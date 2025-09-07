Тур Британии-2025. Этап 5. Результаты

- Категория:
Pontypool - The Tumble, 133,6 км
|
1
|
Evenepoel Remco
|
Soudal Quick-Step
|
3:07:56
|
2
|
Gloag Thomas
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
3
|
Onley Oscar
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
4
|
Eulálio Afonso
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
5
|
Grégoire Romain
|
Groupama - FDJ
|
,,
|
6
|
Mollema Bauke
|
Lidl - Trek
|
,,
|
7
|
Alaphilippe Julian
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
8
|
Paret-Peintre Aurélien
|
Decathlon AG2R La Mondiale Team
|
,,
|
9
|
Bilbao Pello
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
10
|
Sivakov Pavel
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
11
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
12
|
Rondel Mathys
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
13
|
Blackmore Joseph
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
14
|
August Andrew
|
INEOS Grenadiers
|
0:07
|
15
|
Fernández Rubén
|
Anicolor / Tien 21
|
0:25
|
16
|
Arensman Thymen
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
17
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
|
0:30
|
18
|
Geoghegan Hart Tao
|
Lidl - Trek
|
,,
|
19
|
Lanhove Milan
|
Team Flanders - Baloise
|
0:44
|
20
|
Guerin Alexis
|
Anicolor / Tien 21
|
,,
|
21
|
Wenzel Mats
|
Equipo Kern Pharma
|
1:07
|
22
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
23
|
Leknessund Andreas
|
Uno-X Mobility
|
1:11
|
24
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
1:23
|
25
|
Golliker Joshua
|
Great Britain
|
1:32
|
26
|
Aerts Toon
|
Lotto
|
1:34
|
27
|
Vanhuffel Matteo
|
Team Picnic PostNL
|
1:49
|
28
|
Donovan Mark
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
1:54
|
29
|
Wood Harrison
|
Anicolor / Tien 21
|
1:55
|
30
|
Buck Jones Huw
|
Great Britain
|
,,
|
31
|
Kyffin Zeb
|
Unibet Tietema Rockets
|
2:05
|
32
|
Orins Robin
|
Lotto
|
2:07
|
33
|
Gilmore Brady
|
Israel - Premier Tech
|
2:31
|
34
|
Pacher Quentin
|
Groupama - FDJ
|
3:15
|
35
|
Hamilton Lucas
|
INEOS Grenadiers
|
3:42
|
36
|
Deweirdt Siebe
|
Team Flanders - Baloise
|
|
4:04
|
37
|
Flynn Sean
|
Team Picnic PostNL
|
4:08
|
38
|
Wright Fred
|
Bahrain - Victorious
|
4:14
|
39
|
Liepiņš Emīls
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
4:30
|
40
|
Svrček Martin
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
41
|
Declercq Tim
|
Lidl - Trek
|
,,
|
42
|
Johansen Julius
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
43
|
de Vries Hartthijs
|
Unibet Tietema Rockets
|
|
,,
|
44
|
Herregodts Rune
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
45
|
Leijnse Enzo
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
46
|
Kämna Lennard
|
Lidl - Trek
|
,,
|
47
|
Uriarte Diego
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
48
|
Pérez César
|
Equipo Kern Pharma
|
,
Генеральная классификация после 5 этапа:
|
1
|
Grégoire Romain
|
Groupama - FDJ
|
17:03:04
|
2
|
Evenepoel Remco
|
Soudal Quick-Step
|
0:02
|
3
|
Alaphilippe Julian
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
4
|
Onley Oscar
|
Team Picnic PostNL
|
0:08
|
5
|
Paret-Peintre Aurélien
|
Decathlon AG2R La Mondiale Team
|
0:12
|
6
|
Eulálio Afonso
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
7
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
8
|
Mollema Bauke
|
Lidl - Trek
|
,,
|
9
|
Bilbao Pello
|
Bahrain - Victorious
|
0:17
|
10
|
Sivakov Pavel
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
11
|
Rondel Mathys
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
12
|
Blackmore Joseph
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
13
|
Gloag Thomas
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:29
|
14
|
August Andrew
|
INEOS Grenadiers
|
0:30
|
15
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:31
|
16
|
Fernández Rubén
|
Anicolor / Tien 21
|
0:42
|
17
|
Geoghegan Hart Tao
|
Lidl - Trek
|
,,
|
18
|
Arensman Thymen
|
INEOS Grenadiers
|
0:52
|
19
|
Lanhove Milan
|
Team Flanders - Baloise
|
0:58
|
20
|
Wenzel Mats
|
Equipo Kern Pharma
|
1:13
|
21
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
1:15
|
22
|
Guerin Alexis
|
Anicolor / Tien 21
|
1:21
|
23
|
Leknessund Andreas
|
Uno-X Mobility
|
1:34
|
24
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
1:35
|
25
|
Aerts Toon
|
Lotto
|
1:46
|
26
|
Golliker Joshua
|
Great Britain
|
2:07
|
27
|
Buck Jones Huw
|
Great Britain
|
2:22
|
28
|
Donovan Mark
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
2:29
|
29
|
Kyffin Zeb
|
Unibet Tietema Rockets
|
2:32
|
30
|
Gilmore Brady
|
Israel - Premier Tech
|
2:43
|
31
|
Orins Robin
|
Lotto
|
2:46
|
32
|
Deweirdt Siebe
|
Team Flanders - Baloise
|
4:18
|
33
|
Pacher Quentin
|
Groupama - FDJ
|
4:29
|
34
|
de Vries Hartthijs
|
Unibet Tietema Rockets
|
4:45
|
35
|
Wood Harrison
|
Anicolor / Tien 21
|
5:03
|
36
|
Flynn Sean
|
Team Picnic PostNL
|
5:15
|
37
|
Wright Fred
|
Bahrain - Victorious
|
5:43
|
38
|
Hamilton Lucas
|
INEOS Grenadiers
|
5:57
|
39
|
Herregodts Rune
|
UAE Team Emirates - XRG
|
6:26
|
40
|
Kämna Lennard
|
Lidl - Trek
|
6:35
|
41
|
Vanhuffel Matteo
|
Team Picnic PostNL
|
7:18
|
42
|
Svrček Martin
|
Soudal Quick-Step
|
8:57
|
43
|
Declercq Tim
|
Lidl - Trek
|
,,
|
44
|
Liepiņš Emīls
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
11:43
|
45
|
Leijnse Enzo
|
Team Picnic PostNL
|
13:53
|
46
|
Pérez César
|
Equipo Kern Pharma
|
14:48
|
47
|
Johansen Julius
|
UAE Team Emirates - XRG
|
17:25
|
48
|
Uriarte Diego
|
Equipo Kern Pharma
|
25:43:00
