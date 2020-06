Руди Молар о продлении контракта на 4 года и работе с Тибо Пино

«Сейчас у молодых гонщиков потребность в том, на кого можно положиться, кто даст им совет, намного больше, чем раньше. Им важно правильно вернуться в гонки в плане психологического настроя – быть спокойным, но готовым справиться с тем, что ждёт впереди».

На Сайклингньюс последние пару лет перед началом сезона спрашивают у опытных гонщиков, какие советы они дали бы молодым гонщикам. Обычно это Де Гент, Хаусслер и Адам Хансен. Так они дружно отбрыкиваются, говорят что нынешних молодых не интересует ни их опыт, ни их советы. Другое поколение, другой менталитет.

Нынешние 20-летние сами готовы кого угодно учить чему угодно)) Они амбициозные и самоуверенные. Потренировался, погулял с собакой, встретился с подружкой, потусовался в инстаграме и твиттере - какие проблемы? Ну разве что на тренировку в 9 утра выехать - это подвиг!

"I was proud of myself this morning. I set off for me ride at 9 am. I just remembered I used to start school at 8:45! how was that possible??"