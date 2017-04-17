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Велотвиттер. 15-й (313) выпуск

Велотвиттер. 15-й (313) выпуск

 

О буднях и праздниках, о семейных радостях и тренировках, о новых этапах жизни и работе команд рассказали твиты профессиональных велогонщиков мирового пелотона.

 

 

@Stefclement Стеф Клемент

После тренировки увидел у друга, что применение @Compex_INT широко распространено. 

 

 

@SlongoPaolo  Паоло Слонго

Команда Bahrain-Merida в преддверии Джиро д’Италия провела хорошую работу на высоте. 1425 км за 50 часов с перепадом высот 28,924 м

 

 

@dayerquintana Дайер Кинтана

Если верить легенде, так можно увидеть её сны

 

@Andrey_Amador Андрей Амадор

Хорошая тренировка и потрясающие виды!!!

 

 

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Мой отдыхающий приятель

 

@Roman86_K Роман Кройцигер

Меня зовут Анна. Я родилась в 7:02 в Пльзене, 51 см и 3700 г. Мама устала, но в  порядке, и папа очень счастлив. Семья стала больше

Такие дни запоминаются на всю жизнь. Анна и Вики, Микаэла Кройцигерова. Три важных дня в моей жизни. Всех очень люблю.

 

 

@quickstepteam

Первый день Тома Боонена после завершения карьеры профессионального велогонщика

 

 

@joshiaran Хосе Аран Гарсия

Мы ищем дорогу к победе. Бауке Моллема

 

 

@PMartens83 Пауль Мартенс

Кроме того, что Берт-Ян Линдеман мой товарищ по команде, он ещё и отличный нянь для моего сына

 

 

@TeamSky

Из старых фото #ThrowbackThursday, когда мы встретили в Калифорнии Денни Де Вито

 

 

@m_heijboer   Матье Хейбур, главный тренер LottoNL-Jumbo

Много тренируйся, хорошо ешь, крепко спи – идеальная подготовка к Джиро д’Италия

 

 

@SanderArmee  Сандер Арме

После долгой тренировки с Томасом Де Гендтом двойная компрессия с  @compressport

 

 

 

 

 

@arslanov94 Арсланов Ильдар‏

Объёмная тренировка в отличную погоду!

 

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Новая гонка, новая поездка. Амстел Голд Рэйс, мы с Чезаре Бенедетти уже едем!

 

 

@nicholasroche  Николас Роч

Хорошо потренировались с @richie_porte @conordunnealot @CalebEwan @MichaelValgren

 

 

@DCunego Дамиано Кунего

Запасы питания для 6-часовой тренировки подготовил!

 

 

@Davide_Marti93  Давиде Мартинелли

Остановка, чтобы сделать фото на высоте 2000 м

 

@BMCProTeam   

Спортивные директора уже в работе перед стартом Амстел Голд Рэйс – аккредитации, гоночные номера, пропуск для техничек

 

 

 

 

@wian88 Виннер Анакона

Последняя тренировка перед тем, как вернуться в гонки на Тур Романдии, прошла в тумане. Холодное высокогорье Бихагуаль (Bijagual) как маленький Мон-Ванту

 

 

 

 

@egsilin Егор Силин

Занял третье место на #чр в горном туре, попал в сборную #РФ. Спасибо за поддержку родному тренеру — папе Виктору Силину

 

 

@danilowyss85 Данило Висс

Выезд с семьёй – Милане 5 лет, Лайаму 4 года. 16 км

 

@chrisfroome Крис Фрум

Остановка на кофе

 

 

@elpumaDarwin Дарвин Атапума

Будет сложно сесть на велосипед вот так?

 

 

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Поход пешком – неплохая альтернатива, когда не могу проехать на велосипеде

 

 

 

@bryancoquard Бриан Кокар

Разведка Амстел Голд Рэйс с прекрасным настроением

 

 

@FabioAru1 Фабио Ару

Ещё один день интенсивной физиотерапии закончен!

 

@s_kruijswijk Стевен Крёйсвейк

Для Стефа Клемента безопасность превыше всего! Нет ничего лучше, чем чистый велосипед перед предстоящими днями отдыха

 

 

@RGUpdate  Роберт Гесинк

Анна (5 лет) и Брам (2 года) в их 6-м и 3-м тренировочном лагере на высоте!

 

 

@petosagan Петер Саган

Всем счастливой Пасхи!

 

 

@richie_porte  Ричи Порт

Отличный день на Коль д’Эз с тренером BMC. С нетерпением жду следующую гонку – Тур Романдии

 

 

@alafpolak Жулиан Алафилипп

В этом году Амстел Голд Рэйс смотрю на диване. Удачи товарищам по команде

 

 

@Kristoff87 Александр Кристофф

Пасхальные выходные. Наслаждаюсь временем с семьёй

 

@quickstepteam   

Четырёхкратный победитель Амстел Голд Рэйс Филипп Жильбер широко улыбается!

 

 

Очень рад, что ко мне пришли мои сыновья! Семейный день Пасха. Спасибо за поддержку!

 

 

@NairoQuinCo Наиро Кинтана

Горы моей провинции Бояка помогают мне подготовиться к Джиро д’Италия

 

 

@Urtekaria

Сегодня Скарпони выиграл на Альпийском Туре, на этой гонке он дебютировал в 2002 году с Acqua & Sapone , и волос тогда у него было больше

 

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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Комментарии

  • Адриен
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Адриен-Фото
    Не каждый может быть ДЕТАЛЬЮ пусть в стройном и отлаженном, но - МЕХАНИЗМЕ. Хотя Джиро все расставит по своим местам, Ланда на нем ДОЛЖЕН БЫТЬ одним из главных фаворитов. И если ПОБЕДА - значит на лицо пример Фрума, главное для которого - один СВОЙ ГранТур в сезоне, остальное - второстепенно, а не получится - что же,тогда точно НЕСОВМЕСТИМОСТЬ со Скаем. Ничего страшного - бывает, вон как у Жильбера с БМС...
  • Адриен
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Адриен-Фото
    Вряд ли для такой "проитальянской" команды, как Астана,с ее заслуженной репутацией, просто попадание в десятку на юбилейном итальянском Джиро можно будет считать удачным выступлением - на мой взгляд это не есть хорошо. Конечно Скарпоне - молодчина, но посмотрите на список капитанов других команд - загляденье. А с другой стороны - пример Хорнера. Уникальный случай, но - значит можно... Я это к тому, что бороться надо не за десятку - только за ПОБЕДУ - наплевав на "объективные" обстоятельства. Если же целить только в ТОП-10 - можно и промахнуться.
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    У Астаны скорее всего будет тот же состав что сейчас идет на Трентино.  

  • motte
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    motte-Фото

    Скорпони.. Невероятно, но факт! 

    .… и что творится с Ландой?  Словно подменили его в Скае

  • vitali
    Предварительные составы команд ... (9)
    vitali-Фото

    Если судить по фамилиям капитанов, и если эти капитаны поедут как могут ехать, то нас ждет бой быков.

    Скорее бы гонка началась

  • ktilp-12
    Микеле Скарпони выигрывает пер ... (1)
    ktilp-12-Фото

     C победой! Удачи и больших побед на Джиро.

  • Николай Степаныч
    Филипп Жильбер пропустит две А ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Настоящий герой. Еще одна большая потеря на LBL...

  • Cepik
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Cepik-Фото
    Цитата: Sm1T
    а я говорю, что он и на Джиро в 10ку попадет. а вы мн ене верите
    да точно попадет, я вам тоже говорю :)
  • rossa2005
    Филипп Жильбер пропустит две А ... (3)
    rossa2005-Фото

    Вот так становятся легендами. 

  • Student
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (8)
    Student-Фото
    Цитата: Sm1T
    а я говорю, что он и на Джиро в 10ку попадет. а вы мн ене верите
    Зависит от характера гонки. Шансы есть, но они малы.

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2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1256
4 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
5 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1095
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 882
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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