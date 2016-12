 Велотвиттер. 297-й выпуск

Первые сборы завершены, а рождественские праздники – повод позволить себе немного отступить от диеты, однако, не прекращая тренировок. Праздничное настроение и добрые пожелания велогонщиков профессионального пелотона в нашем обзоре твитов за прошедшую неделю.

@f_cancellara Фабиан Канчеллара

Очень счастлив, взволнован наградой «Спортсмен года Швейцарии 2016»

@DCunego Дамиано Кунего

Наша новая велоформа на 2017 год. Вам нравится?

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Этот подъём очень трудный, а в декабре проходить его тяжелее вдвойне!!!

@albertocontador Альберто Контадор

Время с братом. #Работа. #Будущее

‏@VerhoevenNico Нико Верхувен

Дорога кончилась, немного бездорожья для разнообразия

‏@CoachLuicito Луис Делайе

Готовимся к плаванию на открытой воде. Ищем таланты для триатлона

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Закончил 2-часовую тренировку на #tacxneo на балконе, слишком сильный ветер и дождь на улице

‏@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас

Почему с каждым днём я получаю всё больше удовольствия от того, что делаю, и ещё больше люблю свою работу

@MarkCavendish Марк Кэвендиш

Погода была ужасной!

@lars_boom Ларс Боом

Завтра последний день в Испании. Приложил силы и поборолся в спринте с чемпионом Диланом Груневегеном

