Джиро д’Италия-2026. Женщины. Превью

Женская Джиро д’Италия - Giro d’Italia Women (ранее известная как Giro Donne, а ещё раньше — Giro Rosa) стартует 30 мая. За 9 этапов участницы преодолеют 1179.7 км с общим набором высоты 12 100 метров. Впервые проведённая в 1988 году, в этом году гонка пройдёт в 37-й раз. Кульминацией гонки может стать предпоследний, 8-й этап с финишем в Сестриере и прохождении жестокого по градиентам (9,2% на 18,5 км) и забирающегося на высоту 2178 м подъёма Колле-делле-Финестре (Colle delle Finestre). За третью подряд победу поборется победительница Джиро 2024 и 2025 годов Элиза Лонго Боргини. В числе её соперниц двукратная победительница женской Вуэльты Испании, победительница Тур де Франс Деми Воллеринг, а также четырёхкратная победительница «Корса Роза» (2015, 2017, 2020 и 2021) Анна ван дер Бреген.

Photo Credits: LaPresse

Маршрут Женской Джиро д’Италия-2026

Джиро д’Италия-2026. Женщины. Маршрут и участницы

В этом году участниц Женской Джиро д’Италия ждут три равнинных, три среднегорных, два горных этапа и индивидуальная горная гонка на время с финишем на вершине Невегаль.

Первые два этапа позволят войти в ритм гонки на равнинных этапах, третий этап подходит для участниц, которые захотят использовать шанс в отрыве (с двкмя подъёмами 4-й и 3-й категорий) и финишем в тягун. 4-й этап станет моментом истины для претенденток на генеральную классификацию – горная разделка в подъём Невегаль (7,4 км с 8,2%). Затем на 5-м этапе первый горный этап снова может изменить расстановку сил в общем зачёте. Спринтеры или отрыв попробуют побороться за 6-й этап, так же, как и 7-й этап с 1000 метрами набора высоты подходит для любительниц атак. А 8-й королевский горный этап с набором высоты 2800 м и 9-й этап с набором высоты 2200 м определят обладательницу розовой майки Джиро д’Италия-2026.

1-й этап, полностью равнинный из Чезенатико (Cesenatico) в Равенну (Ravenna) позволит спринтерам побороться за первую розовую майку.

2-й этап - 156 км, 500 метров подъёма из Ронкаде (Roncade) в Каорле (Caorle) приготовил прохождение Муро-ди-Ка-дель-Поджо (Muro di Ca’ del Poggio) – 1 км с 12,1%, но эта жёсткая стенка находится на середине дистанции, и едва ли окажет влияние на финал гонки.

3-й этап - 156 км, 1 000 метров набора высоты. Гонщицы поедут из Бибьоне (Bibione) в Бую (Buja). Два скромных подъёма по пути играют второстепенную роль, но ещё один пологий подъём обещает взорвать гонку за 26 км до финиша – 2,5 км с 7,2%. Но до финиша останется ещё 21,3 км по равнине, сам финиш – в небольшой подъём.

4-й этап – горная разделка протяжённостью 12,7 км с 11-километровым подъёмом со средним градиентом 6%, где самый крутой участок - 4,3 км с 10,4%. В общей сложности 750 метров набора высоты. Первые 1,5 км по равнине и даже с участнками спуска, но потом – только вверх. Через 5 км после старта находится промежуточная отсечка времени, после которой дорога поднимается на 4,3 км со средним градиентом 10,3%. Затем выполаживание, но ещё 1,6 км с 6,4%. После этого дорога ненадолго выравнивается, а затем на финальных 500 метрах градиент 6%.

5-й этап - 146 километров с 3 400 метрами набора высоты. Маршрут включает четыре промежуточных подъёма перед финишным спуском в Санто-Стефано-ди-Кадоре (Santo Stefano di Cadore).

После равнинного старта гонщицы поднимаются 5 км с 5,4% к Пьеве-ди-Кадоре (Pieve di Cadore). Затем дорога продолжает идти вверх на ложном равнинном участке на десятки километров в направлении Кортина-д'Ампеццо (Cortina d’Ampezzo), откуда начинается Пассо-Тре-Крочи (Passo Tre Croci) — равномерный 7,9-километровый подъём с 7,2%.

26-километровый спуск ведёт к подножию Пассо-ди-Сант-Антонио (Passo di Sant’Antonio). 8,3-километровый подъём с 7,5% начинается и заканчивается пологими участками, но средняя часть — это нечто совершенно иное, поскольку там градиенты достигают двузначных значений, особенно с 3-го по 5-й километр.

Затем гонщицы пройдут спуск на финишный круг, который открывается подъёмом к горной деревне Коста (Costa) — 4-км с 9,1%. После короткого спуска дорога снова идёт вверх ещё на 800 метров с 6,9%, после чего начинается спуск протяжённостью 9 километров к Санто-Стефано-ди-Кадоре.

После пересечения финишной черты предстоит ещё один круг (23,2 км). Вновь включая 4-км подъём с 9,1% и 800-метровую стенку с 6,9%, этап завершается 9-километровым спуском к финишу.

6-й этап - 159 км, 350 метров подъёма. Между городами Ала (Ala) и Брешелло (Brescello) вообще нет подъёмов. Ничто не мешает спринтерам снова воспользоваться своим шансом, если только ошибка в технике прохождения извилистого финала не нарушит сценарий.

7-й этап - 159 км, 1 км набора высоты.Гонщицы поедут из Сорболо-Меццани (Sorbolo Mezzani) в Саличе-Терме (Salice Terme). Единственное препятствие — подъём на Пьетрагавину (Pietragavina) (7,9 км с 3,2%), вершина которого находится за 26,9 км до финиша. Оттуда идёт спуск, но без слишком крутых участков.

8-й этап - 105 км с набором высоты 2 800 м. Чудовищное испытание частично грунтовым подъёмом Колле-делле-Финестре (Colle delle Finestre), после которого участниц ждёт подъём на финише в Сестриере.

Колле-делле-Финестре

С тех пор как Джиро д’Италия включила в маршрут в 2005 году подъём Колле-делле-Финестре, он стал одним из определяющих в борьбе за генеральную классификацию. В прошлом году на Джиро он был отмечен как Чима Коппи (Cima Coppi) — высшая точка гонки — и вновь стал решающим, принеся победу Саймону Йейтсу спустя годы после его драматичного падения в розовой майке здесь же в 2018 году, когда Крис Фрум (Chris Froome) провёл одину из величайших сольных атак в истории велоспорта на этих склонах, гонку, о которой будут говорить и через столетие.

Цифры безжалостны: 18,5 км со средним уклоном 9,2%, неумолимо круто от начала до вершины. И как будто этого мало, последние 8 км идут по гравию, превращая подъём в изнурительное испытание.

Соединяя долину Сузы (Susa Valley) с Валь-Кизоне (Val Chisone), Финестре иссушит ноги каждого претендента.

Но этап не заканчивается на вершине. Участниц ждёт 11-км техничный спуск по узкой дороге, после чего в Праджелато (Pragelato) начинается подъём к горнолыжному курорту Сестриере. Это ещё одно долгое восхождение, хотя и гораздо более пологое. Из 16,2 км в общей сложности первые 7 км — это не более чем затяжная ложная равнина, а оставшаяся часть - со средним градиентом 5%. Это может показаться терпимым, но после Финестре даже малейший подъём ощущается как стена. К финишу, вероятно, всё станет ясно, именно здесь может решиться судьба Женской Джиро д’Италия-2026.

8-й этап, заключительный. 145 км с набором высоты 2 200 м стартует и финиширует в Салуццо (Saluzzo). По ходу гонщицы преодолевают Монтозо (Montoso) (8,9 км с 9,4%), Коллетта-ди-Паэзана (Colletta di Paesana) (3,4 км с 5,8%) и Коллетта-ди-Бронделло (Colletta di Brondello) (6,9 км с 6,5%). После последней вершины до финиша остаётся ещё 35,3 км. Этот участок проходит по равнинной или по дороге с пересечённым рельефом, в основном с небольшим уклоном на спуск.

Монтозо

После суровости Финестре гонка приготовила последнюю ловушку в виде подъёма Монтозо. Если генеральная классификация всё ещё будет плотной, это восхождение может обернуться чистым хаосом. Монтозо — это не нежный прощальный подъём - 8,9 км со средним градиентом 9,4%, расположенный на пьемонтской стороне Котских Альп (Cottian Alps), под грозным Монвизо (Monviso), над Баньоло-Пьемонте (Bagnolo Piemonte).

Его главный подвох? Позиционирование. Вершина находится за целых 88 км до финиша, а это значит, что фавориты генеральной классификации могут захотеть ехать осторожно. Но если кто-то осмелится атаковать рано или если разрыв в общем зачёте будет минимальным, этот подъём может полностью перевернуть гонку.

Участницы Женской Джиро д’Италия-2026

Элиза Лонго Боргини

Photo Credits: LaPresse

Деми Воллеринг

Photo Credits: LaPresse

Множество претенденток готовы сразиться за победу в женской «Корса Роза» (Corsa Rosa) 2026 года. Стартовый номер 1 наденет победительница двух прошлых выпусков Джиро Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini). Среди её главных соперниц — Деми Воллеринг (Demi Vollering), Марлен Ройссер (Marlen Reusser), действующая чемпионка мира в индивидуальной гонке, и Анна ван дер Брегген (Anna Van der Breggen), — четырёхкратная победительница «Корса Роза» (2015, 2017, 2020 и 2021).

Большое ожидание связано и с групповыми спринтами. В центре внимания вновь Лорена Вибес — победительница пяти этапов за три участия, и Шарлотта Кол, возвращающаяся на Джиро после четырёхлетнего перерыва. Итальянские гонщицы Кьяра Консонни (победительница трёх этапов в 2022–2024 годах) и Элиза Бальзамо (чемпионка мира 2021 года и уже двукратная победительница этапов Джиро, обе победы — в 2022 году) также намерены заявить о себе. Может проявить себя Лара Гиллеспи (Lara Gillespie), которая великолепно начала сезон, и Элли Волластон (Ally Wollaston).

Этапы Женской Джиро д’Италия-2026:

30 мая. Этап 1. Cesenatico – Ravenna, 139 км

31 мая. Этап 2. Roncade – Caorle, 156 км

1 июня. Этап 3. Bibione – Buja, 156 км

2 июня. Этап 4. Belluno – Nevegal, 12,7 км, ITT

3 июня. Этап 5. Longarone - Sante Stefano di Cadore, 146 км

4 июня. Этап 6. Ala – Brescello, 160 км

5 июня. Этап 7. Sorbolo Mezzani - Salice Terme, 159 км

6 июня. Этап 8. Rivoli – Sestriere, 106 км

7 июня. Этап 9. Saluzzo – Saluzzo, 145 км