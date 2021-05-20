VeloNEWS
Чемпионат Австралии-2026. Групповая гонка

Чемпионат Австралии-2026. Групповая гонка

 

Perth - Perth, 176 км

 

1

 Eddy Patrick

Team Brennan

  

3:55:25

2

 Plapp Luke

Team Jayco AlUla

  

,,

3

 Chamberlain Oscar

Decathlon CMA CGM Team

0:09

4

 Cook Leighton

Falcons Pedal Mafia Racing

,,

5

 Dinham Matthew

Team Picnic PostNL

  

,,

6

 Gilmore Brady

NSN Cycling Team

  

,,

7

 Christie-Johnston Alastair

CCACHE x BODYWRAP

0:12

8

 Bettles Carter

Roojai Insurance Winspace

0:15

9

 MacKellar Alastair

EF Education - EasyPost

0:22

10

 Richards Kane

Roojai Insurance Winspace

0:26

11

 O'Connor Ben

Team Jayco AlUla

  

0:30

12

 O'Brien Kelland

Team Jayco AlUla

  

0:38

13

 Porter Rudy

Team Jayco AlUla

  

,,

14

 Bleddyn Oliver

Team Brennan

  

0:47

15

 Plowright Jensen

Alpecin-Premier Tech

1:13

16

 Browning Fergus

Terengganu Cycling Team

1:35

17

 Stenning Oliver

Falcons Pedal Mafia Racing

,,

18

 Walsh Liam

CCACHE x BODYWRAP

1:37

19

 Agnoletto Blake

Equipe continentale Groupama-FDJ

,,

20

 Eather Kurt

CCACHE x BODYWRAP

,,

21

 O'Brien Mark

Carnegie Caulfield Cycling Club

,,

22

 Howson Damien

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

1:39

23

 Leahy Conor

Team Brennan

  

1:56

24

 Harper Chris

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

2:00

25

 Durbridge Luke

Team Jayco AlUla

  

3:07

26

 Marriage Zac

NSN Development Team

4:05

27

 Carman Ben

St George Continental Cycling Team

,,

28

 Lane Welsh Tali

CCACHE x BODYWRAP

6:23

29

 Burns Luke

Victoire Hiroshima

  

,,

30

 Quick Blake

FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team

8:14

31

 Saunders Tristan

Team Brennan

  

,,

32

 Welsford Sam

INEOS Grenadiers

  

11:47

DNF

 McKenzie Hamish

Team Jayco AlUla

    

DNF

 Vine Jay

UAE Team Emirates - XRG

  

DNF

 Lightfoot Jack

St George Continental Cycling Team

DNF

 Moriarty James

CCACHE x BODYWRAP

  

DNF

 Walsh Finn

CCACHE x BODYWRAP

  

DNF

 Campbell Max

CCACHE x BODYWRAP

  

DNF

 Greenwood Matthew

CCACHE x BODYWRAP

  

DNF

 James Hayden

Velofit Australia

    

DNF

 James Oliver

Velofit Australia

    

DNF

 Millard-Webb Callum

Velofit Australia

    

DNF

 Mueller Taj

EuroCyclingTrips - CCN

  

DNF

 Barr Alistair

Carnegie Caulfield Cycling Club

  

DNF

 May Matthew

Cycling Development Foundation

DNF

 Fraser Cameron

Cycling Development Foundation

DNF

 Green Brendon

Cycling Development Foundation

DNF

 Sharp Thomas

Hawthorn CC

    

DNF

 Maguire John

Hawthorn CC

    

DNF

 Billeau Simon

Midland CC

    

DNF

 Del Borrello Roberto

Midland CC

    

DNF

 Power Robert

Midland CC

    

DNF

 Bisset Julian

X-Speed Australia Club

  

DNF

 Chester Tom

Canberra Cycling Club

  

DNF

 Schuurhuis Rien

Canberra Cycling Club

  

DNF

 Tudor Tomas

Canberra Cycling Club

  

DNF

 Britten Luke

Illawarra Cycle Club

    

DNF

 Miller Angus

Butterfields Ziptrak Racing

  

DNF

 Cheesman Tom

Hobart Wheelers - Dirt Devils Cycling Club

DNF

 Henry Brooklyn

Nowra Velo Club

    

DNF

 Cornish Thomas

Team Brennan

    

DNF

 Shannon Tynan

Team Brennan

    

DNF

 Duffy Joshua

Team Brennan

    

DNF

 Freeth Aston

New Energy Racing

    

DNF

 Anderson Jarred

South Perth CC

    

DNF

 Mijat Daniel

Roues Chaudes CC

    

DNF

 Sellar Timothy

Roues Chaudes CC

    

DNF

 Dal Pozzo Brett

Albany CC

      

DNF

 Staring Bryan

Perth MTB Club

    

DNF

 Tucknott Reece

Canberra Off-Road Cyclists

  

DNF

 Petersen Adrian

Sydney Uni Velo Club

    

DNF

 Dodd Jude

NSTRMO x ATTAQUER x CCACHE

DNF

 Adams Cadel

225 Racing Cycle Club

  

DNF

 Henderson Kobe

Kobayashi Wattmonster

  

DNF

 McGovern Mitchell

Pinnacle Performance x Royal Bikes

DNF

 Marshall Jack

Pinnacle Performance x Royal Bikes

DNF

 Clark William

Centennial Park Cycling Club

  

DNF

 Vickers Connor

Team Mount Beauty

    

DNF

 Cullen Brodie

Falcons Pedal Mafia Racing

  

DNF

 Thompson Nicholas

Falcons Pedal Mafia Racing

  

DNF

 Webb Austin

Falcons Pedal Mafia Racing

  

DNF

 Hall Stephen

Falcons Pedal Mafia Racing

  

DNF

 Maher Richard

Falcons Pedal Mafia Racing

  

DNF

 Harris Reece

Falcons Pedal Mafia Racing

  

DNF

 Watts David

Dunsborough Cycling Club

  

DNS

 Hopkins Dylan

Roojai Insurance Winspace

  

DNS

 Nash Tristan

Midland CC

    

DNS

 Herfoss Troy

Gold Coast Cycling Club

  

DNS

 Shepherd Matthew

Perth MTB Club

    

DNS

 Aves Harrison

Kalamunda Mountain Bike Collective

DNS

 Key Aston

NSTRMO x ATTAQUER x CCACHE

DNS

 Biffiger Kevin

Logan CC

      

 

Теги к статье: Чемпионат Австраии групповая гонка

  Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 15:52

    Гребёнка. Изматывающая гонка для начала сезона-результат,много сошедших.

