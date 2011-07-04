Чемпионат Австралии-2024, ITT

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 11:46
Buninyong, 37,5 км
1 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 0:46:19
2 HARPER Chris Team Jayco AlUla 0:33
3 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 0:55
4 O'BRIEN Kelland Team Jayco AlUla 1:07
5 CHRISTIE-JOHNSTON Alastair CCACHE x Par Küp 2:08
6 LEAHY Conor 2:09
7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 2:10
8 LANE WELSH Tali CCACHE x Par Küp 2:20
9 NIQUET-OLDEN Bentley CCACHE x Par Küp 4:35
10 JARVIS Hayden 4:40
11 STENNING Oliver 5:37
12 RYAN Brenton 7:00
13 INGLIS Joseph 7:15
14 KEAJNIK Sam 10:54
15 SKINNER Lachlan 12:56
DNF CUTLER Tim -
DNS HAMILTON Lucas Team Jayco AlUla -
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