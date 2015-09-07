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«Астана» продлевает контракт с Эрнандо Бооркесом

«Астана» продлевает контракт с Эрнандо Бооркесом

Команда «Астана» объявляет о новом однолетнем соглашении на сезон 2020 года с колумбийским гонщиком Эрнандо Бооркесом.

 

 

 

Photo credit: © Getty Images 

- В первую очередь, я хочу поблагодарить команду за эту новую возможность. Это очень многое значит для меня после такого сложного сезона со всеми этими падениями и проблемами со здоровьем. Мне нравится команда «Астана», я чувствую себя здесь, как в семье. Я готов и мотивирован накануне нового сезона! С помощью команды и с поддержкой моей семьи я сделаю все возможное для того, чтобы в 2020 году представить цвета «Астаны» самым наилучшим образом, - сказал Эрнандо Бооркес.

 

Эрнандо Бооркес (27 лет) провел крайне трудный сезон из-за двух жестких падений в начале года (на 5-м этапе «Тура Колумбии») и во второй части сезона (на Гран-при Фурми). В обоих случаях гонщику удалось избежать слишком серьезных последствий, однако, первое падение привело к травме спины, а при втором падении Бооркес сильно повредил лицо.

 

Несмотря на такое невезение, Эрнандо Бооркес успел проявить себя с самой лучшей стороны в качестве командого гонщика и помощника для лидеров команды. Так, он оказал серьезную помощь Мигелю Анхелю Лопесу на победном «Туре Колумбии», а также был рядом с Якобом Фульсангом на пути к его успеху на «Критериум дю Дофине».

 

- К сожалению, в этом году Эрнандо сильно невезло. Он начал год с неприятного падения и травмы спины, которая вынудила его пропустить более двух с половиной месяцев гонок, а закончил еще одним падением, которое закрыло его сезон. Однако, в то же самое время, он впечатлил нас тем, как помогал Мигелю Анхелю Лопесу на «Туре Колумбии», где продемонстрировал высокий командный дух. Также, он провел большой объем работы для Якоба Фульсанга на «Критериум дю Дофине» и для Алексея Луценко на «Туре Германии». Так что, мы надеемся, что Эрнандо наилучшим образом восстановится и физически, и морально, и мы хотели бы дать гонщику еще один шанс в наступающем сезоне. Я думаю, что он может приятно удивить нас, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Эрнандо Бооркес Astana Александр Винокуров трансферы в велоспорте

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  1. ZX330-5G

    Сегодня, 13:00 | Регистрация: 7.09.2015

    В Астане еще и такие гонщики есть?)

     

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Он больше полсезона не выступал. Не знаю что за гонщик. Но я надеюсь он потрудится на след.год чтоб остаться в команде.

    Вся жизнь это гонка.

  3. paziz

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 10.02.2018

    Блин, я думал скоро выложат статью что там за новый допинг скандал с бывшим доктором скай, а ее все нет и поход не будет

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • paziz
    «Астана» продлевает контракт с ... (3)
    paziz-Фото
    Блин, я думал скоро выложат статью что там за новый допинг скандал с бывшим доктором скай, а ее все нет и поход не будет
  • Astanaforever
    «Астана» продлевает контракт с ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Он больше полсезона не выступал. Не знаю что за гонщик. Но я надеюсь он потрудится на след.год чтоб остаться в команде.
  • ZX330-5G
    «Астана» продлевает контракт с ... (3)
    ZX330-5G-Фото

    В Астане еще и такие гонщики есть?)

     

  • Серафим
    ASO объявила о создании новой ... (25)
    Серафим-Фото
    Смотрел три этапа. Потратил время своей жизни на просмотр. И это,как его, простите, посмел поднять свою недостойную клавиатуру на наше все.
    Никто же так и не объяснил, только закидали камнями. Все, все, ухожу, ухожу.
  • 56X11
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (9)
    56X11-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Роглич: - У меня пока не было времени изучить маршрут в деталях, но на Джиро д’Италия три разделки. Они должны мне подходить, но, возможно, если подумать, они ещё больше подходят Тому.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ой.не могу, Какой же хитрец..этот словенец! Выиграл грантур и уже зазвездился. Стал одеяло тянуть на себя. Регулирует кому что и куда поехать. Тома уже спихивает на Джиро хитро так. А сам на тур Де Франс потихоря определил. Он кто в команде? Чувствую будет драка. Том его ушатает в одну калитку.)))
    Логично предположить,что Роглич выглядит куда перспективным,ежели том,который смахивает свой сезон на колено.
  • Ice
    Михаэль Альбазини закончит кар ... (3)
    Ice-Фото

    Один из тех, о ком ничего плохого не вспоминается. Джентльмен, которого уважает пелотон, путь последние месяцы будут удачными)

  • motte
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (9)
    motte-Фото

    Примож, может сначала "клуб пяти" и пятый шкипер , а?

  • Astanaforever
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Роглич: - У меня пока не было времени изучить маршрут в деталях, но на Джиро д’Италия три разделки. Они должны мне подходить, но, возможно, если подумать, они ещё больше подходят Тому.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ой.не могу, Какой же хитрец..этот словенец! Выиграл грантур и уже зазвездился. Стал одеяло тянуть на себя. Регулирует кому что и куда поехать. Тома уже спихивает на Джиро хитро так. А сам на тур Де Франс потихоря определил. Он кто в команде? Чувствую будет драка. Том его ушатает в одну калитку.)))
  • rude_rider
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (10)
    rude_rider-Фото
    Цитата: BaTman
    Интересное рассуждение. Я вот с трудом представляю что если он будет в нормальной форме что его смогут объехать молодые. Мне интересно кого вы имеете ввиду, Берналя и Карапасом не думаю что стоит рассматривать так как будут задействованы в командных построениях.
    Вы считаете что Роглич уедет в гору от него, я покат от Приможа не видел сильных атак в горах.
    Угу. Я видел уезжающего от Томаса Берналя.при чем томас пытался пересесть к нему а тот и не думал останавливатся. Будет ли берналь ждать старичка Фрума врятли. Да и это не беда.Рогличу не надо атаковать гл ловить нужное колесо а в разделке он свое возьмет. Есть еще Погачар который будет и дальше прибавлять. Карапаса я вообще не имел ввиду.для меня он второй Кобо.
  • levonardo
    Примож Роглич: «Я хочу выиграт ... (9)
    levonardo-Фото
    Ну а что, в каком состоянии будет Том не понятно. Конечно принимать решения будут куда позже, но нацелить Роглича на Тур, по моему мнению, было бы правильно. Ковать железо надо пока горячо.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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