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Велотвиттер. 297-й выпуск

 Велотвиттер. 297-й выпуск

 

 

  Первые сборы завершены, а рождественские праздники – повод позволить себе немного отступить от диеты, однако, не прекращая тренировок. Праздничное настроение и добрые пожелания велогонщиков профессионального пелотона в нашем обзоре твитов за прошедшую неделю.

 

@f_cancellara Фабиан Канчеллара

Очень счастлив, взволнован наградой «Спортсмен года Швейцарии 2016»

@DCunego Дамиано Кунего

Наша новая велоформа на 2017 год. Вам нравится?

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Этот подъём очень трудный, а в декабре проходить его тяжелее вдвойне!!!

@albertocontador Альберто Контадор

Время с братом. #Работа. #Будущее

@VerhoevenNico Нико Верхувен

Дорога кончилась, немного бездорожья для разнообразия

@CoachLuicito  Луис Делайе

Готовимся к плаванию на открытой воде. Ищем таланты для триатлона

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Закончил 2-часовую тренировку на #tacxneo на балконе, слишком сильный ветер и дождь на улице

@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас

Почему с каждым днём я получаю всё больше удовольствия от того, что делаю, и ещё больше люблю свою работу

@MarkCavendish Марк Кэвендиш

Погода была ужасной!

@lars_boom Ларс Боом

Завтра последний день в Испании. Приложил силы и поборолся в спринте с чемпионом Диланом Груневегеном

 

 

@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Исследуем пляж Содвана на маунтинбайках

@alexdowsett Алекс Даусетт

До сих пор в своей жизни все, кого мне надо было кормить, был я сам и моя машина. Теперь я ответственный взрослый, должен заботиться о Мэри и Альберте, который прячется в тени как ниндзя

@mhaller91 Марко Халлер

Предрождественнский обед с моими товарищами по тренировкам. Что думаете о нашей рождественской ёлке?

@ivanbasso Иван Бассо

Мой первый велосипед 1984 года

 

 

@AndreGreipel Андре Грайпель

Команда Lotto Soudal готова к презентации

@JeremMaison Жереми Мэзон

Спуск!! В тренировочном лагере

 

 

@PippoPozzato Филиппо Поццато

Потрясающая панорама с Монте Граппы

@SimonePetilli Симоне Петилли

Начинаем тренировки по жаре

@MicheleScarponi Микеле Скарпони

Фрэнкиииии!!!

 

 

@PMartens83 Пауль Мартенс

Длинные тени, последняя хорошая тренировка в Мохакаре. А теперь домой на Рождество

@AlexFolifor Александр Фолифоров

Вуэльта-Тур-Джиро

@domontaxel Аксель Домон

Дед Мороз может прийти, а мои туфли уже под ёлкой

@eroscapecchi Эрос Капекки

Тренировочный лагерь окончен! 10 дней плодотворной работы с моей новой семьёй Quick Step

@GBonnafond Гийом Боннафон

Чтобы найти солнце, потребовалось подняться на высоту

@albertocontador Альберто Контадор

Ещё один хороший день работы

@chrisfroome Крис Фрум

Выехал на тренировку утром, моё любимое время дня. Восход

@SimoClarke Саймон Кларк

Превосходный день, чтобы проехаться вокруг озера Комо. Люблю здесь это время года, когда выходит солнце

@Kristoff87 Александр Кристофф

 

@chrisfroome Крис Фрум

Готов к выходу. С Рождеством

@petosagan Петер Саган

Приятно находиться среди лучших спортсменов Словакии, я 2-й для разнообразия

@FabioAru1 Фабио Ару

Солнце, отличная температура и группа молодых дарований из Виллачидро. Это первая часть тренировки

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

После тренировки на велосипеде тренировка в воздухе с двумя особыми пассажирами. #семья

@alex_howes Алекс Хаус

Провожу тренировку по адаптации к жаре, чтобы подготовиться к Туру Даун Андер

@vincenzonibali Винченцо Нибали

Смотрю видео с семьёй. Проходит время, но не исчезает волшебство Рождества

@golasmichal Михал Голась

Меня снова обманули с прогнозом погоды! Да здравствует белое Рождество!

@SimoClarke Саймон Кларк

1-й горный тест для моего Evo Disc. Отличные условия для  проверки. Весёлого Рождества

@FabioFelline Фабио Феллине

После долгой тренировки всем желаю Весёлого Рождества!

@BaukeMollema Бауке Моллема

Всем весёлого Рождества!

@il_koshevoy Илья Кошевой

Весёлого Рождества, друзья, и хороших праздников

@Stefclement Стеф Клемент

Это всё, что я могу позволить себе на Рождество после того, как узнал, что и Наиро Кинтана стартует на Джиро д'Италия. Всем весёлого Рождества. Наслаждайтесь!

@Roman86_K Роман Кройцигер

Типичный чешский рождественский вечер с хорошей едой и великолепной атмосферой

@SachaModolo Саша Модоло

Желаю всем счастливого и спокойного Рождества!

@Andrey_Amador Андрей Амадор

Две моих любимых в рождественском настроении!

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Ребята, желаю всем вам Весёлого Рождества

@WoutPoels Ваут Пулс

Весёлого Рождества!!!

@PippoPozzato Филиппо Поццато

Горжусь, что получил такой подарок на Рождество

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Весёлого Рождества

@MicheleScarponi Микеле Скарпони

Всем счастливого Рождества

@chrisfroome Крис Фрум

Весёлого Рождества от меня и моего Эльфа, спасибо всем вам за то, что поддерживали меня в этом году

@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов

Есть два типа велосипедистов. К какому относитесь вы? Нажмите «нравится», если вы тот, кто слева, или «репост», если тот, кто справа. Кстати, я ношу так, как справа.

@DanMartin86 Дэн Мартин

Впервые встречаю Рождество как женатый мужчина, и мне купили новую шляпу! Всем велёлого Рождества

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Традиционное рождественское барбекю! Желаю приятно провести время с семьёй и друзьями

@FabioAru1 Фабио Ару

Хорошего Рождества всем из моей Сардинии!

 

 

@Lotto_Soudal   

Команда Lotto Soudsal желает всем Весёлого Рождества

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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  1. chel

    Сегодня, 06:54 | Регистрация: 6.07.2014

    Лотттовцы - затейникиdrinks

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3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
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9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
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