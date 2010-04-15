Велокросс. Exact Cross-Zilvermeercross-2026. Женщины. Результаты

- Категория:
|
1
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Premier Tech
|
22:02:00
|
2
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
0:12
|
3
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
0:26
|
4
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
0:53
|
5
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
1:14
|
6
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
1:50
|
7
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
2:16
|
8
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
2:50
|
9
|
Desprez Lison
|
ACT Cycling
|
2:55
|
10
|
Molengraaf Lauren
|
Team EKOÏ
|
3:00
|
11
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
3:23
|
12
|
Estermann Rebekka
|
3:42
|
13
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
3:53
|
14
|
Knijnenburg Anne
|
VolkerWessels Cycling Team
|
3:59
|
15
|
Sonnemans Sara
|
4:08
|
16
|
Kastelijn Yara
|
Fenix-Premier Tech
|
4:23
|
17
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
4:33
|
18
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
4:46
|
19
|
Hoefmans Pem
|
5:26
|
20
|
Laurijssen Sanne
|
Crelan - Corendon
|
5:28
|
21
|
von Berswordt Sophie
|
VolkerWessels Cycling Team
|
,,
|
22
|
Borghesi Letizia
|
AG Insurance - Soudal Team
|
5:53
|
23
|
Hurteloup Adèle
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
6:17
|
24
|
Douděrová Kateřina
|
6:18
|
25
|
van der Meulen Julia
|
7:02
|
26
|
Zoerner Lauren
|
Competitive Edge Racing
|
7:27
|
27
|
Mullins Kira
|
7:31
|
28
|
van Elsacker Floor
|
7:40
|
29
|
Inglis Grace
|
7:46
|
30
|
Verzijl Bibi
|
8:28
|
31
|
Nielsen Mille Foldager
|
Team Aalborg-Sparekassen Danmark Dame
|
+1 lap
|
32
|
Beebe Tessa
|
+1 lap
|
33
|
Gademan Sera
|
+1 lap
|
34
|
Schampaert Lien
|
Keukens Redant Cycling Team
|
+1 lap
|
35
|
de Bruyne Meg
|
Super Help - Evil Eye
|
+1 lap
|
36
|
Kelly Siobhan
|
+1 lap
|
37
|
Daume Graden
|
+1 lap
|
38
|
De Raedemaeker Alexe
|
+1 lap
|
39
|
Persson Thea
|
+1 lap
|
40
|
Shields Emily
|
+2 laps
|
41
|
Olesen Anna
|
+2 laps
|
42
|
De Cuyper Emily
|
Super Help - Evil Eye
|
+2 laps
|
43
|
Klerkx Mirte
|
+2 laps
|
44
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
+2 laps
|
45
|
Denk Rosalie
|
+2 laps
|
46
|
Secchi Giorgia
|
+3 laps
|
47
|
Lehman Stella
|
+3 laps
|
48
|
Norris Annabelle
|
+3 laps
|
49
|
Coraboeuf Léa
|
Lanester Women Morbihan
|
+3 laps
|
50
|
Croux Bieke
|
+3 laps
|
51
|
van Weereld Lieke
|
+3 laps
|
52
|
Garus Katharina
|
+3 laps
|
53
|
Verdier Juliette
|
Mégamo Vosges Team
|
+3 laps
|
54
|
Molnar Hadley
|
+3 laps
|
55
|
Mahoney Georgia
|
+3 laps
|
56
|
Duchemin Elisa
|
+3 laps
|
57
|
Alleleijn Judith
|
WV Breda
|
+3 laps
|
58
|
Gray Iris
|
+3 laps
|
DNF
|
Bas Selena
|
DNF
|
Lenferink Femke
|
WV Schijndel
|
DNF
|
Mos Anniek
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
DNF
|
Bond Jorja
|
CXD Trek Bikes
|
DNF
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
