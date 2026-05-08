VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 2. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 2. Результаты

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 2. Результаты

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 2. Результаты

 

 

 

Roncade – Caorle, 156 км

 

 

1

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

3:57:49

 

 

2

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

0:00:00

 

 

3

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

4

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

5

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

6

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

7

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

8

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

9

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

10

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

 

 

 

11

 

Anita Baima (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

12

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

13

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

14

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

15

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

16

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

17

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

18

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

19

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

20

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

21

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

 

 

 

22

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

23

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

 

 

 

24

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

25

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

26

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

27

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

 

 

 

28

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

29

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

30

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

31

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

32

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

33

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

34

 

Argyro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

35

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

36

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

37

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

38

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

39

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

40

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

41

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

42

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

43

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

44

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

45

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

46

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

47

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

48

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

49

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

50

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

51

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

52

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

53

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

54

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

55

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

56

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

57

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

58

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

59

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

60

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

61

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

62

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

63

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

64

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

65

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

66

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

67

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

68

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

69

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

70

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

71

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

72

 

Clara Emond (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

73

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

74

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

75

 

Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

76

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

77

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

78

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

79

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

80

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

81

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

82

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

83

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

84

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

85

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

86

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

87

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

88

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

89

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

90

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

91

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

92

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

93

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

94

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

95

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

96

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

97

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

98

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

99

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

100

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

101

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

 

 

 

102

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

103

 

Valentina Zanzi (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

104

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

105

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

 

 

 

106

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

107

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

108

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

109

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

110

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

111

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

112

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

113

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

 

 

 

114

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:00:27

 

 

115

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

116

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:00:34

 

 

117

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

118

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

119

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

120

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

121

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

122

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

123

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

124

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

125

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

126

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:00:45

 

 

127

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

0:00:49

 

 

128

 

Shirin Van Anrooij (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

129

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

130

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

131

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

132

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

133

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

134

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

0:01:06

 

 

135

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

0:01:29

 

 

136

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

0:01:34

 

 

137

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:01:38

 

 

138

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

0:02:39

 

 

139

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:03:07

 

 

140

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:03:26

 

 

141

 

Mara Roldan (Can) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

142

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

143

 

Sara Segala (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:07:18

 

 

144

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

DNF

 

Karolina Kumiega (Pol) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа

 

 

1

 

Elisa Balsamo (Ita) Lidl - Trek

 

7:15:51

 

 

2

 

Lara Gillespie (Irl) Uae Team Adq

 

0:00:08

 

 

3

 

Chiara Consonni (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

0:00:12

 

 

4

 

Charlotte Kool (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:00:20

 

 

5

 

Linda Zanetti (Sui) Uno-X Mobility

 

 

 

 

6

 

Georgia Baker (Aus) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

7

 

Alessia Zambelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

8

 

Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Movistar Team

 

 

 

 

9

 

Gladys Verhulst Wild (Fra) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

10

 

Cristina Tonetti (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

11

 

Alexandra Volstad (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

12

 

Margaux Vigie (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

13

 

Lily Williams (Usa) Human Powered Health

 

 

 

 

14

 

Marina Garau Roca (Esp) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

15

 

Célia Gery (Fra) Fdj United - Suez

 

 

 

 

16

 

Elisa Longo Borghini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

17

 

Alison Jackson (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

18

 

Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

19

 

Niamh Fisher-Black (Nzl) Lidl - Trek

 

 

 

 

20

 

Maggie Coles-Lyster (Can) Human Powered Health

 

 

 

 

21

 

Barbara Malcotti (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

22

 

Thalita De Jong (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

23

 

Margarita Victoria Garcia Cañellas (Esp) Uae Team Adq

 

 

 

 

24

 

Irma Siri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

25

 

Lauren Dickson (Gbr) Fdj United - Suez

 

 

 

 

26

 

Antonia Niedermaier (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

27

 

Demi Vollering (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

28

 

Silvia Persico (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

29

 

Alicia Gonzalez Blanco (Esp) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

30

 

Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

31

 

Femke De Vries (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

32

 

Carlotta Cipressi (Ita) Human Powered Health

 

 

 

 

33

 

Barbara Guarischi (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

34

 

Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

35

 

Debora Silvestri (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

36

 

Monica Trinca Colonel (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

37

 

Chladoňová Viktória Chladoňová Viktória (Svk) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

38

 

Magdeleine Vallieres Mill (Can) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

39

 

Quinty Ton (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

40

 

Daniek Hengeveld (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

41

 

Fleur Moors (Bel) Lidl - Trek

 

 

 

 

42

 

Pfeiffer Zara Georgi (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

43

 

Isabella Holmgren (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

44

 

Justyna Czapla (Ger) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

45

 

Rosita Reijnhout (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

46

 

Alessia Vigilia (Ita) Uno-X Mobility

 

 

 

 

47

 

Matilde Vitillo (Ita) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

48

 

Lore De Schepper (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

49

 

Caroline Andersson (Swe) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

50

 

Ilse Pluimers (Ned) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

51

 

Mireia Benito Pellicer (Esp) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

52

 

Cecilie Ludwig (Den) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

53

 

Chiara Reghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

54

 

Sigrid Ytterhus Haugset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

55

 

Valentina Cavallar (Aut) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

56

 

Erica Magnaldi (Ita) Uae Team Adq

 

 

 

 

57

 

Clara Emond (Can) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

58

 

Silke Smulders (Ned) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

59

 

Marlen Reusser (Sui) Movistar Team

 

 

 

 

60

 

Urška Žigart (Slo) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

61

 

Nadia Gontova (Can) Liv-Alula-Jayco

 

 

 

 

62

 

Solène Muller (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

63

 

Marte Berg Edseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

64

 

Eva Van Agt (Ned) Fdj United - Suez

 

 

 

 

65

 

Emilie Morier (Fra) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

66

 

Alena Amialiusik (Blr) Uae Team Adq

 

 

 

 

67

 

Anastasiya Kolesava (Blr) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

68

 

Lucinda Brand (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

69

 

Soraya Paladin (Ita) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

70

 

Maike Van Der Duin (Ned) Canyon//Sram Zondacrypto

 

 

 

 

71

 

Elisa De Vallier (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:00:43

 

 

72

 

Julie Van De Velde (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

0:00:46

 

 

73

 

Vittoria Guazzini (Ita) Fdj United - Suez

 

0:00:52

 

 

74

 

Femke Gerritse (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

75

 

Mikayla Harvey (Nzl) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

76

 

Nina Buijsman (Ned) Human Powered Health

 

 

 

 

77

 

Francesca Barale (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

78

 

Maya Kingma (Ned) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

79

 

Ana Vitoria Gouvea Vieira Almeida Magalhaes (Bra) Movistar Team

 

 

 

 

80

 

Susanne Andersen (Nor) Uno-X Mobility

 

0:00:54

 

 

81

 

Millie Couzens (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

82

 

Flora Perkins (Gbr) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

83

 

Rachele Barbieri (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:01:06

 

 

84

 

Teuntje Beekhuis (Ned) Uno-X Mobility

 

0:01:09

 

 

85

 

Shirin Van Anrooij (Ned) Lidl - Trek

 

 

 

 

86

 

Amber Kraak (Ned) Fdj United - Suez

 

0:01:24

 

 

87

 

Irene Cagnazzo (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

88

 

Aude Biannic (Fra) Movistar Team

 

 

 

 

89

 

Mylene De Zoete (Ned) Fenix-Premier Tech

 

0:01:31

 

 

90

 

Lara Crestanello (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:01:39

 

 

91

 

Alexis Magner (Usa) Ef Education - Oatly

 

0:01:58

 

 

92

 

Marthe Truyen (Bel) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

93

 

Sofia Arici (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:02:02

 

 

94

 

Andrea Casagranda (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

0:02:08

 

 

95

 

Ally Marée Wollaston (Nzl) Fdj United - Suez

 

 

 

 

96

 

Giulia Giuliani (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

97

 

Marta Pavesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

 

 

 

98

 

Tiril Jørgensen (Nor) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

99

 

Yuliia Biriukova (Ukr) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

100

 

Caroline Wreszin (Usa) St Michel - Preference Home - Auber93

 

 

 

 

101

 

Marion Bunel (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

102

 

Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx - Protime

 

 

 

 

103

 

Christina Schweinberger (Aut) Fenix-Premier Tech

 

0:02:13

 

 

104

 

Amanda Spratt (Aus) Lidl - Trek

 

0:03:31

 

 

105

 

Sara Fiorin (Ita) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:03:32

 

 

106

 

Anita Baima (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:03:40

 

 

107

 

Giulia Bisso (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

108

 

Camilla Bezzone (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

109

 

Kristen Faulkner (Usa) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

110

 

Valentina Zanzi (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

111

 

Mareille Meijer (Ned) Movistar Team

 

 

 

 

112

 

Marit Raaijmakers (Ned) Human Powered Health

 

0:03:42

 

 

113

 

Gaia Masetti (Ita) Team Picnic Postnl

 

0:04:07

 

 

114

 

Stina Kagevi (Swe) Ef Education - Oatly

 

0:04:14

 

 

115

 

Evy Kuijpers (Ned) Fenix-Premier Tech

 

 

 

 

116

 

Fanny Bonini (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

117

 

Naia Amondarain Gaztañaga (Esp) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

 

 

 

118

 

Sara Luccon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:04:23

 

 

119

 

Eleonora Deotto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:04:29

 

 

120

 

Mara Roldan (Can) Team Picnic Postnl

 

0:04:32

 

 

121

 

Eleonora La Bella (Ita) Aromitalia Vaiano

 

0:05:16

 

 

122

 

Josie Nelson (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:05:26

 

 

123

 

Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi

 

0:05:48

 

 

124

 

Argyro Milaki (Gre) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

125

 

Sharon Spimi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

 

0:06:20

 

 

126

 

Nina Berton (Lux) Ef Education - Oatly

 

0:06:22

 

 

127

 

Nienke Veenhoven (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:06:24

 

 

128

 

Gaia Segato (Ita) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

129

 

Fariba Hashimi (Afg) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

130

 

Jenčušová Nora Jenčušová Nora (Svk) Vini Fantini - Bepink

 

 

 

 

131

 

Mirre Knaven (Ned) Ef Education - Oatly

 

 

 

 

132

 

Zsankó Petra Zsankó Petra (Hun) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

133

 

Giorgia Serena (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

 

 

 

134

 

Justine Ghekiere (Bel) Ag Insurance - Soudal Team

 

 

 

 

135

 

Irene Affolati (Ita) Aromitalia Vaiano

 

 

 

 

136

 

Chantal Pegolo (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

 

 

 

137

 

Becky Storrie (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:07:06

 

 

138

 

Valeria Curnis (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:07:11

 

 

139

 

Martina Silvestri (Ita) Isolmant - Premac - Vittoria

 

0:07:13

 

 

140

 

Valentina Venerucci (Smr) Aromitalia Vaiano

 

0:07:30

 

 

141

 

Katelyn Nicholson (Aus) Team Mendelspeck E-Work

 

0:07:53

 

 

142

 

Robyn Clay (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:08:55

 

 

143

 

Sara Segala (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:13:42

 

 

144

 

Ilaria Marinetto (Ita) Team Mendelspeck E-Work

 

0:13:57

 

 

 

Джиро д’Италия-2026. Женщины. Превью

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

1 июня

Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team)

Andreas Lorentz Kron (Uno-X Mobility)

Alexis Renard (Cofidis)

Mauri Vansevenant (Soudal - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2026 (248)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)