнести тот факт, что на этой крутой многодневке в такой крутой компании я получил огромный опыт. Думаю, что на итальянских гонках, которые нам вскоре предстоят, ехать будет уже легче. Как морально, так и физически.

Кирилл СВЕШНИКОВ:

- Так как в Колумбии я уже был раньше, ничего нового не увидел.

- Та же кока, те же наркокартели…

- (смеётся) Ну, эта «экзотика» была где-то в стороне, нас она не касалась. Мы находились совсем в других местах.

- Кирилл, сколько времени вы провели за океаном?

- Немного, дня три.

- Обгореть успели, как другие?

- Нет!

- Выходит, пострадала только необстрелянная молодёжь?

- Так точно.

- Через три дня руководство решило, что на «Туре Колумбии» вам стартовать не стоит, а нужно вернуться в Европу. И вы оказались в…

- …Испании. Не знаю, по каким причинам. Там сначала были обычные сборы, а потом гонка – «Вуэльта Мурсии».

- И как эта гонка зашла?

- Нормально, как подготовка к Берлину.

- И каковы ваши впечатления?

- Наверное, потому, что год олимпийский, люди очень сильно шагнули вперёд. Тот, кто входит в число кандидатов на поездку в Токио, резко выделяется, прямо-таки летает. Эти зверюги на голову выше остальных. Разница была видна едва ли не с первых метров дистанции.

- Понятно, что лично перед вами задача вершить немыслимые подвиги не стояла, всё-таки «Вуэльта Мурсии», как вы сказали, – лишь подготовительный этап к чемпионату мира. И всё же не могу не спросить: вы ведь заключительный этап не закончили. Почему?

- В гору отстал, а технички, естественно, вперёд уехали. У меня опустилось седло. Доехал до пункта питания, попросил звёздочки и шестигранники, чтобы седло поднять. А их не оказалось. И всё – сошёл. Бессмысленно было гонку продолжать.

- Сейчас вы готовитесь к мировому форуму на родном питерском треке. Как «чистые» колумбийцы себя чувствуют? Длинный перелёт, акклиматизация…

- Нормально ребята работают, стараются.

- А вы как восьмичасовую разницу во времени быстро переварили или это был нелёгкий процесс?

- Мне в ту сторону акклиматизация всегда даётся легко, а в обратку тяжело. И не важно – Колумбия, Австралия.

- Сейчас вы уже в своей тарелке или еще не до конца?

- До конца, всё в порядке.

- Желаю вашей великолепной пятёрке хороших стартов в Берлине.

- Спасибо!

Саша ДЕДИНА

Фото автора и из архива гонщиков