Падение Самуэля Санчеса на 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

Самуэль Санчес избежал переломов при падении, но вряд ли выйдет на старт 6-го этапа Тура Страны Басков-2017

Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) упал на королевском горном этапе Тура Страны Басков-2017 после того, как атаковал на спуске на финальном километре 5-го этапа. 36-летний испанский гонщик команды BMC сумел вернуться в гонку, финишировал 13-м, но едва ли сможет выйти на старт заключительного этапа.

После финиша Санчеса отвезли в больницу. Осмотр не выявил переломов, но у гонщика обширные повреждения кожи и глубокий рваная рана пальца руки, потребовавшая хирургического вмешательства.

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Макс Теста, врач команды BMC: «У Самуэля Санчеса многочисленные поверхностные повреждения, ссадины по всему телу, включая руки. Он ушиб колено, но, к счастью, избежал сотрясения мозга.

Рентген на данный момент не выявил переломов, но у Самуэля глубокая рана - разрыв сухожилия пальца руки. Повезло, что разрыв не полный, была проведена операция, рану зашили. Учитывая степень повреждений, он вряд ли выйдет на старт 6-го этапа».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды BMC: «На этапе всё пошло не по плану. Самуэль Санчес на финальном подъёме шёл хорошо, набрал приличную скорость, удерживал ритм, чтобы переложиться к лидерам. Он отлично знает эту гору, у него огромный опыт. Он прекрасно знает этот спуск. При такой скорости, которую он набрал, сложно точно понять, что произошло, но думаю, для нас на этом гонка закончена. Таков велоспорт».