Велокросс. X²O Badkamers Trofee Flandriencross - Hamme-2025. Женщины. Результаты

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

42:35

2

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

0:20

3

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

,,

4

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

1:05

5

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

1:09

6

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

,,

7

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

1:17

8

 Worst Annemarie

    

1:31

9

 Clauzel Hélène

    

2:12

10

 De Schoesitter Shanyl

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

3:11

11

 Hladíková Kateřina

Brilon Racing Team MB

3:27

12

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

,,

13

 Cusack Lidia

CXD Trek Bikes

  

3:44

14

 Clauzel Perrine

Sebmotobikes CX Team

4:01

15

 Crabbé Kiona

Athletes for Hope

  

4:14

16

 Wenzel Liv

Sebmotobikes CX Team

4:15

17

 Van de Steene Kim

    

4:33

18

 Seynave Ilken

Deschacht - Hens CX Team

4:41

19

 Laurijssen Sanne

Crelan - Corendon

  

5:07

20

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

5:13

21

 Kay Anna

Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes

5:15

22

 Baele Lotte

De Ceuster - Bouwpunt

5:28

23

 De Bruyckere Xenna

De Ceuster Bouwpunt Cycling Team

5:56

24

 Mitchinson Ellie

    

6:28

25

 De Raedemaeker Alexe

KDM - Pack Cycling Team vzw

7:06

26

 Knijnenburg Anne

VolkerWessels Cycling Team

7:31

27

 de Bruyne Meg

Super Help - Evil Eye

  

7:50

 

  1. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 21:11 | Регистрация: 8.09.2010

    Люсинда, похоже, вошла в свой ритм... Трудно будет с ней бороться, по-видимому...

