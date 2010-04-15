VeloNEWS
Велокросс. Exact Cross-Zilvermeercross-2026. Женщины. Результаты

1

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Premier Tech

  

22:02:00

2

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

0:12

3

 Brouwers Julie

Charles Liégeois - Deschacht

0:26

4

 Moors Fleur

Baloise Glowi Lions

  

0:53

5

 Zemanová Kristýna

VIF Cycling Team

  

1:14

6

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

1:50

7

 Kalis Bloeme

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

2:16

8

 Hladíková Kateřina

Brilon Racing Team MB

2:50

9

 Desprez Lison

ACT Cycling

  

2:55

10

 Molengraaf Lauren

Team EKOÏ

  

3:00

11

 Verdonschot Laura

De Ceuster - Bouwpunt

3:23

12

 Estermann Rebekka

    

3:42

13

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

3:53

14

 Knijnenburg Anne

VolkerWessels Cycling Team

3:59

15

 Sonnemans Sara

    

4:08

16

 Kastelijn Yara

Fenix-Premier Tech

  

4:23

17

 Cueto Sara

Unicaja - Gijón

  

4:33

18

 Aseltine Mia

Competitive Edge Racing

4:46

19

 Hoefmans Pem

    

5:26

20

 Laurijssen Sanne

Crelan - Corendon

  

5:28

21

 von Berswordt Sophie

VolkerWessels Cycling Team

,,

22

 Borghesi Letizia

AG Insurance - Soudal Team

5:53

23

 Hurteloup Adèle

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

6:17

24

 Douděrová Kateřina

    

6:18

25

 van der Meulen Julia

    

7:02

26

 Zoerner Lauren

Competitive Edge Racing

7:27

27

 Mullins Kira

    

7:31

28

 van Elsacker Floor

    

7:40

29

 Inglis Grace

    

7:46

30

 Verzijl Bibi

    

8:28

31

 Nielsen Mille Foldager

Team Aalborg-Sparekassen Danmark Dame

+1 lap

32

 Beebe Tessa

    

+1 lap

33

 Gademan Sera

    

+1 lap

34

 Schampaert Lien

Keukens Redant Cycling Team

+1 lap

35

 de Bruyne Meg

Super Help - Evil Eye

  

+1 lap

36

 Kelly Siobhan

    

+1 lap

37

 Daume Graden

    

+1 lap

38

 De Raedemaeker Alexe

  

+1 lap

39

 Persson Thea

    

+1 lap

40

 Shields Emily

    

+2 laps

41

 Olesen Anna

    

+2 laps

42

 De Cuyper Emily

Super Help - Evil Eye

  

+2 laps

43

 Klerkx Mirte

    

+2 laps

44

 Carrio Luna

Unicaja - Gijón

  

+2 laps

45

 Denk Rosalie

    

+2 laps

46

 Secchi Giorgia

    

+3 laps

47

 Lehman Stella

    

+3 laps

48

 Norris Annabelle

    

+3 laps

49

 Coraboeuf Léa

Lanester Women Morbihan

+3 laps

50

 Croux Bieke

    

+3 laps

51

 van Weereld Lieke

    

+3 laps

52

 Garus Katharina

    

+3 laps

53

 Verdier Juliette

Mégamo Vosges Team

+3 laps

54

 Molnar Hadley

    

+3 laps

55

 Mahoney Georgia

    

+3 laps

56

 Duchemin Elisa

    

+3 laps

57

 Alleleijn Judith

WV Breda

    

+3 laps

58

 Gray Iris

      

+3 laps

DNF

 Bas Selena

      

DNF

 Lenferink Femke

WV Schijndel

    

DNF

 Mos Anniek

KDM - Pack Cycling Team vzw

  

DNF

 Bond Jorja

CXD Trek Bikes

    

DNF

 Panušová Anna

Brilon Racing Team MB

  
           

 

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:31 | Регистрация: 15.04.2010

    В отсутствие Люсинды Альворада взяла первую победу.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • Джамайка
    Травма лодыжки и растяжение го ... (1)
    Джамайка-Фото

    Перелом?! только этого не хватало..

    но елси "небольшой" - значит, надеемся, без смещения..

     

    МВДП когда кувыркнулся на маунтибайке, получил перелом ладьевидной кости, но быстро пришел в норму. Но кисть все же не щиколотка.



    а в воскресенье - Зонховен со знаменитой ямой. и прогноз - почти на всей территории Фладндрии пойдет снег, будет скользко и зимняя погода сохранится в течение след.недели.  А впровинциях Антверпен и Лимбург дополнительно пройдут дожди. А в этой яме крутейший спуск который и посуху с трудом проходят, а в грязь и лед ...

    Может, Матье лучше отпроситься, пусть Рудхов выпишет освобождение от занятий. скажет, что простудился, тем блее все видели, как его колотило на финише. 

    некоторое время назад он отказался от участия на заледеневшем снежном кроссе в Италии, кажется

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ваут, ну как же так?! Здоровья!!!

  • Джамайка
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Джамайка-Фото

    девушки 5 кругов ехали по осенней погоде. и вдруг - снег хлопьями. Наверное, не поверили в прогноз. Ваут на соревнование на байке прикатил. Правда возвращался в командной машине, в пуховике, шапке.

     

    пишут, что это первый сход Ван Арта за 240 239 выступлений. Впечатляет. 

  • maxxxx
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    maxxxx-Фото
    На сайте висмы написали, что лодыжка. Насколько серьезно, пока не понятно
  • Pirn
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    Pirn-Фото
    'Wout will never be happy if he has to watch every cyclo-cross race on TV' – Van Aert's coach explains why Belgian star needs to compete in winter despite lack of wins
  • Геродот
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    Геродот-Фото

    "Горбатого могила исправит" прости господи. Ну куда он лезет?? главное зачем?? хочет опять новый сезон похерить видимо...

  • Джамайка
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Джамайка-Фото

    не в эту тему, но все же - Ремко продемонстрировал новую форму. Выглядит усушенным процентов на 20%, хотя может быть это визуальный эффект от продольных полосок по бокам формы.

  • MVDP
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    MVDP-Фото
    Хз, почему они так геройствуют. Многие с голыми коленками. Видели же, в каких условиях женщины ехали. Тонкая повязка на голову точно бы не помешала.
  • Николай Н.
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (1)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Люсинды Альворада взяла первую победу.

  • Николай Н.
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что Ван Арт упал, а то был бы очень интересным финиш. и что поделаешь это велокросс.

