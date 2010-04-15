VeloNEWS
Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Женщины. Результаты

Велокросс. Telenet Superprestige Heusden-Zolder-2025. Женщины. Результаты

 

1

 Fouquenet Amandine

Arkéa - B&B Hotels Women

51:03

2

 Vas Blanka

Team SD Worx - Protime

0:08

3

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

0:09

4

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

0:14

5

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

0:32

6

 Moors Fleur

Baloise Glowi Lions

  

0:45

7

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

1:12

8

 Neff Jolanda

Cannondale Factory Racing

1:46

9

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

1:50

10

 Carrier Rafaelle

Arkéa - B&B Hotels Women

1:51

11

 Burquier Line

Trinity Racing

  

2:01

12

 Kalis Bloeme

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

,,

13

 Worst Annemarie

Seven Racing

  

2:24

14

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

2:43

15

 Gunsalus Lizzy

CCB p/b Levine Law Group

,,

16

 Estermann Rebekka

    

2:44

17

 Krahl Judith

Rose Racing Circle

  

3:03

18

 Borghesi Letizia

EF Education-Oatly

  

3:16

19

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

3:25

20

 Truyen Marthe

Fenix-Deceuninck

  

3:32

21

 Cabaca Mae

Heizomat - Cube

  

3:34

22

 Rodríguez Sofia

Nesta - MMR Cycling Team

3:36

23

 Wenzel Liv

Sebmotobikes CX Team

3:40

24

 Molengraaf Lauren

Charles Liégeois Roastery CX

3:50

25

 Borello Carlotta

    

4:21

26

 Heigl Nadja

KTM Spada powered by Brenta Brakes

4:35

27

 Mos Anniek

KDM - Pack Cycling Team vzw

4:47

28

 Sonnemans Sara

WV Schijndel

  

5:15

29

 Baele Lotte

De Ceuster - Bouwpunt

5:20

30

 Inglis Grace

    

5:28

31

 Barthels Maïté

Cycling Team Atertdaul

5:29

32

 van der Meulen Julia

    

5:53

33

 Barthels Layla

Cycling Team Atertdaul

6:05

34

 Hoefmans Pem

ACROG-Tormans

  

6:07

35

 Zoerner Lauren

Competitive Edge Racing

6:16

36

 Knoll Nico

    

6:23

37

 Coppens Nette

De Ceuster Bouwpunt Cycling Team

6:32

 

  1. MVDP

    Сегодня, 16:44 | Регистрация: 3.10.2020

    Заигрались девчата в тактику. Бланку с подиумом.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 15.04.2010

    В отсутствие Брант гонка получилась с интригой и смотрелась интересно. Франция с победой и Ваз с вторым местом.

  3. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 14.02.2016

    давно болею за Amandine Fouquenet. Рад её победе на такой серьезной трассе.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Комментарии

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    MVDP-Фото
    Ничего себе, ТдГ еще с двойником ездит?
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    я снова со своим вопросом: система 1x проиграла системе 2x в спринте равных по силам соперников?

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Джамайка-Фото
    На Коксайде было видно - после каждого круга выпрямлялся, выражение лица было страдальческое.
  • Pirn
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Pirn-Фото

    Вот уж холодная невозмутимость покерфейса! Зачёт ?

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    давно болею за Amandine Fouquenet. Рад её победе на такой серьезной трассе.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван де Пула были шансы у Ван Арта, но не получилось. А так гонка была интересная.

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    MVDP-Фото

    Ну чисто финиш Тура Фландрии-2020 повторили, только сторонами поменялись)

    ВВА, наверное, словил флешбеки от присутствия майки чемпиона Нидерландов рядом.

    Поражает невозмутимое лицо дель Гроссо во время гонки: как будто в магазин за хлебом едет. А вот характерные потягивания, как у Матье, тревожат. Тоже проблемы со спиной?

     

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (3)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Брант гонка получилась с интригой и смотрелась интересно. Франция с победой и Ваз с вторым местом.

  • Джамайка
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (7)
    Джамайка-Фото

    ну Вауту не впервой проигрывать финальный спринт. не буду показывать пальцем, но например Паулесу на Дворс Фландрен. 

    ДельГроссо не уступал в техническом мастерстве нисколько. 



    Комментатор комментировал как будто другую гонку, не эту гонку вообще. 

  • motte
    Матье ван дер Пул доминировал ... (1)
    motte-Фото

    Ещё один пример плохого поведения со стороны зрителя…

     Зритель выдул пар из вейпа прямо в лицо Маттьё ван дер Пулу на гонке X2O Trofee Hofstade.

     Реакция МВП:

     «Это, конечно, лучше, чем когда тебе в лицо бросают пиво», — Маттьё ван дер Пул.

