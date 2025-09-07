VeloNEWS
Тур Британии-2025. Этап 5. Результаты

Тур Британии-2025. Этап 5. Результаты

Тур Британии-2025. Этап 5. Результаты

 

Pontypool - The Tumble, 133,6 км

 

1

 Evenepoel Remco

Soudal Quick-Step

    

3:07:56

2

 Gloag Thomas

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

3

 Onley Oscar

Team Picnic PostNL

    

,,

4

 Eulálio Afonso

Bahrain - Victorious

    

,,

5

 Grégoire Romain

Groupama - FDJ

    

,,

6

 Mollema Bauke

Lidl - Trek

      

,,

7

 Alaphilippe Julian

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

8

 Paret-Peintre Aurélien

Decathlon AG2R La Mondiale Team

,,

9

 Bilbao Pello

Bahrain - Victorious

    

,,

10

 Sivakov Pavel

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

11

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

    

,,

12

 Rondel Mathys

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

13

 Blackmore Joseph

Israel - Premier Tech

    

,,

14

 August Andrew

INEOS Grenadiers

    

0:07

15

 Fernández Rubén

Anicolor / Tien 21

    

0:25

16

 Arensman Thymen

INEOS Grenadiers

    

,,

17

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

 

0:30

18

 Geoghegan Hart Tao

Lidl - Trek

      

,,

19

 Lanhove Milan

Team Flanders - Baloise

  

0:44

20

 Guerin Alexis

Anicolor / Tien 21

    

,,

21

 Wenzel Mats

Equipo Kern Pharma

    

1:07

22

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

    

,,

23

 Leknessund Andreas

Uno-X Mobility

    

1:11

24

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

  

1:23

25

 Golliker Joshua

Great Britain

    

1:32

26

 Aerts Toon

Lotto

      

1:34

27

 Vanhuffel Matteo

Team Picnic PostNL

    

1:49

28

 Donovan Mark

Q36.5 Pro Cycling Team

  

1:54

29

 Wood Harrison

Anicolor / Tien 21

    

1:55

30

 Buck Jones Huw

Great Britain

    

,,

31

 Kyffin Zeb

Unibet Tietema Rockets

  

2:05

32

 Orins Robin

Lotto

      

2:07

33

 Gilmore Brady

Israel - Premier Tech

    

2:31

34

 Pacher Quentin

Groupama - FDJ

    

3:15

35

 Hamilton Lucas

INEOS Grenadiers

    

3:42

36

 Deweirdt Siebe

Team Flanders - Baloise

 

4:04

37

 Flynn Sean

Team Picnic PostNL

    

4:08

38

 Wright Fred

Bahrain - Victorious

    

4:14

39

 Liepiņš Emīls

Q36.5 Pro Cycling Team

  

4:30

40

 Svrček Martin

Soudal Quick-Step

    

,,

41

 Declercq Tim

Lidl - Trek

      

,,

42

 Johansen Julius

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

43

 de Vries Hartthijs

Unibet Tietema Rockets

 

,,

44

 Herregodts Rune

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

45

 Leijnse Enzo

Team Picnic PostNL

    

,,

46

 Kämna Lennard

Lidl - Trek

      

,,

47

 Uriarte Diego

Equipo Kern Pharma

    

,,

48

 Pérez César

Equipo Kern Pharma

    

,
             

 

 

Генеральная классификация после 5 этапа:

 

1

 Grégoire Romain

Groupama - FDJ

17:03:04

2

 Evenepoel Remco

Soudal Quick-Step

0:02

3

 Alaphilippe Julian

Tudor Pro Cycling Team

,,

4

 Onley Oscar

Team Picnic PostNL

0:08

5

 Paret-Peintre Aurélien

Decathlon AG2R La Mondiale Team

0:12

6

 Eulálio Afonso

Bahrain - Victorious

,,

7

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

,,

8

 Mollema Bauke

Lidl - Trek

  

,,

9

 Bilbao Pello

Bahrain - Victorious

0:17

10

 Sivakov Pavel

UAE Team Emirates - XRG

,,

11

 Rondel Mathys

Tudor Pro Cycling Team

,,

12

 Blackmore Joseph

Israel - Premier Tech

,,

13

 Gloag Thomas

Team Visma | Lease a Bike

0:29

14

 August Andrew

INEOS Grenadiers

0:30

15

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

0:31

16

 Fernández Rubén

Anicolor / Tien 21

0:42

17

 Geoghegan Hart Tao

Lidl - Trek

  

,,

18

 Arensman Thymen

INEOS Grenadiers

0:52

19

 Lanhove Milan

Team Flanders - Baloise

0:58

20

 Wenzel Mats

Equipo Kern Pharma

1:13

21

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

1:15

22

 Guerin Alexis

Anicolor / Tien 21

1:21

23

 Leknessund Andreas

Uno-X Mobility

1:34

24

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

1:35

25

 Aerts Toon

Lotto

  

1:46

26

 Golliker Joshua

Great Britain

2:07

27

 Buck Jones Huw

Great Britain

2:22

28

 Donovan Mark

Q36.5 Pro Cycling Team

2:29

29

 Kyffin Zeb

Unibet Tietema Rockets

2:32

30

 Gilmore Brady

Israel - Premier Tech

2:43

31

 Orins Robin

Lotto

  

2:46

32

 Deweirdt Siebe

Team Flanders - Baloise

4:18

33

 Pacher Quentin

Groupama - FDJ

4:29

34

 de Vries Hartthijs

Unibet Tietema Rockets

4:45

35

 Wood Harrison

Anicolor / Tien 21

5:03

36

 Flynn Sean

Team Picnic PostNL

5:15

37

 Wright Fred

Bahrain - Victorious

5:43

38

 Hamilton Lucas

INEOS Grenadiers

5:57

39

 Herregodts Rune

UAE Team Emirates - XRG

6:26

40

 Kämna Lennard

Lidl - Trek

  

6:35

41

 Vanhuffel Matteo

Team Picnic PostNL

7:18

42

 Svrček Martin

Soudal Quick-Step

8:57

43

 Declercq Tim

Lidl - Trek

  

,,

44

 Liepiņš Emīls

Q36.5 Pro Cycling Team

11:43

45

 Leijnse Enzo

Team Picnic PostNL

13:53

46

 Pérez César

Equipo Kern Pharma

14:48

47

 Johansen Julius

UAE Team Emirates - XRG

17:25

48

 Uriarte Diego

Equipo Kern Pharma

25:43:00

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Британии-2025 Tour of Britain-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

