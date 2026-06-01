Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 3. Результаты

Bibione – Buja, 156 км

 

 

1

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

3:43:43

 

 

2

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

0:00:00

 

 

3

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

4

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

5

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

6

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

7

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

8

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

9

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

10

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

11

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

12

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

13

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

14

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

15

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

16

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

 

 

 

17

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

18

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

19

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

20

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

21

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

22

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

23

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

24

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

25

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

26

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

27

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

28

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

29

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

30

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

31

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

32

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

 

 

 

33

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

34

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

35

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

36

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

37

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

38

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

39

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

40

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

41

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:10

 

 

42

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

43

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

0:00:16

 

 

44

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

0:00:17

 

 

45

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

0:00:19

 

 

46

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

47

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

48

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:01:17

 

 

49

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

0:01:19

 

 

50

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

51

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

52

 

Clara Emond (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

53

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

54

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

 

 

 

55

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

56

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

57

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

58

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

59

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

60

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

61

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

62

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

63

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

 

 

 

64

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:01:23

 

 

65

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

66

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

67

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

0:01:28

 

 

68

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

69

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

70

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

0:01:30

 

 

71

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

72

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

73

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

74

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:03:00

 

 

75

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

0:04:36

 

 

76

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

0:04:39

 

 

77

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

78

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

79

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

80

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

81

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

82

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

0:06:15

 

 

83

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

0:06:17

 

 

84

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

85

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

86

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

0:06:18

 

 

87

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

88

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

89

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

90

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

91

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

92

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

93

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

94

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

95

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

96

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

97

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

98

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

99

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

100

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

0:06:34

 

 

101

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:09:07

 

 

102

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

103

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

104

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

0:12:06

 

 

105

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

106

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

107

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

108

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

 

 

 

109

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

110

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

111

 

Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

112

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

113

 

Sara Segala (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

114

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

115

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

116

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

117

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

 

 

 

118

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

119

 

Anita Baima (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

120

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

121

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

122

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

123

 

Valentina Zanzi (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

124

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

125

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

126

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

127

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

128

 

Argyro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

129

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

130

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

131

 

Shirin Van Anrooij (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

132

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

133

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

134

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

135

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

136

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

137

 

Mara Roldan (Can) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

138

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

139

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

140

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

141

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

142

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

143

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

0:12:24

 

 

144

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа

 

 

1

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

10:59:24

 

 

2

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

0:00:24

 

 

3

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

0:00:30

 

 

4

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

5

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

6

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

7

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

 

 

 

8

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

9

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

10

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

11

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

12

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

13

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

14

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

15

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

16

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

17

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

18

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

19

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

20

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

21

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

22

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

23

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

24

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

25

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

26

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

27

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

28

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

29

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

30

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

31

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

32

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

33

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

0:00:47

 

 

34

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

0:00:49

 

 

35

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

36

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

0:00:58

 

 

37

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

0:01:02

 

 

38

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

39

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

0:01:04

 

 

40

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

0:01:12

 

 

41

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

0:01:37

 

 

42

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:01:45

 

 

43

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

0:01:49

 

 

44

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

45

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

46

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

47

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

48

 

Clara Emond (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

49

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

50

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

0:01:50

 

 

51

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

0:01:53

 

 

52

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

0:01:58

 

 

53

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

54

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:02:00

 

 

55

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

56

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:02:18

 

 

57

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

58

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:02:28

 

 

59

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

0:02:32

 

 

60

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:02:53

 

 

61

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:03:31

 

 

62

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:03:37

 

 

63

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

0:03:38

 

 

64

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

0:03:50

 

 

65

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

0:03:53

 

 

66

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:03:56

 

 

67

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:05:07

 

 

68

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:05:09

 

 

69

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

70

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

71

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:05:32

 

 

72

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

0:05:43

 

 

73

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:06:34

 

 

74

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

0:06:47

 

 

75

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

76

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

77

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

0:06:48

 

 

78

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

79

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

80

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

81

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

82

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

83

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

 

 

 

84

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

85

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:06:57

 

 

86

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:06:59

 

 

87

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

0:07:20

 

 

88

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:07:34

 

 

89

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:07:49

 

 

90

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

0:07:51

 

 

91

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

0:07:53

 

 

92

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:07:57

 

 

93

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:08:35

 

 

94

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

0:08:36

 

 

95

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

0:09:35

 

 

96

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:10:00

 

 

97

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

0:10:15

 

 

98

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:10:42

 

 

99

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:10:51

 

 

100

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

0:11:10

 

 

101

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:11:21

 

 

102

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:12:30

 

 

103

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

0:12:36

 

 

104

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

105

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

106

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

107

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

108

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

109

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

110

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

0:13:08

 

 

111

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:13:10

 

 

112

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

0:13:25

 

 

113

 

Shirin Van Anrooij (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

114

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

0:13:26

 

 

115

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:13:47

 

 

116

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:13:55

 

 

117

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

118

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

0:14:24

 

 

119

 

Anita Baima (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:15:56

 

 

120

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

121

 

Valentina Zanzi (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

122

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

123

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

0:16:16

 

 

124

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:16:23

 

 

125

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:16:30

 

 

126

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

127

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:16:45

 

 

128

 

Mara Roldan (Can) Team Picnic Postnl

 

0:16:48

 

 

129

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:17:32

 

 

130

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:18:04

 

 

131

 

Argyro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

132

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:18:12

 

 

133

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:18:40

 

 

134

 

Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

135

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

136

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

137

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

138

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

139

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:19:22

 

 

140

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:19:27

 

 

141

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:19:29

 

 

142

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

0:20:09

 

 

143

 

Sara Segala (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:25:58

 

 

144

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:26:13

 

 

  

 

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    даже СК заметил, что Вини совсем уж анорексичный вид имеет.
  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    букмекеры не думают, букмекеры считают.
  • RVL
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    RVL-Фото
    А мне вид вини не совсем нравится. Слишком он какой-то изможденнно-истощенный. Даже руки толком вскинуть в Риме не получилось...сокомандники поддержали..
    Похоже не совсем ему легко сейчас
  • dyneema
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: shoooster
    Форма отличная, не запыхался особо. Ждём битву биороботов на Туре. Я б все деньги на Погги б не поставил сейчас
    Букмекеры думают иначе. Сейчас коэффициент на Тадея на Туре даже меньше, чем был коэффициент на Йонаса на Джиро... То есть вопрос не в том, что Тадей выиграет, а в том, привезёт он Йонасу и Полю 5 минут в gc, или нет?
  • Серафим
    Александр Винокуров подарил Па ... (3)
    Серафим-Фото

    Зато Индуррайну Папа Римский вручал лично и розовую и желтую майки. Чем немало смутил Биг Мига, как он сам рассказывал.

  • Виктор Сироткин
    UAE Team Emirates XRG объяснил ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Очень и очень неприятная причина: засмотрелся на вело компьютер - потерял заслуженную победу в категории цикламеновой майки. Понятно, что многодневка - стресс, потому и нужно беречь себя в 3 раза больше, а не идти по стопам Берналя
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (4)
    Серафим-Фото

    По поводу завершающей разделки. Если считать с 93 года, то получается !! этапов заключительных - разделка, а 23 этапа - спринт. По именам победителей получается, что если в Италии сильный спринтер в наличии, то планировали спринт, если раздельщик, то разделку. Это не правило, это тенденция.

      А 92 год заканчивался разделкой и очень длинной, в Джиро участвовал Индуррайн, который конечно и выиграл и этап и Джиро. Просто мысли вдогонку.

  • AzaKonta
    Александр Винокуров подарил Па ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Вино достойный представитель своей страны на международной арене. Благодаря ему имидж страны растёт в Европе.
  • Bjoern
    Александр Винокуров подарил Па ... (3)
    Bjoern-Фото

    Почуму-то сразу вспомнил "поле чудес" и чудоковатые подарки Якубовичу

  • Серафим
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (5)
    Серафим-Фото
    Ну вот, взяли и оскорбили итальянцев.Я вроде ничего такого не писал.
    Не злобные, а патриотичные, очень.
    А вмешаться в показания электронных весов можно с помощью 400 и ещё одного способа.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

