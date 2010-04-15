Велокросс. Superprestige Niel - Jaarmarktcross-2025. Результаты

- Категория:
Niel
|
1
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
57:13
|
2
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:01
|
3
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:13
|
4
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
0:24
|
5
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
0:37
|
6
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
0:48
|
7
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:55
|
8
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
1:00
|
9
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
1:08
|
10
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
1:11
|
11
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
1:15
|
12
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:18
|
13
|
Ježek Václav
|
Brilon Racing Team MB
|
1:38
|
14
|
Boroš Michael
|
Elkov - Kasper
|
1:51
|
15
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
2:26
|
16
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
2:46
|
17
|
Janssen Wout
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
2:49
|
18
|
Van Grieken Stan
|
Stageco Cycling Team
|
2:58
|
19
|
Horny Clément
|
BH - Wallonie MTB Team
|
3:05
|
20
|
Jamin Antoine
|
BH - Wallonie MTB Team
|
3:08
|
21
|
Jacobs Lennes
|
WAC Team Hoboken
|
3:38
|
22
|
Meeusen Tom
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
4:07
|
23
|
Bossaerts Senn
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
4:21
|
24
|
Kerl Maximilian
|
4:29
|
25
|
Marchand Robbe
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:32
|
26
|
Marasco Lorenzo
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:48
|
27
|
de Vet Sander
|
Trust-Up - CC Chevigny
|
5:13
|
28
|
Takács Zsombor Tamás
|
MBH Bank Ballan CSB
|
+2 laps
|
29
|
Croket Maxime
|
Deschacht - Hens CX Team
|
+4 laps
|
30
|
Drake Giles
|
+5 laps
|
31
|
Jacoby François
|
Brussels Cycling Club
|
+5 laps
|
32
|
Dolle Gabriel
|
+6 laps
|
33
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+6 laps
|
34
|
Lukšas Dovydas
|
+6 laps
|
DNF
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
DNF
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
DNF
|
Kuypers Gerben
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
DNF
|
Gevaert Miles
|
Campe Lanckriet Cycling Team
