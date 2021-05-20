Чемпионат Австралии-2026. Групповая гонка

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 14:00
Perth - Perth, 176 км
|
1
|
Eddy Patrick
|
Team Brennan
|
3:55:25
|
2
|
Plapp Luke
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
3
|
Chamberlain Oscar
|
Decathlon CMA CGM Team
|
0:09
|
4
|
Cook Leighton
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
,,
|
5
|
Dinham Matthew
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
6
|
Gilmore Brady
|
NSN Cycling Team
|
,,
|
7
|
Christie-Johnston Alastair
|
CCACHE x BODYWRAP
|
0:12
|
8
|
Bettles Carter
|
Roojai Insurance Winspace
|
0:15
|
9
|
MacKellar Alastair
|
EF Education - EasyPost
|
0:22
|
10
|
Richards Kane
|
Roojai Insurance Winspace
|
0:26
|
11
|
O'Connor Ben
|
Team Jayco AlUla
|
0:30
|
12
|
O'Brien Kelland
|
Team Jayco AlUla
|
0:38
|
13
|
Porter Rudy
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
14
|
Bleddyn Oliver
|
Team Brennan
|
0:47
|
15
|
Plowright Jensen
|
Alpecin-Premier Tech
|
1:13
|
16
|
Browning Fergus
|
Terengganu Cycling Team
|
1:35
|
17
|
Stenning Oliver
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
,,
|
18
|
Walsh Liam
|
CCACHE x BODYWRAP
|
1:37
|
19
|
Agnoletto Blake
|
Equipe continentale Groupama-FDJ
|
,,
|
20
|
Eather Kurt
|
CCACHE x BODYWRAP
|
,,
|
21
|
O'Brien Mark
|
Carnegie Caulfield Cycling Club
|
,,
|
22
|
Howson Damien
|
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
1:39
|
23
|
Leahy Conor
|
Team Brennan
|
1:56
|
24
|
Harper Chris
|
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|
2:00
|
25
|
Durbridge Luke
|
Team Jayco AlUla
|
3:07
|
26
|
Marriage Zac
|
NSN Development Team
|
4:05
|
27
|
Carman Ben
|
St George Continental Cycling Team
|
,,
|
28
|
Lane Welsh Tali
|
CCACHE x BODYWRAP
|
6:23
|
29
|
Burns Luke
|
Victoire Hiroshima
|
,,
|
30
|
Quick Blake
|
FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team
|
8:14
|
31
|
Saunders Tristan
|
Team Brennan
|
,,
|
32
|
Welsford Sam
|
INEOS Grenadiers
|
11:47
|
DNF
|
McKenzie Hamish
|
Team Jayco AlUla
|
DNF
|
Vine Jay
|
UAE Team Emirates - XRG
|
DNF
|
Lightfoot Jack
|
St George Continental Cycling Team
|
DNF
|
Moriarty James
|
CCACHE x BODYWRAP
|
DNF
|
Walsh Finn
|
CCACHE x BODYWRAP
|
DNF
|
Campbell Max
|
CCACHE x BODYWRAP
|
DNF
|
Greenwood Matthew
|
CCACHE x BODYWRAP
|
DNF
|
James Hayden
|
Velofit Australia
|
DNF
|
James Oliver
|
Velofit Australia
|
DNF
|
Millard-Webb Callum
|
Velofit Australia
|
DNF
|
Mueller Taj
|
EuroCyclingTrips - CCN
|
DNF
|
Barr Alistair
|
Carnegie Caulfield Cycling Club
|
DNF
|
May Matthew
|
Cycling Development Foundation
|
DNF
|
Fraser Cameron
|
Cycling Development Foundation
|
DNF
|
Green Brendon
|
Cycling Development Foundation
|
DNF
|
Sharp Thomas
|
Hawthorn CC
|
DNF
|
Maguire John
|
Hawthorn CC
|
DNF
|
Billeau Simon
|
Midland CC
|
DNF
|
Del Borrello Roberto
|
Midland CC
|
DNF
|
Power Robert
|
Midland CC
|
DNF
|
Bisset Julian
|
X-Speed Australia Club
|
DNF
|
Chester Tom
|
Canberra Cycling Club
|
DNF
|
Schuurhuis Rien
|
Canberra Cycling Club
|
DNF
|
Tudor Tomas
|
Canberra Cycling Club
|
DNF
|
Britten Luke
|
Illawarra Cycle Club
|
DNF
|
Miller Angus
|
Butterfields Ziptrak Racing
|
DNF
|
Cheesman Tom
|
Hobart Wheelers - Dirt Devils Cycling Club
|
DNF
|
Henry Brooklyn
|
Nowra Velo Club
|
DNF
|
Cornish Thomas
|
Team Brennan
|
DNF
|
Shannon Tynan
|
Team Brennan
|
DNF
|
Duffy Joshua
|
Team Brennan
|
DNF
|
Freeth Aston
|
New Energy Racing
|
DNF
|
Anderson Jarred
|
South Perth CC
|
DNF
|
Mijat Daniel
|
Roues Chaudes CC
|
DNF
|
Sellar Timothy
|
Roues Chaudes CC
|
DNF
|
Dal Pozzo Brett
|
Albany CC
|
DNF
|
Staring Bryan
|
Perth MTB Club
|
DNF
|
Tucknott Reece
|
Canberra Off-Road Cyclists
|
DNF
|
Petersen Adrian
|
Sydney Uni Velo Club
|
DNF
|
Dodd Jude
|
NSTRMO x ATTAQUER x CCACHE
|
DNF
|
Adams Cadel
|
225 Racing Cycle Club
|
DNF
|
Henderson Kobe
|
Kobayashi Wattmonster
|
DNF
|
McGovern Mitchell
|
Pinnacle Performance x Royal Bikes
|
DNF
|
Marshall Jack
|
Pinnacle Performance x Royal Bikes
|
DNF
|
Clark William
|
Centennial Park Cycling Club
|
DNF
|
Vickers Connor
|
Team Mount Beauty
|
DNF
|
Cullen Brodie
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
DNF
|
Thompson Nicholas
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
DNF
|
Webb Austin
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
DNF
|
Hall Stephen
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
DNF
|
Maher Richard
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
DNF
|
Harris Reece
|
Falcons Pedal Mafia Racing
|
DNF
|
Watts David
|
Dunsborough Cycling Club
|
DNS
|
Hopkins Dylan
|
Roojai Insurance Winspace
|
DNS
|
Nash Tristan
|
Midland CC
|
DNS
|
Herfoss Troy
|
Gold Coast Cycling Club
|
DNS
|
Shepherd Matthew
|
Perth MTB Club
|
DNS
|
Aves Harrison
|
Kalamunda Mountain Bike Collective
|
DNS
|
Key Aston
|
NSTRMO x ATTAQUER x CCACHE
|
DNS
|
Biffiger Kevin
|
Logan CC
