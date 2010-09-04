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Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве

Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве

 



7 июня 2021 года на территории велотрека «Крылатское» пройдет открытие академии велоспорта Volga Union, уникального проекта, не имеющего аналогов в России. Велоклуб представляет собой современную методику обучения, тренировочную базу и одноименную команду с сильнейшими российскими спортсменами, которые выступают во Всероссийских и Международных велогонках, Чемпионатах и Первенствах России. Volga Union на данном этапе единственный клуб, официально признанный Федерацией велосипедного спорта России.

 

Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве

 

Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве

 

Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве

Photo (c) Volga Union

 



«Наша миссия – развитие велоспорта в России и поддержка начинающих молодых спортсменов, – рассказывает основатель Volga Union, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион Франции, победитель европейских соревнований и чемпион России – Иван Рыбаков. – Мы хотим добиться разрешения клубам участвовать во Всероссийских соревнованиях, добиться признания официального статуса любого частного велоклуба, который даёт шанс талантливым спортсменам построить карьеру в велоспорте. Символично, что наша академия откроется как раз перед стартом международной велогонки «Пять колец Москвы».

В Volga Union любители велоспорта, начиная с 6 лет, имеют возможность не только проходить подготовку с профессиональными тренерами, но также выйти на новый уровень для участия в официальных соревнованиях. Лучшие велогонщики переходят в команды более высокого уровня: так, в этом году спортсмен клуба подписал контракт с «Газпром-РусВело». Методики обучения уже позволили велогонщикам Volga Union завоевать немало побед в России, стать членами сборной РФ, стать участниками Чемпионата Европы на треке и победить в Чемпионате России на треке в командной гонке.

Открытие академии велоспорта Volga Union запланировано на 19:00.

Адрес: ул. Крылатская, 10. Официальный сайт: https://volgaunion.com

 

Пресс-релиз Volga Union

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В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот это выражение: ..не имеющий аналогов .. подозрительно ставят под сомнение весь этот задуманный проект. Вспомнился афоризм покойного Виктора Черномырдина.:" Хотелось как лучше, а получилось как всегда"

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 00:59 | Регистрация: 17.05.2015

      Не стоит приписывать Виктору Степановичу лишнее - он и так наговорил на целую диссертацию. Фраза - Хотелось как лучше - и .т.д. появилась задолго до премьера...

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 22.05.2013

    В Европе клубов много, видимо аналогов нет в России 

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:09 | Регистрация: 4.09.2010

    дай бог всяческих успехов

    но айдентика ужасная. юньон - лишнее (лапти анлимитед). Волга - Самаре б подошло. логотип - пусть узнают кто Астане рисовал

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Criterium du Dauphine

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Tour de Suisse

9 - 13 июня 2021

Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • alexmax42
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    alexmax42-Фото

    Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.

    Именно при нем Фрум взял свои титулы. 

    Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))

    Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало. 

    А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие. 

    Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))

  • Ернат
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    Ернат-Фото

    Поздравляю 

  • Shalam s Urala
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Shalam s Urala-Фото

    деньги, понятно, имеют значение

    но, думаю, Фрумыч честно пытается вернуться и в любимое дело и в победное тело. с пятым Туром, конечно, будет оооч сложно (никак не будет). но даже взять некую локальную победу будет лучшей точкой его карьеры, чем грустное "сломался - свалил"

  • Shalam s Urala
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    дай бог всяческих успехов

    но айдентика ужасная. юньон - лишнее (лапти анлимитед). Волга - Самаре б подошло. логотип - пусть узнают кто Астане рисовал

  • Earl57
    Тренер Тома Пидкока подтвердил ... (2)
    Earl57-Фото

    Что еще более странно, так это то, что сам Пидкок ничего не опубликовал в Инстаграме. Ни фотографии из больницы с перевязанной рукой, ни каких либо комментов в Твиттере. Для Тома такая молчаливость и сдержанность совершенно не характерна, что-то из ряда вон...
    Вообще эта история сильно напоминает случай с Эвенпулом, когда он снялся с гонки после столкновения с припаркованным в пустыне одиноким мотоциклом без хозяина. В Сайклингньюс тогда сильно удивлялись отсутствию каких-либо фото и видео. Мол легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Ремко остаться незамеченным. Во время гонки его беспрерывно снимали даже без повода, а тут упал, увезла скорая - и не одной даже самой захудалой фоточки с места проишествия... Ну и вскоре было сообщение от квиков, что никто не пострадал, ни сам Ремко, ни отсутствующий мотоциклист...
    Там вон человек переживал, как Пидкок к гонке на ОИ будет готовиться, которая всего через 53 дня. А Том собирается принять участие в гонке, которая будет 2 июля))

  • VeloVelo
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, вы забыли, что у Луценко главная цель не Тур, а ОИ.

  • Адриен
    Критериум Дофине-2021. Этап 5 (8)
    Адриен-Фото

    Чтобы побеждать - надо ПЫТАТЬСЯ побеждать ! Молодец Томас, сломавший нудный , всеми ожидаемый, предсказуемый спринтерский финиш. Другим НЕспринтерам наука - пытайтесь ! И будете с победами.

  • Адриен
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Адриен-Фото
    Не стоит приписывать Виктору Степановичу лишнее - он и так наговорил на целую диссертацию. Фраза - Хотелось как лучше - и .т.д. появилась задолго до премьера...
  • Адриен
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Адриен-Фото

    Просто так за имя не платят. Как говорится - сначала пашешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Как не крути, не завидуй, не возмущайся, не злорадствуй. Так что Фрум сейчас ЧЕСТНО получает "дивиденды", и, кстати, не прозябая на скамеечке запасных - видно, что старается по мере сил отрабатывать... Почему не уходит ? Оставляя за скобками финансовую составляющую, думаю, что он чувствует, что нынешняя ситуация - еще не "вечер", что еще можно поднять форму до доаварийной кондиции, добиться высоких результатов. Иначе - ушел бы. Пусть пробует. Лично меня его присутствие на гонках не раздражает, наоборот... Надеюсь, что "присутствие" в конце концов сменится на "участие"...

  • uran
    Герант Томас – победитель 5 эт ... (1)
    uran-Фото
    Трэковый кусок у Томаса отменный.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
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