Неделя Коппи и Бартали-2026. Этап 1

Barbaresco - Barolo, 161,1 км

 

 

1

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

3:44:52

 

 

2

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

0:00:00

 

 

3

 

Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

4

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

5

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

6

 

Federico Iacomoni (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

7

 

Milan Vader (Ned) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

8

 

Tommaso Bambagioni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

9

 

Alessandro Fancellu (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

10

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

11

 

Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

12

 

Fabricio German Crozzolo (Arg) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

13

 

Tommaso Dati (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

14

 

Thomas Pesenti (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

15

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

16

 

Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula

 

 

 

 

17

 

Mark Jamie Donovan (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

18

 

Leonardo Vesco (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

19

 

Lorenzo Mark Finn (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

20

 

Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

21

 

Michele Bicelli (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

22

 

Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

23

 

Dario Giuliano (Fra) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

24

 

Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

25

 

Alessandro Verre (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

26

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

27

 

Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike

 

 

 

 

28

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

29

 

Kevin Biehl (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

30

 

Davide De Cassan (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

31

 

Kamiel Bonneu (Bel) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

32

 

Tomos Pattinson (Gbr) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

33

 

Elliot Rowe (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

34

 

Walter Calzoni (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

35

 

Martin Santiago Herreño Polania (Col) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

36

 

Emil Herzog (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

37

 

Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

38

 

Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

39

 

Matteo Scalco (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

40

 

Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

41

 

Jesper Stiansen (Nor) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

42

 

Vicente Rojas Naranjo (Chi) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

43

 

Lorenzo Nespoli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

44

 

Alexandre Balmer (Sui) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

45

 

Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

46

 

Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike

 

 

 

 

47

 

Alessandro Cattani (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

48

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

49

 

Juan Quintero Osorno (Col) Petrolike

 

 

 

 

50

 

Tommaso Quaglia (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

51

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

52

 

Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

53

 

Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

54

 

Lorenzo Masciarelli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

55

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

56

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

57

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

58

 

Adam Rafferty (Irl) Hagens Berman Jayco

 

 

 

 

59

 

Fausto Masnada (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

 

 

 

60

 

Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

61

 

Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

 

 

 

62

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

 

 

 

63

 

Roberto Capello (Ita) Ef Education - Aevolo

 

 

 

 

64

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

0:00:18

 

 

65

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

 

 

 

66

 

Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike

 

0:00:23

 

 

67

 

Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers

 

0:00:53

 

 

68

 

Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team

 

0:01:03

 

 

69

 

Stefano Masciarelli (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

0:01:29

 

 

70

 

Nicola Zumsteg (Sui) Biesse - Carrera - Premac

 

0:01:30

 

 

71

 

Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:01:33

 

 

72

 

Andrea Piras (Ita) Solution Tech Nippo Rali

 

 

 

 

73

 

Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:01:43

 

 

74

 

Nicholas Travella (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

75

 

Max Hinds (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

0:02:27

 

 

76

 

Alessio Magagnotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:02:38

 

 

77

 

Filippo Agostinacchio (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

78

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

79

 

Diego Bracalente (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:02:58

 

 

80

 

Sven Aleksander Mernik (Slo) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:03:10

 

 

81

 

Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team

 

0:03:33

 

 

82

 

Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:03:41

 

 

83

 

Riccardo Archetti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

84

 

Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

85

 

Pablo Garcia Frances (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

86

 

Koki Kamada (Jpn) Team Nippo Nuovacomauto Obor

 

 

 

 

87

 

Jacopo Pignatti (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

88

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

0:04:09

 

 

89

 

Nicolo' Arrighetti (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:04:25

 

 

90

 

Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:04:32

 

 

91

 

Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber

 

0:04:40

 

 

92

 

Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula

 

0:05:09

 

 

93

 

Giacomo Villa (Ita) Petrolike

 

 

 

 

94

 

Matteo Badilatti (Sui) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

95

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

0:05:47

 

 

96

 

Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

97

 

Riccardo Lorello (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

98

 

Mirko Bozzola (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

99

 

Cristian Sanfilippo (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

100

 

Matteo Scofet (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

101

 

Yoshiki Terada (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

102

 

Giosue' Epis (Ita) Petrolike

 

 

 

 

103

 

Alfred Grenaae (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

104

 

Ben Granger (Gbr) Solution Tech Nippo Rali

 

0:05:56

 

 

105

 

Márton Dina (Hun) Mbh Bank Csb Telecom Fort

 

0:08:23

 

 

106

 

Patryk Goszczurny (Pol) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:08:37

 

 

107

 

Jin Soneda (Jpn) Team Ukyo

 

0:08:44

 

 

108

 

Mattia Ballerini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

109

 

Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

110

 

Giuseppe Alessandro Carmeni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

111

 

Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team

 

0:09:39

 

 

112

 

Gavin Hlady (Usa) Ef Education - Aevolo

 

0:10:00

 

 

113

 

Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

114

 

Luca Laudi (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

115

 

Renato Favero (Ita) Biesse - Carrera - Premac

 

 

 

 

116

 

Arthur Progin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

117

 

Dylan Sage (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

118

 

Milkiyas Maekele (Eri) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

119

 

Alessio Menghini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

120

 

Davide Frigo (Ita) Ineos Grenadiers Racing Academy

 

 

 

 

121

 

Jan Huber (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

122

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

123

 

George Wood (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

0:10:18

 

 

124

 

Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:11:05

 

 

125

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

126

 

Tom Stirnimann (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

127

 

Tommaso Bessega (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

128

 

Baptiste Lecoq (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23

 

 

 

 

129

 

William Harding (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente

 

 

 

 

130

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

131

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

 

 

 

 

132

 

Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

133

 

Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula

 

 

 

 

134

 

Marco Martini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone

 

 

 

 

135

 

Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNF

 

Michael Zarate Anima (Mex) Petrolike

 

 

 

 

DNF

 

Marco Palomba (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали-2026 Settimana Internazionale Coppi e Bartali-2026 многодневная велогонка велогонка категории 2.1

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • aiberezkin
    Новая работа Криса Фрума без о ... (5)
    aiberezkin-Фото
    после "конфликта" с Бернаром Ино он перестал быть велогоном... пусть лечиться здоровья ему долголетия.
  • Геродот
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (17)
    Геродот-Фото
    Цитата: Starch27
    Цитата: Геродот
    На Олимпиаде по мтб в Токио (где Пидкок победил кстати) улетел страшно. Потом этот кульбит прозвали "вандерпулом") И вообще, до недавнего времени падал часто в мтб, хотел без тренировок на шару победить, рисковал и получал соответственно.


    Так а при чём тут МТБ к шоссейным гонкам? Из недавнего я как раз видел, что МВП красиво ушёл от падения на Омлопе.
    Погачар всегда падал по своей вине, а выше перечисленные падали реже и часто по причине завала. В том числе как на МСР все фавориты попадали в следствии ошибки Погачара и завала спровоцированного его падением.
    Притом что сабж один и тот же.
  • Геродот
    Новая работа Криса Фрума без о ... (5)
    Геродот-Фото
    Собаки лают, караван идет. Правильно, Крис.
  • RVL
    Новая работа Криса Фрума без о ... (5)
    RVL-Фото

    муж при деле и жена довольна) 

  • kwwk
    Новая работа Криса Фрума без о ... (5)
    kwwk-Фото
    Все работы нам нужны, все работы нам важны)))
  • zalex567
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 2 ... (3)
    zalex567-Фото
    Всегда радостно с тех случаях, когда фортуна улыбается заслуженным ветеранам. С долгожданной победой, Магнус!
  • DIM
    Новая работа Криса Фрума без о ... (5)
    DIM-Фото
    Без лоха жизнь плоха)
  • RVL
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (17)
    RVL-Фото

    Ну можно натягивать мол киборг на соках , трубки сменил, колеса поставил и помчал...
    Но искать крамолу в том что упал и выиграл...вот редиска))) кмк это надо особый склад ума иметь))
    Ну раз наводит, то надо поразмышлять конечно))

  • Starch27
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (17)
    Starch27-Фото
    Цитата: Геродот
    На Олимпиаде по мтб в Токио (где Пидкок победил кстати) улетел страшно. Потом этот кульбит прозвали "вандерпулом") И вообще, до недавнего времени падал часто в мтб, хотел без тренировок на шару победить, рисковал и получал соответственно.


    Так а при чём тут МТБ к шоссейным гонкам? Из недавнего я как раз видел, что МВП красиво ушёл от падения на Омлопе.
    Погачар всегда падал по своей вине, а выше перечисленные падали реже и часто по причине завала. В том числе как на МСР все фавориты попадали в следствии ошибки Погачара и завала спровоцированного его падением.
  • Гонщик
    Изучив каждый поворот, чтобы в ... (17)
    Гонщик-Фото
    • Я уже ничему не удивляюсь , челу на препаратах , все эти падения вообще побоку  , просто дело было типо в одной передней звезде и кто-то же верит в этот бред .Особенно про более тонкие трубы , а остальные значит тупари ,  кроссовых тубах ехали и без ракетного топлива .

25 марта

Wilco Kelderman (Visma - Lease a Bike)

Alberto Dainese (Soudal - Quick Step)

Anthon Charmig (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

