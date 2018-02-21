Сбор средств для Ивана Савицкого

Earl57

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба . У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др. Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет". С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает. У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично. Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.

Сейтмеметов сейтхалил

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Цитата: Адриен Из интервью Дархана Калетаева от 10 сентября (!) 2017 - "Конечно, я бы хотел поблагодарить Фабио за все те годы, которые он провел в "Астане"... Его воля выбирать. Сейчас есть разная информация, в том числе, что он уже подписал контракт с другой командой.". Так что не надо про "втихаря" и "узнали только в октябре". И что Винокуров "надеялся", и упущенное время, и прозеванный контракт с Ураном - это проблемы самого Винокурова. Это - БИЗНЕС. И люди в нем - РАЗНЫЕ.Вот это в первую очередь должен твердо знать менеджер, а не "надеяться" на джентльменство. И Ланда ушел из Астаны не из-за Ару, а из-за того, что дали капитанить на Джиро Нибали в последний год его контракта, а не ему.А в результате и тот и другой покинули команду. Тогда Винокурова, видать, опять "надежды" подвели ... Полностью поддерживаю



Цитата: Earl57 Да ладно, просто парень не шибко умный. Если бы у него соображалка лучше работала, то не пошел бы в команду, где и без него тесно.

Во-первых, право выбора гонок всегда будет оставаться за Дэном Мартином, просто потому Мартин агрессивнее, безбашенней и не боится идти на конфликт. В споре с ним Ару всегда будет отступать в силу своего характера. Соответственно ему будут доставаться те гонки, от которых отказался Мартин.

Во-вторых, кто в UAE будет работать на Ару? Кошта? Улисси? Атапума? Даже у молодого Ганны прорезались собственные амбиции.

В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.

А Ару, в отличие от Мартина или того же Нибали, без поддержки команды работать не умеет. Хотя у него впереди три года, чтобы этому научиться.

Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .



Цитата: Zhanzhak Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.

Спасибо !



Цитата: Zhanzhak Даже спорить не берусь. Уверена, что это очень тяжело как физически так и эмоционально. Я не видела тех фото, хоть до сих пор являюсь большой поклонницей Нибали. Я слежу за его профилем только в Инстаграмм. Я писала не к тому, что хотела приуменьшить старания Винченсо, а в сравнении Ару и Нибали. Нибали психологически более устойчив, иначе не было бы той победы на Джиро. Меня саму накрывает до сих пор, как вспомню Последние два этапа. Особенно, когда на последних минутах зависло изображение , у меня чуть аневризма не произошла, здесь у нас истерика началась с домашними =). И то что он командный боец подтверждает тот случай, когда он на ТДФ впоследний год в Астане возил Ару. И бочки доставлял и работал как грегари. Все для победы. Вот именно этим он мне и нравится. И ушёл по человечески. У него есть чему поучиться молодому поколению. И в команде о нем хорошо отзываются, я спросила у некоторых ребят. Один из них мне и сказал, что перед этапом он абсолютно спокоен, не нервничает в отличае от Фабио. Ещё раз спасибо ! Полностью поддерживаюВы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .Спасибо !Ещё раз спасибо !

Earl57

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Ну, Атапума, честно сказать, удивил меня на Сан-Хуане. Формально являясь капитаном, он до предела заполнял свою майку бачками и отвозил их своим парням, работающим впереди пелотона. Был развозящим и в спринте, и в горах, изо всех сил защищая позиции Филиппа Ганны на подиуме. Раньше я за ним такого не наблюдала.

protur

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Про «убийство» - это вы как-то жестковато, потому как карьеры Контодора и Нибали (и Розы и др.) говорят об обратном – они остались «живы», более того существенно «подорожали». А в Астане шел процесс «бюджетного омолаживания» состава, Нибали - ессено ушел, а Ару не справился с «давлением» цифры №1.

rude_rider

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) думаю и уверен что уход Ару в ОАЭ это сугубо денежный вопрос

он не такой уж и глупец идти в команду где нет поддержки тем более ему. Без команды Ару вообще ни разу не генеральщик.Победа и подиум на ГТ это на половину заслуга команды.

так что Ару получил что хотел это жирный и долгосрочный контракт в команде где врятли кто его будет гонять.ОАЭ это какая то сборная из не понятно кого.каждый сам себе капитан и каждый будет мнить себя главным.

ТОЛСТЫЙ МАЧО

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) вы за что ругаете Ару? за индивидуализм? так рубахи парни не выигрывают ГТ. за стремление к лучшему? так и тут его понять можно-век велогона короток. ему было некогда ждать Овинокуривания. и ему было НУЖНО уйти от Вино,что бы оставаться Ару. про гавно человек-это необходимое условие для выигрыша ГТ. запомните это раз и навсегда. чо? вы сча меня отминусуете всем скопом?))) оке)) я все таки еще раз скажу главную мысль-Ару сделала Астана,она его,по сути и убила. пока нет такой команды,где Фабио сможет проявить свой талант. и потому в данный момент он не претендент на генерал ГТ. пару этапов да,но генерал НЕТ!

Zhanzhak

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Даже спорить не берусь. Уверена, что это очень тяжело как физически так и эмоционально. Я не видела тех фото, хоть до сих пор являюсь большой поклонницей Нибали. Я слежу за его профилем только в Инстаграмм. Я писала не к тому, что хотела приуменьшить старания Винченсо, а в сравнении Ару и Нибали. Нибали психологически более устойчив, иначе не было бы той победы на Джиро. Меня саму накрывает до сих пор, как вспомню Последние два этапа. Особенно, когда на последних минутах зависло изображение , у меня чуть аневризма не произошла, здесь у нас истерика началась с домашними =). И то что он командный боец подтверждает тот случай, когда он на ТДФ впоследний год в Астане возил Ару. И бочки доставлял и работал как грегари. Все для победы. Вот именно этим он мне и нравится. И ушёл по человечески. У него есть чему поучиться молодому поколению. И в команде о нем хорошо отзываются, я спросила у некоторых ребят. Один из них мне и сказал, что перед этапом он абсолютно спокоен, не нервничает в отличае от Фабио.

Earl57

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Цитата: Zhanzhak в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. После этапа на Зеленой горе в Омане вечером в фейсбуке Бахрейн-Мериды были выложены фотографии измученного и полностью опустошенного Нибали, на которые было просто страшно смотреть. Цена, которую он заплатил за проталкивание Горки Изагирре на подиум. Ночью фотографии удалили. Вот так и создаются мифы. Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо... Глянцевые картинки с радостно улыбающимися гонщиками, показывающими поднятый большой палец. Никаких проблем!!!

ktilp-12

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Пожелаем Ару удачи, все таки воспитанник Астаны. Все мы ошибаемся.

Адриен

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (24) Из интервью Дархана Калетаева от 10 сентября (!) 2017 - "Конечно, я бы хотел поблагодарить Фабио за все те годы, которые он провел в "Астане"... Его воля выбирать. Сейчас есть разная информация, в том числе, что он уже подписал контракт с другой командой.". Так что не надо про "втихаря" и "узнали только в октябре". И что Винокуров "надеялся", и упущенное время, и прозеванный контракт с Ураном - это проблемы самого Винокурова. Это - БИЗНЕС. И люди в нем - РАЗНЫЕ.Вот это в первую очередь должен твердо знать менеджер, а не "надеяться" на джентльменство. И Ланда ушел из Астаны не из-за Ару, а из-за того, что дали капитанить на Джиро Нибали в последний год его контракта, а не ему.А в результате и тот и другой покинули команду. Тогда Винокурова, видать, опять "надежды" подвели ...