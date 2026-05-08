Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 1. Результаты

Cesenatico – Ravenna, 139 км

 

 

1

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

3:18:22

 

 

2

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

0:00:00

 

 

3

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

4

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

5

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

6

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

 

 

 

7

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

8

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

9

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

 

 

 

10

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

11

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

12

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

13

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

14

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

15

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

16

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

17

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

18

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

19

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

20

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

21

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

22

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

23

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

24

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

25

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

26

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

 

 

 

27

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

28

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

29

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

30

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

31

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

32

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

33

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

34

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

35

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

36

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

37

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

38

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

39

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

40

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

41

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

42

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

43

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

44

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

45

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

46

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

47

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

48

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

49

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

50

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

51

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

52

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

53

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

54

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

55

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

56

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

 

 

 

57

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

58

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

59

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

60

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

61

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

62

 

Clara Emond (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

63

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

64

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

65

 

Shirin Van Anrooij (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

66

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

67

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

68

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

 

 

 

69

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

70

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

71

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

72

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

73

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

74

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

75

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

76

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

77

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:00:26

 

 

78

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

79

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

0:00:32

 

 

80

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

81

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

 

 

 

82

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

 

 

 

83

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

 

 

 

84

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

85

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

86

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

87

 

Mara Roldan (Can) Team Picnic Postnl

 

0:00:46

 

 

88

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

89

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:01:04

 

 

90

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

91

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

 

 

 

92

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

93

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

94

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

95

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:01:19

 

 

96

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:01:40

 

 

97

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

0:01:48

 

 

98

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

99

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

100

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

101

 

Karolina Kumiega (Pol) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

102

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

103

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

104

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

105

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

106

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

107

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

108

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

109

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:03:12

 

 

110

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:03:20

 

 

111

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

112

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

113

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

114

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

115

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

116

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

117

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

118

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

119

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

120

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

121

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

122

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

123

 

Valentina Zanzi (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

124

 

Anita Baima (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

125

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:05:28

 

 

126

 

Argyro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

127

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

128

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

129

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:06:04

 

 

130

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

131

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

132

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

133

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

134

 

Sara Segala (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

135

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

136

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

137

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

138

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

139

 

Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

140

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

141

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

142

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

143

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

144

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

145

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:06:19

 

 

DNF

 

Catrin Ferguson (Gbr) Movistar Team

 

 

 

 

DSQ

 

Lorena Wiebes (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

 

 

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

28-31 мая 2026

Boucles de la Mayenne

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Как можно так накосячить на таком уровне?!

    В этой команде зумеры рулят, что ли?

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д’Италия-2026. Женщины. ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Креста на них нет, на организаторах. На Вуэльте пытка Англирой, здесь - Финестрой. Надеюсь, хоть погода будет на стороне девчонок. 

    Деми, твой выход!

  • Lucas
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (12)
    Lucas-Фото

    Какая-то тепличная молодёжная Джира - ни ти тебе перевалов под 3000, ни дорог среди лавинных снежных выносов как раньше было. Ни тебе лучших гонщиков (за исключением Вингегора). Где все Карапасы, Томасы, Ейтсы, Рогличи, Дюмудены, Молемы, Алафилиппы, Мартены, Ролланы и т.д.

    Я только 4 этапа и смотрел. Дерек Джи и тот в 10-ке.

  • M9N8A333
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    M9N8A333-Фото

    У Мадиса Михелса завтра днюха. Должен брать этап! Боюсь только об этом не знают ни Манье ни Милан Джонотан



    Инеос на Тур де Франс готовят пару прошлогодних Звезд Тура, я про Онли и Воклена. Нарваес сам снялся с Джиро? Может также поедет Тур помогать Погги

  • Александра
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (27)
    Александра-Фото
    Отар вообще очень вырос как комментатор.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Крайний-Фото

    Цитата: zalex567
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

     

    Да ладно. Пусть "неудачник плачет." Во времена противостояния Бартоли и Коппи, которое теперь называют эпическим и величайшим в истории велоспорта, тоже были те, кому не нравилось. Зато теперь ничего кроме восхищения эта битва не вызывает. У здоровых людей. Надо радоваться что те времена вернулись и есть гонцы стоящие друг-друга.

  • AndrewWalker163
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    AndrewWalker163-Фото
    Гонщики с Пиренеев любят зажигать на Джиро - что Хуан Лопез в 22 году, что Эуларио в 26. Ну и отдельный респект Хиндли, собрал полную коллекцию подиумных мест на итальянском грантуре
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    kabachok-Фото
    бесспорно!
  • Pirn
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Pirn-Фото
    Ну Пулидор не был доминатором, при всём уважении конечно
  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    zalex567-Фото
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

Дни рождения

31 мая

Jarrad Drizners (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)

Pierre Thierry (TotalEnergies)

Jakob Soderqvist (Lidl - Trek)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

