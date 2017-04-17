Велотвиттер. 15-й (313) выпуск

О буднях и праздниках, о семейных радостях и тренировках, о новых этапах жизни и работе команд рассказали твиты профессиональных велогонщиков мирового пелотона.

@Stefclement Стеф Клемент

После тренировки увидел у друга, что применение @Compex_INT широко распространено.

@SlongoPaolo Паоло Слонго

Команда Bahrain-Merida в преддверии Джиро д’Италия провела хорошую работу на высоте. 1425 км за 50 часов с перепадом высот 28,924 м

@dayerquintana Дайер Кинтана

Если верить легенде, так можно увидеть её сны

@Andrey_Amador Андрей Амадор

Хорошая тренировка и потрясающие виды!!!

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Мой отдыхающий приятель

@Roman86_K Роман Кройцигер

Меня зовут Анна. Я родилась в 7:02 в Пльзене, 51 см и 3700 г. Мама устала, но в порядке, и папа очень счастлив. Семья стала больше

Такие дни запоминаются на всю жизнь. Анна и Вики, Микаэла Кройцигерова. Три важных дня в моей жизни. Всех очень люблю.

@quickstepteam

Первый день Тома Боонена после завершения карьеры профессионального велогонщика

@joshiaran Хосе Аран Гарсия

Мы ищем дорогу к победе. Бауке Моллема

@PMartens83 Пауль Мартенс

Кроме того, что Берт-Ян Линдеман мой товарищ по команде, он ещё и отличный нянь для моего сына

@TeamSky

Из старых фото #ThrowbackThursday, когда мы встретили в Калифорнии Денни Де Вито

@m_heijboer Матье Хейбур, главный тренер LottoNL-Jumbo

Много тренируйся, хорошо ешь, крепко спи – идеальная подготовка к Джиро д’Италия

@SanderArmee Сандер Арме

После долгой тренировки с Томасом Де Гендтом двойная компрессия с @compressport

@arslanov94 Арсланов Ильдар‏

Объёмная тренировка в отличную погоду!

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Новая гонка, новая поездка. Амстел Голд Рэйс, мы с Чезаре Бенедетти уже едем!

@nicholasroche Николас Роч

Хорошо потренировались с @richie_porte @conordunnealot @CalebEwan @MichaelValgren

@DCunego Дамиано Кунего

Запасы питания для 6-часовой тренировки подготовил!

@Davide_Marti93 Давиде Мартинелли

Остановка, чтобы сделать фото на высоте 2000 м

@BMCProTeam

Спортивные директора уже в работе перед стартом Амстел Голд Рэйс – аккредитации, гоночные номера, пропуск для техничек

@wian88 Виннер Анакона

Последняя тренировка перед тем, как вернуться в гонки на Тур Романдии, прошла в тумане. Холодное высокогорье Бихагуаль (Bijagual) как маленький Мон-Ванту

Últimos entrenos en la tierrita antes de volver a la acción en @TourDeRomandie . Les presento el páramo del Bijagual un pequeño @MonVentoux pic.twitter.com/EIN3rSdfD2 — Winner Anacona (@wian88) 15 апреля 2017 г.

@egsilin Егор Силин

Занял третье место на #чр в горном туре, попал в сборную #РФ. Спасибо за поддержку родному тренеру — папе Виктору Силину

@danilowyss85 Данило Висс

Выезд с семьёй – Милане 5 лет, Лайаму 4 года. 16 км

@chrisfroome Крис Фрум

Остановка на кофе

@elpumaDarwin Дарвин Атапума

Будет сложно сесть на велосипед вот так?

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Поход пешком – неплохая альтернатива, когда не могу проехать на велосипеде

@bryancoquard Бриан Кокар

Разведка Амстел Голд Рэйс с прекрасным настроением

@FabioAru1 Фабио Ару

Ещё один день интенсивной физиотерапии закончен!

@s_kruijswijk Стевен Крёйсвейк

Для Стефа Клемента безопасность превыше всего! Нет ничего лучше, чем чистый велосипед перед предстоящими днями отдыха

@RGUpdate Роберт Гесинк

Анна (5 лет) и Брам (2 года) в их 6-м и 3-м тренировочном лагере на высоте!

@petosagan Петер Саган

Всем счастливой Пасхи!

@richie_porte Ричи Порт

Отличный день на Коль д’Эз с тренером BMC. С нетерпением жду следующую гонку – Тур Романдии

@alafpolak Жулиан Алафилипп

В этом году Амстел Голд Рэйс смотрю на диване. Удачи товарищам по команде

@Kristoff87 Александр Кристофф

Пасхальные выходные. Наслаждаюсь временем с семьёй

@quickstepteam

Четырёхкратный победитель Амстел Голд Рэйс Филипп Жильбер широко улыбается!

Очень рад, что ко мне пришли мои сыновья! Семейный день Пасха. Спасибо за поддержку!

@NairoQuinCo Наиро Кинтана

Горы моей провинции Бояка помогают мне подготовиться к Джиро д’Италия

@Urtekaria

Сегодня Скарпони выиграл на Альпийском Туре, на этой гонке он дебютировал в 2002 году с Acqua & Sapone , и волос тогда у него было больше