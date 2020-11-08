Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta-2020. Этап 3

Shalam s Urala

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) смешная, бабская по всей своей сути, литература о том, почему второй нусовершенноточно достоин победы больше, чем первый. с чисто бабскими приёмчиками расчеловечивания, гонщик - "прыгун", везли "откровенно", "квадратные глаза", "пинка под зад" и прочая бабщина )) примите уже протокол как единственную реальность. ps всётаки как это хорошо и правильно - не иметь любимчиков. радуешься любому успеху. видимо если любимчик есть - уже трудно не быть его бабой. визгливой и невоздержанной на язык за своего парня



Цитата: Earl57 А вот у Джамбо/Юмбо есть кем заменить Роглича. Поэтому у него положение зыбкое - не будет побеждать, его задвинут. И Роглич это понимает. Как-то так. Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича... так вроде "не побеждать - задвинут" суть вообще спорта? в целом согласен, Роглич в этом странном сезоне (при всех своих сильных сторонах) сильно засветил свои "дырки" так вроде "не побеждать - задвинут" суть вообще спорта? в целом согласен, Роглич в этом странном сезоне (при всех своих сильных сторонах) сильно засветил свои "дырки"

Camel

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Цитата: Earl57

Проблема в том, что для того чтобы Роглич "рвал всё что видит", его надо довезти до 700-500 м до финиша... Проблема в том, что для того чтобы Роглич "рвал всё что видит", его надо довезти до 700-500 м до финиша... ...У него прекрасная разделка, но ровная а не сильная. Поэтому рывка у него и хватает на несколько сотен метров, потом его неизбежно ловят...

...если Том оклемается, то приоритет в команде будет у него, а не у Роглича... ...Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича...

Наконец-то прочел внятный анализ вместо невменяемых комментариев "силища" Роглича. Роглича к победам на этапах везли. Везли откровенно, защищая от ветра, дождя и грубых выражений. Привезли, пихнули в зад и "сильный" Роглич поехал на финиш. Ни единой вменяемой атаки! Единственный его личный победный финиш - разделка. Да, велоспорт - командный вид и команда работает на сильнейшего, но лично я не увидел в Рогличе доминанта. А вот Карапас пахал! Пахал один! Без команды! И никакие Мовистары ему не помогали. И на разделке вместо 2-х предрекаемых минут он проиграл прыгуну 49 секунд. И на вчерашнем этапе Карапас двинул один, а Роглича всем миром тянули. И "очень сильный" Роглич после финиша убеждает всех, что он "знал, что майку не отдаст". Да что ты! А не ты ли с квадратными глазами из-под мовистаровцев кинулся на финиш, зная, что на последнем километре твоя майка на волоске повисла? Я лично признаю бОльшую силу и жедание победить на этой Вуэльте у Ричарда Карапаса. А Примож Роглич рвался к победе больше из-за честолюбия и стыда проиграть второй ГТ подряд с ТАКОЙ командой. Ещё на 20-м этапе ТДФ Роглич держался этаким гоголем! Но на 21-м этапе земляк взял да и дал ему пинка под зад. Представляю, как выглядел бы прыгун, если бы и Вуэльту таким же образом отдал. И как выглядел бы после этого его контракт! 2021-й год расставит всех на свои места, когда вернутся Дюмолин, Фрум, Эвенпул, Алафилипп... И когда сезон будет катить в привычные даты и сроки. А пока победителем кастрированной Вуэльты в отсутствие должной конкуренции будет Примож Роглич!

Marat_AST

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Ну вот и кончился этот сезон... Карапас - молодчик. Вернул те времена, когда гонки выигрывали очаянной атакой, никогда за него не болел, но вчера это была сказка. Власов - молодец. Хороший будет капитан на будущее. После вечно непобеждающего Ару, после не умеющего ездить разделки Лопеса, после Фульсанга, которого не хватает на 3 недели, этот человек может выиграть для Астаны ГТ... Роглич зависим от команды. Понравились Карти, Погачар, да и собственно все...

kabachok

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Ыыыы

kabachok

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Серёжа, набери в рот дерьма и плюнь на экран - полегчает.

Gerasim

Примож Роглич, Ричард Карапас, ... (1) Кто бы что не говорил, Рогла заслужил победу. Всетаки 4 этапа. А если б не было непонятки з переодеванием, то было бы ещё проще и не было бы такого психологического давления на последнем этапе.



Я так понял Примо выиграет зачёт мирового тура этого года.

Earl57

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Цитата: Александра Так я не спорю, Роглич вообще монстр какой-то, рвет все, что видит. До сих пор не могу поверить, что он второй на Туре, а не первый.)

Карапас, как и Роглич - те гонщики, от которых болельщики смело могут ждать побед, а не сидеть, грустно оплакивая несбывшиеся ожидания, как это очень часто было в последние годы. Есть такие люди, которые внушают уверенность. Как Контадор, Фрум, Алафилипп,.. да большой список на самом деле, каждый дополнит по своему вкусу. И ты знаешь, что если они вышли на старт, то будут хорошие результаты, будет то, что задает планку, вдохновит, подтолкнет вперед... Или за чем там еще люди велоспорт смотрят?)

Если с Рогличем это стало понятно гораздо раньше, то Карапас только в этом году снял все сомнения. У меня точно. Мне казалось, что он один из бабочек-однодневок.

Ну, я надеюсь, мне не нужно оправдываться за симпатию к Карапасу. И защищать Роглича от несправедливой меня тоже не имеет смысла, за это бонусы не зачисляют.) Проблема в том, что для того чтобы Роглич "рвал всё что видит", его надо довезти до 700-500 м до финиша. Тогда он выдает свой спринтерский рывок. Атаковать за несколько километров как Алафилип, Саймон Йейтс, Карапас, не говоря о Контадоре, он не может. У него прекрасная разделка, но ровная а не сильная. Поэтому рывка у него и хватает на несколько сотен метров, потом его неизбежно ловят. Ну все-таки не стоит забывать, что Рогличу 31 год. Карапасу 27, Харти 26 и время работает на них. Дюмулану 29 лет и голландец в голландской команде. Так что если Том оклемается, то приоритет в команде будет у него, а не у Роглича. Сколько бы не говорили о неудачах Вальверде и Нибали, для их положения в своих командах (и их финансов) это значения не имеет. Проигрывать неприятно, это да, но не более того. Треку, как и итальянцам в целом, просто некем заменить Нибали. У них много отличных спринтеров, появились прекрасные раздельщики, а генеральщика на трехнедельные гонки нет. И не потому что Нибали кому-то мешает, он сам переживает по этому поводу и активно ищет преемника. Ближе всего был Ару, но не дотянул. Улисси хватает только на недельные гонки и он с этим смирился. Что получится у Чикконе, еще слишком рано судить. Аналогичная ситуация у испанцев. У них на данный момент нет гонщиков, способных заменить Контадора и Вальверде. А вот у Джамбо/Юмбо есть кем заменить Роглича. Поэтому у него положение зыбкое - не будет побеждать, его задвинут. И Роглич это понимает. Как-то так. Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича...

BlAr

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Я тоже, но читать комментарии можно и без аккаунта.

Ice

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Цитата: Astanaforever Карабас прозевал атаку ровно на полтора км. Хватило бы. А были ли силы рвануть на полтора км раньше?) А были ли силы рвануть на полтора км раньше?)

Гонщик

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96) Цитата: Николай Н. Роглич мог бы проиграть на последнем километре, когда он остался один, но ему помог Мовистариц. Он протянул его и дал ему перезагрузится. Астана проиграла этап чисто тактически. Нужно было Власова отправлять в отрыв. Он бы с Изагирре могли бы что то сотворить. А так потеряли две позиций.

Не проиграл бы , Рогла шёл в своём темпе и запас остался достаточный , а если накроет мини кризис , то не поможет никто . Не проиграл бы , Рогла шёл в своём темпе и запас остался достаточный , а если накроет мини кризис , то не поможет никто .