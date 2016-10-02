Александр Кузнецов: «бездействие нашего ОКР убийственно»

На вопросы велопортала VeloLIVE.com отвечает заслуженный тренер СССР и России, заведующий кафедрой велоспорта НГУ им. Лесгафта, профессор Александр КУЗНЕЦОВ.

- Александр Анатольевич, буквально несколько часов назад в Москве, на Лужнецкой набережной, 8, завершилось Олимпийское собрание. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об этом мероприятии.

- К сожалению, Олимпийское собрание меня очень сильно огорчило. По существу на нём рассматривался лишь один вопрос: ехать или не ехать на зимние Игры в Корею? Хотя этот вопрос давно уже можно считать закрытым. Во-первых, такое решение принял Президент РФ Владимир Путин. Во-вторых, голоса горячих голов, скоропалительно предлагавших Олимпийские игры-2018 бойкотировать, уже стихли. Да и этот эмоциональный всплеск был, в общем-то, незначительным.

И я однозначно считаю, что ехать, конечно, надо. Но поразительно другое – больше никаких вопросов на собрании не поднималось. Как мы будем защищаться, что мы делаем для наших спортсменов? Это наводит на печальные мысли, что у Олимпийского комитета России нет никакой стратегии, никакого плана защиты, что он ничего не делает.

В моём сознании складывается весьма грустная картина. Я внимательно пересмотрел интервью главы ОКР Александра Жукова Владимиру Познеру, его беседу с Владимиром Соловьёвым. В обоих случаях главный олимпийский чиновник выступает в роли героя, в роли человека, который защитил Россию, спас её спортивную честь. Мол, если бы не его героические усилия, нашу страну вообще могли не допустить до Игр в Пхёнчхане.

К сожалению, это не так. Это совсем не так! Если мы вспомним Олимпиаду в Рио-2016, то в самый канун Александр Жуков практически обезглавил российскую шоссейную команду, в очень грубой форме потребовав от президента ФВСР снять с самолёта Ильнура Закарина и немедленно отозвать иск, поданный адвокатом этого талантливого гонщика.

Только благодаря тому, что другие спортсмены пошли дальше и сумели доказать в суде, что их отстранение от Игр неправомочно, медальная копилка российской команды существенно пополнилась, и выступление наших олимпийцев позже сочли успешным. Однако хочу ещё раз подчеркнуть, что это случилось не благодаря защите Александром Жуковым наших спортсменов, а вопреки его стремлению любыми путями не допускать судебных процессов, чтобы не «обидеть» МОК. Вы, конечно, поняли, что в первую очередь я имею в виду медалисток Рио велосипедистку Ольгу Забелинскую и пловчиху Юлию Ефимову. Да, спортсменки, проявившие мужество и русский характер, безусловно, большие молодцы, но сам факт отстранения от защиты их чести и достоинства руководства ОКР сильно настораживает.

Когда трём моим гонщикам за два дня до открытия Олимпиады была дана команда сдать аккредитации и покинуть Олимпийскую деревню, ни один из работников ОКР абсолютно ничего не предпринял, чтобы исправить эту абсурдную ситуацию, ни слова не сказал. Это тогда меня просто поразило!

- Не секрет, что Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов подали иск в Верховный суд канадской провинции Онтарио.

- Да, мы вынуждены защищаться сами. А что остаётся делать? Ведь ни у одного из них не было положительных проб, Международный союз велосипедистов подтвердил их чистоту, они выступали во всех международных соревнованиях как до Олимпиады, так и до сего дня. Обвинения не было и нет, но к высшей мере ребят приговорили и приговор исполнили. Поэтому мы судимся и, если хватит денег на оплату юристов, должны победить.

Сравните, у американца Тайлера Хэмилтона в своё время и волос с головы не упал при наличии положительной пробы, а россиян линчевали без всякой пробы!

Повторяю: меня просто поражает поведение нашего Олимпийского комитета, как в те дни, когда моих парней отстранили, так и после. Если подходить к делу серьёзно, по-государственному, то наш пример даёт в руки ОКР сильнейшее оружие, позволяющее атаковать WADA и Ричарда Макларена за произвол и беспредел. Но, оказывается, это нашему Олимпийскому комитету не нужно, он откровенно боится борьбы. Но поскольку русские не ответили ударом на удар за летнюю Олимпиаду, то перед зимними Играми получите пожизненную дисквалификацию целой группы ведущих спортсменов! Отвечать ударом на удар по WADA и «докладчику» Ричарду Макларену мы были просто обязаны! Бездействие нашего ОКР, скажу прямо, убийственно.

Как могут россияне бороться на равных, когда нашим соперникам WADA официально разрешает применение допинга посредством выдачи целыми сотнями строго засекреченных терапевтических разрешений? Разве непонятно, что в данном процессе задействованы баснословные деньги? Так почему наш уважаемый ОКР не возьмет за горло зарвавшееся WADA и тем самым заставит себя уважать? Чем заняты юристы Олимпийского комитета России, почему наши олимпийцы сами нанимают юристов – разве защита своих спортсменов не входит в обязанность ОКР? Вывод один – нас бьют потому, что мы не защищаемся, хотя у нас достаточно оснований для контрудара.

После Игр в Рио прошло полтора года, и теперь я отчётливо понял, что за это время наш Олимпийский комитет пальцем не пошевелил, чтобы защитить права атлетов. Он находится в «режиме ожидания», хотя, казалось бы, чего ещё можно ждать?!

- Получается, что допинговая война с Россией – это своеобразное продолжение наложенных на нас всевозможных санкций?

- Я уже не раз подчёркивал, что самостоятельность России противоречит глобальным интересам Америки, и мировой спорт сегодня объявлен «зоной её жизненных интересов». Отлучением от дел президента ФИФА Йозефа Блаттера была проведена акция устрашения для всех руководителей мировых спортивных организаций. WADA заточено для борьбы с Россией, на эти цели запрограммирован Ричард Макларен, и вот Америка вторую Олимпиаду подряд кошмарит, другого слова и не подберёшь, олимпийскую сборную команду нашей страны. А ОКР до сего дня не занял оборону и сдаёт рубеж за рубежом. МОК играет против России на максимуме. Не надо льстить себе, думая, что предложенная форточка вместо дверей на участие в Олимпиаде, – наша заслуга. МОК без колебаний принял бы решение о полном не допуске команды России, но ему это крайне не выгодно как экономически, так и политически. Ему необходимо участие российской команды, но только в качестве «подбитой утки», и эту стратегию МОК успешно реализует пожизненной дисквалификацией лидеров нашей олимпийской сборной.

В России никогда не было допинга больше, чем в Америке или в Англии. А теперь Россия самая чистая страна, что доказано тысячами проб на протяжении последних трех лет. Ну и что? Разве ослабили удавку на шее российского спорта? Нет, только затягивают её всё туже и туже. Закон един – уклоняющийся от борьбы обречен на полный провал, а наш ОКР явно от борьбы уклоняется.

Приведу классический пример. На Олимпийских играх в Афинах российский велосипедист Вячеслав Екимов стал вторым в шоссейной гонке на время, а «золото» тогда вручили американскому гонщику Тайлеру Хэмилтону. И тут у спортсмена из США – положительная допинг-проба! Защита американца запросила контрольную пробу, а она, оказывается, плохо хранилась, испорчена. Согласно регламента WADA, таким образом были нарушены права спортсмена на защиту – его оправдали. Америка чётко «увела» у России золотую медаль. Позднее Тайлер Хэмилтон вновь попадётся, покается за Афины, и медаль вернут Вячеславу Екимову. Но тихой сапой, совсем буднично – уже без гимна и флага.

- Банальная истина – критиковать всегда легче, чем вносить конкретные конструктивные предложения. Они у вас есть?

- Безусловно! Сегодня совершено очевидно, что под руководством Александра Жукова ОКР вместо центра силы превратился в болевую точку слабости отечественного спорта. Меня удивляет и поведение Министерства спорта. Как можно так долго не реагировать на разрушительную бездеятельность Олимпийского комитета России?!

В связи с этим предлагаю следующее.

Во-первых, Министерству спорта РФ совместно с ОКР создать управление по защите прав спортсменов, укомплектовав его ведущими юристами, специалистами допинг-контроля и журналистами на зарплатах Олимпийского комитета, поскольку они существенно выше, чем в Министерстве спорта.

Во-вторых, изучить опыт и целесообразность совмещения в одном лице должностей министра спорта и президента ОКР, как это было в СССР во времена Сергея Павлова. Работа единой командой с наличием двух бюджетов различной классификации поможет чётко и оперативно решать многие сложные вопросы, возникающие у сборных команд России.

В-третьих, отозвать заявку на аккредитацию «Русада», преобразовав её в научно-практическую лабораторию по контролю за функциональным состоянием спортсменов. Это позволит не только обеспечить и контроль, но и снабдит тренеров важной информацией.

На настоящий момент «Русада» – это кость в горле российского спорта, поскольку WADA использует эту структуру не для борьбы с допингом, а для откровенного шантажа России. Подавляющее число стран не заморачивается лабораториями WADA на своей территории и прекрасно без них обходятся!

И последнее. Я хочу публично выразить поддержку и глубокое уважение Виталию Мутко за его профессионализм и работоспособность. Он уже много сделал для российского спорта и многое еще должен сделать, именно поэтому его так яростно и атакуют наши противники.

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ