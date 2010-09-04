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- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 21:35
Первый официально признанный Федерацией велосипедного спорта России клуб открывается в Москве
7 июня 2021 года на территории велотрека «Крылатское» пройдет открытие академии велоспорта Volga Union, уникального проекта, не имеющего аналогов в России. Велоклуб представляет собой современную методику обучения, тренировочную базу и одноименную команду с сильнейшими российскими спортсменами, которые выступают во Всероссийских и Международных велогонках, Чемпионатах и Первенствах России. Volga Union на данном этапе единственный клуб, официально признанный Федерацией велосипедного спорта России.
Photo (c) Volga Union
«Наша миссия – развитие велоспорта в России и поддержка начинающих молодых спортсменов, – рассказывает основатель Volga Union, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион Франции, победитель европейских соревнований и чемпион России – Иван Рыбаков. – Мы хотим добиться разрешения клубам участвовать во Всероссийских соревнованиях, добиться признания официального статуса любого частного велоклуба, который даёт шанс талантливым спортсменам построить карьеру в велоспорте. Символично, что наша академия откроется как раз перед стартом международной велогонки «Пять колец Москвы».
В Volga Union любители велоспорта, начиная с 6 лет, имеют возможность не только проходить подготовку с профессиональными тренерами, но также выйти на новый уровень для участия в официальных соревнованиях. Лучшие велогонщики переходят в команды более высокого уровня: так, в этом году спортсмен клуба подписал контракт с «Газпром-РусВело». Методики обучения уже позволили велогонщикам Volga Union завоевать немало побед в России, стать членами сборной РФ, стать участниками Чемпионата Европы на треке и победить в Чемпионате России на треке в командной гонке.
Открытие академии велоспорта Volga Union запланировано на 19:00.
Адрес: ул. Крылатская, 10. Официальный сайт: https://volgaunion.com
Пресс-релиз Volga Union
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alexmax42
Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.
Именно при нем Фрум взял свои титулы.
Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))
Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало.
А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие.
Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))
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Shalam s Urala
Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
деньги, понятно, имеют значение
но, думаю, Фрумыч честно пытается вернуться и в любимое дело и в победное тело. с пятым Туром, конечно, будет оооч сложно (никак не будет). но даже взять некую локальную победу будет лучшей точкой его карьеры, чем грустное "сломался - свалил"
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Shalam s Urala
Первый официально признанный Ф ... (4)
дай бог всяческих успехов
но айдентика ужасная. юньон - лишнее (лапти анлимитед). Волга - Самаре б подошло. логотип - пусть узнают кто Астане рисовал
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Earl57
Тренер Тома Пидкока подтвердил ... (2)
Что еще более странно, так это то, что сам Пидкок ничего не опубликовал в Инстаграме. Ни фотографии из больницы с перевязанной рукой, ни каких либо комментов в Твиттере. Для Тома такая молчаливость и сдержанность совершенно не характерна, что-то из ряда вон...
Вообще эта история сильно напоминает случай с Эвенпулом, когда он снялся с гонки после столкновения с припаркованным в пустыне одиноким мотоциклом без хозяина. В Сайклингньюс тогда сильно удивлялись отсутствию каких-либо фото и видео. Мол легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Ремко остаться незамеченным. Во время гонки его беспрерывно снимали даже без повода, а тут упал, увезла скорая - и не одной даже самой захудалой фоточки с места проишествия... Ну и вскоре было сообщение от квиков, что никто не пострадал, ни сам Ремко, ни отсутствующий мотоциклист...
Там вон человек переживал, как Пидкок к гонке на ОИ будет готовиться, которая всего через 53 дня. А Том собирается принять участие в гонке, которая будет 2 июля))
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Адриен
Критериум Дофине-2021. Этап 5 (8)
Чтобы побеждать - надо ПЫТАТЬСЯ побеждать ! Молодец Томас, сломавший нудный , всеми ожидаемый, предсказуемый спринтерский финиш. Другим НЕспринтерам наука - пытайтесь ! И будете с победами.
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Адриен
Первый официально признанный Ф ... (4)
Не стоит приписывать Виктору Степановичу лишнее - он и так наговорил на целую диссертацию. Фраза - Хотелось как лучше - и .т.д. появилась задолго до премьера...
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Адриен
Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
Просто так за имя не платят. Как говорится - сначала пашешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Как не крути, не завидуй, не возмущайся, не злорадствуй. Так что Фрум сейчас ЧЕСТНО получает "дивиденды", и, кстати, не прозябая на скамеечке запасных - видно, что старается по мере сил отрабатывать... Почему не уходит ? Оставляя за скобками финансовую составляющую, думаю, что он чувствует, что нынешняя ситуация - еще не "вечер", что еще можно поднять форму до доаварийной кондиции, добиться высоких результатов. Иначе - ушел бы. Пусть пробует. Лично меня его присутствие на гонках не раздражает, наоборот... Надеюсь, что "присутствие" в конце концов сменится на "участие"...
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