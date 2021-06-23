Президент ФВР Вячеслав Екимов – о подготовке команды к Олимпиаде

Чего ожидать от российских велоспортсменов на Олимпиаде в Токио

Как проходит подготовка российских велоспортсменов к Олимпийским Играм в Токио, когда ждать окончательный состав и какие задачи в плане завоеванных наград будут поставлены? На эти вопросы ответил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Пока новые букмекерские конторы расширяют линии событий Олимпийских Игр, а опытный аналитик Юрий Павленок в этом разделе делится советами по выбору стратегий под каждый отдельный вид спорта, национальные комитеты формируют составы команд. В частности, президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов рассказал о ходе подготовки вело спортсменов, которые будут выступать в дисциплинах ВМХ – фристайле и рейсе:

– «Поставленные задачи накануне олимпийской квалификации спортсмены выполнили – Россия будет представлена в двух видах ВМХ. Особая радость за выполненные нормативы во фристайле, поскольку данный вид программы на Олимпиаде будет дебютировать. Приятно, что сегодня наши атлеты находятся в лидирующей группе мирового рейтинга и рассматриваются, как претенденты на награды соревнований. Ребята и тренерский штаб на это рассчитывают. Впереди ждет июльский сбор в Хабаровске, где предстоит пройти акклиматизацию, поскольку климат этого края похож к японским условиям».

Когда сформируется окончательный состав на Олимпиаду

Россияне будут представлены в программе ВМХ на Олимпийских Играх в количестве пятерых спортсменов. Заключительным отборочным турниром во фристайле стало мировое первенство, прошедшее во французском Монпелье в первой половине июня. По его результатам, сразу три представительницы России оказались в ТОП-10, однако, согласно рейтингу UCI, право выступить в Токио получит только одна спортсменка.

Среди мужчин неудача постигла лидера сборной Ирека Ризаева, получивший повреждение на раскатке перед финалом. Однако это не помешало ему обеспечить лицензию для России. В. Екимов:

– «Главные надежды – на женский рейс, где мы представлены двумя спортсменками. Единственный представитель мужского разряда Евгений Комаров также способен побороться за медаль, но там конкуренция – бешенная. Ну и, рассчитываем на Ирека во фристайле – к счастью, удалось избежать серьезной травмы, он готовится к Олимпиаде в обычном режиме и настроен показать достойный результат».

Сейчас команда проводит подготовительный сбор с участием дублеров. В ближайшее время присоединяться основные спортсмены, которые вместе отправятся в Хабаровск. После этого и будет оглашен окончательный список олимпийцев, хотя костяк сборной уже известен.

Напомним, XXXII Летние Олимпийские Игры, перенесенные с прошлого года из-за пандемии коронавируса, пройдут в период 23 июля – 8 августа 2021 г. в Токио. Соревнования по велоспорту в дисциплине ВМХ намечены на 30 июля и 1 августа, когда будет разыграно 4 комплекта наград (по два среди мужчин и женщин).