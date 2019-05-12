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Страхов и Чернецкий пополнят ряды «Газпром-РусВело»

Страхов и Чернецкий пополнят ряды «Газпром-РусВело»

 
  Российские гонщики Дмитрий Страхов и Сергей Чернецкий усилят состав велокоманды «Газпром-РусВело» в 2020 году.
 
На счету 24-летнего Дмитрия Страхова четыре профессиональные победы. В этом году Дмитрий выступал за команду Мирового тура Team Katusha Alpecin и за сезон набрал 70 гоночных дней. Также за плечами молодого гонщика дебют на Гранд-туре «Джиро д’Италия». 

«С Дмитрием Страховым мы контактировали еще в прошлом году и с нашей стороны даже было озвучено предложение о контракте, но абсолютно нормально, что тогда он решил перейти в команду мирового тура. В теории, у него должен был быть контракт нео-профи (Neo Pro), который по регламенту UCI рассчитан на два года. Не хочу вдаваться в подробности того, что произошло в прежней команде, но Дмитрий оказался в сложной ситуации, и мы решили помочь. Наше соглашение рассчитано на один год c опцией продления. Период адаптации в профессиональном спорте — это сложно для любого, даже самого талантливого спортсмена. Мы подробно обсудили планы подготовки и проанализировали прошедший сезон. Главное, что у Страхова есть талант и огромное желание, остальное — это всегда результат большой работы и профессионализма» — прокомментировал подписание молодого гонщика Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.  

 


29-летний Сергей Чернецкий обладает многолетним опытом выступления в командах Мирового тура (Team Katusha, Astana Pro Team). В 2018 году Сергей одержал победу в генеральной классификации на гонке высшей категории UCI – Arctic Race of Norway. В сезоне 2019 Сергей был в рядах испанской команды Caja Rural – Seguros RGA.

«Сергей Чернецкий хорошо известен и российским, и зарубежным любителям велоспорта, на его счету несколько профессиональных побед. Припоминаю, что первый раз мы беседовали о возможности совместной работы еще в 2016 году, на предолимпийском сборе в Рио, прошло некоторое время и cейчас пути снова пересеклись. Учитывая то, что в команде оставалось последнее место, нам было нелегко определиться. Поговорив с Сергеем стало понятно, что необходимо внести некоторые изменения в его подготовку и гоночную программу и тогда мы сможем рассчитывать на достойные результаты. В сезоне 2020 мы будем использовать опыт Сергея в работе с молодыми гонщиками команды и, конечно, предоставим ему возможность быть лидером на подходящих для него гонках.

Так как Олимпийские игры являются одним из приоритетов для команды “Газпром-РусВело”, то мне остается лишь добавить, что Страхов и Чернецкий входят в список спортсменов-кандидатов в члены олимпийской команды России для участия в XXXII Олимпийских Играх 2020 года в Токио» — Ренат Хамидулин..

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

 

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Теги к статье: Дмитрий Страхов Сергей Чернецкий Gazprom - RusVelo Ренат Хамидулин трансферы велоспорт России

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  1. Имя: Капитан Нэмо

    Капитан Нэмо

    Сегодня, 16:20 | Регистрация: 12.05.2019

    Им на вид лет по 35 каждому.... Хорошо так велоспорт потрепал

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Комментарии

  • SportSpirit
    Тур Гуанси-2019. Этап 6 (3)
    SportSpirit-Фото
    Достаточно 4-х этапов)
  • Капитан Нэмо
    Страхов и Чернецкий пополнят р ... (1)
    Капитан Нэмо-Фото

    Им на вид лет по 35 каждому.... Хорошо так велоспорт потрепал

  • litxaa
    Генеральный менеджер команды A ... (12)
    litxaa-Фото

    Уважаемые, а мне кажется, или на верхнем фото у него "пузико"?angel

  • 56X11
    Тур Гуанси-2019. Этап 6 (3)
    56X11-Фото
    А где Гавирия?
  • Walther
    Тур Гуанси-2019. Этап 6 (3)
    Walther-Фото
    А почему нет Трентина на третьем месте? :)
  • Ice
    Энрик Мас: «Мне нужна команда, ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Квики красавцы, начали сезон в январе с победы в лице Вивиани и закончили в лице Маса...и оба покиают команду-:)

    Самое интересное, что гонцы приходят и уходят, а Квик степ как штамповал победы, так и продолжает уже много лет. Конвейер Лефевра работает)))

  • motte
    Энрик Мас: «Мне нужна команда, ... (6)
    motte-Фото

    Квики красавцы, начали сезон в январе с победы в лице Вивиани и закончили в лице Маса...и оба покиают команду-:)

  • AvA
    Тур Гуанси-2019. Этап 5 (3)
    AvA-Фото

    DNF Enrico Gasparotto (Swi)

    Он же вроде итальянец, не?

  • Arciv
    Генеральный менеджер команды A ... (12)
    Arciv-Фото
    Кинтана уже впринципе многое сделал. 2 ГТ,подиумы ТДФ. Не каждый таким списком похвастается. Но сейчас мне кажется он прошёл свой пик. И последние ГТ тому подтверждение. На дистанции этапов по чуть-чуть проигрывает,зарабатывает хороший просвет,за ним уже сильно не следят,он берет этап и большую часть разрыва отвгрывает. Но на следующем горном этапе,когда он опять в числе фаворитов,он снова отстаёт,так как отдал много сил. Ну смена Команды может и встряхнет его. Как и Тома
  • Ice
    Генеральный менеджер команды A ... (12)
    Ice-Фото

    В последние годы Кинтана реально не в своей тарелке был. Вместо легкого и взрывного горняка мы видели хмурого индейца-колесника. Кто знает, может этот переход даст хороший импульс. На словах вроде и поезд неплохой собирается для гор, но все покажет трасса.

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