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Руди Молар о продлении контракта на 4 года и работе с Тибо Пино

Велокоманда Groupama-FDJ продлила контракт с Руди Моларом на 4 года

 

 

  30-летний французский велогонщик Руди Молар (Rudy Molard) продлил контракт с командой Groupama-FDJ до конца 2024 года. Руди Молар работает в команде с 2017 года.

 

  Контракт на четыре года – уникальное явление в современном велоспорте. В интервью сайту Groupama-FDJ Руди Молар рассказал, как был удивлён и обрадован предложением, что для него означает долгосрочный контракт и какой он видит свою роль в команде.

 

Руди Молар о продлении контракта на 4 года и работе с Тибо Пино

 

- Руди, теперь ты с командой до конца 2024 года. Ты удивился предложению продлить контракт на 4 года?

 

- Если честно, да. Никогда не думал о подписании долгосрочного контракта. Я всегда выполняю свою работу, заканчивается ли срок моего контракта или нет. Изначально не думал о таком, но когда мне сделали это предложение, я решил принять, потому что уходить не хотел. Сказал себе: «Почему бы теперь не на четыре года?»

 

- Как воспринял предложение?

 

- Конечно, был тронут. В велоспорте контракты на 4 года – редкость, их почти нет. Предложив его, команда показала, насколько сильно верит в меня и мой потенциал. Те, кто подписывают долгосрочные контракты, часто проводят тихо год или два, а потом начинают усиленно работать в последний год, чтобы продлить его. Предлагая мне продление на 4 года, команда в какой-то степени рискует, но этим больше показывает, что отлично знает меня, видит, что я выкладываюсь на 100% вне зависимости от ситуации с контрактом. Это важный знак уверенности во мне.

 

- Считаешь ли это наградой за серьёзное ответственное отношение к работе?

 

- Не знаю. Возможно. Но мы говорим о профессиональном спорте, когда контракт – не вознаграждение, а плата за будущее. Прежде всего, команда заметила, что с каждым годом я выступаю всё лучше. С каждым сезоном достигаю нового уровня. Я вижу это, думаю, они тоже. Смотрю на это так – во мне заинтересованы, если я продолжаю прогрессировать. Конечно, контракт на 4 года – большая редкость, особенно в моём возрасте (30 лет), но я твёрдо уверен, что мои лучшие годы ещё впереди.

 

- Ты подписал контракт на больший срок, чем лидеры…

 

- Не знаю, как у них проходили переговоры, но теперь тоже чувствую себя ядром команды. Это показывает, что команда видит мой потенциал, и что я полностью соответствую их ожиданиям и в роли лидера, и в роли товарища по команде. Теперь моя очередь работой отблагодарить их за предложение, которое мне пришлось обдумать. Мне постоянно нужны новые цели, адреналин. Поэтому я немного волновался, прежде всего, о том, что контракт рассчитан на 4 года. Но должен отметить, что в команде чувствую себя очень спокойно, со всеми у меня хорошие отношения. Присоединившись к команде, я смог реализовать свой потенциал, свой уровень.

 

- Какую цель ставит долгосрочный контракт? Приносить высокие результаты, и помогать Тибо достичь максимума?

 

- И то, и другое. Мне нравится моя роль в команде, поэтому я не хотел уходить. На некоторых гонках мне дают шанс проявить себя лидером, в остальное время я – товарищ  Тибо, мы боремся за победы на крупных гонках. На мне обязанность показывать результат, а также быть на пике форме, когда я выступаю с Тибо. Благодаря этому я прогрессирую. Хочу сохранить этот баланс.

 

- В профессиональном велоспорте ты видишь себя только в этой двойной роли?

 

- Да, для меня важно не быть постоянно только помощником. Мне хочется ставить личные цели, это меня вдохновляет. Мне это очень нужно, потому что так я могу проявлять себя на 100%, находить мелочи, которые позволяют мне совершенствоваться. При 4-летнем контракте важно ставить целью не только помощь Тибо. Приоритет команды – результаты на Гранд-турах, но мой сезон ими не ограничивается. Если я хочу выступать на главных гонках на 100%, то мне надо до стартов на Гранд-турах и самому добиться одного – двух личных результатов.

 

- Ты задумывался о том, чтобы брать на себя большую ответственность?

 

- Возможности у меня есть везде. В течение года мне дают шанс брать на себя ответственность, но в этой команде у меня ещё одна задача – помогать Тибо. Я не вижу себя выступающим без Тибо, или работающим на другого лидера на Гранд-туре. Мне нравится цель – бороться за победу или за высокие результаты на Гранд-туре. Не представляю выполнение этой задачи без Тибо. Мы с ним довольно близки, я не вижу своей дальнейшей карьеры без него. Мы отлично ладим. Я очень доволен ролью его помощника и не хочу её терять.

 

- Ты упоминал, что переход в эту команду стал поворотной точкой…

 

- Совершенно точно. Когда пришёл сюда, полностью «переключился» психологически. Понял, как готовиться к гонкам. Сразу увидел, что вся проделанная здесь работа даёт результаты. Раньше не ставил цели бороться за победу.

 

 В предыдущей команде не видели моего потенциала, в меня не верили, и мои данные их не интересовали. Когда пришёл в Groupama-FDJ, снова стал тренироваться с Жюльеном Пино, по другому готовиться к гонкам, работать на успешных лидеров. И это всё изменило – и мою карьеру, и мой взгляд на работу. Мне нравится настрой, когда всё заточено под борьбу за победу. И уровень гонщиков здесь выше, что я заметил на первом же тренировочном сборе. Когда проходишь подъёмы с Тибо – это нечто.

 

  Я получил прилив вдохновения, стал внимательно относиться ко всем деталям, которые могут поднять мне уровень. И когда в первый год выступления в команде я занял 8-е место на Флеш Валлонь, осознал свои возможности. Добиваясь личных результатов, я постепенно вышел на правильную дорогу. Переход в эту команду стал лучшим выбором в моей карьере.

 

- Считаешь, тебе ещё есть куда расти?

 

- Конечно. Чувствую, что ещё не достиг своего потолка. Не знаю, случайно или нет, но когда был молодым, никогда не садился на велосипед зимой. В андерах начинал выезжать на велосипеде в марте. Мог 4 – 5 месяцев не тренироваться на велосипеде. В то время чувствовал себя отстающим. Подход к работе был совсем не таким, как сейчас. Даже не представлял, как это можно выезжать на велосипеде зимой. Для меня велоспорт был связан с летом. Впервые тренировался зимой, став нео-про.

 

  Признаюсь – прогрессировал медленно, надо было заполнять пробелы, не было базы. Я не всегда справлялся с нагрузкой, потому что не имел  основ, которые сейчас есть у всей молодёжи, переходящей в профессионалы. Но в итоге благодаря этому отставанию теперь я полезен, потому что сберёг себя и здоровье. Это позволяет мне сейчас, в 30 лет, совершенствоваться шаг за шагом без пробелов. Чувствую, что своего максимума ещё не достиг. Каждый год бью собственный рекорд мощности, и тот, который показываю за короткий промежуток, и за долгий. Это хороший знак на будущее. Так складывается моя карьера.

 

- По этой причине ты смог добиться личных результатов, несмотря на то, что часть сезона выступаешь как помощник?

 

- Переходить от одной задачи к другой для меня естественно. Я обожаю свою работу. Люблю весь сезон, все гонки. Когда мне даётся шанс, хватаюсь за него обеими руками. Мне нравится выступать, какой бы ни была погода – холод на Париж-Ницце или жара под 40 на Вуэльте Испании. У меня получается быть полезным весь год, именно это во мне ценит команда. Они знают, что могут положиться на меня в любое время.

 

  Меня радует, что я могу чем-то помочь Тибо и в то же время чего-то достичь самому. Иногда, возможно, несколько эгоистично использовать шанс для себя, но скажу без ложной скромности – я счастлив, когда команда говорит мне: «Тибо не поедет Ломбардию, поэтому рассчитываем на тебя и Давида». Это меня радует. Тренируясь, повторяю себе, что надо пользоваться возможностью, что на меня полагаются.  

 

  Эта двойная роль в команде меня удовлетворяет полностью. С одной стороны я рад, что могу показать свой уровень на международных гонках. С другой, когда ты помогаешь товарищам по команде, то следуешь стратегии, и не можешь сравнить себя с сильнейшими, не знаешь, какое место в итоге займёшь. А здесь у меня есть возможность время от времени соревноваться с самыми сильными соперниками, и я знаю свой уровень. Команда даёт мне шанс, мне это нравится.

 

  Когда Тибо побеждает на вершине Турмале, эмоции захлёстывают стихийно, на глазах выступают слёзы. Это нечто волшебное, невероятные чувства. Когда я финишировал 10-м на Ломбардии, то сначала просто ощущал удовлетворение, а потом приходили эмоции. Я не выиграл, но топ-10 на классике Монументе – для меня очень хороший результат.

 

  Когда я работаю на Тибо, мне приходится превосходить себя, потому что Тибо сильнее. Если я хочу быть с ним рядом как можно дольше, вывезти его в решающий момент, мне приходится глубоко зарываться. А когда я лидер, я слежу за своими действиями, потому что борясь за результат, надо проехать идеально, безошибочно, лишний раз не тратить силы. Стратегия совсем другая.

 

- Ты умеешь сдерживаться и не переходить границы?

 

- Когда стартую с Тибо, у меня нет мыслей о себе. Мне всё понятно. Тогда никакого эго не проявляется – я никаким образом не конкурирую с Тибо. Наоборот, еду, чтобы помочь ему и отдать ради этого все силы. Он настолько сильнее меня, что нет смысла кормить своё эго. Я остаюсь собой. Не притворяюсь кем-то другим. Стараюсь выложиться на 100%, что тоже ценится командой. Я не из тех, кто собирается в будущем раскрыть свой талант. Работать на Тибо для меня более чем достаточно, большего не ищу.

 

- Когда контракт закончится, тебе будет 35 лет. Это означает, что ты ещё мотивирован прилагать усилия.

 

- Конечно, я в этом не сомневаюсь. Велоспорт – моя страсть. Люблю свою работу. По телевизору смотрю все гонки. Осознаю, насколько мне повезло стать профессиональным велогонщиком, достичь этого уровня. Я радуюсь каждой гонке. То, что вкладываю свои силы ради других, меня не беспокоит. Мне нравится, как я живу, что делаю. Когда больше не буду испытывать эту страсть, уйду из велоспорта. Но сейчас не представляю, что такое возможно. Мне очень нравится моя работа. Я счастлив.

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Теги к статье: Руди Молар Rudy Molard Groupama-FDJ Тибо Пино

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 16:53 | Регистрация: 20.06.2019

    Вот это отлично) Побольше бы таких контрактов.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    Андре Грайпель продлил контрак ... (1)
    sashaney-Фото

    Обалдеть, в Про-туре не пошло, зато в Ворлд ещё на 3 года зашёл.

  • Ice
    Руди Молар о продлении контрак ... (1)
    Ice-Фото

    Вот это отлично) Побольше бы таких контрактов.

  • rude_rider
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    rude_rider-Фото
    Решили вдарить по туру со всех орудий . Не плохо не плохо.. Очень такой тур намечается
  • Earl57
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (3)
    Earl57-Фото

    А сезон то возобновится уже на следующей неделе, 21 июня. Роглич, Погачар и другие словенцы вступят в борьбу на национальном чемпионате. Первые ласточки...

    Потом в июле гонки в Европе пойдут уже косяком.

  • Astanaforever
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Если Ару ничего не выдаст в этом году, то он больше точно никогда не выдаст в своей карьере. С Эмиратов его попрут, а другие команды его возьмут только в качестве грегари и бочковозом.за малые деньги.

    Если Ару ничего не выдаст в этом году, то он больше точно никогда не выдаст в своей карьере. С Эмиратов его попрут, а другие команды его возьмут только в качестве грегари и бочковозом.за малые деньги.
  • EL-Fenomeno
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Фабио по графику ТдФ + Вуэльта, однако похвально, но доколесит ли хоть один ГТ до конца?

    А Формоло и Де ла Круза взяли для дополнительной подстраховки Погачара на Туре (я так думаю если Ару "сломается" в горах)

  • Колёсник
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (3)
    Колёсник-Фото
    Усы как у Бората :)
  • ЧОРНЫЙ
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да! Дома сидеть — хозяйством рулить это не по сборам и соревам раскатывать! 

  • Earl57
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    Earl57-Фото

    Интересно, что лидерами на Джиро называют молодого Макналти и Джо Домбровского, который по андерам вроде перспективный был, однако к 29 годам так ничего путного и не показал. А вот Диего Улисси, который намного опытнее и успешнее их обоих, скромненько так, мимоходом, упоминается в ряду грегари. При том, что у Улисси 33 победы в профиках против 3 у Домбровского. Улисси 7-й в рейтинге UCI, Макналти 169-й, а Домбровский и вовсе 266-й. Но итальянца Улисси не назначают капитаном на итальянский грантур. Как-то странно это, однако.

  • Earl57
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (3)
    Earl57-Фото

    «Сейчас у молодых гонщиков потребность в том, на кого можно положиться, кто даст им совет, намного больше, чем раньше. Им важно правильно вернуться в гонки в плане психологического настроя – быть спокойным, но готовым справиться с тем, что ждёт впереди».

     

    На Сайклингньюс последние пару лет перед началом сезона спрашивают у опытных гонщиков, какие советы они дали бы молодым гонщикам. Обычно это Де Гент, Хаусслер и Адам Хансен. Так они дружно отбрыкиваются, говорят что нынешних молодых не интересует ни их опыт, ни их советы. Другое поколение, другой менталитет.

    Нынешние 20-летние сами готовы кого угодно учить чему угодно)) Они амбициозные и самоуверенные. Потренировался, погулял с собакой, встретился с подружкой, потусовался в инстаграме и твиттере - какие проблемы? Ну разве что на тренировку в 9 утра выехать - это подвиг!

    "I was proud of myself this morning. I set off for me ride at 9 am. I just remembered I used to start school at 8:45! how was that possible??"

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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