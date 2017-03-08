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Дамиано Карузо, Герант Томас и Примож Роглич о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 Команда BMC второй год подряд становится победителем командной гонки на 1-м этапе Тиррено-Адриатико

 

Серебряные призёры командной гонки на время чемпионата мира-2016, команда BMC повторила свой успех на Тиррено-Адриатико-2017, второй год подряд выиграв открывающий итальянскую многодневку этап с командной гонкой на время. Как и в прошлом году, главным соперником BMC стала команда Quick Step Floors, действующие чемпионы мира в командой гонке, уступившие BMC 16 секунд.

 

 

 

  Команда BMC проехала дистанцию 22,7 км за 23 минуты 21 секунду, поставив новый рекорд скорости на Тиррено-Адриатико - 58.329 км/ч, причём вторую часть дистанции гонщики BMC прошли со средней скоростью 59.178 км/час. Из команды BMC первым линию финиша пересёк итальянский гонщик Дамиано Карузо, надевший майку лидера.

 

 

 

  Дамиано Карузо (BMC): «Большинство из нашей команды – специалисты разделки. Мы выиграли, как и в прошлом году, но проехали быстрее, потому что у нас в команде два новых гонщика – Стефан Кюнг и Роан Деннис. Они задавали очень высокую скорость.  Возможно, погода помогла показать самое быстрое время. Мы сами удивились, что финишировали на 17 секунд быстрее, чем в прошлом году. Это невероятно.

 

Я первым пересёк линию финиша, что позволило мне надеть майку лидера, и это огромная честь – надеть майку на гонке в Италии.

 

  Я очень счастлив, сбылась моя мечта. Я много работал в декабре, чтобы помогать Ричи Порту на Туре Даун Андер, так что я здесь в лучшей форме, чем в предыдущие годы.

 

 Посмотрим, как долго я смогу удерживать майку. Мы приехали на гонку с двумя лидерами – Тиджеем Ван Гардереном на общий зачёт и Грегом Ван Аверматом, который будет бороться за этапы. Я не нарушу интересов команды».

 

  Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Всегда приятно начинать гонку с победы на этапе, особенно, выиграв его командой. Мы делаем упор на командные разделки, они стали визитной карточкой BMC. Всегда лучше начинать гонку, будучи впереди, а не позади. Сезон только начался, у меня в ногах не так много гонок, но чувствую себя хорошо, настрой есть».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы можем быть довольны, потому что хорошо проехали гонку и были побеждены сильной командой. Ребята могут гордиться своим выступлением, это хороший старт Тиррено-Адриатико. Сожалений нет, потому что мы выложились на этой дистанции полностью,   доказав, что мы среди фаворитов в командной гонке. Это даёт уверенность на следующие этапы».

 

 

 

  Не обошлось на 1-м этапе и без падений и травм. Гонщик команды LottoNl-Jumbo Примож Роглич, незадолго до старта получил глубокий порез пальца левой руки. Он сумел проехать дистанцию и финишировать, после финиша ему наложили швы. А падение итальянского гонщика команды Sky Джанни Москона произошло во время прохождения дистанции из-за сломавшегося переднего колеса, при наезде на металлический люк в асфальте.К счастью, гонщик сумел подняться и продолжил гонку.

 

 

Примож Роглич (LottoNl-Jumbo): «Мне не повезло. Когда мы ехали к стартовой рампе, внезапно кто-то открыл дверь машины. Я въехал в неё и порезал палец. Я смог стартовать, но после финиша мне наложили пять швов. Разделку мы проехали хорошо, теперь посмотрю, как буду чувствовать себя завтра. Надеюсь, смогу бороться».

 

Дамиано Карузо, Герант Томас и Примож Роглич о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 Дамиано Карузо, Герант Томас и Примож Роглич о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 

 

  Герант Томас (Sky): «Невероятно, всё, что могло пойти неправильно, пошло неправильно. Со старта мы поехали на приличной ровной скорости, шли сменами. Я, Квято и Кири чувствовали себя отлично, набрали скорость 60 км/ч. Потом мы въехали в две выбоины, и три колеса были основательно повреждены.

  Падение Москона задержало Кири позади. Потом всё повторилось, нас осталось только четверо, пришлось ждать. Казалось, прошла вечность, пару километров мы ехали, ожидая Ланду и Розу. Потеряли всё, что могли».

 

Photo Credit: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Результаты 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Дамиано Карузо Герант Томас Примож Роглич Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура TTT командная гонка на время

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Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    velodoctor-Фото

    Тепреь многое понятно после слов Ильнура и отсечки в гору отдельно. Сырой асфальт, повороты и небольшой спуск - это те факторы которые Ильнуру помешали. Видимо на этой гонке он не готов пока рисковать. 

  • Velolive-Team
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    Velolive-Team-Фото
    изучите таблицу "от отс. 11.4км и до финиша"
    может на столе?
  • bettini11
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    bettini11-Фото

    В горку Алафилипп привёз Ильнуру - 38 сек, Конте - 27 сек. Изагирре привёз Ильнуру - 31 сек, Конте - 20 сек. Галлопан привёз Ильнуру - 22 сек, Конте - 11 сек. И самое интересное, Мэтьюз привёз Ильнуру в горе - 27 сек!!!

  • floyd
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    floyd-Фото

    радует что все больше и больше становиться разносторонних гонцов Аллафилип, Квятковский, Саган, может наконец уходит эпоха людей одной специализации.

  • Rokka
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Rokka-Фото
    А что с ним приключилось? Что то пропустил я
  • velodoctor
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Кстати 21 марта на Вуэльте Каталонии нас ждет командная гонка в 40+ км, и у бмс там довольно сильный состав, боюсь представить какие там будут разрывы. 

  • Rokka
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    Rokka-Фото

    Очень порадовал Алафилип - откупился за обидное второе место))
    Ну и Галлопан и Ильнур тоже молодцы, выложились. Ждём гор.
    Ну а меньшего и не ждали от Конта. Правда я думал он все таки дождется гор и вжарит там, но уже тут как пошел! Болел за Конту как никогда раньше, когдда Галлопан чуть не обошёл его))

  • vitali
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    vitali-Фото

    А мне думается, что Аллафилип в горах рядом с Контадором не потянет (или я что-то важное в этой жизни упустил?).

    Да и Ильнур хорошо заехал.

    Вообще - гонка интересная, посмотрим... 

  • Student
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (10)
    Student-Фото
    Спасибо)
  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (28)
    velodoctor-Фото
    Сегодня гор не было, вас не смущает что Метьюс упав даже, Альберто 27 сек проиграл всего.

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
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