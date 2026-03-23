Неделя Коппи и Бартали-2026. Этап 1

Picture (c) gsemilia.it
Barbaresco - Barolo, 161,1 км
1
Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers
3:44:52
2
Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula
0:00:00
3
Diego Ulissi (Ita) Xds Astana Team
|
4
Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
5
Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo
|
6
Federico Iacomoni (Ita) Team Ukyo
|
7
Milan Vader (Ned) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
8
Tommaso Bambagioni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
9
Alessandro Fancellu (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort
|
10
Filippo Turconi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber
|
11
Samuele Battistella (Ita) Ef Education - Easypost
|
12
Fabricio German Crozzolo (Arg) Team Polti Visitmalta
|
13
Tommaso Dati (Ita) Team Ukyo
|
14
Thomas Pesenti (Ita) Team Polti Visitmalta
|
15
Abner Santiago Umba Lopez (Col) Solution Tech Nippo Rali
|
16
Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula
|
17
Mark Jamie Donovan (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
18
Leonardo Vesco (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
19
Lorenzo Mark Finn (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
|
20
Donzé Robin Donzé Robin (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
21
Michele Bicelli (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
22
Maximilian Schachmann (Ger) Soudal Quick-Step
|
23
Dario Giuliano (Fra) Team Polti Visitmalta
|
24
Lennart Jasch (Ger) Tudor Pro Cycling Team U23
|
25
Alessandro Verre (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort
|
26
Luca Paletti (Ita) Bardiani Csf 7 Saber
|
27
Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike
|
28
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
29
Kevin Biehl (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
30
Davide De Cassan (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
31
Kamiel Bonneu (Bel) Solution Tech Nippo Rali
|
32
Tomos Pattinson (Gbr) Ef Education - Aevolo
|
33
Elliot Rowe (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development
|
34
Walter Calzoni (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
35
Martin Santiago Herreño Polania (Col) Bardiani Csf 7 Saber
|
36
Emil Herzog (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
37
Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
38
Alessandro Covi (Ita) Team Jayco Alula
|
39
Matteo Scalco (Ita) Xds Astana Development Team
|
40
Joseph Pidcock (Gbr) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
41
Jesper Stiansen (Nor) Tudor Pro Cycling Team U23
|
42
Vicente Rojas Naranjo (Chi) Bardiani Csf 7 Saber
|
43
Lorenzo Nespoli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort
|
44
Alexandre Balmer (Sui) Solution Tech Nippo Rali
|
45
Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers
|
46
Edison Alejandro Callejas Santos (Col) Petrolike
|
47
Alessandro Cattani (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
48
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
49
Juan Quintero Osorno (Col) Petrolike
|
50
Tommaso Quaglia (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
51
Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Nippo Rali
|
52
Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 7 Saber
|
53
Juan Felipe Rodriguez Contreras (Col) Ef Education - Aevolo
|
54
Lorenzo Masciarelli (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort
|
55
Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike
|
56
Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost
|
57
William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development
|
58
Adam Rafferty (Irl) Hagens Berman Jayco
|
59
Fausto Masnada (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort
|
60
Filippo D'Aiuto (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
61
Viktor Soenens (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
|
62
Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber
|
63
Roberto Capello (Ita) Ef Education - Aevolo
|
64
Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost
0:00:18
65
Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team
|
66
Cesar Leonel Cisneros Muñiz (Mex) Petrolike
0:00:23
67
Peter Hansen (Den) Ineos Grenadiers
0:00:53
68
Mattia Negrente (Ita) Xds Astana Development Team
0:01:03
69
Stefano Masciarelli (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
0:01:29
70
Nicola Zumsteg (Sui) Biesse - Carrera - Premac
0:01:30
71
Andrea Cantoni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
0:01:33
72
Andrea Piras (Ita) Solution Tech Nippo Rali
|
73
Francesco Parravano (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
0:01:43
74
Nicholas Travella (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
75
Max Hinds (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy
0:02:27
76
Alessio Magagnotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
0:02:38
77
Filippo Agostinacchio (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
78
Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
79
Diego Bracalente (Ita) Mbh Bank Csb Telecom Fort
0:02:58
80
Sven Aleksander Mernik (Slo) Team Visma | Lease A Bike Development
0:03:10
81
Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team
0:03:33
82
Erazem Valjavec (Slo) Soudal Quick-Step Devo Team
0:03:41
83
Riccardo Archetti (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
84
Matteo Spreafico (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
85
Pablo Garcia Frances (Esp) Team Polti Visitmalta
|
86
Koki Kamada (Jpn) Team Nippo Nuovacomauto Obor
|
87
Jacopo Pignatti (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
88
Nahom Araya (Eri) Team Ukyo
0:04:09
89
Nicolo' Arrighetti (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
0:04:25
90
Jasper Schoofs (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team
0:04:32
91
Luca Colnaghi (Ita) Bardiani Csf 7 Saber
0:04:40
92
Davide De Pretto (Ita) Team Jayco Alula
0:05:09
93
Giacomo Villa (Ita) Petrolike
|
94
Matteo Badilatti (Sui) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
95
Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula
0:05:47
96
Artëm Fofonov (Fra) Xds Astana Development Team
|
97
Riccardo Lorello (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
98
Mirko Bozzola (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
99
Cristian Sanfilippo (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
100
Matteo Scofet (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
101
Yoshiki Terada (Jpn) Team Ukyo
|
102
Giosue' Epis (Ita) Petrolike
|
103
Alfred Grenaae (Den) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
104
Ben Granger (Gbr) Solution Tech Nippo Rali
0:05:56
105
Márton Dina (Hun) Mbh Bank Csb Telecom Fort
0:08:23
106
Patryk Goszczurny (Pol) Team Visma | Lease A Bike Development
0:08:37
107
Jin Soneda (Jpn) Team Ukyo
0:08:44
108
Mattia Ballerini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
109
Emanuele Ansaloni (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
110
Giuseppe Alessandro Carmeni (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
111
Federico Savino (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team
0:09:39
112
Gavin Hlady (Usa) Ef Education - Aevolo
0:10:00
113
Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step
|
114
Luca Laudi (Ita) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
115
Renato Favero (Ita) Biesse - Carrera - Premac
|
116
Arthur Progin (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23
|
117
Dylan Sage (Gbr) Ineos Grenadiers Racing Academy
|
118
Milkiyas Maekele (Eri) Ineos Grenadiers Racing Academy
|
119
Alessio Menghini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
120
Davide Frigo (Ita) Ineos Grenadiers Racing Academy
|
121
Jan Huber (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23
|
122
Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo
|
123
George Wood (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
0:10:18
124
Andrea Pietrobon (Ita) Team Polti Visitmalta
0:11:05
125
Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta
|
126
Tom Stirnimann (Sui) Tudor Pro Cycling Team U23
|
127
Tommaso Bessega (Ita) Team Polti Visitmalta
|
128
Baptiste Lecoq (Fra) Tudor Pro Cycling Team U23
|
129
William Harding (Gbr) Mg.K Vis Costruzioni E Ambiente
|
130
Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step
|
131
Matteo Moschetti (Ita) Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
132
Kevin Pezzo Rosola (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia
|
133
Filippo Conca (Ita) Team Jayco Alula
|
134
Marco Martini (Ita) Team Technipes #Inemiliaromagna Caffè Borbone
|
135
Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
DNF
Michael Zarate Anima (Mex) Petrolike
|
DNF
Marco Palomba (Ita) S.C. Padovani Polo Cherry Bank
