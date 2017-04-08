Падение Самуэля Санчеса на 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 09:55
Самуэль Санчес избежал переломов при падении, но вряд ли выйдет на старт 6-го этапа Тура Страны Басков-2017
Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) упал на королевском горном этапе Тура Страны Басков-2017 после того, как атаковал на спуске на финальном километре 5-го этапа. 36-летний испанский гонщик команды BMC сумел вернуться в гонку, финишировал 13-м, но едва ли сможет выйти на старт заключительного этапа.
После финиша Санчеса отвезли в больницу. Осмотр не выявил переломов, но у гонщика обширные повреждения кожи и глубокий рваная рана пальца руки, потребовавшая хирургического вмешательства.
Photo © Tim De Waele/BMC
Макс Теста, врач команды BMC: «У Самуэля Санчеса многочисленные поверхностные повреждения, ссадины по всему телу, включая руки. Он ушиб колено, но, к счастью, избежал сотрясения мозга.
Рентген на данный момент не выявил переломов, но у Самуэля глубокая рана - разрыв сухожилия пальца руки. Повезло, что разрыв не полный, была проведена операция, рану зашили. Учитывая степень повреждений, он вряд ли выйдет на старт 6-го этапа».
Ивон Ледануа, спортивный директор команды BMC: «На этапе всё пошло не по плану. Самуэль Санчес на финальном подъёме шёл хорошо, набрал приличную скорость, удерживал ритм, чтобы переложиться к лидерам. Он отлично знает эту гору, у него огромный опыт. Он прекрасно знает этот спуск. При такой скорости, которую он набрал, сложно точно понять, что произошло, но думаю, для нас на этом гонка закончена. Таков велоспорт».
Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2017
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