Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 1. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 19:55
|
|
Cesenatico – Ravenna, 139 км
|
|
|
1
|
|
Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek
|
|
3:18:22
|
|
|
2
|
|
Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
4
|
|
Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
5
|
|
Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
6
|
|
Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
7
|
|
Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
8
|
|
Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
9
|
|
Lily Williams (Usa) Human Powered Health
|
|
|
|
|
10
|
|
Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
11
|
|
Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
12
|
|
Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
13
|
|
Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq
|
|
|
|
|
14
|
|
Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
15
|
|
Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
16
|
|
Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team
|
|
|
|
|
17
|
|
Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink
|
|
|
|
|
18
|
|
Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
|
|
19
|
|
Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health
|
|
|
|
|
20
|
|
Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
21
|
|
Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq
|
|
|
|
|
22
|
|
Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health
|
|
|
|
|
23
|
|
Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health
|
|
|
|
|
24
|
|
Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
25
|
|
Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
26
|
|
Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
27
|
|
Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
28
|
|
Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
29
|
|
Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
30
|
|
Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
31
|
|
Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
32
|
|
Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
33
|
|
Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
34
|
|
Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
35
|
|
Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
36
|
|
Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq
|
|
|
|
|
37
|
|
Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq
|
|
|
|
|
38
|
|
Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
39
|
|
Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
40
|
|
Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
41
|
|
Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
42
|
|
Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
43
|
|
Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health
|
|
|
|
|
44
|
|
Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
45
|
|
Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
46
|
|
Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
47
|
|
Marlen Reusser (Sui) Movistar Team
|
|
|
|
|
48
|
|
Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
49
|
|
Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
50
|
|
Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
51
|
|
Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
52
|
|
Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
53
|
|
Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
54
|
|
Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
55
|
|
Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
56
|
|
Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
57
|
|
Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq
|
|
|
|
|
58
|
|
Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
59
|
|
Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
60
|
|
Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
61
|
|
Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
|
|
62
|
|
Clara Emond (Can) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
63
|
|
Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
64
|
|
Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
65
|
|
Shirin Van Anrooij (Ned) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
66
|
|
Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco
|
|
|
|
|
67
|
|
Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
68
|
|
Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq
|
|
|
|
|
69
|
|
Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
70
|
|
Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
71
|
|
Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
72
|
|
Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
|
|
73
|
|
Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
74
|
|
Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
75
|
|
Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
76
|
|
Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto
|
|
|
|
|
77
|
|
Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech
|
|
0:00:26
|
|
|
78
|
|
Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
79
|
|
Francesca Barale (Ita) Movistar Team
|
|
0:00:32
|
|
|
80
|
|
Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health
|
|
|
|
|
81
|
|
Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team
|
|
|
|
|
82
|
|
Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
83
|
|
Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
84
|
|
Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
|
|
85
|
|
Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
|
|
86
|
|
Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
87
|
|
Mara Roldan (Can) Team Picnic Postnl
|
|
0:00:46
|
|
|
88
|
|
Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
89
|
|
Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink
|
|
0:01:04
|
|
|
90
|
|
Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
91
|
|
Aude Biannic (Fra) Movistar Team
|
|
|
|
|
92
|
|
Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
93
|
|
Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
94
|
|
Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
95
|
|
Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
0:01:19
|
|
|
96
|
|
Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
0:01:40
|
|
|
97
|
|
Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime
|
|
0:01:48
|
|
|
98
|
|
Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
99
|
|
Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
100
|
|
Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
101
|
|
Karolina Kumiega (Pol) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
102
|
|
Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work
|
|
|
|
|
103
|
|
Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93
|
|
|
|
|
104
|
|
Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
105
|
|
Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health
|
|
|
|
|
106
|
|
Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink
|
|
|
|
|
107
|
|
Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez
|
|
|
|
|
108
|
|
Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink
|
|
|
|
|
109
|
|
Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
0:03:12
|
|
|
110
|
|
Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work
|
|
0:03:20
|
|
|
111
|
|
Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
|
|
|
112
|
|
Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
113
|
|
Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
114
|
|
Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
115
|
|
Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
116
|
|
Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
117
|
|
Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
118
|
|
Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech
|
|
|
|
|
119
|
|
Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
120
|
|
Mareille Meijer (Ned) Movistar Team
|
|
|
|
|
121
|
|
Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
|
|
|
122
|
|
Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work
|
|
|
|
|
123
|
|
Valentina Zanzi (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
|
|
|
124
|
|
Anita Baima (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
|
|
|
125
|
|
Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi
|
|
0:05:28
|
|
|
126
|
|
Argyro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
127
|
|
Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
128
|
|
Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
129
|
|
Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink
|
|
0:06:04
|
|
|
130
|
|
Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink
|
|
|
|
|
131
|
|
Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work
|
|
|
|
|
132
|
|
Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
|
|
|
133
|
|
Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work
|
|
|
|
|
134
|
|
Sara Segala (Ita) Team Mendelspeck E-Work
|
|
|
|
|
135
|
|
Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo
|
|
|
|
|
136
|
|
Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team
|
|
|
|
|
137
|
|
Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly
|
|
|
|
|
138
|
|
Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
139
|
|
Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink
|
|
|
|
|
140
|
|
Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
141
|
|
Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
|
|
|
142
|
|
Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria
|
|
|
|
|
143
|
|
Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
144
|
|
Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano
|
|
|
|
|
145
|
|
Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work
|
|
0:06:19
|
|
|
DNF
|
|
Catrin Ferguson (Gbr) Movistar Team
|
|
|
|
|
DSQ
|
|
Lorena Wiebes (Ned) Team Sd Worx - Protime
|
|
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (449)