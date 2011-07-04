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Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Чемпионат Австралии-2024, ITT

Buninyong, 37,5 км 

 

1              PLAPP Luke       Team Jayco AlUla                                           0:46:19

2              HARPER Chris   Team Jayco AlUla                                           0:33

3              HEPBURN Michael         Team Jayco AlUla                                           0:55

4              O'BRIEN Kelland             Team Jayco AlUla                                           1:07

5              CHRISTIE-JOHNSTON Alastair   CCACHE x Par Küp                                          2:08

6              LEAHY Conor                                                   2:09

7              STORER Michael             Tudor Pro Cycling Team                                               2:10

8              LANE WELSH Tali             CCACHE x Par Küp                                          2:20

9              NIQUET-OLDEN Bentley             CCACHE x Par Küp                                          4:35

10            JARVIS Hayden                                                              4:40

11            STENNING Oliver                                                          5:37

12            RYAN Brenton                                                7:00

13            INGLIS Joseph                                                7:15

14            KEAJNIK Sam                                                   10:54

15            SKINNER Lachlan                                                           12:56

DNF        CUTLER Tim                                                      -

DNS        HAMILTON Lucas           Team Jayco AlUla                                           -

 

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Теги к статье: чемпионат Австралии по шоссейному велоспорту разделка Люк Плапп

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 

    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    С чего такого ради? Как и все предыдущие.

    Вся жизнь это гонка.

  3. василий

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 15.09.2019

    Год будет интересным это точно

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 27.05.2017

    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

    No war!

  5. Гонщик

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    Это с чего , Кинтана с Фрумом и Хорнером выйдут на старт ? 



    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.
    Не нам судить что там было и как , но все беды из-за баб и бабок ...

  6. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 27.05.2017

    А беды женщин из-за мужчин и брильянтов. Роан не вовремя закончил.

    No war!
  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

    Деннис не мог бы забрать ITT в январе 2024 потому что официально завершил карьеру в декабре 2023. О завершении карьеры было объявлено еще в середине лета.

  8. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 22:23 | Регистрация: 8.07.2013

    Даже если Денис и не закончил карьеру , у плапа он не выиграл бы. А джейко алула похоже набирает обороты и предстоящий сезон, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Даже если Денис и не закончил карьеру , у плапа он не выиграл бы. А джейко алула похоже набирает обороты и предстоящий сезон, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

    Деннис не мог бы забрать ITT в январе 2024 потому что официально завершил карьеру в декабре 2023. О завершении карьеры было объявлено еще в середине лета.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    uran-Фото
    А беды женщин из-за мужчин и брильянтов. Роан не вовремя закончил.
  • Гонщик
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    Это с чего , Кинтана с Фрумом и Хорнером выйдут на старт ? 



    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.
    Не нам судить что там было и как , но все беды из-за баб и бабок ...

  • Николай Н.
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.

  • Freejazz
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Freejazz-Фото

    В одну калитку, что у мужчин, что у женщин. У женщин еще и разрывы километровые. 

  • Николай Н.
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз вышел песчаный, пришлось бегать. особенно бегали девчата. Ван дер Пул непобедимый и это уже 9 победа.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    uran-Фото

    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

  • василий
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    василий-Фото
    Год будет интересным это точно
  • Astanaforever
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    С чего такого ради? Как и все предыдущие.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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