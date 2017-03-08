 Дамиано Карузо, Герант Томас и Примож Роглич о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Команда BMC второй год подряд становится победителем командной гонки на 1-м этапе Тиррено-Адриатико

Серебряные призёры командной гонки на время чемпионата мира-2016, команда BMC повторила свой успех на Тиррено-Адриатико-2017, второй год подряд выиграв открывающий итальянскую многодневку этап с командной гонкой на время. Как и в прошлом году, главным соперником BMC стала команда Quick Step Floors, действующие чемпионы мира в командой гонке, уступившие BMC 16 секунд.

Команда BMC проехала дистанцию 22,7 км за 23 минуты 21 секунду, поставив новый рекорд скорости на Тиррено-Адриатико - 58.329 км/ч, причём вторую часть дистанции гонщики BMC прошли со средней скоростью 59.178 км/час. Из команды BMC первым линию финиша пересёк итальянский гонщик Дамиано Карузо, надевший майку лидера.

Дамиано Карузо (BMC): «Большинство из нашей команды – специалисты разделки. Мы выиграли, как и в прошлом году, но проехали быстрее, потому что у нас в команде два новых гонщика – Стефан Кюнг и Роан Деннис. Они задавали очень высокую скорость. Возможно, погода помогла показать самое быстрое время. Мы сами удивились, что финишировали на 17 секунд быстрее, чем в прошлом году. Это невероятно.

Я первым пересёк линию финиша, что позволило мне надеть майку лидера, и это огромная честь – надеть майку на гонке в Италии.

Я очень счастлив, сбылась моя мечта. Я много работал в декабре, чтобы помогать Ричи Порту на Туре Даун Андер, так что я здесь в лучшей форме, чем в предыдущие годы.

Посмотрим, как долго я смогу удерживать майку. Мы приехали на гонку с двумя лидерами – Тиджеем Ван Гардереном на общий зачёт и Грегом Ван Аверматом, который будет бороться за этапы. Я не нарушу интересов команды».

Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Всегда приятно начинать гонку с победы на этапе, особенно, выиграв его командой. Мы делаем упор на командные разделки, они стали визитной карточкой BMC. Всегда лучше начинать гонку, будучи впереди, а не позади. Сезон только начался, у меня в ногах не так много гонок, но чувствую себя хорошо, настрой есть».

Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы можем быть довольны, потому что хорошо проехали гонку и были побеждены сильной командой. Ребята могут гордиться своим выступлением, это хороший старт Тиррено-Адриатико. Сожалений нет, потому что мы выложились на этой дистанции полностью, доказав, что мы среди фаворитов в командной гонке. Это даёт уверенность на следующие этапы».

Не обошлось на 1-м этапе и без падений и травм. Гонщик команды LottoNl-Jumbo Примож Роглич, незадолго до старта получил глубокий порез пальца левой руки. Он сумел проехать дистанцию и финишировать, после финиша ему наложили швы. А падение итальянского гонщика команды Sky Джанни Москона произошло во время прохождения дистанции из-за сломавшегося переднего колеса, при наезде на металлический люк в асфальте.К счастью, гонщик сумел подняться и продолжил гонку.

Примож Роглич (LottoNl-Jumbo): «Мне не повезло. Когда мы ехали к стартовой рампе, внезапно кто-то открыл дверь машины. Я въехал в неё и порезал палец. Я смог стартовать, но после финиша мне наложили пять швов. Разделку мы проехали хорошо, теперь посмотрю, как буду чувствовать себя завтра. Надеюсь, смогу бороться».

Герант Томас (Sky): «Невероятно, всё, что могло пойти неправильно, пошло неправильно. Со старта мы поехали на приличной ровной скорости, шли сменами. Я, Квято и Кири чувствовали себя отлично, набрали скорость 60 км/ч. Потом мы въехали в две выбоины, и три колеса были основательно повреждены.

Падение Москона задержало Кири позади. Потом всё повторилось, нас осталось только четверо, пришлось ждать. Казалось, прошла вечность, пару километров мы ехали, ожидая Ланду и Розу. Потеряли всё, что могли».

Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari