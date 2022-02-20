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ТОП-5 полезных расходников для автомобиля

ТОП-5 полезных расходников для автомобиля

 

 

Покупка собственного авто означает не только возможности быстрого и комфортного передвижения, но и необходимость ухода за транспортным средством. Ведь грамотный и своевременный уход поможет продлить срок службы внутренних механизмов и станет гарантией сохранения внешних деталей в первозданном виде. Для этого вам обязательно понадобятся качественные расходные материалы.

 

 

 

Наиболее полезные расходные материалы для машины

 

 

У каждого механизма в целом и детали отдельно существует свой срок службы, по истечении которого она начинает сбоить. Однако его можно значительно продлить, если использовать различные средства по уходу. Среди наиболее важных стоит отметить:

 

- Трансмиссионное масло – о необходимости замены моторного масла известно всем, при этом трансмиссионные смазки обходят стороной. Это неверно, ведь от уровня промасленности механизмов зависит плавность хода коробки передач. Найти хорошую смазку для трансмиссии вы сможете здесь.

 

- Фильтры – сюда входят фильтры различного назначения, которые позволяют продлевать работу узлов автомобиля. Одни выполняют очистку моторного и трансмиссионного масла, другие улавливают вредные примеси в топливе, третьи занимаются очисткой воздуха.

 

- Свечи зажигания – частота их замены напрямую зависит от того, сколько вам приходится ездить на транспортном средстве. В среднем замена свечей должна осуществляться через каждые 35-40 тыс. километров.

 

- Шины – хотя замена резины выполняется всего два раза в год, ее наличие невероятно важно. При этом стоит обращать внимание не на сам факт обладания зимней резиной, но и на ее качество, ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге.

 

- Чистящие средства – на первый взгляд, химические чистящие средства не так важны, однако плохие погодные условия или длительное время использования авто приведут к необходимости чистки внешних элементов.

 

Конечно, список можно и нужно продолжать, но вышеперечисленный минимум должен быть в вашем распоряжении.

 

 

Вывод

 

Владельцам автомобиля не стоит надеяться на счастливый случай. Замена свечей или масла может понадобиться в самой непредвиденной ситуации. Лучше, если все необходимое будет у вас под рукой.

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