Велокросс. X²O Badkamers Trofee Flandriencross - Hamme-2025. Женщины. Результаты

|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
42:35
|
2
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
0:20
|
3
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
,,
|
4
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
1:05
|
5
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
1:09
|
6
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
,,
|
7
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
1:17
|
8
|
Worst Annemarie
|
1:31
|
9
|
Clauzel Hélène
|
2:12
|
10
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
3:11
|
11
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
3:27
|
12
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
,,
|
13
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
3:44
|
14
|
Clauzel Perrine
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:01
|
15
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
4:14
|
16
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
4:15
|
17
|
Van de Steene Kim
|
4:33
|
18
|
Seynave Ilken
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:41
|
19
|
Laurijssen Sanne
|
Crelan - Corendon
|
5:07
|
20
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
5:13
|
21
|
Kay Anna
|
Velopro-EGS Group-Alpha Motorhomes
|
5:15
|
22
|
Baele Lotte
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
5:28
|
23
|
De Bruyckere Xenna
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
5:56
|
24
|
Mitchinson Ellie
|
6:28
|
25
|
De Raedemaeker Alexe
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
7:06
|
26
|
Knijnenburg Anne
|
VolkerWessels Cycling Team
|
7:31
|
27
|
de Bruyne Meg
|
Super Help - Evil Eye
|
7:50
