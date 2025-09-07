VeloNEWS
Тур Британии-2025. Этап 4. Результаты

Тур Британии-2025. Этап 4. Результаты

Atherstone - Burton Dassett, 186,9 км

 

1

 Grégoire Romain

Groupama - FDJ

    

4:06:18

2

 Alaphilippe Julian

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

3

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

    

0:02

4

 Paret-Peintre Aurélien

Decathlon AG2R La Mondiale Team

,,

5

 Maris Elias

Team Flanders - Baloise

  

,,

6

 Teutenberg Tim Torn

Lidl - Trek

      

,,

7

 Aerts Toon

Lotto

      

,,

8

 Stokbro Andreas

Unibet Tietema Rockets

  

,,

9

 Gilmore Brady

Israel - Premier Tech

    

,,

10

 Eulálio Afonso

Bahrain - Victorious

    

,,

11

 Van Wilder Ilan

Soudal Quick-Step

    

,,

12

 Onley Oscar

Team Picnic PostNL

    

,,

13

 Kopecký Tomáš

Unibet Tietema Rockets

  

,,

14

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

15

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

    

,,

16

 Geoghegan Hart Tao

Lidl - Trek

      

,,

17

 Wenzel Mats

Equipo Kern Pharma

    

,,

18

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

  

,,

19

 Evenepoel Remco

Soudal Quick-Step

    

,,

20

 Mollema Bauke

Lidl - Trek

      

,,

21

 Blackmore Joseph

Israel - Premier Tech

    

0:07

22

 Lanhove Milan

Team Flanders - Baloise

  

,,

23

 de Vries Hartthijs

Unibet Tietema Rockets

  

,,

24

 Bilbao Pello

Bahrain - Victorious

    

,,

25

 Deweirdt Siebe

Team Flanders - Baloise

  

,,

26

 Sivakov Pavel

UAE Team Emirates - XRG

  

,,

27

 Fernández Rubén

Anicolor / Tien 21

    

,,

28

 Rondel Mathys

Tudor Pro Cycling Team

  

,,

29

 Wood Harrison

Anicolor / Tien 21

    

0:11

30

 Crabbe Tom

Team Flanders - Baloise

  

,,

31

 Leknessund Andreas

Uno-X Mobility

    

0:13

32

 Huens Axel

Unibet Tietema Rockets

  

0:14

33

 August Andrew

INEOS Grenadiers

    

0:15

 

 

Генеральная классификация после 4 этапа:

 

1

 Grégoire Romain

Groupama - FDJ

  

13:55:08

2

 Brennan Matthew

Team Visma | Lease a Bike

0:02

3

 Alaphilippe Julian

Tudor Pro Cycling Team

,,

4

 Wenzel Mats

Equipo Kern Pharma

  

0:06

5

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

  

0:08

6

 Zambanini Edoardo

Bahrain - Victorious

  

,,

7

 Stokbro Andreas

Unibet Tietema Rockets

0:09

8

 Gilmore Brady

Israel - Premier Tech

  

0:12

9

 Vader Milan

Q36.5 Pro Cycling Team

,,

10

 Teutenberg Tim Torn

Lidl - Trek

    

,,
           

 

