Велотвиттер. 4-й (302) выпуск

О заслуженных днях отдыха, тренировках в зимней сказке, первых в сезоне укусах пчёл, мечтах и прозе жизни, а также о многом другом рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.

@Roman86_K Роман Кройцигер

Впереди долгая тренировка. Авокадо, омлет, ветчина, греческий йогурт, зерновой хлебец с семенами льна и, конечно, маленькая чашка кофе

‏@simongerrans Саймон Герранс

Небольшая сессия в @VicInstSport

@PippoPozzato Филиппо Поццато

Сезон начался!! Двойной прокол

@juanjolobato Хуанхо Лобато

2 часа лёгкой тренировки с перерывом на кофе. Лучшее в моей работе – продолжение дружбы, хотя мы в разных командах

‏@MarcdeMaar Марк де Маар

Глобальное потепление? Не в Испании…привык, что здесь солнечно

@DanMartin86 Дэн Мартиин

Тренировка в зимней сказке, одна из самых прекрасных поездок на велосипеде из всех, что у меня были. Сюрреалистическое ощущение, когда проезжаешь через стены снега при + 8. Андорра

@ChadHaga Чед Хага

Когда ты ездил 5, 5 часов, и всё ещё находишься в часе езды от дома, а объезд займёт час, то единственным вариантом остаётся #запомнить этот момент

‏@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Мой драгоценный Colnago

‏@il_koshevoy Илья Кошевой

Стратегически важная точка, когда планируешь маршрут своей тренировки

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Сегодня этап в Аргентине прошёл вот так – немного свёз кожу, несколько синяков. Но это моя жизнь, падаешь и всегда знаешь, что поднимешься, как в спорте, так и в жизни.

@quickstepteam

Наш новый водитель автобуса

Если бы Оливер Стоун задумался о сиквеле фильма «Каждое воскресенье», мы могли бы предложить подходящего человека

Тим Деклерк перед стартом этапа Тура Сан-Хуан

‏@Roman86_K Роман Кройцигер

Люблю этот вид, никогда не устаю от него. Гран-Канария. Моган

‏@juanjolobato Хуанхо Лобато

Несмотря на отличный тренировочный сбор с командой LottoNL-Jumbo, нет ничего лучше, чем ненадолго вернуться домой.

@chrisfroome Крис Фрум

На Australian Open с Кэделом Эвансом смотрим матч Фередер - Варвинка

@Stefclement Стеф Клемент

Когда возвращаешься домой и готов выехать на тренировку, но не можешь вспомнить, куда положил ключи, перед тем, как уехать в тренировочный лагерь

@laurenstendam Лауренс Тен Дам

Сегодня завидую моему младшему брату. Велоспорт – моя страсть, но конькобежный спорт на настоящем льду – моя первая любовь

@albertocontador Альберто Контадор

Борись за мечты!

‏@il_koshevoy Илья Кошевой

Осталось 10 дней до старта моего сезона

@alexdowsett Алекс Даусетт

Самый яркий момент сегодняшней гонки – мой бывший товарищ по команде сказал мне, чтобы я вывез его вперёд на последних 10 км. Естественно, я притормозил и поехал медленнее.

‏@AdamBlythe89 Адам Блайт

Пора паковать сумки и отправляться на первую гонку сезона с командой AquaBlue Sport

‏@zdenekstybar Зденек Штыбар

Вот как выглядит заслуженный день отдыха

@RohanDennis Роан Деннис

Думаю, это любовь

@cabg1989 Карлос Бетанкур

День на станке

@IgorAntonH Игор Антон

Наслаждаюсь нашим потрясающим побережьем и тестирую мои новые очки!

‏@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Укус пчелы номер 1 в 2017 году

@Tomashuuns Томас Скуйиньш

Можете быть уверены, мне нравится каждая секунда этой дождливой погоды

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Тренировочный лагерь

@rorysutherland1 Рори Сазерленд

Цитата дня. Мой сосед по комнате Алекс Даусетт сказал мне: «Извини, что я так долго говорил по телефону, мне надо было проверить, как там мои котята»

‏@jurgenroelandts Юрген Руландтс

Часть 1: выпить чашечку или две кофе и смотреть, как мимо проходят ребята, которые должны сегодня ехать гонку, как Андре Грайпель

Часть 2: проверить на завтра Ridley и проехать небольшую тренировку с нашим новым товарищем по команде Морено Хофландом

Часть 3: напитаться солнечной энергией перед завтрашней гонкой

‏@yaropopovych Ярослав Попович

Теперь наш механик тоже будет везти велосипед как этот аргентинец

