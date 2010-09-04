Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве

Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.

Именно при нем Фрум взял свои титулы.

Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))

Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало.

А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие.

Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))