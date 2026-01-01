Велокросс. X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 16:36
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
42:10:00
|
2
|
Pieterse Puck
|
Fenix-Premier Tech
|
0:15
|
3
|
Bäckstedt Zoe
|
CANYON//SRAM zondacrypto
|
,,
|
4
|
Neff Jolanda
|
2:04
|
5
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
2:06
|
6
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
2:09
|
7
|
Carrier Rafaelle
|
2:59
|
8
|
Langenbarg Puck
|
Fenix-Deceuninck Development Team
|
3:11
|
9
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
3:35
|
10
|
Lopez Vida
|
3:40
|
11
|
Estermann Rebekka
|
,,
|
12
|
Pellizotti Giorgia
|
4:09
|
13
|
Sarkisov Katherine
|
CXD Trek Bikes
|
4:22
|
14
|
Knijnenburg Anne
|
VolkerWessels Cycling Team
|
4:35
|
15
|
Mos Anniek
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
5:04
|
16
|
von Berswordt Sophie
|
VolkerWessels Cycling Team
|
5:24
|
17
|
Knoll Nico
|
5:47
|
18
|
Crees Xan
|
6:02
|
19
|
Borello Carlotta
|
6:08
|
20
|
Kay Anna
|
6:17
|
21
|
Day Elena
|
Spectra Racing
|
6:22
|
22
|
Haviland Alexa
|
6:42
|
23
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
|
6:50
|
24
|
Lenferink Femke
|
WV Schijndel
|
7:00
|
25
|
Bruchner Regina
|
7:01
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (245)