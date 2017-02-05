Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»



В женском российском велоспорте немало ярких имён. Одно из них – Ольга Забелинская, трёхкратный призёр Олимпиад, чемпионка Европы, победительница мировых юниорских первенств на шоссе и треке. Её участие в трековом чемпионате страны на питерском велодроме «Локосфинкс» – настоящий подарок не только зрителям, но и журналистам. Такой шанс «Велолайв» упустить права не имел…



- Ольга, вы – многолетний лидер сборной России на шоссе, но и ваши успехи на треке мы прекрасно помним. Правда, был у вас небольшой перерыв.

- (смеётся) Да, коротенький – лет двадцать...



- И как даётся возвращение?

- Пока никак. Ничего сверхъестественного не ощущаю. Просто дистанции короче – к этому надо приспосабливаться. Пока не особо получается (титулованная гонщица поскромничала: уже на следующий день Ольга стала чемпионкой России в гонке по очкам, а затем вместе с Евгенией Романютой заехала на «бронзовую» ступень пьедестала в мэдисоне – Н. П.).



- Уверен, дело наживное…

- Дело наживное, но я в основном использую трек для подтягивания своих хвостов, таких, как слабый разгон и – главное – финиш. Так как я тренируюсь одна, финишировать особо не получается, не выходит делать резкие телодвижения. Вот, на треке, как вариант, можно их откатать. Совместить приятное с полезным.



«Основной задачей в любом случае остаётся шоссе. А на треке, конечно, попробуем мэдисон»



- И всё-таки: основная задача – мэдисон с далеко идущей перспективой или?

- Основной задачей в любом случае остаётся шоссе. А на треке, конечно, попробуем мэдисон. Есть, как мне кажется, все предпосылки для того, чтобы показать неплохой результат. Посмотрим. А не получится, значит, не получится…



- Ну, как это с вашим бойцовским характером что-то может не получиться?!

- Должно получиться! Хотя в спорте всякое бывает, это специфическое дело. И, опять же, у меня есть обязательства перед своей командой – моим шоссейным профессиональным клубом. Надо, чтобы всё было на взаимовыгодных условиях: и им неплохо, и мне хорошо.



«Программа-минимум – это не только Токио, но и ежегодные чемпионаты мира»



- Наверное, все любители российского велоспорта знают, что задача-минимум, которую вы перед собой поставили, это – олимпийский Токио-2020. А задача-максимум – пройти два олимпийских цикла…

- Хотела бы уточнить: программа-минимум – это не только Токио, но и ежегодные чемпионаты мира. А если уж до Олимпиады доживём, то и Токио, почему нет. Я не фанатична – Токио, Токио, Токио! Пока чувствую в себе какие-то силы, то выступаю. Если почувствую, что уже не могу соперничать с лидерами на равных, то просто не буду гоняться. Зачем мучить себя и… Токио.



- Какая Олимпиада была для вас пожёстче, потяжелей – Лондон или Рио?

- Морально, конечно, бразильская. Физически… Не знаю, наверное, одинаково.



«Мы жили не в Олимпийской деревне, а, так скажем, в изгнании»



- Что, за ерунда, извините за грубое слово, произошла у вас в Рио с радиосвязью?

- Я просто не беру её с собой. Так что, во-первых, её и не было, да и не играет она абсолютно никакой роли.



- Я правильно понимаю, что в любом случае вы получили бы в разделке свою «законную» серебряную медаль?

- Здесь дело не в радиосвязи, а в той нервотрёпке, которая была в начале Олимпиады, предшествовала старту.



- Я разговаривал на эту тему с Александром Кузнецовым, он мне эту ужасную ситуацию в деталях охарактеризовал.

- Да, Александр Анатольевич как раз был свидетелем того, как мы жили не в Олимпийской деревне, а, так скажем, в изгнании. Видел моё настроение, истерики, всё это было. Но, слава Богу, что всё закончилось хорошо, домой вернулась хотя бы с «серебром».



- А можете в двух словах рассказать про тот непонятный казус с велосипедом на чемпионате мира? Расстроился я в тот момент ужасно, ведь, как говорили мне знающие люди, вы тогда были при ноге…

- Там просто была ошибка спортивного директора, который немножко не в том месте решил выдать мне велосипед. Хотя я говорила, что лучше это сделать в боксе – и мне удобнее, и время не теряется. То есть, я подъехала бы в бокс, быстро забрала велосипед и поехала. А так мне пришлось опускаться из группы, ждать техничку, чтобы в неположенном месте получить инвентарь. Жаль, потому что самочувствие было замечательное.



- Говорят, вы на мировом форуме ещё и швеёй подрабатывали?

- Да, у нас там произошёл не очень приятный инцидент с велоформой. Когда нам выдали форму накануне старта, в 11 часов вечера, до трёх часов ночи пришлось все недостатки устранять. Из наволочки приходилось вырезать такую вот квадратную штуку и все лишние наклейки зашивать вручную. В общем, ехали мы так, что…



- «Мама, не горюй!», называется.

- О, да!



«На велосипеде чуть ли не с рождения»



- Давайте лучше о приятном. У вас замечательные, фантастические детишки. Смотрю я сейчас на одну симпатичную блондинку…

- Да, тут только одна бегает.



- Пойдёт по вашим стопам?

- Конечно, куда она денется!



- Железно?

- Я вижу по ней, что ей интересно. Она ведь на велосипеде чуть ли не с рождения.



- Я так понимаю, её любимые игрушки – это машинки?

- Да, они самые.



- Братья приучили или у Эвелины характер такой – с инженерным уклоном?

- Всё-таки во многом пример братьев, потому что по всему дому-то машинки валяются. Я сама, когда маленькая была, играла только в машинки. Думаю, что у неё характер мой. Да и дни рождения у нас практически рядом. Характер, могу сказать, у неё поупёртее, чем у меня. По крайней мере, мне порой так кажется…



- У сыновей тоже в велоспорт прямая дорога?

- У старшего, думаю, да. Потому что он уже занимается и довольно успешно. Он хочет, у него есть желание. У среднего пока желания никакого нет гоняться на велосипеде. Есть, но теоретическое, так скажем. Но особо тренироваться он пока не хочет. Маленький ещё. А там время покажет.



«Я всегда оптимистично смотрю в будущее. Конкуренция нужна»



- И так уже получается очень много велогонов в семье!

- Чем больше, тем лучше! Тем более, судя по нынешнему чемпионату России, когда в преследовании выступает лишь одна женская команда, как-то немножко страшно за будущее нашего велоспорта.



- Да, согласен. И всё-таки, какие-то доли оптимизма ещё теплятся?

- Я всегда оптимистично смотрю в будущее. Конечно, нотки пессимизма присутствуют, но, думаю, всё будет нормально.



- Темповички наши из этой на ровном месте образовавшейся ямы выберутся? Будут конкурентоспособными?

- Заставим! Была бы мотивация. Я не знаю, что происходит в головах у девчонок. Как так, взять и не участвовать в соревнованиях. Одна команда – это нонсенс. Хотя я видела, что по стартовому протоколу их было, минимум, четыре. Куда они все так внезапно делись, не знаю…



- На самом деле, чемпионат России из-за отсутствия ведущих спринтеров и прочих «отказников» рискует превратиться в «первенство водокачки».

- Это происходит давно. Ещё в 90-х годах так пошло, что участников не очень много. Но чтобы до такой степени, что одна команда выступает... Не знаю. Честно говоря, я была в шоке. Ну и гонка преследования. Сколько там человек выступало? Шесть – семь?



- Шестеро. Трое снялись из-за болезни.

- Всё равно мало. Конкуренция нужна.



- Ольга, вы настоящий полиглот! Понятно, что английским, итальянским, французским, испанским и даже немецким можно овладеть, что называется, в пелотоне. С греческим мне тоже всё ясно – вы с семьёй давно живёте на Кипре. Но откуда китайский?!

- В школе учила, в Питере.



- А дети на каких языках говорят? Кроме русского, естественно…

- На греческом и английском, они ведь в греческую школу ходят.



Николай ПАРИЛИН

Фото Влада БОГОМОЛОВА и из архива Ольги ЗАБЕЛИНСКОЙ