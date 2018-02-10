Вперёд, «Газпром-Русвело»! Настырно, дерзко, смело! (часть 3)

Хотя сама церемония была запланирована на 18 часов, съезд почётных гостей начался гораздо раньше. Благо во дворце места для светских бесед было в достатке.

И вот презентация началась! А когда закончился фильм о команде «Газпром-Русвело» на сотой «Джиро», ведущие Ренат Хамидулин и Сергей Курдюков пригласили на сцену легендарного Эрнесто Кольнаго.

Маэстро Эрнесто был по-солдатски прям: «Я не был доволен прошедшим сезоном, но мне импонирует, что вы нашли в себе мужество многое в межсезонье поменять».

Знакомство с гонщиками началось с… единственного спортсмена, не приехавшего в Реццато – Евгения Шалунова. Причина у парня весьма уважительная – он в эти январские дни принимал участие в «Шести днях Берлина».

- Все в отличном настроении, готовы бороться за победы, за «золото», – сказал Роман Майкин.

В своей краткой «тронной речи» Александр Власов заметил: «Это новый шаг в моей карьере. Надеюсь на успешный сезон».

В категории «Лидеры» первым на сцену поднялся Сергей Фирсанов, принесший «Газпром-Русвело» больше всех побед – шесть.

Затем были представлены Ильдар Арсланов и автор самой громкой победы в истории команды – триумфатор этапа «Джиро д’Италия» Александр Фолифоров. Чуть позже свою долю аплодисментов сорвали Сергей Лагутин и Сергей Шилов. Завершил гонщицкий парад Александр Порсев в майке национального чемпиона.

- Чемпионская майка – это дополнительная мотивация, – сказал он. – Она придаёт дополнительную энергию.

Настал час появиться перед публикой когорте спортивных директоров. В нынешнем сезоне это: Роберто Виньи, Владимир Белли, Паоло Розола, Оливано Локателли (Алексей Марков на торжествах не присутствовал, находясь на сборах в Колумбии).

Оливано Локателли, которого, по слухам, рекомендовал сам Эрнесто Кольнаго, подчеркнул: ««Газпром-Русвело» – это большая команда, я давно такую искал».

Генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде заметил: «Побед спортсменам желать, как известно, нельзя, а вот удачи – можно!»

Итог празднеству подвёл генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин. «Сезон 2018 года открыт, – сказал он. – Поехали!»

«Тульский марафонец» Максим Пискунов, выступающий в паре с «газпромовцем» Евгением Шалуновым на трековых гонках «Шесть дней Берлина», в день презентации выиграл скретч. Объявление об этой победе вызвало шквал аплодисментов собравшихся в зале. Затем наступило время свободного общения…

В кулуарах Валерий Хамидулин о сегодняшней встрече с маэстро Эрнесто отозвался так: «Ну, и память у человека! Мы не виделись с 1992 года, а он не просто меня узнал, а сразу моё имя вспомнил!»

Доктор команды Арсений Кузьмин весь вечер проходил с единственным бокалом «шипучки», хотя мне за вредность прописал (строго в терапевтических целях!) пару бокальчиков красного «сухарика».

Попросил фотографа Евгения Петрушанского (советую приглядеться к его работам – у человека собственный и оригинальный взгляд на мир) «щёлкнуть нас из фоторужья» с Галиной Кузьминой. Всё-таки мы с ней «Велолайву» совсем не чужие!

Цикл великосветских бесед я продолжил с чрезвычайным и полномочным посланником Великих Лук Сергеем Фирсановым.

- Батя, только что завершилась презентация «Газпром-Русвело». На твоём спортивном веку их уже было немало. Твои впечатления от сегодняшнего спортивного праздника?

- Презентация мне очень понравилась. Прошла динамично, как хорошая темповая гонка.

- Что скажешь о новой тренировочной методике?

- Конечно, у меня большой опыт, есть свой взгляд на многие вещи, но сегодня я полностью доверился новому главному тренеру, настоящему фанату своего дела. Хочу в этом сезоне добиться реального результата.

- Несколько слов о вашей молодёжи…

- Скажу так: на самом деле очень перспективные ребята. Я как бы сравниваю их с собой, ведь мы пришли в велоспорт в разные времена. Да, у нас не было интернетов и всяких навороченных гаджетов, сами понимаете. Чего там греха таить, в свободное время по молодости и глупости мы иногда могли собраться компанией и по капельке пригубить. Бывало такое, что уж там скрывать. А нынешняя наша молодёжь, соблюдая спортивный режим, практически от всех застолий просто отказывается. Они очень мотивированы на результат. Современный велоспорт постоянно прогрессирует, и ребята тоже стараются прогрессировать, каждодневно расти в своём мастерстве. И поэтому им приходится чем-то жертвовать. Честно скажу, мне это упорство и целеустремлённость видеть в них приятно!

Воскресным утром на меня вышла та самая молодёжь. Увидев этого улыбчивого парня, так и хочется сказать: «Дело выгорит верняк, если с нами Коберняк!»

- Жека, расскажи-ка, как команда приняла молодого «рыжика»?

- (смеётся) Хорошо приняла! Я уже до прихода в команду знал многих гонщиков, и старших тоже – Дмитрия Козончука, Сергея Фирсанова. Они ведь, как и я, в Сестрорецке гоняли. А кто-то из «Локомотива» пришёл. В общем, повторю, был знаком со многими пацанами, поэтому никаких сверхъестественных открытий для меня не было.

- Такое пышное мероприятие в твоей жизни первое?

- Нет, когда я два года на любительском уровне гонял в Италии, там тоже были большие презентации. Тоже было очень много народа, спонсоров – человек по 200-250.

- То есть такой светской велотусовкой тебя не удивишь?

- Да, в принципе я примерно уже представлял, как всё будет.

- Твоя карьера, как и многих известных велогонов, начиналась, насколько я помню, в Выборге?

- Да, я прошёл Выборг, затем четыре года в Сестрорецке, откуда в юниорском возрасте уже переехал в Италию. Когда выиграл пару гонок, меня пригласили в одну из итальянских команд. Затем меня позвали в «Газпром-Русвело». Я сразу дал согласие, потому что, даже находясь на Апеннинах, лучше гоняться в российской команде! Ведь тут все свои.

- В этой связи ты как никто можешь сравнить сегодняшнее состояние велоспорта в России и Италии…

- Здесь мы, конечно, Европе заметно уступаем. Тут выстроена мощная система от самых низов, начиная чуть ли не с трёхлетних детишек, до самого верха, до профиков. К сожалению, в плане развития нашего вида спорта Италия и Россия – это небо и земля. Футбол, может быть, ещё в чём-то сопоставим, а велоспорт нет. Хотя, хочу заметить, наша команда «Газпром-Русвело» в организационном плане точно на европейском уровне и мало кому в Старом Свете уступает.

Ещё один дебютант – Александр Власов.

- Саша, как тебе вчерашняя презентация?

- Мне очень понравилось! Это моя первая презентация в карьере, надеюсь, что не последняя! (смеётся)

- Конечно, не последняя, что за крамольные речи!

- Классно было: и нас красиво представили, и всех спонсоров, начиная с титульного. Всё бодро, живенько.

- И кинцо было занимательное…

- Ну, кино я не видел.

- Ах, да-да-да, вы же в это время за кулисами стояли в ожидании выхода на сцену! Значит, ещё успеешь насладиться.

- Говорят, хорошее. Потом повеселились, пообщались, в общем, время прекрасно провели.

- А теперь неожиданный вопрос: насколько велика в команде ваша «выборгская мафия»?

- (смеётся) Думаю, поменьше сицилийской, но для такого маленького города, как Выборг, вполне приличная: я, Женя Коберняк, механик Влад Черенков…

- Какой гонкой сезон откроешь?

- Через пару дней – Valenciana. Потом итальянская классика Trofeo Laigueglia. Надеюсь, всё пройдёт нормально.

Последним моим собеседником в коротком визите в Италию стал Николай Черкасов, его подарок в канун «днюхи» будет греть мне не только душу.

- Коля, по душе ли тебе пришлись вчерашние торжества? Удалось ли ещё сильнее пропитаться командным духом?

- Я первый раз на таком торжестве. Всё было очень красиво, по чемпионскому разряду. Столько эмоций! Аж мурашки по коже. Атмосфера была непередаваемая, аура мощнейшая. Стоишь и думаешь: «А ведь я полноправный участник этого спортивного шоу!» Мне кажется, такие мероприятия очень нужны. Но с обязательным условием: они должны в российских СМИ как можно шире освещаться. Чтобы наши люди знали, что есть такой красивый и стремительный вид спорта, по которому во многих европейских странах просто сходят с ума. Пусть народ узнает о нашей команде, где все гонщики – россияне, пусть за нас болеют и переживают, пусть верят в нас. Такая энергетика всегда передаётся безо всяких проводов, она обязательно будет нас заряжать, толкать к новым победам.

- Твой сезон начнётся…

- …10 февраля. По-моему, с испанской однодневки. Наверное, ожидать от этого сезона каких-то сумасшедших успехов не стоит, но мы, молодые, будем учиться и набираться опыта. Последний год в андерах, поэтому надо хоть чуть-чуть себя показать и дальше расти из года в год, выходить на профессиональный уровень. Как говорит наш тренер, первые два года в профиках очень важны. Не так, что тебя подписали, и ты расслабился, а, наоборот, работать, вкладываться ещё больше.

- Ты сейчас ведешь речь про Локателли?

- Да, про Оливано. Он хороший тренер, и постепенно собирает команду в единый кулак. Чтобы мы были готовы к серьёзным гонкам. Он не играет на наших нервах, а старается сформировать боеспособную команду, чуть-чуть её приободрить. И, конечно, подгоняет, подгоняет, подгоняет, чтобы даже на тренировках была настоящая интенсивность. Тогда можно будет, приезжая на гонки, быть хотя бы примерно готовыми к тамошним невероятным скоростям. Сейчас мы имитацию этого делаем. Думаю, в этом сезоне у команды всё получится!

…Всё хорошее когда-нибудь кончается. Закончился и этот спортивный праздник, плавно перейдя в спортивные будни. У ограды дворца ребята готовились к отъезду на базу.

С Дмитрием Козончуком обсудили вероятную встречу на элитном шоссейном чемпионате России.

- Дима, а какой в Курске рельеф трассы, не в курсе случайно?

- Как ни странно, не знаю. Семь лет с друзьями охочусь под Курском, а в самом городе так ни разу и не был!

Заключительная короткая фотосессия на дорожку. Обнялись с ребятами и… разъехались.

…Да, чуть не забыл: в ночь перед отлётом в Москву ко мне явилась тень Наполеона (неужели мы с ним в одних дворцовых покоях останавливались?!). И маленький тщеславный человечек торжественно промолвил: «Приглашаю тебя, о певец велоспорта из великой страны, крепко давшей мне по шее, на «Милан – Сан-Ремо». Скучно не будет, слово императора Франции и короля Италии!»

Кто знает, а вдруг сон в руку?!

Николай ПАРИЛИН

Фото пресс-службы «Газпром-Русвело» и гонщиков команды

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