«Астана» продлевает контракт с Эрнандо Бооркесом





Команда «Астана» объявляет о новом однолетнем соглашении на сезон 2020 года с колумбийским гонщиком Эрнандо Бооркесом.

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- В первую очередь, я хочу поблагодарить команду за эту новую возможность. Это очень многое значит для меня после такого сложного сезона со всеми этими падениями и проблемами со здоровьем. Мне нравится команда «Астана», я чувствую себя здесь, как в семье. Я готов и мотивирован накануне нового сезона! С помощью команды и с поддержкой моей семьи я сделаю все возможное для того, чтобы в 2020 году представить цвета «Астаны» самым наилучшим образом, - сказал Эрнандо Бооркес.

Эрнандо Бооркес (27 лет) провел крайне трудный сезон из-за двух жестких падений в начале года (на 5-м этапе «Тура Колумбии») и во второй части сезона (на Гран-при Фурми). В обоих случаях гонщику удалось избежать слишком серьезных последствий, однако, первое падение привело к травме спины, а при втором падении Бооркес сильно повредил лицо.

Несмотря на такое невезение, Эрнандо Бооркес успел проявить себя с самой лучшей стороны в качестве командого гонщика и помощника для лидеров команды. Так, он оказал серьезную помощь Мигелю Анхелю Лопесу на победном «Туре Колумбии», а также был рядом с Якобом Фульсангом на пути к его успеху на «Критериум дю Дофине».

- К сожалению, в этом году Эрнандо сильно невезло. Он начал год с неприятного падения и травмы спины, которая вынудила его пропустить более двух с половиной месяцев гонок, а закончил еще одним падением, которое закрыло его сезон. Однако, в то же самое время, он впечатлил нас тем, как помогал Мигелю Анхелю Лопесу на «Туре Колумбии», где продемонстрировал высокий командный дух. Также, он провел большой объем работы для Якоба Фульсанга на «Критериум дю Дофине» и для Алексея Луценко на «Туре Германии». Так что, мы надеемся, что Эрнандо наилучшим образом восстановится и физически, и морально, и мы хотели бы дать гонщику еще один шанс в наступающем сезоне. Я думаю, что он может приятно удивить нас, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



