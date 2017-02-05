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Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


  В женском российском велоспорте немало ярких имён. Одно из них – Ольга Забелинская, трёхкратный призёр Олимпиад, чемпионка Европы, победительница мировых юниорских первенств на шоссе и треке. Её участие в трековом чемпионате страны на питерском велодроме «Локосфинкс» – настоящий подарок не только зрителям, но и журналистам. Такой шанс «Велолайв» упустить права не имел…

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Ольга, вы – многолетний лидер сборной России на шоссе, но и ваши успехи на треке мы прекрасно помним. Правда, был у вас небольшой перерыв.
- (смеётся) Да, коротенький – лет двадцать...


- И как даётся возвращение?
- Пока никак. Ничего сверхъестественного не ощущаю. Просто дистанции короче – к этому надо приспосабливаться. Пока не особо получается (титулованная гонщица поскромничала: уже на следующий день Ольга стала чемпионкой России в гонке по очкам, а затем вместе с Евгенией Романютой заехала на «бронзовую» ступень пьедестала в мэдисоне – Н. П.).

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Уверен, дело наживное…
- Дело наживное, но я в основном использую трек для подтягивания своих хвостов, таких, как слабый разгон и – главное – финиш. Так как я тренируюсь одна, финишировать особо не получается, не выходит делать резкие телодвижения. Вот, на треке, как вариант, можно их откатать. Совместить приятное с полезным.


«Основной задачей в любом случае остаётся шоссе. А на треке, конечно, попробуем мэдисон»


- И всё-таки: основная задача – мэдисон с далеко идущей перспективой или?
- Основной задачей в любом случае остаётся шоссе. А на треке, конечно, попробуем мэдисон. Есть, как мне кажется, все предпосылки для того, чтобы показать неплохой результат. Посмотрим. А не получится, значит, не получится…


- Ну, как это с вашим бойцовским характером что-то может не получиться?!
- Должно получиться! Хотя в спорте всякое бывает, это специфическое дело. И, опять же, у меня есть обязательства перед своей командой – моим шоссейным профессиональным клубом. Надо, чтобы всё было на взаимовыгодных условиях: и им неплохо, и мне хорошо.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


«Программа-минимум – это не только Токио, но и ежегодные чемпионаты мира»


- Наверное, все любители российского велоспорта знают, что задача-минимум, которую вы перед собой поставили, это – олимпийский Токио-2020. А задача-максимум – пройти два олимпийских цикла…
- Хотела бы уточнить: программа-минимум – это не только Токио, но и ежегодные чемпионаты мира. А если уж до Олимпиады доживём, то и Токио, почему нет. Я не фанатична – Токио, Токио, Токио! Пока чувствую в себе какие-то силы, то выступаю. Если почувствую, что уже не могу соперничать с лидерами на равных, то просто не буду гоняться. Зачем мучить себя и… Токио.


- Какая Олимпиада была для вас пожёстче, потяжелей – Лондон или Рио?
- Морально, конечно, бразильская. Физически… Не знаю, наверное, одинаково.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


«Мы жили не в Олимпийской деревне, а, так скажем, в изгнании»


- Что, за ерунда, извините за грубое слово, произошла у вас в Рио с радиосвязью?
- Я просто не беру её с собой. Так что, во-первых, её и не было, да и не играет она абсолютно никакой роли.


- Я правильно понимаю, что в любом случае вы получили бы в разделке свою «законную» серебряную медаль?
- Здесь дело не в радиосвязи, а в той нервотрёпке, которая была в начале Олимпиады, предшествовала старту.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Я разговаривал на эту тему с Александром Кузнецовым, он мне эту ужасную ситуацию в деталях охарактеризовал.
- Да, Александр Анатольевич как раз был свидетелем того, как мы жили не в Олимпийской деревне, а, так скажем, в изгнании. Видел моё настроение, истерики, всё это было. Но, слава Богу, что всё закончилось хорошо, домой вернулась хотя бы с «серебром».


- А можете в двух словах рассказать про тот непонятный казус с велосипедом на чемпионате мира? Расстроился я в тот момент ужасно, ведь, как говорили мне знающие люди, вы тогда были при ноге…
- Там просто была ошибка спортивного директора, который немножко не в том месте решил выдать мне велосипед. Хотя я говорила, что лучше это сделать в боксе – и мне удобнее, и время не теряется. То есть, я подъехала бы в бокс, быстро забрала велосипед и поехала. А так мне пришлось опускаться из группы, ждать техничку, чтобы в неположенном месте получить инвентарь. Жаль, потому что самочувствие было замечательное.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Говорят, вы на мировом форуме ещё и швеёй подрабатывали?
- Да, у нас там произошёл не очень приятный инцидент с велоформой. Когда нам выдали форму накануне старта, в 11 часов вечера, до трёх часов ночи пришлось все недостатки устранять. Из наволочки приходилось вырезать такую вот квадратную штуку и все лишние наклейки зашивать вручную. В общем, ехали мы так, что…


- «Мама, не горюй!», называется.
- О, да!


«На велосипеде чуть ли не с рождения»


- Давайте лучше о приятном. У вас замечательные, фантастические детишки. Смотрю я сейчас на одну симпатичную блондинку…
- Да, тут только одна бегает.


- Пойдёт по вашим стопам?
- Конечно, куда она денется!


- Железно?
- Я вижу по ней, что ей интересно. Она ведь на велосипеде чуть ли не с рождения.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Я так понимаю, её любимые игрушки – это машинки?
- Да, они самые.


- Братья приучили или у Эвелины характер такой – с инженерным уклоном?
- Всё-таки во многом пример братьев, потому что по всему дому-то машинки валяются. Я сама, когда маленькая была, играла только в машинки. Думаю, что у неё характер мой. Да и дни рождения у нас практически рядом. Характер, могу сказать, у неё поупёртее, чем у меня. По крайней мере, мне порой так кажется…


- У сыновей тоже в велоспорт прямая дорога?
- У старшего, думаю, да. Потому что он уже занимается и довольно успешно. Он хочет, у него есть желание. У среднего пока желания никакого нет гоняться на велосипеде. Есть, но теоретическое, так скажем. Но особо тренироваться он пока не хочет. Маленький ещё. А там время покажет.


«Я всегда оптимистично смотрю в будущее. Конкуренция нужна»


- И так уже получается очень много велогонов в семье!
- Чем больше, тем лучше! Тем более, судя по нынешнему чемпионату России, когда в преследовании выступает лишь одна женская команда, как-то немножко страшно за будущее нашего велоспорта.


- Да, согласен. И всё-таки, какие-то доли оптимизма ещё теплятся?
- Я всегда оптимистично смотрю в будущее. Конечно, нотки пессимизма присутствуют, но, думаю, всё будет нормально.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Темповички наши из этой на ровном месте образовавшейся ямы выберутся? Будут конкурентоспособными?
- Заставим! Была бы мотивация. Я не знаю, что происходит в головах у девчонок. Как так, взять и не участвовать в соревнованиях. Одна команда – это нонсенс. Хотя я видела, что по стартовому протоколу их было, минимум, четыре. Куда они все так внезапно делись, не знаю…


- На самом деле, чемпионат России из-за отсутствия ведущих спринтеров и прочих «отказников» рискует превратиться в «первенство водокачки».
- Это происходит давно. Ещё в 90-х годах так пошло, что участников не очень много. Но чтобы до такой степени, что одна команда выступает... Не знаю. Честно говоря, я была в шоке. Ну и гонка преследования. Сколько там человек выступало? Шесть – семь?


- Шестеро. Трое снялись из-за болезни.
- Всё равно мало. Конкуренция нужна.

 

Ольга Забелинская: «Поначалу мы были изгоями»


- Ольга, вы настоящий полиглот! Понятно, что английским, итальянским, французским, испанским и даже немецким можно овладеть, что называется, в пелотоне. С греческим мне тоже всё ясно – вы с семьёй давно живёте на Кипре. Но откуда китайский?!
- В школе учила, в Питере.


- А дети на каких языках говорят? Кроме русского, естественно…
- На греческом и английском, они ведь в греческую школу ходят.

Николай ПАРИЛИН

Фото Влада БОГОМОЛОВА и из архива Ольги ЗАБЕЛИНСКОЙ

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Теги к статье: велоспорт России велоспорт-трек женский велоспорт Ольга Забелинская Чемпионат России по велоспорту на треке

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    Earl57-Фото

    Великолепную гонку устроил Нибали в компании с двумя местными аргентинцами! Знатно погонял пелотон при жаре за 40 градусов. 80 км в отрыве. Догнали только за два или три километра до финиша. Такое просто надо видеть good

  • VeloVelo
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 7 (2)
    VeloVelo-Фото

    Моллема. Посмотрим на ГТ.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    ясно биг спс, буду мониторить ютюб, может что появится :)

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    На ютубе их трансляцию вчера внезапно закрыли, а аккаунт удалили с сообщением, что удален "за многочисленные нарушения и обман зрителей". В чем конкретно выражались нарушения и обман, не сообщили. Да, качество трансляции не поражало воображение, но контент то их собственный.

    Орги Сан-Хуана пытались запустить с нового аккаунта, но не получилось. Через какое-то время они продолжили трансляцию на фейсбуке.

    Где сегодня будет трансляция и будет ли вообще, учитывая температуру выше 40 градусов, сказать трудно. Пока орги сообщили только о сокращении дистанции 7-го этапа.

    Судя по предыдущим трансляциям, в Сан-Хуане явные проблемы с ретрансляторами. Поэтому на равнинных участках они запускают вертолет и трансляция идет. В горах запускать вертолет на маленькой высоте смертельно опасно. Поэтому они ждут, когда пелотон выйдет из гор и снова запускают съемки с вертолета. Но похоже на 5-м этапе кто-то пожаловался админам ютуба и те отреагировали удалением аккаунта.

  • 0x5F375A86
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Очень крутая гонка, астана и мувистар пропустили мощнешую рубку, было в сто раз интереснее, чем Милан - Сан-Ремо последних 20 выпусков. Там было все самое интересное: Фрум, работающий на Энао, Хаас, закрывший пару десятков атак, Порт, возомнивший себя Тони Мартином, Ускорение Майерса (UCI должны поверить его велосипед на наличие реактивных двигателей от боинга) и спринтерская рубка в конце в стиле Париж-Рубэ с кровавым туманом в глазах.

  • evgeny1330
    Дубль Тима Велленса на Challen ... (1)
    evgeny1330-Фото

    Неслабо сезон начал Велленс, что-то будет дальше.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    owli4-Фото

    Где можно посмотреть запись гонок

  • Berdok
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (4)
    Berdok-Фото

    Моллеме необходима победа

  • velodoctor
    Командный рейтинг Мирового Тур ... (1)
    velodoctor-Фото

    это единственный рейтинг теперь?

  • Grif
    Скончался украинский велогонщи ... (5)
    Grif-Фото

    Безбашенный парень был. Очень жаль. Соболезную.((

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