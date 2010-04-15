Велокросс. Superprestige Niel - Jaarmarktcross-2025. Результаты

VeloNEWS
Niel

 

1

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

57:13

2

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:01

3

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:13

4

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

0:24

5

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

0:37

6

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

0:48

7

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:55

8

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

1:00

9

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

1:08

10

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

1:11

11

 Ferdinande Anton

Shifting Gears Strategica

1:15

12

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

1:18

13

 Ježek Václav

Brilon Racing Team MB

1:38

14

 Boroš Michael

Elkov - Kasper

  

1:51

15

 Mason Cameron

Seven Racing

  

2:26

16

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

2:46

17

 Janssen Wout

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

2:49

18

 Van Grieken Stan

Stageco Cycling Team

2:58

19

 Horny Clément

BH - Wallonie MTB Team

3:05

20

 Jamin Antoine

BH - Wallonie MTB Team

3:08

21

 Jacobs Lennes

WAC Team Hoboken

  

3:38

22

 Meeusen Tom

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

4:07

23

 Bossaerts Senn

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

4:21

24

 Kerl Maximilian

    

4:29

25

 Marchand Robbe

Deschacht - Hens CX Team

4:32

26

 Marasco Lorenzo

Sebmotobikes CX Team

4:48

27

 de Vet Sander

Trust-Up - CC Chevigny

5:13

28

 Takács Zsombor Tamás

MBH Bank Ballan CSB

+2 laps

29

 Croket Maxime

Deschacht - Hens CX Team

+4 laps

30

 Drake Giles

    

+5 laps

31

 Jacoby François

Brussels Cycling Club

  

+5 laps

32

 Dolle Gabriel

    

+6 laps

33

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

+6 laps

34

 Lukšas Dovydas

    

+6 laps

DNF

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

    

DNF

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

    

DNF

 Kuypers Gerben

Charles Liégeois Roastery CX

  

DNF

 Gevaert Miles

Campe Lanckriet Cycling Team

  

 

  

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    11 ноября 2025 18:58 | Регистрация: 15.04.2010

    А Швеек оказывается ещё и хороший финишёр, вырезал финиш у Путте.

  2. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    11 ноября 2025 21:51 | Регистрация: 8.09.2010

    Давно болею я за Свеека - он очень серьезный такой, как отличник.))) Очень рад его успеху!

