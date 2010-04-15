Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Женщины. Результаты

- Категория:
|
1
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
51:03
|
2
|
Vas Blanka
|
Team SD Worx - Protime
|
0:08
|
3
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:09
|
4
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
0:14
|
5
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
0:32
|
6
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
0:45
|
7
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
1:12
|
8
|
Neff Jolanda
|
Cannondale Factory Racing
|
1:46
|
9
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
1:50
|
10
|
Carrier Rafaelle
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
1:51
|
11
|
Burquier Line
|
Trinity Racing
|
2:01
|
12
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
,,
|
13
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
2:24
|
14
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:43
|
15
|
Gunsalus Lizzy
|
CCB p/b Levine Law Group
|
,,
|
16
|
Estermann Rebekka
|
2:44
|
17
|
Krahl Judith
|
Rose Racing Circle
|
3:03
|
18
|
Borghesi Letizia
|
EF Education-Oatly
|
3:16
|
19
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
3:25
|
20
|
Truyen Marthe
|
Fenix-Deceuninck
|
3:32
|
21
|
Cabaca Mae
|
Heizomat - Cube
|
3:34
|
22
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
3:36
|
23
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:40
|
24
|
Molengraaf Lauren
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
3:50
|
25
|
Borello Carlotta
|
4:21
|
26
|
Heigl Nadja
|
KTM Spada powered by Brenta Brakes
|
4:35
|
27
|
Mos Anniek
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
4:47
|
28
|
Sonnemans Sara
|
WV Schijndel
|
5:15
|
29
|
Baele Lotte
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
5:20
|
30
|
Inglis Grace
|
5:28
|
31
|
Barthels Maïté
|
Cycling Team Atertdaul
|
5:29
|
32
|
van der Meulen Julia
|
5:53
|
33
|
Barthels Layla
|
Cycling Team Atertdaul
|
6:05
|
34
|
Hoefmans Pem
|
ACROG-Tormans
|
6:07
|
35
|
Zoerner Lauren
|
Competitive Edge Racing
|
6:16
|
36
|
Knoll Nico
|
6:23
|
37
|
Coppens Nette
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
6:32
