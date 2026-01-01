VeloNEWS
Велокросс. X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026. Женщины. Результаты

X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026. Женщины. Результаты

Велокросс. X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026. Женщины. Результаты

 

 

 

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

42:10:00

2

 Pieterse Puck

Fenix-Premier Tech

  

0:15

3

 Bäckstedt Zoe

CANYON//SRAM zondacrypto

,,

4

 Neff Jolanda

    

2:04

5

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

2:06

6

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

2:09

7

 Carrier Rafaelle

    

2:59

8

 Langenbarg Puck

Fenix-Deceuninck Development Team

3:11

9

 Crabbé Kiona

Athletes for Hope

  

3:35

10

 Lopez Vida

    

3:40

11

 Estermann Rebekka

    

,,

12

 Pellizotti Giorgia

    

4:09

13

 Sarkisov Katherine

CXD Trek Bikes

  

4:22

14

 Knijnenburg Anne

VolkerWessels Cycling Team

4:35

15

 Mos Anniek

KDM - Pack Cycling Team vzw

5:04

16

 von Berswordt Sophie

VolkerWessels Cycling Team

5:24

17

 Knoll Nico

    

5:47

18

 Crees Xan

    

6:02

19

 Borello Carlotta

    

6:08

20

 Kay Anna

      

6:17

21

 Day Elena

Spectra Racing

  

6:22

22

 Haviland Alexa

    

6:42

23

 Panušová Anna

Brilon Racing Team MB

6:50

24

 Lenferink Femke

WV Schijndel

  

7:00

25

 Bruchner Regina

    

7:01
           

 

Теги к статье: X2O Badkamers Trofee GP Sven Nys-2026 велокросс

Комментарии

  • Pirn
    Велокросс. X2O Badkamers Trofe ... (3)
    Pirn-Фото

    Надеюсь завтра в Моле будет поинтереснее.

  • Freejazz
    Велокросс. X2O Badkamers Trofe ... (3)
    Freejazz-Фото

    Вот тут и не скажешь о МВДП, что биоробот. Это не просто кручение в гору (что тоже непросто) - он просто лучше владеет велосипедом при большой мощи. Остальные заметно проседают в обоих компонентах.

  • MVDP
    VeloLIVE поздравляет с Новым г ... (9)
    MVDP-Фото

    Наткнулся на шикарное фото, хоть и 2024 года

  • MVDP
    Велокросс. X2O Badkamers Trofe ... (3)
    MVDP-Фото

    37 секунд, а не 10.

  • Pugachev
    VeloLIVE поздравляет с Новым г ... (9)
    Pugachev-Фото
    Миша, вы - велолитератор! )))) С новым Годом!!!!
  • дрокер
    VeloLIVE поздравляет с Новым г ... (9)
    дрокер-Фото

    Всех с Наступающим Новым годом!locny

    Крепкого здоровья, Мира, бодрости духа.

    Кто в седле правильных расчетов и верной тактики!

     

    Спасибо Велолайву, вы профессионалы и большие молодцы!

    PS Уже жду Страду,СанРемо и Рубеdiablo

  • EL-Fenomeno
    VeloLIVE поздравляет с Новым г ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всех форумчан, новичков и ветеранов сайта с Новыи годом 2026 locny
    Желаю от heart всем мира, добра, спокойствия, здоровья вам, вашим родным и близким; ну а редакции ВелоЛайва ещё долгих и продуктивных лет работы.

    И отдельное спасибо за итоговый ОПРОСник за 2025 год/сезон good

    Вот только небольшая просьба: закрепите его на главной сайта, там где сейчас висит ещё сентябрський опрос о Вуэльте...будет больше чем 213 голосов))   

  • motte
    VeloLIVE поздравляет с Новым г ... (9)
    motte-Фото

    С наступающим Новым годом, друзья!

    Спасибо администрации за отличный форум, а всем участникам — за общение, помощь и настоящую велосипедную атмосферу.

    Пусть в новом году будет больше покатушек, меньше падений, крепких цепей и отличного настроения!

    А так же:

    Пусть в новом году цепь не рвётся, колёса не восьмёрят, а ноги крутят даже тогда, когда мозг уже сдался.

    Спасибо администрации за порядок в пелотоне, а всем участникам — за движ, советы и живое общение!

    Ровных дорог, мощных ног и только положительных ватт!

    С Новым годом! 

  • Pugachev
    VeloLIVE поздравляет с Новым г ... (9)
    Pugachev-Фото

    Дорогие Велолайвовцы!

    С наступающим - очередным Велолайвным! - Новым Годом!

     

    Пусть все будет КАК НАДО! 

     

    Вам - всех благ - личных и спортивных!

     

    И безмерное спасибо за вашу велоработу!

     

    P.S. Просмотрел поздравления 2014 года... Аж ностальгия прошла по всему телу)))))) 

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (4)
    Джамайка-Фото
    там еще и лейтенанты Матье (уже бывшие) Джани Вермеерш и Квентин Херманс выступят. Вермерш в новой форме Боры, форму 36,5 представят только 8 января

