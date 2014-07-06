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- Дата:
- Вчера, 21:35
Велотвиттер. 297-й выпуск
Первые сборы завершены, а рождественские праздники – повод позволить себе немного отступить от диеты, однако, не прекращая тренировок. Праздничное настроение и добрые пожелания велогонщиков профессионального пелотона в нашем обзоре твитов за прошедшую неделю.
@f_cancellara Фабиан Канчеллара
Очень счастлив, взволнован наградой «Спортсмен года Швейцарии 2016»
@DCunego Дамиано Кунего
Наша новая велоформа на 2017 год. Вам нравится?
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Этот подъём очень трудный, а в декабре проходить его тяжелее вдвойне!!!
@albertocontador Альберто Контадор
Время с братом. #Работа. #Будущее
@VerhoevenNico Нико Верхувен
Дорога кончилась, немного бездорожья для разнообразия
@CoachLuicito Луис Делайе
Готовимся к плаванию на открытой воде. Ищем таланты для триатлона
@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг
Закончил 2-часовую тренировку на #tacxneo на балконе, слишком сильный ветер и дождь на улице
@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас
Почему с каждым днём я получаю всё больше удовольствия от того, что делаю, и ещё больше люблю свою работу
@MarkCavendish Марк Кэвендиш
Погода была ужасной!
@lars_boom Ларс Боом
Завтра последний день в Испании. Приложил силы и поборолся в спринте с чемпионом Диланом Груневегеном
Tomorrow last day in Spain. Did some efforts and one good sprint against the champ @GroenewegenD pic.twitter.com/i3H2eJMfMb— Lars Boom (@lars_boom) 20 декабря 2016 г.
@LouisMeintjes Луис Мейнтьес
Исследуем пляж Содвана на маунтинбайках
@alexdowsett Алекс Даусетт
До сих пор в своей жизни все, кого мне надо было кормить, был я сам и моя машина. Теперь я ответственный взрослый, должен заботиться о Мэри и Альберте, который прячется в тени как ниндзя
@mhaller91 Марко Халлер
Предрождественнский обед с моими товарищами по тренировкам. Что думаете о нашей рождественской ёлке?
@ivanbasso Иван Бассо
Мой первый велосипед 1984 года
La mia prima bici. 🚴1984 pic.twitter.com/Pt29NGI2oF— ivanbasso (@ivanbasso) 20 декабря 2016 г.
@AndreGreipel Андре Грайпель
Команда Lotto Soudal готова к презентации
@JeremMaison Жереми Мэзон
Спуск!! В тренировочном лагере
Descent !! During Training Camp with my Xelius SL 👍👌 #Lapierre #myreasontoride #GoPro #equipefdj pic.twitter.com/ngFBRpZOoy— Jérémy Maison (@JeremMaison) 20 декабря 2016 г.
@PippoPozzato Филиппо Поццато
Потрясающая панорама с Монте Граппы
@SimonePetilli Симоне Петилли
Начинаем тренировки по жаре
@MicheleScarponi Микеле Скарпони
Фрэнкиииии!!!
Frankieeee!!!!!! 🦆🦅🐥🐔🐣🙉🙈🐵 pic.twitter.com/PGMglivCgH— Michele Scarponi (@MicheleScarponi) 21 декабря 2016 г.
@PMartens83 Пауль Мартенс
Длинные тени, последняя хорошая тренировка в Мохакаре. А теперь домой на Рождество
@AlexFolifor Александр Фолифоров
Вуэльта-Тур-Джиро
@domontaxel Аксель Домон
Дед Мороз может прийти, а мои туфли уже под ёлкой
@eroscapecchi Эрос Капекки
Тренировочный лагерь окончен! 10 дней плодотворной работы с моей новой семьёй Quick Step
@GBonnafond Гийом Боннафон
Чтобы найти солнце, потребовалось подняться на высоту
@albertocontador Альберто Контадор
Ещё один хороший день работы
@chrisfroome Крис Фрум
Выехал на тренировку утром, моё любимое время дня. Восход
@SimoClarke Саймон Кларк
Превосходный день, чтобы проехаться вокруг озера Комо. Люблю здесь это время года, когда выходит солнце
@Kristoff87 Александр Кристофф
@chrisfroome Крис Фрум
Готов к выходу. С Рождеством
@petosagan Петер Саган
Приятно находиться среди лучших спортсменов Словакии, я 2-й для разнообразия
@FabioAru1 Фабио Ару
Солнце, отличная температура и группа молодых дарований из Виллачидро. Это первая часть тренировки
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
После тренировки на велосипеде тренировка в воздухе с двумя особыми пассажирами. #семья
@alex_howes Алекс Хаус
Провожу тренировку по адаптации к жаре, чтобы подготовиться к Туру Даун Андер
@vincenzonibali Винченцо Нибали
Смотрю видео с семьёй. Проходит время, но не исчезает волшебство Рождества
@golasmichal Михал Голась
Меня снова обманули с прогнозом погоды! Да здравствует белое Рождество!
@SimoClarke Саймон Кларк
1-й горный тест для моего Evo Disc. Отличные условия для проверки. Весёлого Рождества
@FabioFelline Фабио Феллине
После долгой тренировки всем желаю Весёлого Рождества!
@BaukeMollema Бауке Моллема
Всем весёлого Рождества!
@il_koshevoy Илья Кошевой
Весёлого Рождества, друзья, и хороших праздников
@Stefclement Стеф Клемент
Это всё, что я могу позволить себе на Рождество после того, как узнал, что и Наиро Кинтана стартует на Джиро д'Италия. Всем весёлого Рождества. Наслаждайтесь!
@Roman86_K Роман Кройцигер
Типичный чешский рождественский вечер с хорошей едой и великолепной атмосферой
@SachaModolo Саша Модоло
Желаю всем счастливого и спокойного Рождества!
@Andrey_Amador Андрей Амадор
Две моих любимых в рождественском настроении!
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Ребята, желаю всем вам Весёлого Рождества
@WoutPoels Ваут Пулс
Весёлого Рождества!!!
@PippoPozzato Филиппо Поццато
Горжусь, что получил такой подарок на Рождество
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
Весёлого Рождества
@MicheleScarponi Микеле Скарпони
Всем счастливого Рождества
@chrisfroome Крис Фрум
Весёлого Рождества от меня и моего Эльфа, спасибо всем вам за то, что поддерживали меня в этом году
@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов
Есть два типа велосипедистов. К какому относитесь вы? Нажмите «нравится», если вы тот, кто слева, или «репост», если тот, кто справа. Кстати, я ношу так, как справа.
@DanMartin86 Дэн Мартин
Впервые встречаю Рождество как женатый мужчина, и мне купили новую шляпу! Всем велёлого Рождества
@johndegenkolb Джон Дегенкольб
Традиционное рождественское барбекю! Желаю приятно провести время с семьёй и друзьями
@FabioAru1 Фабио Ару
Хорошего Рождества всем из моей Сардинии!
Buon Natale a tutti dalla 'mia' Sardegna! #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/GD3T9w5C6J— Fabio Aru (@FabioAru1) 25 декабря 2016 г.
@Lotto_Soudal
Команда Lotto Soudsal желает всем Весёлого Рождества
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