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Михаэль Карбель – новый велогонщик команды NTT

Михаэль Карбель – 29-й гонщик велокоманды NTT

 

 

  Подписанием контракта с 24-летним датским гонщиком Михаэлем Карбелем (Michael Carbel) команда NTT завершила формирование состава на 2020 год. Карбель стал 29-м гонщиком команды. Вместе с Михаэлем Карбелем из датской континентальной команды Waoo в команду NTT перешёл в качестве спортивного директора 36-летний Даниэль Хольм Фодер (Daniel Holm Foder), который будет работать под руководством Ларса Михаэльсена.

 

Михаэль Карбель усилит спринтерский состав команды NTT и будет развиваться, работая с Джакомо Ниццоло, Райаном Гиббонсом, Максом Валшайдом и Рейнхардтом Янсе ван Ренсбургом.

 

Михаэль Карбель – новый велогонщик команды NTT

 

Photo © 2019 NTT Pro Cycling

 

  В этом году Михаэль Карбель стал победителем этапа на этапе гонки Flèche du Sud, в 2017 стал бронзовым призёром в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира.

 

  Михаэль Карбель: «Я на седьмом небе от счастья, что стал членом команды NTT! Наконец, сбылась моя мечта выступать на уровне Мирового тура. Конечно, будет трудно, но я с нетерпением жду, когда стану частью команды NTT. В первый раз встречусь с командой в тренировочном лагере в Дении».

 

  Даниэль Хольм Фодер: «Я рад присоединиться к команде NTT, возможности работать на самом высоком спортивном уровне, в команде с сильной группой гонщиков, обладающих огромным потенциалом. Для меня это важный профессиональный вызов, потому что я буду работать с очень опытной группой спортивных директоров. Уверен, что смогу внести свой вклад в будущие успехи команды».

 

  Дуглас Райдер, глава команды NTT: «Прекрасно, что Михаэль и Даниэль пополнили наш состав. Мы верим в многоплановость, упорный труд и создание возможностей, ждём их вклад в наше развитие, которое мы продолжим вместе в следующем сезоне».

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Теги к статье: Михаэль Карбель Michael Carbel NTT

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • diveman
    Новый сезон, новый этап в исто ... (2)
    diveman-Фото

    Прикольно. Конышев и эту конюшню развалит.

  • error
    Новый сезон, новый этап в исто ... (2)
    error-Фото

    Впечатляют имена тренеров, а состав непонятный. 

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    rude_rider-Фото

    ох чувствую молодежь по всем фронтам дадут "старичкам" прикурить и в классиках и в ГТ и на ОИ с ЧМ

    тем интереснее

  • Remz
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (39)
    Remz-Фото
    Классная Джиро предстоит, горнякам есть где разгуляться и универсалам маршрут очень подходит. Получится горняки будут в горах зарабатывать минуты, а в разделках универсалы будут отыгрывать???? как раз для зрителей классная гонка получится. Так что горнякам придётся хороший задел делать перед раздельщиками, думаю минут 5 будет достаточно))) Претендентов должно быть много в этом году, маршрут подходит многим гонщикам, Дюмулен и Роглич в одной команде едут, вот уже будет заруба с подводными камнями... Чтоб Йейтсу выйграть необходимо хороший задел в горах сделать чтоб в разделке не проиграть, тоже интрига будет. Ну а чистым горнякам как Барде, только горы помогут... Ну и чудеса)) Джиро всегда интересно смотреть, они маршрут делают разнообразным и всегда получается захватывающая гонка. Форца Джиро!!! ????????? Главное чтоб погода не мешала, как на ТДФ прошлого года!!
  • Ice
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    Ice-Фото

    Перед чемпионатом мира я был уверен, что Ремко не затеряется, так и получилось. Но на олимпийские игры не вижу его в фаворитах ни в групповой гонке, ни в разделке. И там, и там будет по несколько убер-топов и если они будут при ноге, то шансы малы. Все-таки к этим стартам все фавориты подводят себя как можно лучше, там уже не будет недооценки соперников, экономии сил перед другими стартами. Все будут выкладываться. Хотя... Трасса длинная, колеса круглые - все может произойти. Если он продолжит прогрессировать такими же темпами, то точно поднакидает сюрпризов в сезоне.

  • Student
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Есть команды созидатели, а есть команды разрушители личностей. Так вот такая команда разрушитель и есть ОАЭ. жирные контракты, комфорты шейхов и непонимание концепции в велоспорте. Для шейхов команда просто игрушка. Их амбиции, тщеславие, показушность как их бугатти виерон...хзолотой ролс ройс.Поиграются ,надоест, бросят на произвол судьбы. Приходят гонцы на пике славы, уходят в забвении.Примеры? Пжст.Дэн, Фабио...тот же Алекс. Уйдет никем, забытым. Попомните.
    Опять двадцать пять, ух уж эта зависть к чужим деньгам.....
  • Student
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Эйнер Рубио еще есть.
    Но я лично за Хуаном Альбой хочу понаблюдать. Раздельщик он конечно никакой, генеральщиком никогда не будет. Но вот на горных этапах на него интересно повнимательнее посмотреть.
    Господи, да сколько их там на подходе, что за нацпроект))))
  • Earl57
    Ремко Эвенепул ставит целью Ол ... (8)
    Earl57-Фото
    Эйнер Рубио еще есть.
    Но я лично за Хуаном Альбой хочу понаблюдать. Раздельщик он конечно никакой, генеральщиком никогда не будет. Но вот на горных этапах на него интересно повнимательнее посмотреть.
  • RVL
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (10)
    RVL-Фото
    Вам пока везет)
    С возрастом вес контролировать сложнее-факт.
    Деннис вон бокал пива без набора веса выпить не может и плитку шоколада сЪесть. Кристоф похоже из этой же серии. Парень уплотняется быстро.
  • Earl57
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (10)
    Earl57-Фото
    Рууду всего 21 год, 54-й номер в рейтинге. Откуда у него большим деньгам взяться то?
    А двоеборье вообще один из самых бедных видов спорта, еще беднее велоспорта. Кроме Норвегии, Австрии и Германии практически нигде не развивается.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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