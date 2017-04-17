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- Дата:
- Вчера, 23:10
Велотвиттер. 15-й (313) выпуск
О буднях и праздниках, о семейных радостях и тренировках, о новых этапах жизни и работе команд рассказали твиты профессиональных велогонщиков мирового пелотона.
@Stefclement Стеф Клемент
После тренировки увидел у друга, что применение @Compex_INT широко распространено.
@SlongoPaolo Паоло Слонго
Команда Bahrain-Merida в преддверии Джиро д’Италия провела хорошую работу на высоте. 1425 км за 50 часов с перепадом высот 28,924 м
@dayerquintana Дайер Кинтана
Если верить легенде, так можно увидеть её сны
@Andrey_Amador Андрей Амадор
Хорошая тренировка и потрясающие виды!!!
@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг
Мой отдыхающий приятель
@Roman86_K Роман Кройцигер
Меня зовут Анна. Я родилась в 7:02 в Пльзене, 51 см и 3700 г. Мама устала, но в порядке, и папа очень счастлив. Семья стала больше
Такие дни запоминаются на всю жизнь. Анна и Вики, Микаэла Кройцигерова. Три важных дня в моей жизни. Всех очень люблю.
@quickstepteam
Первый день Тома Боонена после завершения карьеры профессионального велогонщика
@joshiaran Хосе Аран Гарсия
Мы ищем дорогу к победе. Бауке Моллема
@PMartens83 Пауль Мартенс
Кроме того, что Берт-Ян Линдеман мой товарищ по команде, он ещё и отличный нянь для моего сына
@TeamSky
Из старых фото #ThrowbackThursday, когда мы встретили в Калифорнии Денни Де Вито
@m_heijboer Матье Хейбур, главный тренер LottoNL-Jumbo
Много тренируйся, хорошо ешь, крепко спи – идеальная подготовка к Джиро д’Италия
@SanderArmee Сандер Арме
После долгой тренировки с Томасом Де Гендтом двойная компрессия с @compressport
@arslanov94 Арсланов Ильдар
Объёмная тренировка в отличную погоду!
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Новая гонка, новая поездка. Амстел Голд Рэйс, мы с Чезаре Бенедетти уже едем!
@nicholasroche Николас Роч
Хорошо потренировались с @richie_porte @conordunnealot @CalebEwan @MichaelValgren
@DCunego Дамиано Кунего
Запасы питания для 6-часовой тренировки подготовил!
@Davide_Marti93 Давиде Мартинелли
Остановка, чтобы сделать фото на высоте 2000 м
@BMCProTeam
Спортивные директора уже в работе перед стартом Амстел Голд Рэйс – аккредитации, гоночные номера, пропуск для техничек
@wian88 Виннер Анакона
Последняя тренировка перед тем, как вернуться в гонки на Тур Романдии, прошла в тумане. Холодное высокогорье Бихагуаль (Bijagual) как маленький Мон-Ванту
Últimos entrenos en la tierrita antes de volver a la acción en @TourDeRomandie . Les presento el páramo del Bijagual un pequeño @MonVentoux pic.twitter.com/EIN3rSdfD2— Winner Anacona (@wian88) 15 апреля 2017 г.
@egsilin Егор Силин
Занял третье место на #чр в горном туре, попал в сборную #РФ. Спасибо за поддержку родному тренеру — папе Виктору Силину
@danilowyss85 Данило Висс
Выезд с семьёй – Милане 5 лет, Лайаму 4 года. 16 км
@chrisfroome Крис Фрум
Остановка на кофе
@elpumaDarwin Дарвин Атапума
Будет сложно сесть на велосипед вот так?
@sebystrom Свен Эрик Бистрем
Поход пешком – неплохая альтернатива, когда не могу проехать на велосипеде
@bryancoquard Бриан Кокар
Разведка Амстел Голд Рэйс с прекрасным настроением
@FabioAru1 Фабио Ару
Ещё один день интенсивной физиотерапии закончен!
@s_kruijswijk Стевен Крёйсвейк
Для Стефа Клемента безопасность превыше всего! Нет ничего лучше, чем чистый велосипед перед предстоящими днями отдыха
@RGUpdate Роберт Гесинк
Анна (5 лет) и Брам (2 года) в их 6-м и 3-м тренировочном лагере на высоте!
@petosagan Петер Саган
Всем счастливой Пасхи!
@richie_porte Ричи Порт
Отличный день на Коль д’Эз с тренером BMC. С нетерпением жду следующую гонку – Тур Романдии
@alafpolak Жулиан Алафилипп
В этом году Амстел Голд Рэйс смотрю на диване. Удачи товарищам по команде
@Kristoff87 Александр Кристофф
Пасхальные выходные. Наслаждаюсь временем с семьёй
@quickstepteam
Четырёхкратный победитель Амстел Голд Рэйс Филипп Жильбер широко улыбается!
Очень рад, что ко мне пришли мои сыновья! Семейный день Пасха. Спасибо за поддержку!
@NairoQuinCo Наиро Кинтана
Горы моей провинции Бояка помогают мне подготовиться к Джиро д’Италия
@Urtekaria
Сегодня Скарпони выиграл на Альпийском Туре, на этой гонке он дебютировал в 2002 году с Acqua & Sapone , и волос тогда у него было больше
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