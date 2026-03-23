Тур Брюгге-2026. Женщины. Результаты

Bruges - Bruges, 143.7 км

 

1

 Lloyd Carys

Movistar Team

  

3:31:23

2

 Balsamo Elisa

Lidl - Trek

    

,,

3

 Veenhoven Nienke

Team Visma | Lease a Bike

,,

4

 Consonni Chiara

CANYON//SRAM zondacrypto

,,

5

 Bossuyt Shari

AG Insurance - Soudal Team

,,

6

 Gillespie Lara

UAE Team ADQ

  

,,

7

 De Clercq Katrijn

Lotto Intermarché Ladies

,,

8

 van 't Geloof Marjolein

Laboral Kutxa - Fundación Euskadi

,,

9

 Wiebes Lorena

Team SD Worx - Protime

,,

10

 Volstad Alexandra

EF Education-Oatly

  

,
           

 

Теги к статье: Тур Брюгге-2026. Женщины Ronde Van Brugge - Tour of Bruges-2026 однодневная велогонка

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 4 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Слабоватая горка на финише. Вингегор даже не стал участвовать в розыгрыше финиша. А Пидкок был третьим.

  • Геродот
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Геродот-Фото

    Кто сейчас комментит на Еврике 4 этап? Весьма неплохо.

  • sashaney
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    sashaney-Фото
    Ремко, кмк, пытается быть в тренде - уезжать за сотку до финиша, быть сильнее всех и пр... Выходит не очень. Будь сам собой, парень. Я знаю, что тебе это передадут.
  • Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.


    Завтра и послезавтра горные этапы и Монтжуик напоследок. Не стоят те бонификации того.
  • Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Геродот
    Если так дело пойдет - победит Годон, главный соперник Ремки. Вот смеху-то будет)


    Не победит. Завтра и послезавтра слишком много гор. Тут надо тогда полностью этапы отменять и оставлять Монтжуик и то нет гарантии, что Годон выстоит.
  • Ser Gio
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Ser Gio-Фото
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (7)
    MVDP-Фото
    Для такого кубка водокачки это норма. Как и кольцевая развязка на последнем километре.
  • MVDP
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    MVDP-Фото

    Парад усачей продолжится. 

  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (41)
    MVDP-Фото
    Плохая тенденция - говорить про профнепригодность 146% и ссаные тряпки. Велокомментаторов не так много, чтобы ими разбрасываться. Понимаю ваш праведный гнев, но они не дикторы центрального телевидения. Речь у Ильи довольно беглая, понимание велогонок присутствует, гонщиков знает. Где же ему развиваться, как не на таких второстепенных гонках? Того же Отар довольно сильно вырос со временем как комментатор.
  • SVS
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (41)
    SVS-Фото

    Ни разу не слышал никакого "макания "ваты"" от него. Только про ватты. biggrin

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

