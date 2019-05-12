Страхов и Чернецкий пополнят ряды «Газпром-РусВело»



Российские гонщики Дмитрий Страхов и Сергей Чернецкий усилят состав велокоманды «Газпром-РусВело» в 2020 году.



На счету 24-летнего Дмитрия Страхова четыре профессиональные победы. В этом году Дмитрий выступал за команду Мирового тура Team Katusha Alpecin и за сезон набрал 70 гоночных дней. Также за плечами молодого гонщика дебют на Гранд-туре «Джиро д’Италия».



«С Дмитрием Страховым мы контактировали еще в прошлом году и с нашей стороны даже было озвучено предложение о контракте, но абсолютно нормально, что тогда он решил перейти в команду мирового тура. В теории, у него должен был быть контракт нео-профи (Neo Pro), который по регламенту UCI рассчитан на два года. Не хочу вдаваться в подробности того, что произошло в прежней команде, но Дмитрий оказался в сложной ситуации, и мы решили помочь. Наше соглашение рассчитано на один год c опцией продления. Период адаптации в профессиональном спорте — это сложно для любого, даже самого талантливого спортсмена. Мы подробно обсудили планы подготовки и проанализировали прошедший сезон. Главное, что у Страхова есть талант и огромное желание, остальное — это всегда результат большой работы и профессионализма» — прокомментировал подписание молодого гонщика Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.



29-летний Сергей Чернецкий обладает многолетним опытом выступления в командах Мирового тура (Team Katusha, Astana Pro Team). В 2018 году Сергей одержал победу в генеральной классификации на гонке высшей категории UCI – Arctic Race of Norway. В сезоне 2019 Сергей был в рядах испанской команды Caja Rural – Seguros RGA.



«Сергей Чернецкий хорошо известен и российским, и зарубежным любителям велоспорта, на его счету несколько профессиональных побед. Припоминаю, что первый раз мы беседовали о возможности совместной работы еще в 2016 году, на предолимпийском сборе в Рио, прошло некоторое время и cейчас пути снова пересеклись. Учитывая то, что в команде оставалось последнее место, нам было нелегко определиться. Поговорив с Сергеем стало понятно, что необходимо внести некоторые изменения в его подготовку и гоночную программу и тогда мы сможем рассчитывать на достойные результаты. В сезоне 2020 мы будем использовать опыт Сергея в работе с молодыми гонщиками команды и, конечно, предоставим ему возможность быть лидером на подходящих для него гонках.



Так как Олимпийские игры являются одним из приоритетов для команды “Газпром-РусВело”, то мне остается лишь добавить, что Страхов и Чернецкий входят в список спортсменов-кандидатов в члены олимпийской команды России для участия в XXXII Олимпийских Играх 2020 года в Токио» — Ренат Хамидулин..

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo