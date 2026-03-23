Неделя Коппи и Бартали-2026. Этап 3

Неделя Коппи и Бартали-2026. Этап 3

Неделя Коппи и Бартали-2026. Этап 3

Picture (c) gsemilia.it

 

 

Erbusco - Iseo, 175.5 км

 

 

1

 

Tommaso Dati (Ita) Team Ukyo

 

3:54:14

 

 

2

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

0:00:00

 

 

3

 

Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

4

 

Federico Iacomoni (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

5

 

Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

6

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

7

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

8

 

Thomas Pesenti (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

9

 

Elliot Rowe (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

10

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

11

 

Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

12

 

Walter Calzoni (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

13

 

Michele Bicelli (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

14

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

15

 

Alessandro Fancellu (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

16

 

Emil Herzog (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

17

 

Mark Jamie Donovan (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

18

 

Kamiel Bonneu (Bel) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

19

 

Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

20

 

Alessandro Verre (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

21

 

Milan Vader (Ned) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

22

 

Juan Quintero Osorno (Col) Petrolike

 

 

 

 

23

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

24

 

Matteo Scalco (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

25

 

Davide De Cassan (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

26

 

Fabricio German Crozzolo (Arg) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

27

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

28

 

Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

29

 

Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula

 

 

 

 

30

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

31

 

Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike

 

 

 

 

32

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

33

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

34

 

Alessandro Cattani (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

35

 

Alexandre Balmer (Sui) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

36

 

Martin Santiago Herreño Polania (Col) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

37

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

38

 

Kevin Biehl (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

39

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

40

 

Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

41

 

Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

42

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

43

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

44

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

45

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

46

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

47

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

48

 

Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike

 

0:00:53

 

 

49

 

Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:01:13

 

 

50

 

Vicente Rojas Naranjo (Chi) Bardiani Csf 7 Saber

 

0:02:22

 

 

51

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

52

 

Fausto Masnada (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

53

 

Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

54

 

Leonardo Vesco (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:03:53

 

 

55

 

Tommaso Quaglia (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

56

 

Nicholas Travella (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

57

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

 

 

 

58

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

0:03:58

 

 

59

 

Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers

 

0:06:03

 

 

60

 

Jesper Stiansen (Nor) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

61

 

Lorenzo Masciarelli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

62

 

Dario Giuliano (Fra) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

63

 

Márton Dina (Hun) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:08:42

 

 

64

 

Patryk Goszczurny (Pol) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

65

 

George Wood (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

66

 

Nicolo' Arrighetti (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

67

 

Ben Granger (Gbr) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

68

 

William Harding (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

69

 

Tomos Pattinson (Gbr) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

70

 

Nicola Zumsteg (Sui) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

71

 

Gavin Hlady (Usa) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

72

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

73

 

Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

74

 

Giosue' Epis (Ita) Petrolike

 

 

 

 

75

 

Giacomo Villa (Ita) Petrolike

 

 

 

 

76

 

Tommaso Bambagioni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

77

 

Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

78

 

Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

79

 

Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

80

 

Stefano Masciarelli (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

81

 

Andrea Piras (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

82

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

83

 

Riccardo Lorello (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

84

 

Jacopo Pignatti (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

85

 

Matteo Scofet (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

86

 

Koki Kamada (Jpn) Team Nippo Nuovacomauto Obor

 

 

 

 

87

 

Pablo Garcia Frances (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

88

 

Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike

 

 

 

 

89

 

Sven Aleksander Mernik (Slo) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

90

 

Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

91

 

Mattia Ballerini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

92

 

Filippo Agostinacchio (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:11:03

 

 

93

 

Marco Martini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

94

 

Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

95

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:13:37

 

 

96

 

Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

97

 

Alfred Grenaae (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

98

 

Riccardo Archetti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

99

 

Renato Favero (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

100

 

Cristian Sanfilippo (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

101

 

Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

102

 

Alessio Menghini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

103

 

Diego Bracalente (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

104

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

105

 

Luca Laudi (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

106

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

107

 

Alessio Magagnotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

108

 

Roberto Capello (Ita) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

109

 

Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

110

 

Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

111

 

Tommaso Bessega (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

112

 

Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

113

 

Mirko Bozzola (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

114

 

Yoshiki Terada (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

115

 

Adam Rafferty (Irl) Hagens Berman Jayco

 

 

 

 

116

 

Milkiyas Maekele (Eri) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

117

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

 

 

 

118

 

Dylan Sage (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

119

 

Lorenzo Nespoli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

120

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

121

 

Max Hinds (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

122

 

Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

123

 

Matteo Badilatti (Sui) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

124

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

125

 

Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

DNF

 

Jin Soneda (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

DNF

 

Arthur Progin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа

 

 

1

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

11:22:09

 

 

2

 

Tommaso Dati (Ita) Team Ukyo

 

0:00:02

 

 

3

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

4

 

Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team

 

0:00:04

 

 

5

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:00:12

 

 

6

 

Thomas Pesenti (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

7

 

Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

8

 

Federico Iacomoni (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

9

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

10

 

Mark Jamie Donovan (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

11

 

Fabricio German Crozzolo (Arg) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

12

 

Alessandro Verre (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

13

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

14

 

Elliot Rowe (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

15

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

16

 

Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula

 

 

 

 

17

 

Milan Vader (Ned) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

18

 

Michele Bicelli (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

19

 

Matteo Scalco (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

20

 

Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

21

 

Kamiel Bonneu (Bel) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

22

 

Davide De Cassan (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

23

 

Emil Herzog (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

24

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

25

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

26

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

27

 

Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

28

 

Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

29

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

30

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

31

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

32

 

Juan Quintero Osorno (Col) Petrolike

 

 

 

 

33

 

Walter Calzoni (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

34

 

Kevin Biehl (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

35

 

Alessandro Cattani (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

36

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

37

 

Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike

 

 

 

 

38

 

Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

39

 

Martin Santiago Herreño Polania (Col) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

40

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

41

 

Alexandre Balmer (Sui) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

42

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

43

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

44

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

45

 

Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike

 

0:01:05

 

 

46

 

Alessandro Fancellu (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:02:12

 

 

47

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:02:32

 

 

48

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Solution Tech Nippo Rali

 

0:02:34

 

 

49

 

Vicente Rojas Naranjo (Chi) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

50

 

Fausto Masnada (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

51

 

Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:02:58

 

 

52

 

Leonardo Vesco (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:04:05

 

 

53

 

Tommaso Quaglia (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

54

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

0:04:23

 

 

55

 

Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:04:44

 

 

56

 

Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:04:54

 

 

57

 

Dario Giuliano (Fra) Team Polti Visitmalta

 

0:06:15

 

 

58

 

Jesper Stiansen (Nor) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

59

 

Nicholas Travella (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:08:08

 

 

60

 

Lorenzo Masciarelli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:08:15

 

 

61

 

Tommaso Bambagioni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:08:54

 

 

62

 

Tomos Pattinson (Gbr) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

63

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

0:09:12

 

 

64

 

Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike

 

0:09:17

 

 

65

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

0:09:19

 

 

66

 

Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers

 

0:09:28

 

 

67

 

Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team

 

0:09:57

 

 

68

 

Stefano Masciarelli (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:10:23

 

 

69

 

Andrea Piras (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

0:10:27

 

 

70

 

Sven Aleksander Mernik (Slo) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:12:04

 

 

71

 

Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team

 

0:12:27

 

 

72

 

Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:12:35

 

 

73

 

Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

74

 

Koki Kamada (Jpn) Team Nippo Nuovacomauto Obor

 

 

 

 

75

 

Nicolo' Arrighetti (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:13:19

 

 

76

 

Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:13:30

 

 

77

 

Adam Rafferty (Irl) Hagens Berman Jayco

 

0:13:49

 

 

78

 

Filippo Agostinacchio (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:13:53

 

 

79

 

Riccardo Lorello (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:14:41

 

 

80

 

Giosue' Epis (Ita) Petrolike

 

 

 

 

81

 

Jacopo Pignatti (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:14:55

 

 

82

 

Roberto Capello (Ita) Ef Education - Aevolo

 

0:16:09

 

 

83

 

Giacomo Villa (Ita) Petrolike

 

0:16:23

 

 

84

 

Alessio Magagnotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:16:27

 

 

85

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

86

 

Lorenzo Nespoli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:16:52

 

 

87

 

Matteo Scofet (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:17:01

 

 

88

 

Ben Granger (Gbr) Solution Tech Nippo Rali

 

0:17:10

 

 

89

 

Nicola Zumsteg (Sui) Biesse - Carrera - Premac

 

0:18:06

 

 

90

 

Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:18:19

 

 

91

 

Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

0:18:29

 

 

92

 

Max Hinds (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

0:18:36

 

 

93

 

Diego Bracalente (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:18:47

 

 

94

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

0:18:54

 

 

95

 

Gavin Hlady (Usa) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

96

 

Yoshiki Terada (Jpn) Team Ukyo

 

0:19:36

 

 

97

 

Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

98

 

Mirko Bozzola (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

99

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

100

 

Alfred Grenaae (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

101

 

Márton Dina (Hun) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:19:37

 

 

102

 

Patryk Goszczurny (Pol) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:19:51

 

 

103

 

Mattia Ballerini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:19:58

 

 

104

 

Pablo Garcia Frances (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:20:17

 

 

105

 

Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:20:54

 

 

106

 

Cristian Sanfilippo (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:21:56

 

 

107

 

William Harding (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:21:59

 

 

108

 

Alessio Menghini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:23:49

 

 

109

 

Milkiyas Maekele (Eri) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

110

 

Renato Favero (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

0:24:05

 

 

111

 

Marco Martini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:24:40

 

 

112

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:24:48

 

 

113

 

Tommaso Bessega (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:24:50

 

 

114

 

Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:24:53

 

 

115

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:24:54

 

 

116

 

Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

117

 

Riccardo Archetti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

0:25:12

 

 

118

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

0:25:40

 

 

119

 

Luca Laudi (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:26:09

 

 

120

 

Matteo Badilatti (Sui) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

0:26:40

 

 

121

 

George Wood (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:27:11

 

 

122

 

Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula

 

0:27:14

 

 

123

 

Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

124

 

Dylan Sage (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

0:31:31

 

 

125

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

      

 

Комментарии

  • M-07
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    M-07-Фото

    Вот за такие рискованные атаки мне и нравится ван Дер Пул, такие гонки интересно смотреть, когда борьба тактик, а не кто-то тупо уехал, потому что намного сильнее остальные, и его не догнать.

    А преследователи, конечно, лопухнулись, как это часто бывает, почти догнали, но в решающий момент усроили переглядки и всё.

  • M-07
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    M-07-Фото
    И там вспоминаем, как ван дер Пул как раз наплевал, что может кого-то привезти и выдал фантастический последний километр, благодаря чему выиграл. Он вообще до этого в соло несколько километров тащил. А тут совсем чуть оставалось его добрать, и началось, никто не захотел сделать последний шаг, чтобы добрать, и Матьё тут же уехал далеко
  • M-07
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14)
    M-07-Фото

    Очередная скучная гонка, с этими двумя киборгами, которые вот уж сколько лет выносят остальных без шансов, смотреть гонки нет никакого желания, всё равно ничего интересного и никакой интриги. Сплошной коллапс.

    Армстронг ездил только одну гонку в год, а эти весь сезон выносят, особенно словенец, и всё типа чисто.

  • Джамайка
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    Джамайка-Фото

    ждем комментариев Хорнера "все идиоты"...особенно Матье. Де Кавуер мягче, но примерно то же говорит - лишние совсем не нужные усилия, трата сил.

    ВДП двинул за 60 км, имея Планкарта, ДельГроссо, в одиночку догонял отрыв, хотя мог взвть в попутчики того же Вермерса, одинаковые цели. 

    нужно будет еще раз пересмотреть финальный километр. 5 метров оставалюось, 1 секунда, пока Вермеерс требовал включиться - и ВДП уже укатил.

    но Тур Фландрии уже проиграл, за неделю не восстановится, соперники-то отдыхают. 

    эх. ничему не учится. 



    ну хоть что-то новое и неожиданое на СаксоКлассик. а том мог быть скучный одиночный финиш

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    MVDP-Фото
    Руководитель команды Visma Артур ван Донген: «Выступление Ван дер Пула снова исключительное. После Карнемелкбекстраат (30 километров до финиша) начинается серия длинных, прямых, широких дорог, где ветер дует беспрепятственно. И сегодня он определенно был не на его стороне. Тогда особенно сложно удержаться впереди в одиночку. Конечно, некоторые гонщики еще смогут приблизиться, но Ван дер Пул остается фаворитом на все предстоящие гонки».
    И Оливер Насен с этим согласен. Его команда Decathlon AG2R La Mondiale, несмотря на отсутствие Тиеша Бенота и Олава Кооя, произвела сильное впечатление на всех участниках на фламандских дорогах. «Встречный ветер сегодня чрезвычайно затруднял задачу атакующим. Я говорил об этом перед стартом. Весь день у нас было ощущение, что мы все еще можем бороться за победу в спринте. Хотя Матье сегодня снова отличился. Проехать так долго в одиночку против встречного ветра невероятно впечатляет. Думаю, нам следует сосредоточиться прежде всего на том, что он победил, несмотря ни на что, а не на том, что его чуть не догнали».
  • medmax
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    medmax-Фото
    Матвей отскочил конечно из-за тупости (трусости) этих ребят. Поэтому он часто первый, а эти вечно вторые и дальше. Хватит ли ему недели после того, как себя ушатал? Посмотрим. Возможно Фландрию пройдет, как подготовку к ПР.
  • RVL
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    RVL-Фото

    За 2 км до финиша де Вульф начал колесничать...пропустил пару смен, а на финиш один из первых полез..
    Может этих двух смен и не хватило.
    Но Матье молоток...боролся и поборол 

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Стриж
    Йонас - молодец - боец!Тут то по серьезней были соперники чем на ПН. Теперь без падений до Джиро , Ну а по остальным- Эвенпул как всегда , Липовец у них намбер 1 на генерал. На а Альмейда - это шляпа , зря арабы его поставили на Джиро - у него будет психологическая травма тогда , мимо подиума так то.Мекса нужно было ставить , но его Тадеюшка забрал под себя. Короче до Джиро и на ней без травм и всё будет.
    Серьёзные соперники ? Липовец что-ли ? Посмешили . Прогрессируют разве что Торо и Аюсо , но их нет на этой гонке .



    Цитата: Геродот
    Неплохой комментатор на Еврике. Весьма достойно.
    На окко норм и без дурацкой рекламы .

  • Джамайка
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (27)
    Джамайка-Фото
    он постоянно так делает. во всяком случае на Саксо
  • error
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (14)
    error-Фото

    Всетаки весна время классик... там главная заруба... недельки в аут тренировочный опустили...что жаль

