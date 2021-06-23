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Президент ФВР Вячеслав Екимов – о подготовке команды к Олимпиаде

Чего ожидать от российских велоспортсменов на Олимпиаде в Токио

Как проходит подготовка российских велоспортсменов к Олимпийским Играм в Токио, когда ждать окончательный состав и какие задачи в плане завоеванных наград будут поставлены? На эти вопросы ответил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

 

Пока новые букмекерские конторы расширяют линии событий Олимпийских Игр, а опытный аналитик Юрий Павленок в этом разделе делится советами по выбору стратегий под каждый отдельный вид спорта, национальные комитеты формируют составы команд. В частности, президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов рассказал о ходе подготовки вело спортсменов, которые будут выступать в дисциплинах ВМХ – фристайле и рейсе:

 

 

 

 

 – «Поставленные задачи накануне олимпийской квалификации спортсмены выполнили – Россия будет представлена в двух видах ВМХ. Особая радость за выполненные нормативы во фристайле, поскольку данный вид программы на Олимпиаде будет дебютировать. Приятно, что сегодня наши атлеты находятся в лидирующей группе мирового рейтинга и рассматриваются, как претенденты на награды соревнований. Ребята и тренерский штаб на это рассчитывают. Впереди ждет июльский сбор в Хабаровске, где предстоит пройти акклиматизацию, поскольку климат этого края похож к японским условиям».

 

 

Когда сформируется окончательный состав на Олимпиаду

 

Россияне будут представлены в программе ВМХ на Олимпийских Играх в количестве пятерых спортсменов. Заключительным отборочным турниром во фристайле стало мировое первенство, прошедшее во французском Монпелье в первой половине июня. По его результатам, сразу три представительницы России оказались в ТОП-10, однако, согласно рейтингу UCI, право выступить в Токио получит только одна спортсменка.

 

Среди мужчин неудача постигла лидера сборной Ирека Ризаева, получивший повреждение на раскатке перед финалом. Однако это не помешало ему обеспечить лицензию для России. В. Екимов:

 

 – «Главные надежды – на женский рейс, где мы представлены двумя спортсменками. Единственный представитель мужского разряда Евгений Комаров также способен побороться за медаль, но там конкуренция – бешенная. Ну и, рассчитываем на Ирека во фристайле – к счастью, удалось избежать серьезной травмы, он готовится к Олимпиаде в обычном режиме и настроен показать достойный результат».

 

 

 

Сейчас команда проводит подготовительный сбор с участием дублеров. В ближайшее время присоединяться основные спортсмены, которые вместе отправятся в Хабаровск. После этого и будет оглашен окончательный список олимпийцев, хотя костяк сборной уже известен.

 

Напомним, XXXII Летние Олимпийские Игры, перенесенные с прошлого года из-за пандемии коронавируса, пройдут в период 23 июля – 8 августа 2021 г. в Токио. Соревнования по велоспорту в дисциплине ВМХ намечены на 30 июля и 1 августа, когда будет разыграно 4 комплекта наград (по два среди мужчин и женщин).

 

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Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    MVDP-Фото

    Если проклятье шампуня отпустит, пару этапов могут зацепить.

  • Серафим
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Серафим-Фото

    Ван Арт сейчас не всамой идеальной форме. А так, должен был быть претендентом №1, тем более в этом году команда не против охоты за зеленью. 

      Но для меня форма ВА непонятна, так что может будет интересная борьба за mailot vert.

  • motte
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    motte-Фото

    Кэв, будучи в кайфе отбора, сделает всё ради выигрыша этапа.

    Немного приятного шока

    Власов в бору после этого сезона, вот так вот-:) 

  • SVS
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    SVS-Фото

    #NoSaganNoTour

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если есь на Туре "Блынк" (Майкл Мэтьюз), то я топлю всегда за него. Один раз уже получилось (взять зелень), возможно, т.е. хотелось бы ещё раз.

    А так Демар, возможно даже ВВА.

    Но и немного поФантазируя - а может МВДП...а вдруг ? Или даже сам Алафилипп!

  • Coffe
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Coffe-Фото
    Похоже,что у Сагана есть все шансы выиграть восьмую зелёную майку.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    motte-Фото

    Противостояние ская против Словении

    Нет выраженного капитана, это одна из стратегий сэра Брейлсфорда. 

    Британская команда находится в форме, но за последние три года напрямую не побеждала ни Роглича, ни Погачара

    Скай выиграли последние четыре гонки Мирового тура – Романдия с Томасом, Джиро с Берналем, Дофине с Порте и Тур де Сюисс с Карапазом. Они находятся на подъеме, но ни Роглич, ни Погачар не участвовали ни в одной из этих гонок,

    Я к тому, что штаб ская в первую очередь определил против кого работать и разрушить этот дуэт, если они сами себя не уничтожат, так что, отменный тур получается, вызов брошен и он принят. Будет большой кайф и, как сказал наш форумчанин Collega2011 просто наслаждаться каждым днём тура, не ставя фаворита, ибо фаворит нарисуется сам. 

    В предвкушении шикарных трех недель праздника! 

     

  • VadN
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    VadN-Фото

    Буду болеть за Кэва и Фрума.

    Подиум: Томас, Роглич, Погачар

  • BaTman
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    BaTman-Фото
    Ваши пожелания, открыто показывают ваше неуважение к культовым личностям велоспорта.
    Причём вы хотите уважительного отношения к команде и участникам за которых вы болеете. Вам не кажется что ваши действия не последовательны ?
  • lazhu
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    lazhu-Фото

    Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

    Интересный пассаж biggrin

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