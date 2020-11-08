Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta-2020. Этап 3

Цитата: Александра
Так я не спорю, Роглич вообще монстр какой-то, рвет все, что видит. До сих пор не могу поверить, что он второй на Туре, а не первый.)
Карапас, как и Роглич - те гонщики, от которых болельщики смело могут ждать побед, а не сидеть, грустно оплакивая несбывшиеся ожидания, как это очень часто было в последние годы. Есть такие люди, которые внушают уверенность. Как Контадор, Фрум, Алафилипп,.. да большой список на самом деле, каждый дополнит по своему вкусу. И ты знаешь, что если они вышли на старт, то будут хорошие результаты, будет то, что задает планку, вдохновит, подтолкнет вперед... Или за чем там еще люди велоспорт смотрят?)
Если с Рогличем это стало понятно гораздо раньше, то Карапас только в этом году снял все сомнения. У меня точно. Мне казалось, что он один из бабочек-однодневок.
Ну, я надеюсь, мне не нужно оправдываться за симпатию к Карапасу. И защищать Роглича от несправедливой меня тоже не имеет смысла, за это бонусы не зачисляют.)
Проблема в том, что для того чтобы Роглич "рвал всё что видит", его надо довезти до 700-500 м до финиша. Тогда он выдает свой спринтерский рывок. Атаковать за несколько километров как Алафилип, Саймон Йейтс, Карапас, не говоря о Контадоре, он не может. У него прекрасная разделка, но ровная а не сильная. Поэтому рывка у него и хватает на несколько сотен метров, потом его неизбежно ловят.
Ну все-таки не стоит забывать, что Рогличу 31 год. Карапасу 27, Харти 26 и время работает на них. Дюмулану 29 лет и голландец в голландской команде. Так что если Том оклемается, то приоритет в команде будет у него, а не у Роглича.
Сколько бы не говорили о неудачах Вальверде и Нибали, для их положения в своих командах (и их финансов) это значения не имеет. Проигрывать неприятно, это да, но не более того.
Треку, как и итальянцам в целом, просто некем заменить Нибали. У них много отличных спринтеров, появились прекрасные раздельщики, а генеральщика на трехнедельные гонки нет. И не потому что Нибали кому-то мешает, он сам переживает по этому поводу и активно ищет преемника. Ближе всего был Ару, но не дотянул. Улисси хватает только на недельные гонки и он с этим смирился. Что получится у Чикконе, еще слишком рано судить.
Аналогичная ситуация у испанцев. У них на данный момент нет гонщиков, способных заменить Контадора и Вальверде.
А вот у Джамбо/Юмбо есть кем заменить Роглича. Поэтому у него положение зыбкое - не будет побеждать, его задвинут. И Роглич это понимает.
Как-то так. Небольшая ложка дегтя в мед восторгов от победы Роглича...