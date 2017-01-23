VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Велотвиттер. 4-й (302) выпуск

Велотвиттер. 4-й (302) выпуск

 

 

О заслуженных днях отдыха, тренировках в зимней сказке, первых в сезоне укусах пчёл, мечтах и прозе жизни, а также о многом другом рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.

 

 

@Roman86_K Роман Кройцигер

Впереди долгая тренировка. Авокадо, омлет, ветчина, греческий йогурт, зерновой хлебец с семенами льна и, конечно, маленькая чашка кофе

 

@simongerrans Саймон Герранс

Небольшая сессия в @VicInstSport

@PippoPozzato Филиппо Поццато

Сезон начался!! Двойной прокол

@juanjolobato Хуанхо Лобато

2 часа лёгкой тренировки с перерывом на кофе. Лучшее в моей работе – продолжение дружбы, хотя мы в разных командах

@MarcdeMaar Марк де Маар

Глобальное потепление? Не в Испании…привык, что здесь солнечно

@DanMartin86 Дэн Мартиин

Тренировка в зимней сказке, одна из самых прекрасных поездок на велосипеде из всех, что у меня были. Сюрреалистическое ощущение, когда проезжаешь через стены снега при + 8. Андорра

@ChadHaga Чед Хага

Когда ты ездил 5, 5 часов, и всё ещё находишься в часе езды от дома, а объезд займёт час, то единственным вариантом остаётся #запомнить этот момент

@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Мой драгоценный Colnago

@il_koshevoy Илья Кошевой

Стратегически важная точка, когда планируешь маршрут своей тренировки

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Сегодня этап в Аргентине прошёл вот так – немного свёз кожу, несколько синяков. Но это моя жизнь, падаешь и всегда знаешь, что поднимешься, как в спорте, так и в жизни.

@quickstepteam 

Наш новый водитель автобуса

 

Если бы Оливер Стоун задумался о сиквеле фильма «Каждое воскресенье», мы могли бы предложить подходящего человека

 

Тим Деклерк перед стартом этапа Тура Сан-Хуан

@Roman86_K Роман Кройцигер

Люблю этот вид, никогда не устаю от него. Гран-Канария. Моган

@juanjolobato Хуанхо Лобато

Несмотря на отличный тренировочный сбор с командой LottoNL-Jumbo, нет ничего лучше, чем ненадолго вернуться домой.

 

@chrisfroome Крис Фрум

На Australian Open с Кэделом Эвансом смотрим матч Фередер -  Варвинка

 

@Stefclement Стеф Клемент

Когда возвращаешься домой и готов выехать на тренировку, но не можешь вспомнить, куда положил ключи, перед тем, как уехать в тренировочный лагерь

@laurenstendam Лауренс Тен Дам

Сегодня завидую моему младшему брату. Велоспорт – моя страсть, но конькобежный спорт на настоящем льду – моя первая любовь

@albertocontador Альберто Контадор

Борись за мечты!

@il_koshevoy Илья Кошевой

Осталось 10 дней до старта моего сезона

@alexdowsett Алекс Даусетт

Самый яркий момент сегодняшней гонки – мой бывший товарищ по команде сказал мне, чтобы я вывез его вперёд на последних 10 км. Естественно, я притормозил и поехал медленнее.

@AdamBlythe89 Адам Блайт

Пора паковать сумки и отправляться на первую гонку сезона с командой AquaBlue Sport

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Вот как выглядит заслуженный день отдыха

@RohanDennis Роан Деннис

Думаю, это любовь

@cabg1989 Карлос Бетанкур

День на станке

@IgorAntonH Игор Антон

Наслаждаюсь нашим потрясающим побережьем и тестирую мои новые очки!

@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Укус пчелы номер 1 в 2017 году

@Tomashuuns Томас Скуйиньш

Можете быть уверены, мне нравится каждая секунда этой дождливой погоды

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Тренировочный лагерь

@rorysutherland1 Рори Сазерленд

Цитата дня. Мой сосед по комнате Алекс Даусетт сказал мне: «Извини, что я так долго говорил по телефону, мне надо было проверить, как там мои котята»

@jurgenroelandts Юрген Руландтс

Часть 1: выпить чашечку или две кофе и смотреть, как мимо проходят ребята, которые должны сегодня ехать гонку, как Андре Грайпель

Часть 2: проверить на завтра Ridley и проехать небольшую тренировку с нашим новым товарищем по команде Морено Хофландом

Часть 3: напитаться солнечной энергией перед завтрашней гонкой

@yaropopovych Ярослав Попович

Теперь наш механик тоже будет везти велосипед как этот аргентинец

 

 

@FabioFelline Фабио Феллине

Великий Фаустино!

@bolegrega Грега Боле

Поехали … в Дубай

@alexedmo Александр Эдмондсон

Сегодня я ударился о пчелу, когда ехал на велосипеде на скорости 75 км/ч, и вот что получилось. Пчела-Эдмо: счёт 1-0

@gatto_oscar Оскар Гатто

Чашка прекрасного горячего капучино в @cafeducycliste мне не повредит - спасибо Фабио Сабатини, что заставил меня выехать в 8!

@rorysutherland1 Рори Сазерленд

Отправляюсь в Дубай с командой Movistar. Так близко к бизнес-классу

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: велотвиттер велоспорт

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

23 - 29 января 2017

Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (3)
    Earl57-Фото

    На ютубе их трансляцию вчера внезапно закрыли, а аккаунт удалили с сообщением, что удален "за многочисленные нарушения и обман зрителей". В чем конкретно выражались нарушения и обман, не сообщили. Да, качество трансляции не поражало воображение, но контент то их собственный.

    Орги Сан-Хуана пытались запустить с нового аккаунта, но не получилось. Через какое-то время они продолжили трансляцию на фейсбуке.

    Где сегодня будет трансляция и будет ли вообще, учитывая температуру выше 40 градусов, сказать трудно. Пока орги сообщили только о сокращении дистанции 7-го этапа.

    Судя по предыдущим трансляциям, в Сан-Хуане явные проблемы с ретрансляторами. Поэтому на равнинных участках они запускают вертолет и трансляция идет. В горах запускать вертолет на маленькой высоте смертельно опасно. Поэтому они ждут, когда пелотон выйдет из гор и снова запускают съемки с вертолета. Но похоже на 5-м этапе кто-то пожаловался админам ютуба и те отреагировали удалением аккаунта.

  • 0x5F375A86
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Очень крутая гонка, астана и мувистар пропустили мощнешую рубку, было в сто раз интереснее, чем Милан - Сан-Ремо последних 20 выпусков. Там было все самое интересное: Фрум, работающий на Энао, Хаас, закрывший пару десятков атак, Порт, возомнивший себя Тони Мартином, Ускорение Майерса (UCI должны поверить его велосипед на наличие реактивных двигателей от боинга) и спринтерская рубка в конце в стиле Париж-Рубэ с кровавым туманом в глазах.

  • evgeny1330
    Дубль Тима Велленса на Challen ... (1)
    evgeny1330-Фото

    Неслабо сезон начал Велленс, что-то будет дальше.

  • owli4
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (3)
    owli4-Фото

    Где можно посмотреть запись гонок

  • Berdok
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 6 (3)
    Berdok-Фото

    Моллеме необходима победа

  • velodoctor
    Командный рейтинг Мирового Тур ... (1)
    velodoctor-Фото

    это единственный рейтинг теперь?

  • Grif
    Скончался украинский велогонщи ... (5)
    Grif-Фото

    Безбашенный парень был. Очень жаль. Соболезную.((

  • Тукаев
    Максимилиано Ричезе - победите ... (1)
    Тукаев-Фото

    Господа или Дамы. Где можно посмотреть составы на Тур Дубай? На их сайте не нашёл. Может плохо искал?



    Спасибо нашёл. Судя по всему ни Катюша ни Газпром там не едут, они на Valencia будут. Хорошо что и ту и другую гонки Евроспорт покажет

  • velodoctor
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (2)
    velodoctor-Фото

    Браво рестрепо, невероятно.  good То что Арнд дотерпел а Цатевич нет, странное дело. Видимо те кто едут Джиро будут на других гонках просто кататься. 

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Eufemiano Fuentes
    Не смотрел...четвертым заехал,тот Оскар Севелия про которого я подумал...или однофамилец??))

    Тот самый, испанец, живущий в Колумбии. 40 лет, а какая прыть. Молему ведь сбросил на финише, когда потянулся за Коштой. А до того момента все вместе ехали.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 января

Pavel Brutt (Gazprom - RusVelo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (131)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)