Тур Британии-2025. Этап 4. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 17:12
Atherstone - Burton Dassett, 186,9 км
|
1
|
Grégoire Romain
|
Groupama - FDJ
|
4:06:18
|
2
|
Alaphilippe Julian
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
3
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
0:02
|
4
|
Paret-Peintre Aurélien
|
Decathlon AG2R La Mondiale Team
|
,,
|
5
|
Maris Elias
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
6
|
Teutenberg Tim Torn
|
Lidl - Trek
|
,,
|
7
|
Aerts Toon
|
Lotto
|
,,
|
8
|
Stokbro Andreas
|
Unibet Tietema Rockets
|
,,
|
9
|
Gilmore Brady
|
Israel - Premier Tech
|
,,
|
10
|
Eulálio Afonso
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
11
|
Van Wilder Ilan
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
12
|
Onley Oscar
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
13
|
Kopecký Tomáš
|
Unibet Tietema Rockets
|
,,
|
14
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
15
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
16
|
Geoghegan Hart Tao
|
Lidl - Trek
|
,,
|
17
|
Wenzel Mats
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
18
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
19
|
Evenepoel Remco
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
20
|
Mollema Bauke
|
Lidl - Trek
|
,,
|
21
|
Blackmore Joseph
|
Israel - Premier Tech
|
0:07
|
22
|
Lanhove Milan
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
23
|
de Vries Hartthijs
|
Unibet Tietema Rockets
|
,,
|
24
|
Bilbao Pello
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
25
|
Deweirdt Siebe
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
26
|
Sivakov Pavel
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
27
|
Fernández Rubén
|
Anicolor / Tien 21
|
,,
|
28
|
Rondel Mathys
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
29
|
Wood Harrison
|
Anicolor / Tien 21
|
0:11
|
30
|
Crabbe Tom
|
Team Flanders - Baloise
|
,,
|
31
|
Leknessund Andreas
|
Uno-X Mobility
|
0:13
|
32
|
Huens Axel
|
Unibet Tietema Rockets
|
0:14
|
33
|
August Andrew
|
INEOS Grenadiers
|
0:15
Генеральная классификация после 4 этапа:
|
1
|
Grégoire Romain
|
Groupama - FDJ
|
13:55:08
|
2
|
Brennan Matthew
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:02
|
3
|
Alaphilippe Julian
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
4
|
Wenzel Mats
|
Equipo Kern Pharma
|
0:06
|
5
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
0:08
|
6
|
Zambanini Edoardo
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
7
|
Stokbro Andreas
|
Unibet Tietema Rockets
|
0:09
|
8
|
Gilmore Brady
|
Israel - Premier Tech
|
0:12
|
9
|
Vader Milan
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
10
|
Teutenberg Tim Torn
|
Lidl - Trek
|
,,
