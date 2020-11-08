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Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta-2020. Этап 3

Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta-2020. Этап 3

 

Madrid - Madrid, 100, 5 км

 

1. Elisa Balsamo (Ita) Valcar-Travel & Service
2. Lorena Wiebes (Ned) Team Sunweb Women
3. Marta Bastianelli (Ita) Ale' BTC Ljubljana

4. Chiara Consonni (Ita) Valcar-Travel & Service
5. Silvia Zanardi (Ita) Bepink


Итоговая генеральная классификация:
1. Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro

2. Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo Women
3. Lorena Wiebes (Ned) Team Sunweb Women
4. Ellen Van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women

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Теги к статье: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta женская велогонка женский велоспорт

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20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    Shalam s Urala-Фото

    смешная, бабская по всей своей сути, литература о том, почему второй нусовершенноточно достоин победы больше, чем первый. с чисто бабскими приёмчиками расчеловечивания, гонщик - "прыгун", везли "откровенно", "квадратные глаза", "пинка под зад" и прочая бабщина ))

    примите уже протокол как единственную реальность.

    ps

    всётаки как это хорошо и правильно - не иметь любимчиков. радуешься любому успеху. видимо если любимчик есть - уже трудно не быть его бабой. визгливой и невоздержанной на язык за своего парня



    Цитата: Earl57
    А вот у Джамбо/Юмбо есть кем заменить Роглича. Поэтому у него положение зыбкое - не будет побеждать, его задвинут. И Роглич это понимает. Как-то так. Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича...
    так вроде "не побеждать - задвинут" суть вообще спорта? в целом согласен, Роглич в этом странном сезоне (при всех своих сильных сторонах) сильно засветил свои "дырки"

  • Camel
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57

    Проблема в том, что для того чтобы Роглич "рвал всё что видит", его надо довезти до 700-500 м до финиша...

     

    ...У него прекрасная разделка, но ровная а не сильная. Поэтому рывка у него и хватает на несколько сотен метров, потом его неизбежно ловят...


    ...если Том оклемается, то приоритет в команде будет у него, а не у Роглича...

     

    ...Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича...

     

    Наконец-то прочел внятный анализ вместо невменяемых комментариев "силища" Роглича.

    Роглича к победам на этапах везли. Везли откровенно, защищая от ветра, дождя и грубых выражений. Привезли, пихнули в зад и "сильный" Роглич поехал на финиш. Ни единой вменяемой атаки! Единственный его личный победный финиш - разделка. Да, велоспорт - командный вид и команда работает на сильнейшего, но лично я не увидел в Рогличе доминанта. А вот Карапас пахал! Пахал один! Без команды! И никакие Мовистары ему не помогали. И на разделке вместо 2-х предрекаемых минут он проиграл прыгуну 49 секунд. И на вчерашнем этапе Карапас двинул один, а Роглича всем миром тянули. И "очень сильный" Роглич после финиша убеждает всех, что он "знал, что майку не отдаст". Да что ты! А не ты ли с квадратными глазами из-под мовистаровцев кинулся на финиш, зная, что на последнем километре твоя майка на волоске повисла?

    Я лично признаю бОльшую силу и жедание победить на этой Вуэльте у Ричарда Карапаса. А Примож Роглич рвался к победе больше из-за честолюбия и стыда проиграть второй ГТ подряд с ТАКОЙ командой. Ещё на 20-м этапе ТДФ Роглич держался этаким гоголем! Но на 21-м этапе земляк взял да и дал ему пинка под зад. Представляю, как выглядел бы прыгун, если бы и Вуэльту таким же образом отдал. И как выглядел бы после этого его контракт!

     

    2021-й год расставит всех на свои места, когда вернутся Дюмолин, Фрум, Эвенпул, Алафилипп... И когда сезон будет катить в привычные даты и сроки.

    А пока победителем кастрированной Вуэльты в отсутствие должной конкуренции будет Примож Роглич!

  • Marat_AST
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    Marat_AST-Фото
    Ну вот и кончился этот сезон... Карапас - молодчик. Вернул те времена, когда гонки выигрывали очаянной атакой, никогда за него не болел, но вчера это была сказка. Власов - молодец. Хороший будет капитан на будущее. После вечно непобеждающего Ару, после не умеющего ездить разделки Лопеса, после Фульсанга, которого не хватает на 3 недели, этот человек может выиграть для Астаны ГТ... Роглич зависим от команды. Понравились Карти, Погачар, да и собственно все...
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    kabachok-Фото
    Ыыыы
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    kabachok-Фото
    Серёжа, набери в рот дерьма и плюнь на экран - полегчает.
  • Gerasim
    Примож Роглич, Ричард Карапас, ... (1)
    Gerasim-Фото
    Кто бы что не говорил, Рогла заслужил победу. Всетаки 4 этапа. А если б не было непонятки з переодеванием, то было бы ещё проще и не было бы такого психологического давления на последнем этапе.

    Я так понял Примо выиграет зачёт мирового тура этого года.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Так я не спорю, Роглич вообще монстр какой-то, рвет все, что видит. До сих пор не могу поверить, что он второй на Туре, а не первый.)
    Карапас, как и Роглич - те гонщики, от которых болельщики смело могут ждать побед, а не сидеть, грустно оплакивая несбывшиеся ожидания, как это очень часто было в последние годы. Есть такие люди, которые внушают уверенность. Как Контадор, Фрум, Алафилипп,.. да большой список на самом деле, каждый дополнит по своему вкусу. И ты знаешь, что если они вышли на старт, то будут хорошие результаты, будет то, что задает планку, вдохновит, подтолкнет вперед... Или за чем там еще люди велоспорт смотрят?)
    Если с Рогличем это стало понятно гораздо раньше, то Карапас только в этом году снял все сомнения. У меня точно. Мне казалось, что он один из бабочек-однодневок.
    Ну, я надеюсь, мне не нужно оправдываться за симпатию к Карапасу. И защищать Роглича от несправедливой меня тоже не имеет смысла, за это бонусы не зачисляют.)

    Проблема в том, что для того чтобы Роглич "рвал всё что видит", его надо довезти до 700-500 м до финиша. Тогда он выдает свой спринтерский рывок. Атаковать за несколько километров как Алафилип, Саймон Йейтс, Карапас, не говоря о Контадоре, он не может. У него прекрасная разделка, но ровная а не сильная. Поэтому рывка у него и хватает на несколько сотен метров, потом его неизбежно ловят.

    Ну все-таки не стоит забывать, что Рогличу 31 год. Карапасу 27, Харти 26 и время работает на них. Дюмулану 29 лет и голландец в голландской команде. Так что если Том оклемается, то приоритет в команде будет у него, а не у Роглича.

    Сколько бы не говорили о неудачах Вальверде и Нибали, для их положения в своих командах (и их финансов) это значения не имеет. Проигрывать неприятно, это да, но не более того.

    Треку, как и итальянцам в целом, просто некем заменить Нибали. У них много отличных спринтеров, появились прекрасные раздельщики, а генеральщика на трехнедельные гонки нет. И не потому что Нибали кому-то мешает, он сам переживает по этому поводу и активно ищет преемника. Ближе всего был Ару, но не дотянул. Улисси хватает только на недельные гонки и он с этим смирился. Что получится у Чикконе, еще слишком рано судить.

    Аналогичная ситуация у испанцев. У них на данный момент нет гонщиков, способных заменить Контадора и Вальверде. 

    А вот у Джамбо/Юмбо есть кем заменить Роглича. Поэтому у него положение зыбкое - не будет побеждать, его задвинут. И Роглич это понимает.

    Как-то так. Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    BlAr-Фото
    Я тоже, но читать комментарии можно и без аккаунта.
  • Ice
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Карабас прозевал атаку ровно на полтора км. Хватило бы.
    А были ли силы рвануть на полтора км раньше?)

     

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (96)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Роглич мог бы проиграть на последнем километре, когда он остался один, но ему помог Мовистариц. Он протянул его и дал  ему перезагрузится. Астана проиграла этап чисто тактически. Нужно было Власова отправлять в отрыв. Он бы с Изагирре могли бы что то сотворить. А так потеряли две позиций.
    Не проиграл бы , Рогла шёл в своём темпе и запас остался достаточный , а если накроет мини кризис , то не поможет никто .

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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