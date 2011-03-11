Открытое письмо супруги велогонщика Ивана Савицкого о болезни мужа

Открытое письмо супруги велогонщика Ивана Савицкого о болезни мужа

Российский велогонщик Иван Савицкий, выступавший в прошлом сезоне за российскую проконтинентальную велокоманду Gazprom – RusVelo, не был включён в состав на 2018 год. Объяснение случившегося было изложено супругой велогонщика Марией Савицкой на личной странице социальной сети. Администрация велопортала VeloLIVE.com связалась с автором поста и, получив её разрешение, публикует открытое письмо Марии, с сохранением орфографии и пунктуации.

"Друзья мои и друзья моих друзей хочется поведать вам историю моего супруга (Ивана Савицкого) профессионального велогонщика на шоссе и велотреке.

Всех очень интересует информация, почему вдруг Ивана нет в составе команды Газпром-Русвело на 2018 год, в связи с чем Иван не поехал шестидневную гонку на велотреке в Берлине, и почему его так быстро вернули в Россию из Италии со сбора с командой Газпром-Русвело.

Начну я из далека и так сказать с самого начала!

В 2017 году Иван имел контракт с командой Газпром и успешно за неё выступал. Сумел взять победу и третье место на гонках категории 2.1. Ген.Директор команды пообещал Ивана вознаградить за его успешные выступления, об этом подробнее будет чуть позже.

В конце сентября Иван проезжает ЧМ на шоссе в Норвегии, возвращается после гонки в Италию и в первую же ночь его забирает скорая помощь с температурой 40.3 градуса. Естественно ему оказали минимальную помощь сбили температуру и отпустили домой.

Дома температура переодически то поднималась до 38.5 то опускалась до нормальной температуры. И так было на протяжении недели, помимо температуры было очень много других сопутствующий факторов которые указывали на то что это явно не простуда! Иван решил связаться с ген. Директором для того чтобы уехать в Россию и заняться своим лечением, на что ген. директор сказал что: ты прям очень очень обязан быть на собрании всей команды на котором мы представим вам нового тренера (это ведь важнее чем здоровье) и которое пройдёт аж ещё через неделю! Хорошо! Мы всей семьей, я Иван и наш сын остались ждать представления нового тренера и скорейшего отлёта домой чтобы понять что случилось!

Вылетели мы в тот же день как прошло это мега важное собрание.

Через день как смогли записаться в платную клинику мы идём с Иваном к врачам, и вот тут то мы совершенно не ожидали того что нам сказали врачи!

У Ивана в почке находят опухоль 4,5 см и тут понеслась. Тула-Москва-Тула-Москва. Одна клиника вторая клиника, тысяча исследований вплоть до того что у Ивана искали метастазы в костях (эти подробности чтобы вы понимали серьезность ситуации)

Естественно врач команды Ефремов В всегда был в курсе, во всем нам помогал (за что ему огромное спасибо) ну и естественное он держал в курсе о происходящем Ген.Директора Хамидулина.

После всех анализов и врачей нам говорят последняя ваша инстанция это биопсия почки, она покажет что дальше делать.

Хорошо, Иван сдаёт биопсию и ждёт приговор.

Пока мы всем этим занимались, время начало поджимать, пора было возвращаться в Италию для первого командного сбора под руководством Локатели. И вот нам приходит ответ с биопсии, нам говорят в почке опухолевого роста не обнаружено, и врачи и мы с Иваном в шоке! Да быть такого не может! Врачи нам советуют две хорошие клиники в Москве для перепроверки биопсии.

Поехали мы в первую клинику отправили биопсию на перепроверку и опять нужно ждать нового приговора (результата).

В это время Ивану начинают приходить письма от команды Газпром-Русвело, мол ты знаешь что ты обязан быть на сборе с командой и ты не имеешь права приминать самостоятельные решения когда тебе приезжать на сбор. Напомню вам, что врач команды Ефремов всегда информировал ген.директора команды о том что происходит с лечением у Ивана.

После этих писем последовали письма с угрозами (если их так можно назвать) приблизительное содержание этих писем такое: что будут наложены штрафы в виде лишения зарплаты или понижение зарплаты до самого минимума.

Дальше позвонил врач команды и сообщил новость: ген.директор Хамидулин передал Ивану «хороший вариант» для разрешения данной проблемы с его здоровьем, лечись сколько тебе надо месяц два три но на это время мы лешим тебя зарплаты, а как вылечишься так мы вернём твою прежнюю зарплату, нормальная да? поддержка в такой ситуации.

Естественно когда у тебя такие большие проблемы со здоровьем это очень сильно бьет по голове, и Иван принял решение распрощаться с командой, позвонил Хамидулину заявил о своём желании разорвать контракт, на что Хамидулин согласился без доли сомнения и пожали по рукам. Ну ладно подумали мы, выкрутимся, в жизни всякое бывает.

Иван дождался второго результата биопсии который тоже показал что все нормально, можно было дальше приступать к своей деятельности (тренировкам).

Мы уехали всей семьёй в Сочи, Иван тренировался готовился к гонкам в Питере и тут звонок от Хамидулина, якобы у него есть хорошее предложение для Ивана проехать шестидневную гонку на треке, Иван согласился так как любая гонка это уже лучше чем ничего, договорились встретиться в Питере и обсудить детали.

И вот настало время встречи в Питере!!!!!!!!

Хамидулин пригласил Ивана на разговор в котором сказал следующее: Иван ты мне очень нужен как спринтер на шоссе, ты очень техничный, я сожалею что мы разорвали с тобой контракт, не хотел бы ты обратно к нам в команду???

Иван сказал : хорошо я вернусь в команду на следующий условиях, первое это вы вернёте мне мои обещанные призовые за два призовых места в 2017 году (как и обещала про призовые расскажу, как Хамидулин дал слово выплатить призовые за победу и третье место так он это слово и забрал, никаких призовых Иван не увидел) и второе Иван попросил новый контракт на новых условиях, Хамидулин подумал сказал окей, приезжай сейчас после Питера к нам на сбор в Италию и в марте месяце я тебя подписываю по новой. Ну на этом пожали руки и разошлись!

Проехал Иван гонки в Питере, купила команда ему билет и полетел Иван с трековым велосипедом под шестидневную гонку в Берлине в Италию!

Первая встреча с Оливано прошло обычно.

Вечером по прилету Иван, Евгений и Оливано собрались для обсуждений плана подготовки, поговорили и договорились обо всем.

Проехали первый день Тренировку, Оливано чуток поругался на Ивана и Евгения что они приехали не подготовленные после трека и все.

Наступает «веселый» второй день тренировок под руководством Оливано.

В программе тренировки было 2 часа за мотором. В итоге проехали 4 часа сами. Но вся суть не в том. На 3 часу тренировки их останавливает Оливано и начинает ругать и в конце говорит Ивану якобы он турист и для чего ты приехал сюда в команду, Иван ответил что он не турист и на этом разговор был закончен.

По приезду в Отель один из членов персонала подошли к Ивану со словами: я слышал что Оливано хочет тебя отвести на вокзал с вещами чтобы ты уезжал от сюда домой.

Иван не в недоумении что произошло решил позвонить ген.директору,спросить почему такое решение они приняли, на что ген.директор ответил: Иван тебе необходимо находить общий язык с Оливано так как тебе в дальнейшем с ним работать. Ну окей надо так надо. Иван вызвал на разговор Оливано и начал узнавать в чем дело, задаёт ему вопрос Оливано что случилось я не понимаю, ответ Оливано был таков: все вы дурачки прикидываетесь что не понимаете а на самом деле все вы всё понимаете, Иван попытался разобраться в чем проблема но Оливано как будто специально не давал конкретных ответов лишь какие то общие фразы и никакой конкретики и в конце Оливано якобы психует и говорит все я сказал, собирай вещи я увожу тебя на вокзал. Иван согласился и пошел за вещами но на последок решил позвонить ещё раз ген.директору и все рассказать. Хамидулин сказал: я перезвоню и это перезвоню длилось 2-3 часа точно не помню. Оливано отвёз Ивана на Жд вокзал с коробкой в которой был велосипед, чемоданом, рюкзаком, выгрузил Ивана и уехал! Самый прикол в этом такой, Ивана оставили на вокзале в другой стране с велосипедом, большим чемоданом и рюкзаком без денег в кармане на поезд до аэропорта и на билет на самолёт в Россию и все это происходило уже под ночь! Слава богу есть у Ивана хороший друг Фолик который выручил Ивана молниеносно, и занял денег на билет!

И тут объявляется Хамидулин, пишет смс: сейчас к тебе спуститься Паоло (Итальянский тренер в !!!Российской команде!!!) на первый этаж отеля я с ним поговорил он тебе все скажет, ничего да?, что Иван на вокзале сидел уже 1,5 часа???? То есть, получаеться Хамидулин даже не знал о том что Ивана уже как полтора часа назад отгрузили с вещами и велосипедом на жд вокзал?! Иван отвечает сообщением: я на давно на вокзале сижу, Хамидулин ответил: хорошо сейчас Паоло приедет к тебе.

Приезжает Паоло и говорит, покупай себе билет на самолёт и уезжай в Россию и Хамидулин тебе передал больше никогда ему не писать и не звонить. Иван все понял, и решил написать письмо Хамидулину: спасибо за подставу, удачи вам и вашему «профессиональному» тренеру. На что Хамидулин ответил: извини за неудобства, напиши нашей сотруднице она купит тебе билет.

Своих а точнее те деньги что занял Фолик тратить не хотелось, Иван написал помощнице Хамидулина чтобы та купила билет, на что помощница ответила: я не могу купить тебе билет, этот билет на вечерний рейс можно купить только на стойке в аэропорту, вот и парадокс да?:))) и ещё один веселый случай, тут же пишет Ивану 2048:Елена Александр Пришпетные (Ленок спасибо огромное за помощь, ты мега палочка-выручалочка:))) она все таки СМОГЛА купить билет через интернет Ивану на вечерний рейс:) и Иван благополучно улетел домой!!!

Так что друзья вот такая история, чтобы вы все знали из первых уст! Иван не хотел чтобы ни я ни его брат (Антон) это выкладывали в сети интернета но я посчитала нужным это рассказать!

Не судите строго 😉

За ошибки и орфографию прошу прощения, не всегда удавалось перечитывать и исправлять их, надеюсь смысл от этого не терялся!!!!"