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Велотвиттер. 4-й (302) выпуск
О заслуженных днях отдыха, тренировках в зимней сказке, первых в сезоне укусах пчёл, мечтах и прозе жизни, а также о многом другом рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.
@Roman86_K Роман Кройцигер
Впереди долгая тренировка. Авокадо, омлет, ветчина, греческий йогурт, зерновой хлебец с семенами льна и, конечно, маленькая чашка кофе
@simongerrans Саймон Герранс
Небольшая сессия в @VicInstSport
@PippoPozzato Филиппо Поццато
Сезон начался!! Двойной прокол
@juanjolobato Хуанхо Лобато
2 часа лёгкой тренировки с перерывом на кофе. Лучшее в моей работе – продолжение дружбы, хотя мы в разных командах
@MarcdeMaar Марк де Маар
Глобальное потепление? Не в Испании…привык, что здесь солнечно
@DanMartin86 Дэн Мартиин
Тренировка в зимней сказке, одна из самых прекрасных поездок на велосипеде из всех, что у меня были. Сюрреалистическое ощущение, когда проезжаешь через стены снега при + 8. Андорра
@ChadHaga Чед Хага
Когда ты ездил 5, 5 часов, и всё ещё находишься в часе езды от дома, а объезд займёт час, то единственным вариантом остаётся #запомнить этот момент
@RuiCostaCyclist Руй Кошта
Мой драгоценный Colnago
@il_koshevoy Илья Кошевой
Стратегически важная точка, когда планируешь маршрут своей тренировки
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
Сегодня этап в Аргентине прошёл вот так – немного свёз кожу, несколько синяков. Но это моя жизнь, падаешь и всегда знаешь, что поднимешься, как в спорте, так и в жизни.
@quickstepteam
Наш новый водитель автобуса
Если бы Оливер Стоун задумался о сиквеле фильма «Каждое воскресенье», мы могли бы предложить подходящего человека
Тим Деклерк перед стартом этапа Тура Сан-Хуан
@Roman86_K Роман Кройцигер
Люблю этот вид, никогда не устаю от него. Гран-Канария. Моган
@juanjolobato Хуанхо Лобато
Несмотря на отличный тренировочный сбор с командой LottoNL-Jumbo, нет ничего лучше, чем ненадолго вернуться домой.
@chrisfroome Крис Фрум
На Australian Open с Кэделом Эвансом смотрим матч Фередер - Варвинка
@Stefclement Стеф Клемент
Когда возвращаешься домой и готов выехать на тренировку, но не можешь вспомнить, куда положил ключи, перед тем, как уехать в тренировочный лагерь
@laurenstendam Лауренс Тен Дам
Сегодня завидую моему младшему брату. Велоспорт – моя страсть, но конькобежный спорт на настоящем льду – моя первая любовь
@albertocontador Альберто Контадор
Борись за мечты!
@il_koshevoy Илья Кошевой
Осталось 10 дней до старта моего сезона
@alexdowsett Алекс Даусетт
Самый яркий момент сегодняшней гонки – мой бывший товарищ по команде сказал мне, чтобы я вывез его вперёд на последних 10 км. Естественно, я притормозил и поехал медленнее.
@AdamBlythe89 Адам Блайт
Пора паковать сумки и отправляться на первую гонку сезона с командой AquaBlue Sport
@zdenekstybar Зденек Штыбар
Вот как выглядит заслуженный день отдыха
@RohanDennis Роан Деннис
Думаю, это любовь
@cabg1989 Карлос Бетанкур
День на станке
@IgorAntonH Игор Антон
Наслаждаюсь нашим потрясающим побережьем и тестирую мои новые очки!
@LouisMeintjes Луис Мейнтьес
Укус пчелы номер 1 в 2017 году
@Tomashuuns Томас Скуйиньш
Можете быть уверены, мне нравится каждая секунда этой дождливой погоды
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Тренировочный лагерь
@rorysutherland1 Рори Сазерленд
Цитата дня. Мой сосед по комнате Алекс Даусетт сказал мне: «Извини, что я так долго говорил по телефону, мне надо было проверить, как там мои котята»
@jurgenroelandts Юрген Руландтс
Часть 1: выпить чашечку или две кофе и смотреть, как мимо проходят ребята, которые должны сегодня ехать гонку, как Андре Грайпель
Часть 2: проверить на завтра Ridley и проехать небольшую тренировку с нашим новым товарищем по команде Морено Хофландом
Часть 3: напитаться солнечной энергией перед завтрашней гонкой
@yaropopovych Ярослав Попович
Теперь наш механик тоже будет везти велосипед как этот аргентинец
from now on our mechanics carry bike like this Argentinian #funny #argentina #sanjuan #bike pic.twitter.com/Z3WtsI5NY2— yaroslav popovych (@yaropopovych) 28 января 2017 г.
@FabioFelline Фабио Феллине
Великий Фаустино!
@bolegrega Грега Боле
Поехали … в Дубай
@alexedmo Александр Эдмондсон
Сегодня я ударился о пчелу, когда ехал на велосипеде на скорости 75 км/ч, и вот что получилось. Пчела-Эдмо: счёт 1-0
@gatto_oscar Оскар Гатто
Чашка прекрасного горячего капучино в @cafeducycliste мне не повредит - спасибо Фабио Сабатини, что заставил меня выехать в 8!
@rorysutherland1 Рори Сазерленд
Отправляюсь в Дубай с командой Movistar. Так близко к бизнес-классу
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